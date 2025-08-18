Kate Moss: Παρουσιάστρια podcast για την καλλιτεχνική εξέλιξη του Ντέιβιντ Μπάουι

Η Κέιτ Μος πρόκειται να παρουσιάσει ένα νέο podcast στο BBC Radio 6 Music με θέμα την «καλλιτεχνική εξέλιξη» του Ντέιβιντ Μπάουι. Το podcast «Music Uncovered, David Bowie: Changeling» θα εξερευνήσει τον αείμνηστο καλλιτέχνη την περίοδο 1970-1975.

«Ο Ντέιβιντ Μπάουι ήταν ένα πολύ ξεχωριστό άτομο. Κάποιος που ήταν κάτι πολύ περισσότερο από ένας φίλος – ήταν ένα αίνιγμα» ανέφερε σε δήλωσή της η Αγγλίδα μοντέλο και επιχειρηματίας.

«Έτσι, όταν ήρθε η ευκαιρία να εμβαθύνω σε αυτό το εξαιρετικό πενταετές κεφάλαιο της ζωής του Μπάουι για το 6 Music και το BBC Sounds ακούγοντας εκείνους που τον ακολούθησαν στο δημιουργικό του ταξίδι και εκείνους που συνεχίζει να εμπνέει, ενθουσιάστηκα που θα βοηθούσα να γίνει γνωστή η ιστορία μιας τόσο απίστευτης μεταμόρφωσης. Αυτό το podcast είναι πραγματικός εορτασμός του φίλου μου, ενός πραγματικού ειδώλου της Βρετανίας».

Διαθέσιμο στο BBC Sounds από τις 10 Σεπτεμβρίου το podcast θα περιλαμβάνει σπάνιες και ανέκδοτες αρχειακές συνεντεύξεις με τον Μπάουι – συμπεριλαμβανομένης μιας αποκλειστικής συνέντευξης από το 2001 με τον δημιουργό podcast Des Shaw και ηχογράφηση από το Αρχείο του BBC που ανακαλύφθηκε πρόσφατα.

Περιλαμβάνει επίσης νέες συνεντεύξεις με όσους γνώριζαν τον Μπάουι και συνεχίζουν να εμπνέονται από την κληρονομιά του, όπως οι Κρίσι Χάιντ, Έλτον Τζον, Ίγκι Ποπ και Ρόμπι Γουίλιαμς με συνεντεύξεις των Λου Ριντ, Σινέντ Ο’ Κόνορ και άλλων.