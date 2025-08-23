«The Beatles Anthology»: Νέο ντοκιμαντέρ και βιβλίο για τα θρυλικά «σκαθάρια»

Οι εικασίες ότι η σειρά «Anthology» θα επέστρεφε άρχισαν να διαδίδονται στις 20 Αυγούστου, όταν ο Πολ ΜακΚάρτνεϊ κοινοποίησε αινιγματική ανάρτηση στο διαδίκτυο που φαινόταν να παραπέμπει στις προηγούμενες κυκλοφορίες της.

Η αρχική σειρά, «Anthology 1», κυκλοφόρησε τον Νοέμβριο του 1995, περίπου την ίδια εποχή με ένα ντοκιμαντέρ αποτελούμενο από οκτώ μέρη και μερικά από τα πρώτα καινούρια τραγούδια του συγκροτήματος μετά τον θάνατο του Τζον Λένον, με τους Πολ ΜακΚάρτνεϊ, Τζορτζ Χάρισον και Ρίνγκο Σταρ να συνεργάζονται με τον Τζεφ Λιν στα «Real Love» και «Free as a Bird».

Ακολούθησαν δύο ακόμη άλμπουμ, με τίτλους «Anthology 2» και «Anthology 3», τα οποία παρουσιάστηκαν και τα δύο το 1996.

Τώρα επιβεβαιώθηκε ότι το νέο μέρος θα κυκλοφορήσει φέτος, με τη σειρά ντοκιμαντέρ να έχει αποκατασταθεί, να έχει ανανεωθεί και να περιλαμβάνει, το ολοκαίνουργιο επεισόδιο 9. Το νέο επεισόδιο περιλαμβάνει αδημοσίευτα πλάνα από τα παρασκήνια των γυρισμάτων της πρώτης ταινίας «The Anthology» μεταξύ 1994 και 1995 με τους Πολ ΜακΚάρτνεϊ, Τζορτζ Χάρισον και Ρίνγκο Σταρ.

Το «Anthology 4» θα περιλαμβάνει 13 demos, ηχογραφήσεις και άλλα ακυκλοφόρητα τραγούδια. To νέο βιβλίο «The Beatles Anthology Book – 25th Anniversary Edition» θα είναι διαθέσιμο στις 14 Οκτωβρίου.

Το βιβλίο παρουσιάζει τα τέσσερα μέλη του θρυλικού συγκροτήματος να μοιράζονται «ειλικρινείς, οικείες και αποκαλυπτικές αναμνήσεις τους από την πορεία των Beatles», καθώς και πληροφορίες από συναδέλφους και συνεργάτες.

Το βιβλίο θα περιλαμβάνει 1.300 φωτογραφίες, έγγραφα, έργα τέχνης και άλλα αναμνηστικά από τα αρχεία του συγκροτήματος.

Οι Beatles είναι το μουσικό συγκρότημα με τις περισσότερες πωλήσεις όλων των εποχών, με 18 singles και 15 άλμπουμ που έφτασαν στο νούμερο 1 στο Ηνωμένο Βασίλειο από την ίδρυσή τους το 1960.