Μίνως Μάτσας: Οι μουσικές παραδόσεις από διαφορετικές γωνιές της γης ενώνονται στο Ηρώδειο

O Μίνως Μάτσας, σε συνέχεια του περσινού sold out, παρουσιάζει την Τρίτη 16 Σεπτεμβρίου 2025 στο Ωδείο Ηρώδου Αττικού τον δεύτερο κύκλο: Τα Ρεμπέτικα II+ Fado Tango & Blues, Τα τραγούδια του κόσμου: οι μουσικές παραδόσεις από διαφορετικό μήκος και πλάτος της γης που εκφράζουν τις ίδιες εμπειρίες και συναισθήματα, τον πόνο, τη φτώχεια, την αγάπη, τον χωρισμό, τη νοσταλγία, τη μοναξιά, τον έρωτα και την ελπίδα.

Η μουσική όμως είναι μία. Μας ενώνει, μας δονεί, μας συγκινεί, μας συναρπάζει, από όπου κι αν προέρχεται, αρκεί να έχει αλήθεια.

Ο Μίνως Μάτσας δημιούργησε ένα μοναδικό μουσικό ταξίδι στο χώρο και τον χρόνο, όπου αναδύονται οι μορφές του Βαμβακάρη, του Τσιτσάνη, του Παπαιωάννου, περνάει από τα καταγώγια της Αθήνας, στις όχθες του Μισισιπή, στη Λισαβόνα και φτάνει στους οίκους ανοχής του Buenos Aires παρέα με τον Robert Johnson, την Amalia Rodrigues και τον Carlos Gardel. Με συνοδοιπόρους 15 σολίστ Έλληνες και ξένους. Τραγουδούν ο Κώστας Τριανταφυλλίδης, η Δήμητρα Μωραΐτη καθώς και οι Lina Cardoso Rodrigues, Debora Russ και Eric B. Turner.

Το ρεμπέτικο, γεννήθηκε σε μια κοινωνικοπολιτική πραγματικότητα και εξέφρασε την ανάγκη των ανθρώπων να ξεφύγουν από τις δυσκολίες και τα προβλήματα που τους στοίχειωναν. Το ίδιο μπορούμε να πούμε και για τα fado της Πορτογαλίας που έζησε 40 χρόνια δικτατορίας, τα tango της Αργεντινής με τους μετανάστες που συνέρρεαν από όλο τον κόσμο και έφτιαξαν αυτό το μοναδικό είδους χορού και τα blues του νότου της Αμερικής που έγιναν ανθρώπινες κραυγές ενάντια στην σκλαβιά και την κοινωνική αδικία. Κάθε μία από αυτές τις μουσικές παραδόσεις, αν και έχει τις ιδιαίτερες πολιτισμικές και ιστορικές της καταβολές, μοιράζεται μια παγκόσμια γλώσσα.

«Τα ρεμπέτικα, όπως και τα blues, τα fado και τα tango είναι τραγούδια που πέρασαν από γενιά σε γενιά και η αξία τους παραμένει αναλλοίωτη. Εκφράζουν τον πόνο, τη χαρά, τον έρωτα, την τάση φυγής αλλά και τα βάσανα των ανθρώπους που δυστυχώς δεν τελειώνουν ποτέ… Τα τραγούδια του κόσμου είναι κραυγές από άκρη σ’ άκρη είναι θεμέλιοι λίθοι του πολιτισμού μας», σημειώνει σε πρόσφατη συνέντευξή του ο ταλαντούχος Μίνως Μάτσας.

«Τα έβρισκα πολύ ωραία και αρμονικά όλα αυτά τα μουσικά είδη πριν ασχοληθώ με τη μουσική… Πέρσι λοιπόν είπα θα το κάνω και θέλω σε μία συναυλία 2 ωρών να παρουσιάσω τα δικά μας τραγούδια και να φωνάξω ερμηνευτές από τα διαφορετικά είδη να τραγουδήσουν μαζί μας τα δικά τους τραγούδια. Πήγε καλά επειδή ήταν αληθινό», δηλώνει, και δίνει την υπόσχεση να χαρίσει στο κοινό μια μοναδική μουσική εμπειρία για ακόμα μια φορά.

Η σχέση του Μίνου Μάτσα με το ρεμπέτικο είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με την ιστορία της οικογένειάς του. Ο παππούς του, Μίνως Μάτσας, διευθυντής της ιστορικής Odeon-Parlophone, υπήρξε καθοριστική φυσιογνωμία για την ανάδειξη του είδους. Μέσα σε δύσκολες εποχές και ενάντια σε κοινωνικές προκαταλήψεις, τόλμησε να ηχογραφήσει και να κυκλοφορήσει τα πρώτα τραγούδια του Μάρκου Βαμβακάρη και στη συνέχεια να υποστηρίξει το έργο των μεγαλύτερων δημιουργών του ρεμπέτικου. Παράλληλα, έγραψε στίχους για διαχρονικά τραγούδια . Άλλωστε είναι γνωστές οι τολμηρές διασκευές του Μίνου Μάτσα στα τραγούδια «Είσαι εσύ ο άνθρωπός μου», το «Μινόρε της Αυγής», ο «Αντώνης ο Βαρκάρης ο Σερέτης» στα οποία έχει γράψει στίχους ο παππούς του.

Σήμερα, ο Μίνως Μάτσας, με το βλέμμα στραμμένο στο αύριο, επιλέγει να προσεγγίσει αυτά τα τραγούδια με έναν τρόπο διαφορετικό. Τα αποδομεί, τα ανασυνθέτει, προσθέτει νέα μουσικά μέρη και δημιουργεί μια γέφυρα ανάμεσα στον ήχο του τότε και του τώρα.

Μια ολοκληρωμένη μουσική πρόταση που έχει στόχο την αληθινή, βιωματική αναμέτρηση με ένα είδος που συνεχίζει να ζει, να εμπνέει και να συγκινεί.

ΤΡΑΓΟΥΔΟΥΝ

Κώστας Τριανταφυλλίδης

Δήμητρα Μωραΐτη

Lina Cardoso Rodrigues

Debora Russ

Eric B. Turner

Παίζουν:

Γιάννης Αρβανιτάκης, Τρομπόνι

Τάκης Βασιλείου, Κρουστά

Γρηγόρης Βασίλας, Μπουζούκι, Νυκτά

Νικόλας Γαρουφαλάκης, Πιάνο, Keyboards

Σοφία Ευκλείδου, Τσέλο

Παρασκευάς Κίτσος, Κοντραμπάσο

Νίκος Μέρμηγκας, Μπουζούκι, Νυκτά

Αρετή Μπαρτάκη, Κιθάρα,Φωνητικά

Κώστας Μυλωνάς, Drums

Γιάννης Παπαγιαννούλης, Κρουστά

Γιάννης Πούλιος, Βιολί

Ντίνος Χατζηιορδάνου, Ακορντεόν

Γιώργος Χατζόπουλος, Κιθάρα

Facundo Torres, Bandoneon

Miguel Martins, Πορτογαλική κιθάρα

Daniele Bronzini, Ακουστική κιθάρα

και ο συνθέτης στο πιάνο

Μίνως Μάτσας

Τα Ρεμπέτικα ΙΙ + Fado Tango & Blues

Τα τραγούδια του κόσμου

Τρίτη 16.09.2025

Ωδείο Ηρώδου Αττικού

Ώρα έναρξης: 21:00

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ & ΠΡΟΠΩΛΗΣΗ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ: https://www.ticketmaster.gr/minws-matsas-ta-rempetika-ii-fado-tango-blues_sen_2007243.html