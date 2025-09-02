Η Ελλάδα λάμπει στην εμβληματική σκηνή του Λος Άντζελες

Μια ιδιαίτερη στιγμή για την Ελλάδα εκτυλίχθηκε στη σκηνή του μεγαλοπρεπούς και εμβληματικού Μεγάρου Μουσικής Walt Disney Concert Hall στο Λος Άντζελες, ένα από τα σημαντικότερα και πιο επιβλητικά συναυλιακά μέγαρα παγκοσμίως, όταν οι νεαρές πιανίστριες Εβελίνα και Αγγελίνα Τσιαντζή Μαντέ από τη Σαντορίνη στέφθηκαν νικήτριες διεθνούς διαγωνισμού πιάνου στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και ερμήνευσαν διάσημα έργα του πιανιστικού ρεπερτορίου.

Το εκπληκτικό Walt Disney Concert Hall, αριστούργημα του θρυλικού αρχιτέκτονα Φρανκ Γκέρι, αποτελεί ένα πραγματικό ακουστικό θαύμα και αρχιτεκτονικό ορόσημο. Με την απαράμιλλη ακουστική του και την εντυπωσιακά γλυπτική μορφή του, είναι άρρηκτα συνδεδεμένο με την πολιτιστική ταυτότητα του Λος Άντζελες, ενώ παράλληλα αποτελεί και διεθνές σύμβολο της σύγχρονης αρχιτεκτονικής ξεχωρίζοντας για την εντυπωσιακά πρωτοποριακή ‘γλυπτική’ αρχιτεκτονική του.

Πνοή χάρισαν σε αυτό το ζωντανό γλυπτό από ατσάλι και ήχο, το βράδυ της Κυριακής 17 Αυγούστου, η 18χρονη Εβελίνα και η 13χρονη Αγγελίνα, μαγεύοντας το κοινό με την ερμηνεία τους, καθώς ήταν έντονη η αίσθηση ότι κρατούσαν στα χέρια τους μια ισχυρή καλλιτεχνική δύναμη ικανή να αγγίξει την ψυχή του ανθρώπου.

Στο πρόγραμμα ξεχώρισε ένα πολυφωνικό έργο του J. S. Bach, όπου η μικρή πιανίστρια ανέδειξε τη διαύγεια και την πνευματικότητα της μουσικής του. Η καθαρότητα του ήχου και η ισορροπία της πολυφωνικής γραφής στο Πρελούδιο της δεύτερης Αγγλικής Σουίτας αναδείχθηκαν με εντυπωσιακή σαφήνεια μέσω της λεπτοδουλεμένης άρθρωσης και της ισορροπημένης δυναμικής παλέτας. Ο ήχος της μικρής Αγγελίνας είχε καθαρότητα κρυστάλλου, κάθε της φράση έμοιαζε με ανάσα και κάθε πολυφωνική γραμμή με υφαντό από αόρατα νήματα.

Στην αίθουσα με την εξαίρετη ακουστική, κάθε φράση και κάθε λεπτομέρεια της ερμηνείας της έφτανε στο κοινό με απόλυτη διαύγεια και ζεστασιά, δημιουργώντας την αίσθηση ότι ο ήχος αιωρούνταν στην ατμόσφαιρα διατηρώντας την πλούσια έντασή του και τη ζωντάνια του. Αντηχώντας, η μουσική υπενθύμιζε ότι η ουσία του έργου του Johann Sebastian Bach δεν βρίσκεται στην αυστηρότητα της φόρμας της σύνθεσης, αλλά στην πνευματική ανάταση που δημιουργεί. Στην προσέγγισή της, ο J. S. Bach παρουσιάστηκε ως ζωντανή δημιουργική δύναμη, με τον ήχο να αποτυπώνει ανάγλυφα τη μεγαλοπρεπή αρχιτεκτονική της σύνθεσης σε απόλυτη αρμονία με τη μεγαλοπρεπή αρχιτεκτονική του χώρου.

