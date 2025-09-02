Plisskën: Η Πειραιώς 260 μετατρέπεται σε φεστιβαλικό χωριό γεμάτο εκπλήξεις

Στις 12 και 13 Σεπτεμβρίου οι λάτρεις της μουσικής θα έχουν την ευκαιρία να απολαύσουν κορυφαίους καλλιτέχνες της διεθνής και εγχώριας μουσικής σκηνής σε έναν μοναδικό χώρο που μετατρέπεται σε ένα συναρπαστικό φεστιβαλικό χωριό γεμάτο εκπλήξεις.

Η φετινή έκδοση του Plisskën είναι πιο εκρηκτική από ποτέ, με πρωτοποριακές μουσικές και συνεργασίες. Το κάθε stage με το δικό του ήχο, από ηλεκτρονική μουσική μέχρι synth pop και darkwave, το φεστιβάλ αγκαλιάζει μια μεγάλη γκάμα μουσικών ειδών και τάσεων.

Φέτος, το 3ο Stage του Plisskën, το La Pista φιλοξενεί ένα δυναμικό takeover από το Cannibal Radio, το αγαπημένο ανεξάρτητο ραδιόφωνο της Αθήνας!

✨ Let the Festivities Begin! Η μουσική του αύριο σήμερα ✨

Μοναδικές live εμφανίσεις από τον punk poet King Krule, το μεγαλύτερο dance duo στην Ευρώπη Brutalismus 3000, το 90’s-dance crew των Confidence Man, την καθηλωτική παραγωγό KI/KI, τον ασυμβίβαστο Εσθονό TOMM¥ €A$H, τους σύγχρονους πρωτοπόρους της γαλλικής ηλεκτρονικής σκηνής Jersey, τoν synth-pop οραματιστή John Maus, το genre-defying duo από το Μπρίστολ Getdown Services, και το αθηναϊκό darkwave δίδυμο Selofan.

➤ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 12 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2025

MAIN STAGE TUNNEL STAGE

GETDOWN SERVICES // 19:45 PAULA TAPE // 21:00

CONFIDENCE MAN // 21:15 JOHN TALABOT // 22:30

KING KRULE // 23:15 ERIS DREW & OCTO OCTA // 00:30

JERSEY // 01:15 HECTOR OAKS // 02:30

Το lineup θα πλαισιώσουν live/Dj set από παγκοσμίως αναγνωρισμένους καλλιτέχνες της ηλεκτρονικής και techno σκηνής, όπως o αμείλικτος-firestarter και «ευαγγελιστής» του rave Héctor Oaks, ο «μάγος» της techno John Talabot, η εντυπωσιακή DJ Daria Kolosova, το δίδυμο-φαινόμενο Eris Drew & Octo Octa, η πολύπλευρη καλλιτέχνιδα Paula Tape, η εξαιρετική παραγωγός της ηλεκτρονικής σκηνής Chloé Robinson, και η «βασίλισσα» της ισπανικής club σκηνής Toccororo.

➤ΣΑΒΒΑΤΟ 13 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2025

MAIN STAGE TUNNEL STAGE

SELOFAN // 19:45 CHLOE ROBINSON // 21:00

JOHN MAUS // 21:15 TOCCORORO // 22:30

TOMMY CASH // 23:15 DARIA KOLOSOVA // 00:30

BRUTALISMUS 3000 // 01:15 KI/KI // 02:30

➤Διάθεση εισιτηρίων More.com:

Online: www.more.com/plissken-2025

Σημεία προπώλησης: Public // Nova Stores

➤ Χώρος

Πειραιώς 260, 182 33, Ταύρος