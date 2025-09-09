Κωνσταντίνα: Η φωνή που ένωσε τη Μεσόγειο ανανεώνει το ραντεβού της Τετάρτης στο Mayor

Η Κωνσταντίνα ολοκλήρωσε ένα δημιουργικό και γεμάτο ενέργεια καλοκαίρι, με επιτυχημένες συναυλίες που αγκαλιάστηκαν θερμά από το κοινό της σε όλη την Ελλάδα. Με το ξεχωριστό της ύφος, τη χαρακτηριστική ερμηνεία και το πάθος που τη διακρίνει στη σκηνή, χάρισε ανεπανάληπτες βραδιές γεμάτες μουσική και συγκίνηση.

Οι βραδιές αυτές δίνουν ραντεβού στο καλαίσθητο Mayor στο Κολωνάκι, όπου η αγαπημένη τραγουδίστρια επιστρέφει από την Τετάρτη 24 Σεπτεμβρίου και κάθε Τετάρτη για να μεταμορφώνει και φέτος μία απλή καθημερινή βραδιά σε μια μοναδική μουσική εμπειρία.

Σε ένα από τα πιο ατμοσφαιρικά spots της Αθήνας με την urban αισθητική που δημιουργεί το ιδανικό σκηνικό για μια έξοδο που συνδυάζει την cosmopolitan διάθεση με την κοινωνική ψυχαγωγία, η Κωνσταντίνα με την πολυετή της διαδρομή και τη ζεστασιά της φωνής της παρασύρει σε μια μουσική βιωματική εμπειρία γεμάτη συναίσθημα.

Κάθε Τετάρτη η μουσική γίνεται η κινητήριος δύναμη και η Κωνσταντίνα δίνει την υπόσχεση της διασύνδεσης, και μιας μουσικής εμπειρίας που αφήνει αποτύπωμα.

Με την ίδια αγάπη και αφοσίωση που τη συνοδεύει σε κάθε της βήμα, η Κωνσταντίνα συνεχίζει να μοιράζεται με το κοινό τη μαγεία της μουσικής της, παραμένοντας πάντα επίκαιρη και αληθινή.

Τί να πρωτοθυμηθεί κανείς από την καριέρα της σπουδαίας αυτής ερμηνεύτριας που ένωσε με το έργο της την Μεσόγειο.

Η Κωνσταντίνα Κωνσταντίνου, γνωστή επαγγελματικά σαν ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ είναι Ελληνοκύπρια τραγουδίστρια. Γεννήθηκε στη Λευκωσία και ασχολήθηκε από μικρή με τη μουσική.

Η Χάρις Αλεξίου όχι μόνο θα την ανακαλύψει αλλά θα την παρουσιάσει στο ελληνικό κοινό μαζί της και μαζί με το Γιώργο Νταλάρα στη μπουάτ Θεμέλιο. Ο Κώστας Χατζής θα γίνει ο καλλιτεχνικός της νονός αφού είναι αυτός που θα τη βαφτίσει Κωνσταντίνα. Το 1983 συμμετέχει στη Εurovision με το Σταύρο Σιδερά εκπροσωπώντας την Κύπρο.

1987, ο Μάριος Τόκας γράφει τραγούδια ειδικά για την Κωνσταντίνα σε στίχους Σαράντη Αλεβιζάτου. Ξεχωρίζουν αμέσως Το σημάδι, οι Θάλασσες, Άγγελε μου και φονιά, τραγούδια που θ’ αφήσουν ανεξίτηλο το σημάδι τους στο χρόνο, τραγούδια που θα γίνουν επιτυχίες κλασικές.

1990. Θα φύγω με τους φίλους μου για Κάιρο των Παναγιώτη Μαθιέλλη και Σαράντη Αλεβιζάτου. Ο δίσκος γίνεται χρυσός.

1992. Η ευτυχισμένη συνάντηση του διεθνούς φήμης συνθέτη YANNI( Γιάννη Χρυσομάλλη) με την καταξιωμένη στιχουργό Τασούλα Θωμαίδου δίνει το Μια Ελλάδα Φως. Ο δίσκος γίνεται πλατινένιος, κυκλοφορεί στην Ιαπωνία και στο Ισραήλ εκτοξεύει την καριέρα της Κωνσταντίνας, ανοίγοντάς της πολιτιστικούς και εκπαιδευτικούς δρόμους. Από το δίσκο αυτό «μοσχοβόλησε» άλλη μία τεράστια επιτυχία, το «Σαν τριαντάφυλλο».

Η επόμενη δουλειά, Η καρδιά μου τραγουδάει τη Μεσόγειο, ολόκληρη σε στίχους Τασούλας Θωμαίδου, γίνεται και αυτή πλατινένια. Εδώ υπάρχει ένα πρωτότυπο εύρημα: οι μουσικές προέρχονται όλες από χώρες που βρέχονται από τη Μεσόγειο. Τηλεφωνώ, Έχω μια καρδιά , Γλυφάδα- Μαρακές , μερικές από τις εκκωφαντικές και διαχρονικές επιτυχίες αυτού του δίσκου. Στα συν η μουσική του Andrew Lloyd Webber που έγινε το Μπορώ χωρίς εσένα. Η Κωνσταντίνα αφήνει πλέον ένα ισχυρό καλλιτεχνικό στίγμα στα μουσικά δρώμενα.

1994. Χαμογελώ. Παναγιώτης Μαθιέλλης και Ακος Δασκαλόπουλος.

1996. Έρχομαι , και η Κωνσταντίνα συναντιέται με τον Φοίβο που θα της γράψει μια διαχρονική επιτυχία, Το δηλητήριο. Μέσα σ’ αυτό το δίσκο υπάρχει άλλη μια ξεχωριστή συνεργασία. Ο διεθνής συνθέτης Chris Spheeris μαζί με την Τασούλα Θωμαίδου δημιουργούν το Χόρεψε, ένα τραγούδι που θα γράψει και αυτό τη δική του ιστορία.

Η Κωνσταντίνα έχει στο ενεργητικό της 20 προσωπικούς δίσκους και πολλές συμμετοχές. Έχει κάνει 7 επιτυχημένα ντουέτα. Καυτές βραδιές με Χάρη Χαλκίτη. Καίγομαι με Μάκη Χριστοδουλόπουλο. Κι αυτό το βράδι με Κωνσταντίνο Χριστοφόρου. Στους 5 ανέμους με Στέφανο Κορκολή. Δηλητήριο με Βασίλη Καρά. Η καρδιά μου είναι ζαλισμένη και Τι μπήκε ανάμεσα μας με Γιάννη Πλούταρχο.

Καίτη Γκρέυ, Μαίρη Λίντα και Πόλυ Πάνου, οι 3 μεγάλες Κυρίες της μουσικής μοιράστηκαν τη σκηνή του Diogenes Palace μαζί της σε μια αλησμόνητη συνεργασία.

Η Κωνσταντίνα, ξεχωρίζοντας για τις ερμηνευτικές της ικανότητες, μπορούσε να κινηθεί με μεγάλη άνεση και στις μεγάλες πίστες αλλά και στις μικρές μουσικές σκηνές.

Η τραγωδία της Κύπρου και η οικογενειακή της απώλεια άφησαν βαρύ και οδυνηρό αποτύπωμα μέσα της. Ιδιαίτερα ευαισθητοποιημένη κοινωνικά, δηλώνει πάντα παρούσα όπου και όποτε της ζητηθεί.