Echoes of Bach | Angelina Tsiantzi Mante at Walt Disney Hall | Prelude from English Suite No.2

Την ατμόσφαιρα της στοχαστικής διαύγειας του J. S. Bach διαδέχθηκε η συναισθηματική ορμή του έργου Moment Musicaux Op.16 No.4 του συνθέτη Sergei Rachmaninoff, το οποίο ήρθε σαν κύμα – λυρικό, βαθύ, πλημμυρισμένο από πάθος. Η ερμηνεία απέκτησε διαφορετικό ύφος καθώς κυριάρχησε η πλούσια αρμονία, η συναισθηματική φόρτιση και η εκρηκτική δεξιοτεχνία. Η μεγαλύτερη πιανίστρια κατόρθωσε να αναδείξει την εσωτερική δραματικότητα της μουσικής του Ρώσου συνθέτη, στροβιλίζοντας το κοινό από στιγμές τρυφερής λυρικότητας σε στιγμές συμφωνικής πληρότητας, προκαλώντας τους ένα συγκλονιστικό τόξο συναισθημάτων. Οι μελωδίες ξεδιπλώνονταν σαν εξομολογήσεις, ενώ οι εκρήξεις δύναμης γέμιζαν την αίθουσα με έναν ήχο συμφωνικό. Η Εβελίνα απέδωσε τις λυρικές μελωδίες και τις εκρήξεις δύναμης του Rachmaninoff με σπάνια εκφραστική ένταση και ευαισθησία και εκείνες αναδύονταν μεγαλοπρεπώς μέσω της μαγικής ακουστικής του Walt Disney Concert Hall και πλημμύριζαν τον χώρο με τον ρομαντικό τους πλούτο, συγκλονίζοντας το ακροατήριο.

Evelina Ignites the Stage with Rachmaninoff at Walt Disney Concert Hall in Los Angeles

Con fuoco – με φλόγα, θέρμη, πάθος, συναισθηματική ένταση. Έτσι, βιωματικά, το εκρηκτικό ηφαίστειο της Σαντορίνης ‘δίδαξε’ τις δύο Σαντορινιές πιανίστριες πώς να ερμηνεύουν με τρόπο μοναδικό, αφήνοντας την προσωπική τους σφραγίδα σε κάθε έργο που ερμηνεύουν, καθιστώντας τες πραγματικά μοναδικές στον κόσμο. Κάθε νότα τους εκρήγνυται με ζωντάνια, κάθε μελωδία τους κυλά σαν φλογερό κύμα που εμπόδια δεν το σταματούν.

Αυτή η ποιότητα και αυθεντικότητα της ερμηνείας των δύο κοριτσιών εντυπωσίασε την υψηλότατου κύρους κριτική επιτροπή, η οποία εκτίμησε παράλληλα και την τεχνική αρτιότητα, τη μουσική ευφυΐα, τον εσωτερικό παλμό, την εκφραστική ωριμότητα, και τη δυναμική σκηνική παρουσία – χαρακτηριστικά που τις έχουν καθιερώσει ως πολυβραβευμένες πιανίστριες σε πλήθος απαιτητικών διαγωνισμών πιάνου παγκόσμιας εμβέλειας στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και την Ευρώπη με κριτικές επιτροπές που απαρτίζονται από εξέχουσες προσωπικότητες, όπως ο Jacques Rouvier, ο Jerome Lowenthal, o Meng-Chieh Liu, o Hung-Kuan Chen και καθηγητές κορυφαίων πανεπιστημίων όπως Manhattan School of Music, Juilliard School, Curtis Institute of Music, New England Concervatory, Eastman School of Music, Yale University, University of Massachusetts-Boston, Chopin University της Βαρσοβίας, Mozarteum Salzburg, Gnessin School of Music, Royal Academy, Musikhochschule Cologne και άλλα.

Σε ηλικία μόλις 18 ετών, η Εβελίνα έχει ήδη κατακτήσει 21 Χρυσά Μετάλλια σε παγκόσμιους διαγωνισμούς πιάνου και 8 Ειδικά Βραβεία Εξαιρετικής Ερμηνείας και Τεχνικής. Η 13χρονη αδερφή της, Αγγελίνα, με 17 Χρυσά Μετάλλια και 7 Ειδικά Βραβεία ακολουθεί το ίδιο λαμπρό μουσικό μονοπάτι, χαρίζοντας στην Ελλάδα δύο νέες πιανίστριες με παγκόσμια αναγνώριση και διεθνή καταξίωση.

Η τωρινή διάκρισή τους έρχεται ως φυσική συνέχεια μιας εντυπωσιακής διεθνούς πορείας που περιλαμβάνει δύο εμφανίσεις στο θρυλικό Carnegie Hall της Νέας Υόρκης τον Δεκέμβριο του 2024 και τον Ιανουάριο του 2025, καθώς και στο César Franck Auditorium της Schola Cantorum στο Παρίσι τον Απρίλιο του 2025. Οι ερμηνείες τους στα κορυφαία συναυλιακά μέγαρα απέσπασαν εξαιρετικές κριτικές και ανέδειξαν το υψηλό καλλιτεχνικό τους επίπεδο σε διεθνές ακροατήριο, επιβεβαιώνοντας τη θέση τους ανάμεσα στους πιο δυναμικά ανερχόμενους νέους καλλιτέχνες της διεθνούς μουσικής σκηνής.

