«Broken English»: Το ντοκιμαντέρ για τη Μαριάν Φέιθφουλ έκανε παγκόσμια πρεμιέρα στη Βενετία

Το ντοκιμαντέρ «Broken English» για τη Μαριάν Φέιθφουλ έκανε χθες παγκόσμια πρεμιέρα στο τμήμα εκτός διαγωνισμού του Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Βενετίας.

Γυρισμένο στα τελευταία χρόνια της ζωής της Φέιθφουλ και με την τελευταία της ηχογραφημένη ερμηνεία, το «Broken English» απαθανατίζει την τραγουδοποιό, ποιήτρια και ηθοποιό σε σπάνιες, αυθόρμητες στιγμές καθώς αναλογίζεται την τέχνη, την επιβίωση και την κληρονομιά της.

Το πορτρέτο της αείμνηστης Αγγλίδας τραγουδίστριας και ηθοποιού σκηνοθέτησαν οι υποψήφιοι για BAFTA Ίαν Φορσάιθ και Τζέιν Πόλαρντ.

Στην ταινία οι Τίλντα Σουίντον και Τζορτζ ΜακΚέι αναλαμβάνουν τους ρόλους των ερευνητών στο πλαίσιο του Υπουργείου Μη Λήθης, «μιας μυστικής ποιητικής δομής που έχει δεσμευτεί να διασώσει την πολιτιστική μνήμη από τη λησμονιά».

Η Μαριάν Φέιθφουλ γίνεται το πρώτο «θέμα» της, που αποδίδεται μέσα από ένα μωσαϊκό συνεντεύξεων, αρχειακών πλάνων και ηχοτοπίων.

Η Φέιθφουλ ήταν κάτι περισσότερο από μια απλή μούσα. Ήταν το πρόσωπο μιας γενιάς και η φωνή της. Δυσφημισμένη από τον τύπο, υποτιμημένη από τη βιομηχανία, υπέμεινε τον πόνο και τον εθισμό, αλλά ποτέ δεν έχασε το κουράγιο της ή την αντίληψή της για την αλήθεια, κυκλοφορώντας πάνω από 35 άλμπουμ ενώ συνεχώς αναπροσδιόριζε τον εαυτό της, αναφέρεται στην περίληψη.

Στο ντοκιμαντέρ εμφανίζονται φίλοι και τους μακροχρόνιοι συνεργάτες της, συμπεριλαμβανομένων των Νικ Κέιβ, Γουόρεν Έλις, Σούκι Γουότερχαουζ, Μπεθ Όρτον και Τζένι Μπεθ.

«Θέλαμε να δημιουργήσουμε κάτι που να σφύζει από το αμίμητο δημιουργικό πνεύμα της Μαριάν· να προσπαθήσουμε να ανταποκριθούμε στην καλλιτέχνιδα που γνωρίσαμε τα τελευταία χρόνια της αξιοσημείωτης ζωής της. Όπως και η ίδια η Μαριάν, το “Broken English” δεν θα μπορούσε να βασίζεται στον ρεαλισμό. Το Υπουργείο Μη Λήθης είναι, φυσικά, καθαρή επινόηση. Αλλά πίσω από αυτή τη μυθοπλασία κρύβονται μεγαλύτερες αλήθειες» αναφέρουν οι σκηνοθέτες του ντοκιμαντέρ σε δήλωσή τους.

Η ιταλική εταιρεία διανομής I Wonder Pictures απέκτησε τα δικαιώματα για την ταινία «Broken English», σύμφωνα με το Variety. Τις διεθνείς πωλήσεις χειρίζεται η εταιρεία πωλήσεων και χρηματοδότησης Global Constellation, με την Cinetic Media να αναλαμβάνει τα δικαιώματα στη Βόρεια Αμερική.

Γεννημένη στο Χάμπστεντ του Λονδίνου, η Φέιθφουλ ξεκίνησε την καριέρα της το 1964, αφού παρευρέθηκε σε ένα πάρτι των Rolling Stones, όπου την ανακάλυψε ο μάνατζερ του συγκροτήματος, Άντριου Λουγκ Όλνταμ. Το ντεμπούτο άλμπουμ της, «Marianne Faithfull», το 1965, που κυκλοφόρησε ταυτόχρονα με το άλμπουμ της «Come My Way», σημείωσε τεράστια επιτυχία και ακολούθησαν και άλλα άλμπουμ από την Decca Records. Από το 1966 έως το 1970 είχε σχέση με τον Μικ Τζάγκερ και έγιναν ένα από τα πιο διάσημα ζευγάρια της δεκαετίας του 1970.

Στον κινηματογράφο είχε πρωταγωνιστικούς της ρόλους στις ταινίες «I’ll Never Forget What’s’isname» του 1967 και «The Girl on a Motorcycle» του 1968.

Η καριέρα της επισκιάστηκε από προσωπικά προβλήματα τη δεκαετία του 1970, όταν έγινε ανορεξική, άστεγη και εθισμένη στην ηρωίνη.

Το άλμπουμ της «Broken English», το 1979 ανέδειξε όμως μία νέα πτυχή της, εκείνη της καλλιτέχνιδας με βάθος και δύναμη και την καθιέρωσε ως μία από τις πιο σημαντικές φωνές της εποχής.