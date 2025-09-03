Το τραγούδι που ξεπέρασε τα 5 δισ. streams στο Spotify

Το «Blinding Lights» του The Weeknd συνεχίζει να γράφει ιστορία. Την Κυριακή (31 Αυγούστου), το Spotify ανακοίνωσε στο Instagram ότι το μέγα-hit του 2020 έγινε επίσημα το πρώτο τραγούδι στην ιστορία της πλατφόρμας που έφτασε τα πέντε δισ. streams.

Λίγο αργότερα, ο The Weeknd (πραγματικό όνομα Εϊμπελ Τεσφέι) μοιράστηκε τα νέα στο Instagram προφίλ του με τους 78 εκατ. ακολούθους.

Το νέο ρεκόρ στο Spotify έρχεται έπειτα από ακόμη μία πρόσφατη διάκριση για το κομμάτι. Λίγες ημέρες νωρίτερα, το «Blinding Light» κατέκτησε την 1η θέση μεταξύ των κορυφαίων της χιπ χοπ σκηνής του 21ου αιώνα («Top Hot R&B/Hip-Hop Songs of the 21st Century») στο Billboard, το οποίο μετρά την απόδοση στο εβδομαδιαίο τσαρτ «Hot R&B/Hip-Hop Songs» από τις αρχές του 2000 έως το τέλος του 2024.

Το «Blinding Lights» αρχικά κυκλοφόρησε τον Νοέμβριο του 2019 ως το δεύτερο σινγκλ από το τέταρτο άλμπουμ του The Weeknd «After Hours» και κυριάρχησε στο τσαρτ του Billboard με τα 100 κορυφαία («Hot 100») για τέσσερις εβδομάδες, ενώ έγινε το πρώτο που παρέμεινε στα δέκα κορυφαία για έναν ολόκληρο χρόνο.

Τον Νοέμβριο του 2021, έγραψε για άλλη μία φορά ιστορία ξεπερνώντας το «The Twist» του Τσάμπι Τσέκερ και κατακτώντας την κορυφή του τσαρτ «Greatest of All Time Hot 100» του Billboard.

Τον Ιανουάριο του 2024, το «Blinding Lights» έγινε το πρώτο που έφτασε τα τέσσερα δισ. streams στο Spotify. «Είμαι τόσο ευγνώμων που αυτό το τραγούδι συγκινεί τους ανθρώπους και που συνεχίζουν να επιστρέφουν για να το ακούσουν», είχε δηλώσει ο Weeknd εκείνη την εποχή.

Το «Blinding Lights» είναι ένα από τα 28 τραγούδια του The Weeknd στο Billions Club του Spotify. Το ερμήνευσε επίσης κατά τη διάρκεια της πρώτης συναυλίας Billions Club: Live του Spotify τον Δεκέμβριο.