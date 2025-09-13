Το Ίδρυμα Ωνάση απέκτησε τη συλλογή δίσκων του Γιάννη Πετρίδη

Το Ίδρυμα Ωνάση απέκτησε με δωρεά τη συλλογή δίσκων του Γιάννη Πετρίδη. Από τις πιο ενδιαφέρουσες ανακοινώσεις της χθεσινής παρουσίασης προγράμματος της Στέγης ήταν η απόκτηση της σπουδαίας συλλογής του θρυλικού ραδιοφωνικού παραγωγού Γιάννη Πετρίδη από το Ίδρυμα Ωνάση, ο οποίος, όπως επισήμανε η Αφροδίτη Παναγιωτάκου, «δεν πούλησε τη συλλογή, έκανε πρόταση δωρεάς της στο Ίδρυμα».

Πρόκειται για ένα θησαυρό, που περιλαμβάνει από δισκάκια των 60s και βιβλία, έως soundtracks, «όλο το ιταλικό, γαλλικό και ελληνικό τραγούδι -από ρεμπέτικα έως τελευταίες κυκλοφορίες», σύμφωνα με τον ίδιο τον Γιάννη Πετρίδη.

Το αρχείο έχει μεταφερθεί στη Στέγη με την προοπτική ενός νέου ειδικά διαμορφωμένου χώρου για ακρόαση και έρευνα. Επίσης, ετοιμάζεται ένα ντοκιμαντέρ για τον ίδιο και την πλούσια συλλογή του, σε σκηνοθεσία Γιώργου Τελτζίδη.

Φέτος, το Ίδρυμα Ωνάση γιορτάζει 50 χρόνια προσφοράς στην υγεία, την παιδεία, τον πολιτισμό. Και το παιδί του, η Στέγη, γιορτάζει δεκαπέντε χρόνια μοιράσματος με καλλιτέχνες, συντελεστές, θεατές, με εκατοντάδες έργα και δράσεις να έχουν δημιουργηθεί στους χώρους της και εκτός αυτής, ξεπερνώντας τα όρια του κτιρίου, της πόλης και της χώρας. Γιατί η τέχνη έχει την υπέροχη ικανότητα να κάνει τις καρδιές των ανθρώπων να συντονίζονται και να μας υπενθυμίζει πως κάτω από την επιφάνεια της ατομικής καθημερινότητας είμαστε μπλεγμένοι στον ίδιο ανθρώπινο ιστό.

Σε αυτήν τη συμβολική χρονική στιγμή, η Στέγη μάς προσκαλεί σε ένα ταξίδι στον πρώτο ιστό της ζωής μας, στη δίνη της οικογένειας, μερικές φορές ως οδηγό επιβίωσης, άλλοτε όχι μόνο ως βιολογικό δεσμό αλλά ως κοινότητα, ως πεδίο μνήμης και μέλλοντος, ως πυρήνα ζωής. Η οικογένεια όπως τη βιώνουμε – εύθραυστη, αντιφατική, τρυφερή, συχνά τραυματική, πάντα καθοριστική.