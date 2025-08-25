Οι συναυλίες που θα απολαύσουμε στη σκηνή της Τεχνόπολης τον Σεπτέμβριο

Η Μουσική Τεχνόπολη επιστρέφει δυναμικά τον Σεπτέμβριο για λίγο ακόμα καλοκαίρι, και φυσικά πολλή ακόμα μουσική. Μετά το επιτυχημένο πρώτο μέρος Μαΐου, Ιουνίου και Ιουλίου, η Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων, ένας από τους πιο ζωντανούς συναυλιακούς χώρους της πόλης, γεμίζει ξανά με μουσικές, ρυθμούς και φωνές που καλύπτουν κάθε μουσική προτίμηση – από το παραδοσιακό ως το ηλεκτρονικό και το alternative, και από το έντεχνο ως το ροκ, το heavy metal και το urban pop.

Ειδικά για τον φετινό Σεπτέμβριο, η Μουσική Τεχνόπολη στηρίζει το πολύτιμο έργο του Κέντρου Υποδοχής και Αλληλεγγύης του Δήμου Αθηναίων, καθώς δίνει στο κοινό τη δυνατότητα να προσφέρει είδη πρώτης ανάγκης – τρόφιμα, είδη προσωπικής υγιεινής και προϊόντα οικιακής καθαριότητας – κατά τη διάρκεια της κάθε εκδήλωσης, στην κεντρική είσοδο των συναυλιών. Με κάθε δωρεά, ανεξαρτήτως ποσότητας και χρηματικής αξίας, κάθε επισκέπτης μπορεί να συμβάλει στην ανακούφιση των πιο ευάλωτων κατοίκων της Αθήνας ενισχύοντας το πολύπλευρο κοινωνικό έργο του Κ.Υ.Α.Δ.Α., του φορέα που προσφέρει καθημερινά ουσιαστική στήριξη σε χιλιάδες συνανθρώπους μας που βιώνουν την αστεγία ή ζουν κάτω από το όριο της φτώχειας, μέσω ενός ολοκληρωμένου δικτύου κοινωνικών δομών και υπηρεσιών. Οι προσφορές του κοινού θα ενισχύσουν συγκεκριμένα τον Κόμβο Αλληλοβοήθειας Πολιτών, πρόγραμμα το οποίο καλύπτει βασικές ανάγκες περισσότερων από 3.500 οικογενειών διανέμοντας απαραίτητα αγαθά, ενώ προσφέρει και επιπλέον υποστήριξη μέσα από κοινωνικά ιατρεία, συμβουλευτικές υπηρεσίες και δράσεις ένταξης.

Στο συναυλιακό κομμάτι, τα φώτα της Μουσικής Τεχνόπολης ανάβουν ξανά την Τρίτη 2 Σεπτεμβρίου με τη σκηνή της να φιλοξενεί τους διακριθέντες δημιουργούς και ερμηνευτές της 5ης Ακρόασης της Μικρής Άρκτου. Οι Γεράσιμος Ευαγγελάτος, Θέμης Καραμουρατίδης, Μιχάλης και Παντελής Καλογεράκης, Απόστολος Κίτσος, Δήμητρα Σελεμίδου, Σπύρος Παρασκευάκος και Θοδωρής Νικολάου που είχαν διακριθεί σε παλαιότερες ακροάσεις του θεσμού θα υποδεχθούν τους δεκαπέντε νέους ερμηνευτές και τους είκοσι επτά νέους τραγουδοποιούς και συνθέτες, σε μια συναυλία-γιορτή με ελεύθερη είσοδο.

Την Τετάρτη 3 Σεπτεμβρίου, οι Γιώργος και Νίκος Στρατάκης φέρνουν την Κρήτη στην καρδιά της Αθήνας σε ένα μουσικό πάντρεμα του χθες με το σήμερα, την Πέμπτη 4 Σεπτεμβρίου ο Σπύρος Γραμμένος μετρά δεκαπέντε χρόνια δισκογραφίας και το γιορτάζει παρέα με τους Φοίβο Δεληβοριά, Καλογεράκια, Jerome Kaluta, Δημήτρη Μητσοτάκη, Μαρία Παπαγεωργίου, Μιρέλα Πάχου, Κωνσταντίνο Πουλή, Polko, Ζακ Στεφάνου, Ελένη Τσαλιγοπούλου και Νεφέλη Φασούλη, ενώ την Παρασκευή 5 Σεπτεμβρίου ακολουθούν οι πάντα ανατρεπτικοί Χατζηφραγκέτα με full band σύνθεση και διάθεση στα ύψη.

