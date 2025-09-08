Ο Μπετόβεν, το Πριόνι και η Κουκουβάγια

Ο διεθνούς φήμης πιανίστας Στέφανος Θωμόπουλος, ο Γιάννης Αγγελάκας και ο Νίκος Γιούσεφ έρχονται στο Θέατρο «Δόρα Στράτου», την Τρίτη 16 Σεπτεμβρίου, για να παρουσιάσουν την μουσικοεικαστική καντάτα «Κουκουβάγια» καθώς και έργα κλασικών και σύγχρονων συνθετών με τη δική τους ιδιαίτερη προσέγγιση.

Το πρόγραμμα της παράστασης θα ξεκινήσει με έργα των συνθετών Ludwig van Beethoven, Γιώργου Κουμεντάκη, Ισμήνης Μπέκ, Ιάννη Ξενάκη, Philip Glass και θα ολοκληρωθεί με το έργο «Κουκουβάγια».

Η «Κουκουβάγια» – πρωτότυπη ιδέα και ανάθεση του Kournos Music Festival στους συντελεστές – παρουσιάστηκε τον Αύγουστο του 2024 στον αρχαιολογικό χώρο Πολιόχνης στη Λήμνο. Ο Στέφανος Θωμόπουλος συνεργάστηκε με τον Γιάννη Αγγελάκα, ο οποίος ανέλαβε την αφήγηση, τον μουσικό σχεδιασμό και την επιμέλεια κειμένου και τον πρωτοπόρο σολίστ του μουσικού πριονιού Νίκο Γιούσεφ. Αναπόσπαστο κομμάτι της μουσικής δραματουργίας τα γλυπτά της εικαστικού Ναταλίας Μαντά.

Η συνεργασία αυτή ήταν η αφορμή για να συνεχίσουν τη δημιουργική τους σύμπραξη παρουσιάζοντας αυτή τη φορά μια μοναδική μουσική παράσταση προσαρμοσμένη ιδιαίτερα για το μυσταγωγικό Θέατρο «Δόρα Στράτου» στο Λόφο Φιλοπάππου.

Info:

Σ. Θωμόπουλος, Γ. Αγγελάκας, N.Γιούσεφ – Ο Μπετόβεν, το Πριόνι & η Κουκουβάγια – Φ hill Sessions

Τρίτη 16 Σεπτεμβρίου

Θέατρο «Δόρα Στράτου»

Οι πόρτες ανοίγουν στις 20.00

Ώρα Έναρξης: 21.15

Όλες οι θέσεις είναι καθήμενων.

Τιμές Εισιτηρίων:

Προπώληση: 18€ | Θέσεις χωρίς πλάτη: 15€ (περιορισμένες)

Ταμείο: 22€

Προπώληση Εισιτηρίων:

Online: https://www.more.com/gr-el/tickets/music/s-thomopoulos-g-aggelakas-n-giousef-o-mpetoben-to-prioni-i-koukoubagia-f-hill-sessions

Φυσικά Σημεία MORE: https://www.more.com/gr-el/physical-spots/

Θέατρο «Δόρα Στράτου» – Πρόσβαση: https://www.grdance.org/access/

**Η είσοδος των ΑΜΕΑ γίνεται από την νότια είσοδο μέσω του πάρκινγκ (οδός Αρακύνθου).