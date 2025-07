Gojira, While She Sleeps και Lacuna Coil ισοπέδωσαν την πλατεία Νερού

Η προτελευταία ημέρα της φετινής διοργάνωσης ήταν αφιερωμένη στον σκληρό ήχο με τρία ονόματα που δίκαια θεωρούνται από τα πιο σημαντικά της metal σκηνής.

Την ημέρα άνοιξαν οι Lacuna Coil, οι θρύλοι του goth metal, οι οποίοι αν και βρισκόμαστε εν μέσω καύσωνα, αντίκρισαν μια πλατεία Νερού κυριολεκτικά γεμάτη από τους φανατικούς οπαδούς τους.

Η Christina Scabbia, ο Andrea Ferro και οι συμπαίκτες τους, φρόντισαν να δώσουν το στίγμα της βραδιάς με μια έξοχη εμφάνιση (αν και η συνέχεια μάλλον ξεπέρασε κάθε φαντασία).

Ακολούθησαν οι While She Sleeps, οι οποίοι όχι μόνο ενθουσίασαν τους fans τους, αλλά με τη δυναμική του show τους, είναι δεδομένο πως με την εμφάνισή τους κέρδισαν και νέους οπαδούς.

Οι Βρετανοί με ασταμάτητη ενέργεια τα έδωσαν όλα: τραγούδησαν όλα τα σπουδαία τους τραγούδια, μπήκαν στο pit, συμμετείχαν στο αδιάκοπο crowdsurfing κι αν δεν ακολουθούσαν οι Γάλλοι οδοστρωτήρες ακόμα θα παραμιλούσαμε.

Γιατί σίγουρα γνωρίζαμε ότι θα ακολουθούσε μια κορυφαία μπάντα του σύγχρονου metal, δεν ξέραμε όμως πως οι Gojira, στην πρεμιέρα της ευρωπαϊκής τους περιοδείας ήταν έτοιμοι να αφήσουν ένα τεράστιο στίγμα στο συναυλιακό metal τοπίο.

Από το πρώτο λεπτό, η μπάντα παρέδωσε ένα υποδειγματικό show με φοβερή ένταση, ακρίβεια και πολλές στιγμές που δύσκολα μπορείς να ξεχάσεις: η σαρωτική εκτέλεση του “The Axe” και του “Stranded”, η (πρώτη) μεγάλη έκπληξη με το “From The Sky” που είχαν ναι παίξουν 15 χρόνια live, και φυσικά το ανατριχιαστικό “Another World” με το υπέροχο animation που έκανε όλη την πλατεία Νερού να σωπάσει.

Βέβαια, αποδείχθηκε ότι όλα αυτά δεν ήταν αρκετά για τους Gojira γιατί στο encore, ζήσαμε μια από τις πιο δυνατές στιγμές του φεστιβάλ.

Όχι μόνο μας χάρισαν λίγη από τη μαγεία του αποχαιρετιστήριου show των Black Sabbath με τη διασκευή του “Under The Sun / Every Day Comes And Goes” αλλά στη συνέχεια κάλεσαν τον Rob Flynn των Machine Head για να του ευχηθούμε όλοι μαζί χρόνια πολλά για τα γενέθλια του και στην συνέχεια ακούσαμε για πρώτη φορά μια σαρωτική εκτέλεση του “Territory” των Sepultura (δείτε το στιγμιότυπο εδώ)

Αυτή ήταν μια μεγάλη βραδιά από μια πραγματικά τεράστια μπάντα.

Πηγή: www.releaseathens.gr

Επιμέλεια: Γιώργος Κουλουβάρης