Καθοριστική στην πορεία των δύο νεαρών πιανιστριών είναι η καθοδήγηση του πατέρα τους και καθηγητή τους Γιώργου Τσιαντζή, καθώς και της καθηγήτριάς τους στη φημισμένη Schola Cantorum στο Παρίσι, Αγάθης Λεϊμονή.

Η Εβελίνα μόλις ξεκίνησε τις πανεπιστημιακές σπουδές της στο Piano Performance στο κορυφαίο Manhattan School of Music της Νέας Υόρκης, με καθηγήτρια τη διάσημη Olga Kern, μία από τις σημαντικότερες πιανίστριες παγκοσμίως, η οποία την ανέλαβε αναγνωρίζοντας το σπάνιο ταλέντο της.

Οι επιτυχίες αυτές δεν αποτελούν μόνο προσωπικά επιτεύγματα των δύο αδελφών και των καθηγητών τους, αλλά και τιμή για την ελληνική μουσική εκπαίδευση στο σύνολό της.

Το θερμό χειροκρότημα του κοινού στο τέλος της συναυλίας ήταν εκτός από μία έκφραση ενθουσιασμού και η αναγνώριση μίας ερμηνείας που συνδύασε νεανικό πάθος με καλλιτεχνική ωριμότητα και βάθος ερμηνείας και επισφράγισε μια βραδιά που αποτέλεσε μία ακόμα προσωπική επιτυχία για τις δύο νεαρές πιανίστριες, αλλά παράλληλα και μία σημαντική διάκριση για την Ελλάδα θέτοντας μία ελληνική παρουσία στη διεθνή σκηνή της κλασικής μουσικής, αποδεικνύοντας ότι η νέα γενιά μουσικών της χώρας μας έχει τη δύναμη να λάμψει στις σπουδαιότερες μουσικές σκηνές διεθνώς.

Συνειδητοποιώντας τη σπουδαιότητα του επιτεύγματος, το Γενικό Προξενείο της Ελλάδας στη Νέα Υόρκη δημοσίευσε τις επιτυχίες των νεαρών πιανιστριών στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, μέσα από επίσημη ανάρτησή του στη σελίδα του στο facebook με τίτλο ‘Rising Stars: From Santorini to the world stage, Evelina & Angelina Tsiantzi Mante are making history with their first place victories in Los Angeles and New York!’

Ανάρτηση του Προξενείου

Η συναυλία στο Los Angeles, την πόλη των αστέρων, χαράχθηκε ανεξίτηλα στη μνήμη των δύο νεαρών πιανιστριών αλλά και των ακροατών τους ως μια μαγευτική εμπειρία όπου η μουσική σε συνδυασμό με τα πολύχρωμα φώτα της μαγικής σκηνής του Walt Disney Concert Hall πλημμύρισαν με φως το πνεύμα και την ψυχή τους, δίνοντας στις νεαρές πιανίστριες έμπνευση να συνεχίσουν να διαγράφουν την λαμπρή τους πορεία.

Η οικογένεια των δύο νεαρών πιανιστριών θα ήθελε να εκφράσει τις θερμές ευχαριστίες της στον Ξενοδοχειακό Όμιλο Μήτση και το Ίδρυμα Κωνσταντίνος Μήτσης που με τη γενναιόδωρη στήριξή τους συνέβαλαν καθοριστικά στην πραγματοποίηση αυτού του ονειρικού ταξιδιού. Σε σχετική δήλωσή της η οικογένεια τόνισε “Η στήριξή του Ομίλου και του Ιδρύματος Κωνσταντίνου Μήτση αποτελεί για την οικογένειά μας ιδιαίτερη τιμή και αναγνώριση της υπερπροσπάθειας που καταβάλλουμε. Είναι σπουδαίο και βαθιά συγκινητικό που υπάρχουν άνθρωποι με ευαισθησία και όραμα, οι οποίοι με χαρά στηρίζουν παιδιά της νησιωτικής Ελλάδας, δίνοντάς τους τη δυνατότητα να καλλιεργούν το ταλέντο τους και να πραγματοποιούν τα όνειρά τους.

Αυτή η στάση ζωής τους τιμά ιδιαιτέρως διότι δείχνει πίστη στις εκπληκτικές δυνατότητες των δύο νεαρών καλλιτέχνιδων, αλλά και στην ανεκτίμητη αξία της μουσικής που ενώνει και φωτίζει τον κόσμο μας. Είμαστε βαθιά ευγνώμονες.”