Ο Ραψωδός Φιλόλογος παρουσιάζει το νέο του δίσκο στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων

«Ξανά και πάλι στα ηχεία SOS – SOS»

Εφτά χρόνια. Τόσο καιρό ο Ραψωδός Φιλόλογος, μάζευε ιδέες, στίχους, φως, σκοτάδι και χιλιάδες σελίδες βιβλίων, για να παρουσιάσει την δική του «Αλεξάνδρεια», το έτος 2021 μεταξύ καραντίνας, μασκών και ανθρώπινων αποστάσεων.

«Λυρική μαγεία μέσα από τις οχλοβοές»

Η «Αλεξάνδρεια» ήταν μία εσωτερική καλλιτεχνική ανάγκη, μακριά από τους ραπ δίσκους που ο Ραψωδός είχε συνηθίσει το κοινό του, αλλά χέρι – χέρι με τον τόσο ιδιαίτερο λυρισμό του, που αγαπήθηκε εδώ και μια δεκαπενταετία. Και ο κόσμος ήταν εκεί και μαζί η υπόσχεση για τη συνέχεια.

«Αναπτήρας μέσα σε αποθήκες μπαρουτιού»

Η τελευταία χρονιά έφερε αναζωπύρωση. Sold out συναυλίες μέσα σε λίγα 24ωρα σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, νέο single, νέους φίλους παρέα με τους παλιούς και μια υπόσχεση για τον καλύτερο ραπ δίσκο του μέχρι στιγμής. Ένα δίσκο που χώρεσε τον Solmeister, τον Astronio, τον Ήρκο Αποστολίδη, την Lucy και κάθε εικόνα, εμμονή και παραλήρημα του, από όποιο σύμπαν και αν ξεπήδησε.

«Χτυπάνε τύμπανα πολέμου, σειρήνες πανικού…»

Ο Ραψωδός Φιλόλογος επιστρέφει λοιπόν. Θα είναι το πρώτο του μεγάλο live, για να γιορτάσει τα 22 χρόνια δισκογραφίας του και να παρουσιάσει το sequel του πιο κλασσικού του album: «Εγκεφαλικό τετ α τετ 2: Ελεγεία μιας Εμμονής» και αγαπημένα τραγούδια από όλη του τη δισκογραφία. Και θα είστε όλοι εκεί για να γιορτάσετε μαζί του.

«Είναι η επιστροφή του Ραψωδού…»

Ο ΡΦ επιστρέφει μια και καλή στα μικρόφωνα και επιβιβάζεται στο διαστημόπλοιο, που θα φέρει την αλλαγή του πολυσύμπαντος. Μην χάσετε ένα μοναδικό, ανεπανάληπτο διαστρικό ταξίδι στο χωροχρόνο.

Opening Act: Vale Tudo

Special Guests:

Ladose (Λόγος Απειλή, Κριτής, Μπούκλας)

Tiny Jackal

Xplicit (Στίχοιμα)

Ζωγράφος

Προμηθευτείτε εισιτήρια από:

· Το ticketmaster.gr εδώ

· My Daily Spot σε Σύνταγμα (Μητροπόλεως 25) & Κολωνάκη (Τσακαλωφ 14)

Συλλεκτικά Hard Copies μπορείτε να προμηθευτείτε από:

· Monsterville Αγίας Ειρήνης 13, Αθήνα

· PotatoKing Αγίου Φιλίππου 7, Αθήνα

· Sake Tattoo Crew Κολοκοτρώνη 9 &, Ανδρέα Γκίνη 6, Χαλάνδρι

· Bashment Cafe·Bar·Radio·Store Πάρου 8, Ηλιούπολη

· Jackals Tattoo Piraeus Σωτήρος Διός 51-53, Πειραιάς 185 34

Ακούστε το νέο δίσκο του Ραψωδού Φιλόλογου εδώ

· Τέλος θα μπει λεωφορείο για τους κατοίκους της Θεσσαλονίκης και της Λάρισας, για την ημέρα της συναυλίας. Περισσότερες λεπτομέρειες εδώ: https://www.instagram.com/raptrip.gr