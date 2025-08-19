Ο Σωκράτης Μάλαμας στο Κατράκειο Θέατρο Νίκαιας

Ο Σωκράτης Μάλαμας μαζί με την Ιουλία Καραπατάκη και την μπάντα του επιστρέφουν από την καλοκαιρινή τους περιοδεία την Τετάρτη 10 και την Πέμπτη 11 Σεπτεμβρίου, στο Κατράκειο Θέατρο Νίκαιας.

Σε αυτό το υπέροχο θέατρο που γεμίζει ασφυκτικά κάθε φορά για να αγκαλιάσει τον Σωκράτη, εκεί που ο ίδιος ανεβαίνει στη σκηνή κάθε χρόνο τέτοια εποχή για να μας πει όλα τα αγαπημένα μας τραγούδια, δίνουμε ραντεβού και φέτος για 2 συνεχόμενες βραδιές.

Ο Γιάννης Παπατριανταφύλλου στο κοντραμπάσο, ο Κυριάκος Ταπάκης στο λαούτο και στο μπουζούκι, ο Κλέων Αντωνίου στην ηλεκτρική κιθάρα, ο Καλογιάννης Βεράνης στο βιολί, την τρομπέτα και το τραγούδι, ο Νίκος Μαγνήσαλης στα τύμπανα, ο Στέλιος Φραγκούς στα πλήκτρα, ο Γιάννης Μάλαμας στα κρουστά και το τραγούδι.

10 & 11 Σεπτεμβρίου: Σημειώνουμε τις ημερομηνίες και κλείνουμε τα εισιτήριά μας για να καλωσορίσουμε το φθινόπωρο και να επιστρέψουμε στην πόλη με τραγούδια και αγκαλιές.

Συντελεστές

Ιουλία Καραπατάκη | τραγούδι

Γιάννης Παπατριανταφύλλου | κοντραμπάσο

Κυριάκος Ταπάκης | λαούτο, μπουζούκι

Κλέων Αντωνίου | ηλεκτρική κιθάρα

Καλογιάννης Βεράνης | βιολί, τρομπέτα, τραγούδι

Νίκος Μαγνήσαλης | τύμπανα

Στέλιος Φραγκούς | πλήκτρα

Γιάννης Μάλαμας | κρουστά, τραγούδι

Ηχοληψία | Παναγιώτης Ηλιόπουλος – Τίτος Καργιωτάκης

Φωτισμοί | Χρήστος Λαζαρίδης

Υπεύθυνος Σκηνής | Δημήτρης Κατέβας

Παραγωγή | Novelvox

Πληροφορίες:

Ημερομηνία: Τετάρτη 10 & Πέμπτη 11 Σεπτεμβρίου 2025

Ώρα έναρξης: 21:00

Τιμές εισιτηρίων: 17€

Προπώληση: Αγόρασε το εισιτήριο σου από το more.com

Κατράκειο Θέατρο Νίκαιας

Διεύθυνση: Πάροδος Ακροπόλεως, Κορυδαλλός – Νίκαια

Περιοχή: Νίκαια

Τηλέφωνο: 213-2075342