Αμέσως μετά, το Σάββατο 6 Σεπτεμβρίου, τη σκυτάλη παίρνουν οι Planet of Zeus που γιορτάζουν 25 χρόνια μουσικής και γεμίζουν τη σκηνή της Τεχνόπολης με την ηλεκτρισμένη on-stage ενέργειά τους,

Την ίδια περίοδο, η Τεχνόπολη ανοίγει επίσης τις πόρτες της στον σύγχρονο χορό, εγκαινιάζοντας το νέο Πρόγραμμα Καλλιτεχνικής Φιλοξενίας Χορού, που πραγματοποιείται φέτος για πρώτη φορά, σε συνεργασία με το Σ.Ε.ΧΩ.ΧΟ. Στις 4, 5 και 6 Σεπτεμβρίου, το κοινό θα έχει την ευκαιρία να παρακολουθήσει στους χώρους της Τεχνόπολης με ελεύθερη είσοδο τα Dance Residencies Open Days, την τριήμερη παρουσίαση των καλλιτεχνικών αποτελεσμάτων του προγράμματος από τις επιλεγμένες ομάδες και δημιουργούς.

Συνέχεια στη Μουσική Τεχνόπολη την Κυριακή 7 Σεπτεμβρίου, με την προβολή της θρυλικής πλέον κωμωδίας του Σταύρου Τσιώλη «Ας περιμένουν οι Γυναίκες!», με την πολυμελή ορχήστρα Babis Batmanidis Company να ερμηνεύει ζωντανά επί σκηνής όλα τα τραγούδια της ταινίας.

Την Τρίτη 9 Σεπτεμβρίου ο Ραψωδός Φιλόλογος έρχεται με το πρώτο του μεγάλο live για να γιορτάσει τα 22 χρόνια δισκογραφίας του παρουσιάζοντας το sequel του πιο κλασσικού του άλμπουμ «Εγκεφαλικό τετ α τετ 2: Ελεγεία μιας Εμμονής» μαζί με γνωστές επιτυχίες του, ενώ την Τετάρτη 10 Σεπτεμβρίου ο «ποιητής» της ηλεκτρονικής μουσικής Κ. Βήτα θα ταξιδέψει το κοινό του με τραγούδια από όλο το φάσμα της μουσικής του πορείας, από τα πρώτα του άλμπουμ μέχρι και το πιο πρόσφατο «Το Χέρι». Ακολουθεί η Lila που, με αφορμή την κυκλοφορία του πρώτου της ολοκληρωμένου άλμπουμ με τίτλο “APOTIPOMA”, παρουσιάζει την Πέμπτη 11 Σεπτεμβρίου ένα show σύγχρονης ελληνικής urban-pop σκηνής.

Το Rock Hard Festival Greece έρχεται στην Τεχνόπολη στις 12 & 13 Σεπτεμβρίου και γιορτάζει τα 20 χρόνια του Rock Hard στην Ελλάδα με ένα δυνατό line up από διεθνείς heavy metal θρύλους, όπως οι Hammerfall αλλά και οι Candlemass που θα εμφανιστούν έπειτα από περισσότερα από 20 χρόνια με τον Messiah Marcolin ως frontman. Συνέχεια με την επί σκηνής σύμπραξη Nightstalker και Naxatras που την Κυριακή 14 Σεπτεμβρίου καταφθάνουν με τα νέα τους άλμπουμ σε ένα double bill εκρηκτικής έντασης.

Παραδοσιακοί ήχοι και γνώριμες μελωδίες εναρμονίζονται με τους ηλεκτρικούς και πειραματικούς αυτοσχεδιασμούς του Κωσταντή Πιστιόλη τη Δευτέρα 15 Σεπτεμβρίου, σε μια συναυλία που περιλαμβάνει τραγούδια από την πρόσφατη δισκογραφία του αλλά και από την υπόλοιπη μουσική δουλειά του. Την Τρίτη 16 Σεπτεμβρίου ο APON ολοκληρώνει το καλοκαιρινό του tour παρουσιάζοντας στη σκηνή της Τεχνόπολης κομμάτια από το πλατινένιο άλμπουμ “SEXERO”, το ολοκαίνουργιο «Ονειροπόλος», καθώς και όλες τις μεγάλες του επιτυχίες.

