Λευτέρης Κορδιάος: Πέθανε ο γνωστός ραδιοφωνικός παραγωγός και DJ

Στο πένθος έχει βυθιστεί ο ραδιοφωνικός κόσμος της Θεσσαλονίκης από τον θάνατο του ραδιοφωνικού παραγωγού και dj Λευτέρη Κορδιάου. Την είδηση έκανε γνωστή ο Αντώνης Κανάκης, ο οποίος αποχαιρέτησε τον καλό του φίλο και συνεργάτη του στον ραδιοφωνικό σταθμό της Θεσσαλονίκης, Fly, ο οποίος, όπως αποκάλυψε ο διάσημος παρουσιαστής, έδινε μάχη με σοβαρή ασθένεια το τελευταίο διάστημα.

Σε μία μακροσκελή ανάρτηση στα social media, o Αντώνης Κανάκης αποχαιρέτησε τον συνεργάτη και φίλο του με λόγια καρδιάς, αναφέροντας μεταξύ άλλων πως “θα μου λείψει πολύ ο Λευτέρης. Δεν θα τον ξεχάσω. Αντιθέτως θα φροντίσω να ξεχάσω τον θάνατο του, όπως συνηθίζω τελευταία με φιλαράκια που χάνουμε. Απλά δεν κάνει άλλο εκπομπή στον Fly θα λέω και είναι κάπου εκεί έξω κάνοντας τα δικά του. Και όταν τον πετύχω τυχαία, θα τον πειράξω όπως πάντα για το πως τον αντέχει ο Σκοτ. Πάντα έτσι τον πείραζα. Δεν φαντάστηκα ποτέ ότι τελικά θα αναρωτιέμαι το αντίθετο. Πώς και αν θα αντέξει η ψυχούλα του Σκοτ χωρίς τον Λευτέρη“.

Ο Λευτέρης Κορδιάος ξεκίνησε τα επαγγελματικά του βήματα ως DJ στο μπαρ “Θερμαϊκός” και από το 2001 μπήκε στα ερτζιανά της Θεσσαλονίκης, όπως αναφέρει το voria.gr. Εργάστηκε στον Republic και στον 88,5, ενώ τελευταίος του ραδιοφωνικός σταθμός ήταν ο Fly 104.

Συμμετείχε σε διάφορες δημόσιες και ιδιωτικές εκδηλώσεις, ενώ αντικείμενό του ήταν η ηλεκτρονική μουσική.