Αλέκα Κανελλίδου: Η μεγάλη κυρία του ελληνικού τραγουδιού στο Θέατρο Άλσος ΔΕΗ

Η Αλέκα Κανελλίδου μετά τις επιτυχημένες εμφανίσεις της στο Θέατρο Άλσος τον Χειμώνα έρχεται την Τρίτη 23 Σεπτεμβρίου στο καλοκαιρινό Θέατρο Άλσος ΔΕΗ για την μοναδική της εμφάνιση του φετινού καλοκαιριού σε μια παράσταση «πειραγμένη» από την συμμετοχή- έκπληξη του Τάκη Ζαχαράτου.

Μια συναυλία που θα είναι σίγουρα συλλεκτική!

Η αγαπημένη διαχρονική τραγουδίστρια με την μοναδικά αισθαντική φωνή και την τρυφερή σκηνική παρουσία εμπλουτίζει το πρόγραμμά της με ντουέτα μαζί με τον γιο της Γιάννη Γιαννουσάκη μεταξύ των οποίων θα είναι και το «Ροζ» του Γιάννη Μηλιώκα που ηχογράφησαν και θα κυκλοφορήσει σε λίγες μέρες.

Μαζί της θα εμφανιστεί ο αγαπημένος Τάκης Ζαχαράτος που λατρεύει τα τραγούδια της και τα ερμηνεύει στις παραστάσεις του αναπαριστώντας το ύφος της με τον δικό του μοναδικό τρόποι και εκείνη λατρεύει να τον βλέπει να ξετυλίγει το ξεχωριστό ταλέντο του.

Προς το τέλος του Σεπτέμβρη μια συναυλία που θα κρατήσει την ανεμελιά του καλοκαιριού μαζί με το δροσερό αεράκι του φθινοπώρου στο πιο όμορφο θέατρο της πόλης.

Θα σιγοτραγουδήσουμε μαζί τους τραγούδια που ερωτευτήκαμε, που σημάδεψαν στιγμές της ζωής μας, που γλυκαίνουν τις καρδιές μας.

Μουσική επιμέλεια/ενορχηστρώσεις: Βαγγέλης Τούντας

Παίζουν:

Γιάννης Αγγελόπουλος, τύμπανα

Κώστας Γιαξόγλου, πιάνο

Δημήτρης Τσεκούρας, μπάσο

Βαγγέλης Τούντας, Βιολί, κιθάρα, φωνή

Ντίνος Χατζηίορδάνου, ακορντεόν

Project managment: Well art live

Πληροφορίες:

ΘΕΑΤΡΟ ΑΛΣΟΣ ΔΕΗ: Ευελπίδων 4, Κυψέλη – Πεδίον του Άρεως

Τηλ. Κρατήσεων: 210-8227471 & 210-8831487

Ώρα έναρξης: 20:30

Προπώληση: https://www.more.com/gr-el/tickets/music/aleka-kanellidou-giannis-giannousakis και στα ταμεία του Θεάτρου.