Την Πέμπτη 18 Σεπτεμβρίου η Ελεωνόρα Ζουγανέλη έρχεται με ένα δυναμικό live γεμάτο ρυθμό, συναίσθημα, αγαπημένα τραγούδια και αξέχαστες ερμηνείες, μαζί με την καινούρια μπάντα της – υπό την καθοδήγηση του Ευριπίδη Ζεμενίδη, με τον οποίο συνεργάζεται ξανά μετά από μια δεκαετία. Σειρά έχει το Ρίζες ΦΕΣΤ την Παρασκευή 19 Σεπτεμβρίου στο κλασικό πλέον ραντεβού του με την Τεχνόπολη, για ένα από τα τελευταία γλέντια του καλοκαιριού με τις μουσικές των Ρετσέλι, Nostos Band, Κυρατζήδες, Ξέφραγο Αμπέλι και Γκιντίκι.

Για την αυλαία της φετινής Μουσικής Τεχνόπολης, το Death Disco Open Air Festival ετοιμάζει εκρηκτικό φινάλε. Το Σάββατο 20 και την Κυριακή 21 Σεπτεμβρίου, δύο stages θα υποδεχθούν συνολικά 14 συγκροτήματα της σύγχρονης – και όχι μόνο – dark alternative σκηνής, με headliners τη new wave ποιήτρια και προτεργάτη της ηλεκτρονικής μουσικής Αnne Clark και τον Peter Hook, θρυλικό μπασίστα των Joy Division και New Order.

Ραντεβού, λοιπόν, στην καρδιά της πόλης για δυνατές συναυλίες, επετειακά live, φεστιβαλικές στιγμές και σύγχρονες χορευτικές εμπειρίες που θα μας κρατήσουν ζεστούς μέχρι το επόμενο καλοκαίρι και την Μουσική Τεχνόπολη 2026!

*Το πρόγραμμα ενδέχεται να εμπλουτιστεί ή/και να τροποποιηθεί.

Αναλυτικό πρόγραμμα – Μέρος Β



Τρίτη 02.09 5η Ακρόαση της Μικρής Άρκτου

Τετάρτη 03.09 Γιώργος και Νίκος Στρατάκης

Πέμπτη 04.09 – Σάββατο 06.09 Dance Residencies Open Days

Πέμπτη 04.09 Σπύρος Γραμμένος «Δεκαπέντε χρόνια δίσκοι»

Συμμετέχουν: Φοίβος Δεληβοριάς, Καλογεράκια, Jerome Kaluta, Δημήτρης Μητσοτάκης, Μαρία Παπαγεωργίου, Μιρέλα Πάχου, Κωνσταντίνος Πουλής, Polko, Ζακ Στεφάνου, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη

Παρασκευή 05.09 Χατζηφραγκέτα

Σάββατο 06.09 Planet of Zeus 25th Anniversary Show

Special guests: Khirki

Κυριακή 07.09 «Ας περιμένουν οι γυναίκες» – Babis Batmanidis Company

Τρίτη 09.09 Ραψωδός Φιλόλογος

Τετάρτη 10.09 Κ. Βήτα

Πέμπτη 11.09 Lila “Apotipoma” Live Concert

Παρασκευή 12.09 Rock Hard Festival Greece – day 1

Hammerfall, Overkill, Innerwish, Cobra Spell, Ganzi Gun

Σάββατο 13.09 Rock Hard Festival Greece – day 2

Candlemass ft. Messiah Marcolin, Gus G. & friends, Heavens Gate / Masters of Ceremony, The Crypt, Battleroar

Κυριακή 14.09 Nightstalker – Naxatras

Δευτέρα 15.09 Κωσταντής Πιστιόλης

Τρίτη 16.09 APON Oneiropolos Summer Tour 2025

Πέμπτη 18.09 Ελεωνόρα Ζουγανέλη

Παρασκευή 19.09 Ρίζες ΦΕΣΤ

Ρετσέλι, Nostos Band, Κυρατζήδες, Ξέφραγο Αμπέλι, Γκιντίκι

Σάββατο 20.09 Death Disco Open Air Festival – day 1

Peter Hook & The Light, Xmal Deutschland / Anja Huwe, Cold Cave, Buzz Kull, Blakaut, Valisia Odell, Aux Animaux

Κυριακή 21.09 Death Disco Open Air Festival – day 2

Anne Clark & Band, The Chameleons, Eddie Dark, Corpus Delicti, Klangstabil, Spiritual Front, Incirrina

