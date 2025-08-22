Brent Hinds: Νεκρός στα 51 του ο πρώην κιθαρίστας των Mastodon

Θλίψη έχει προκαλέσει στον χώρο της παγκόσμιας metal σκηνής η είδηση του θανάτου του Brent Hinds, πρώην κιθαρίστα και συνιδρυτή του θρυλικού συγκροτήματος Mastodon. Ο μουσικός σκοτώθηκε το βράδυ της Τετάρτης (20 Αυγούστου) σε τροχαίο δυστύχημα με τη μοτοσυκλέτα του στην Ατλάντα. Ήταν 51 ετών.



Σύμφωνα με την τοπική αστυνομία, το δυστύχημα σημειώθηκε όταν ένα SUV παραβίασε την προτεραιότητα και συγκρούστηκε με τη μηχανή του Hinds. Ο θάνατός του ήταν ακαριαίος, με την ιατροδικαστική έκθεση να κάνει λόγο για «πολλαπλά θλαστικά τραύματα».

Γεννημένος στο Birmingham της Αλαμπάμα, ο Brent Hinds ξεκίνησε να παίζει μπάντζο στην εφηβεία του, πριν στραφεί στην ηλεκτρική κιθάρα, όπου ανέπτυξε τη χαρακτηριστική τεχνική που τον καθιέρωσε ως έναν από τους πιο αναγνωρίσιμους κιθαρίστες της metal σκηνής. Στα μέσα της δεκαετίας του ’90 μετακόμισε στην Ατλάντα, όπου γνώρισε τον Troy Sanders και μαζί, το 2000, ίδρυσαν τους Mastodon μαζί με τους Brann Dailor και Bill Kelliher.

Το συγκρότημα κέρδισε γρήγορα αναγνώριση με το ντεμπούτο άλμπουμ τους, “Remission” (2002), ενώ το “Leviathan” (2004) τούς εδραίωσε ως μία από τις κορυφαίες μπάντες του progressive metal. Το 2007, το “Blood Mountain” χάρισε στους Mastodon την πρώτη τους υποψηφιότητα για Grammy, ενώ το 2017 το “Emperor of Sand” κέρδισε το βραβείο «Καλύτερης Μεταλλικής Ερμηνείας».

Η δισκογραφία του Hinds περιλαμβάνει εμβληματικά άλμπουμ όπως τα “Crack the Skye” (2009), “The Hunter” (2011) —αφιερωμένο στη μνήμη του αδερφού του— και το διπλό “Hushed and Grim” (2021).

Η αποχώρηση του Hinds από τους Mastodon ανακοινώθηκε επίσημα στις αρχές του 2025. Αν και το συγκρότημα έκανε λόγο για «φιλικό χωρισμό», ο ίδιος είχε δηλώσει αργότερα ότι ένιωσε πως «τον έδιωξαν» από τη μπάντα. Παρά την ένταση, συνέχισε τη μουσική του πορεία, συμμετέχοντας σε διάφορα project, όπως τα Fiend Without a Face, West End Motel και Dirty B & the Boys.

Μετά την ανακοίνωση του θανάτου του, οι Mastodon εξέδωσαν επίσημη δήλωση:

«Βρισκόμαστε σε κατάσταση απερίγραπτου πένθους και σοκ. Ο Brent Hinds έφυγε από τη ζωή έπειτα από ένα τραγικό δυστύχημα. Ήταν μια μοναδική δημιουργική δύναμη, με την οποία μοιραστήκαμε επιτυχίες, ορόσημα και μουσική που άγγιξε τις καρδιές χιλιάδων ανθρώπων. Οι σκέψεις μας είναι με την οικογένεια, τους φίλους και τους θαυμαστές του. Ζητούμε σεβασμό στην ιδιωτικότητα όλων σε αυτή τη δύσκολη στιγμή.»