Ozzy Osbourne: Πέθανε, σε ηλικία 76 ετών, ο «Πρίγκιπας του Σκότους»

Ο θρυλικός Όζι Οσμπορν των Black Sabbath πέθανε σε ηλικία 76 ετών, ανακοίνωσε η οικογένειά του. Ο θρυλικός Όζι γνωστός και ως «Πρίγκιπας του Σκότους» ο άνθρωπος που πρωτοστάτησε στη heavy metal, πέθανε σε διάστημα μικρότερο των τριών εβδομάδων μετά την αποχαιρετιστήρια συναυλία του με τους Black Sabbath «Back to the Beginning» στο Μπέρμιγχαμ.

Η ανακοίνωση της οικογένειας αναφέρει: «Με μεγάλη θλίψη που δεν μπορούν να εκφράσουν οι λέξεις, ανακοινώνουμε ότι ο αγαπημένος μας Όζι Όσμπορν απεβίωσε σήμερα το πρωί. Ήταν με την οικογένειά του και περιτριγυρισμένος από αγάπη. Ζητάμε από όλους να σεβαστούν την ιδιωτική ζωή της οικογένειάς μας αυτή τη στιγμή».

Ο Τζον Μάικλ Όσμπορν όπως ήταν το πλήρες όνομά του ήταν το τέταρτο από τα έξι παιδιά μιας φτωχής οικογένειας από το Άστον. Πάλευε με τη δυσλεξία, άφησε το σχολείο σε ηλικία 15 ετών, έμπλεξε σε πολλές περιπέτειες και κάποια στιγμή φυλακίστηκε για διάρρηξη.

Ο Όζι Όσμπορν ήταν ένα μουσικό είδωλο, ιδρυτικό μέλος και τραγουδιστής των περίφημων Black Sabbath το 1968.

Το συγκρότημα ήταν πρωτοπόρο της heavy metal μουσικής, γράφοντας εμβληματικά κομμάτια όπως τα Paranoid, War Pigs και Iron Man.

Αφού εγκατέλειψε τους Black Sabbath το 1979 λόγω των αυξανόμενων εντάσεων με τα άλλα μέλη τους, ο Όσμπορν είχε μια μακρά σόλο μουσική καριέρα κυκλοφορώντας περισσότερα από δώδεκα άλμπουμ. Το ντεμπούτο της single καριέρας του έγινε ένα χρόνο μετά την αποχώρησή του με το Crazy Train, που είναι αναμφισβήτητα ένα από τα πιο διάσημα τραγούδια του.

Στις αρχές της δεκαετίας του 2000, ο Όσμπορν και η οικογένειά του θα γίνονταν αστέρες των reality show μετά την έναρξη των Osbournes. Το πρόγραμμα, το οποίο περιελάμβανε επίσης τη σύζυγό του Σάρον, την κόρη τους Κέλι και τον γιο τους Τζακ, παρουσίαζε τη χαοτική ζωή τους στο Λος Άντζελες.

Αντιμετώπιζε σοβαρά προβλήματα υγείας και το 2020 είχε ανακοινώσει πως πάσχει από Πάρκινσον.

Κατά τη διάρκεια της πολυετούς καριέρας του, ο Όσμπορν εισήχθη στο UK Music Hall of Fame και στο US Rock And Roll Hall Of Fame – δύο φορές και στα δύο, με τους Black Sabbath και ως σόλο καλλιτέχνης. Απέκτησε το δικό του αστέρι στη Λεωφόρο της Δόξας του Χόλυγουντ, καθώς και στην Μπρόουντ Στριτ του Μπέρμιγχαμ και κέρδισε ένα βραβείο Ivor Novello πέντε βραβεία Grammy και 12 υποψηφιότητες.

Συγκινητικό το «αντίο» της μουσικής κοινότητας

Οι Βlack Sabbath σε ανάρτησή τους στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έγραψαν: «Όζι για πάντα» και δημοσίευσαν φωτογραφία του από την εμφάνιση του στο Μπέρμιγχαμ.

Οι Metallica ανάρτησαν φωτογραφία στον λογαριασμό του συγκροτήματος στα μέσα κοινωνικής δικτύπωσης ως φόρο τιμής στο Όζι Όσμπορν. Στη φωτογραφία εμφανίζεται η μπάντα να είναι μαζί με τον θρύλο της heavy metal. Ένα emoji ραγισμένης καρδιάς συνοδεύει την ανάρτηση.

«Δεν υπάρχουν λόγια, σε αγαπάμε Όζι» έγραψε σε ανάρτηση ο Μπίλι Άρμστρονγκ των Green Day.

Ο Ντέιβιντ Ντρέιμαν, τραγουδιστής του heavy metal συγκροτήματος Disturbed – φανερά συγκινημένος – έγραψε σε ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης: «Αντίο αγαπητέ μου δάσκαλε… ένας πατέρας για όλους μας… φίλε μου. Σ’ αγαπώ @Όζι Όσμπορν και θα μου λείψεις τρομερά».

Ο Έλτον Τζον σε ανάρτησή του εξέφρασε τη βαθιά θλίψη του για τον θάνατο του Όσμπορν.

«Ήταν ένας αγαπητός φίλος και ένας τεράστιος πρωτοπόρος που εξασφάλισε τη θέση του στο πάνθεον των θεών της ροκ – ένας αληθινός θρύλος» ανέφερε στην ανάρτηση στο Instagram.

«Ήταν επίσης ένας από τους πιο αστείους ανθρώπους που έχω γνωρίσει ποτέ. Θα μου λείψει πολύ. Στη Σάρον και την οικογένεια, στέλνω τα συλλυπητήριά μου και την αγάπη μου».

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Elton John (@eltonjohn)

Ο Τζιν Σίμονς των Kiss αποκάλεσε τον Όσμπορν «γίγαντα».

Οι Pantera σε ανάρτησή τους τονίζουν: «Δεν θα ήμασταν εδώ αν δεν ήσουν εσύ».

Στους επίσημους λογαριασμούς κοινωνικής δικτύωσης του Rob Zombie δημοσιεύθηκε ένα καρουζέλ με εικόνες του Όσμπορν. «Αντίο Όζι. Ευχαριστώ για όλα. Ήταν πάντα υπέροχο να είμαι κοντά σου. Θα μας λείψεις» αναφέρεται στην ανάρτηση.

Ο Yungblud χαρακτήρισε τον Όζι Όσμπορν ως «τον σπουδαιότερο όλων των εποχών».

Ο Άγγλος τραγουδοποιός είχε μια πολύ δυνατή σχέση με τον Όσμπορν, τον οποίο γνώρισε για πρώτη φορά το 2022, και φάνηκε ότι η σχέση τους εξελίχθηκε σε έναν δεσμό σχεδόν πατέρα-γιου.

Ο Yungblud δημοσίευσε φωτογραφίες τους μαζί από την τελευταία συναυλία του Όσμπορν στο Μπέρμιγχαμ και έγραψε: «Δεν πίστευα ότι θα έφευγες τόσο σύντομα την τελευταία φορά που συναντηθήκαμε, ήσουν γεμάτος ζωή και το γέλιο σου γέμιζε τον χώρο. Δεν θα σε ξεχάσω ποτέ – θα είσαι σε κάθε νότα που τραγουδάω και μαζί μου κάθε φορά που βαδίζω στη σκηνή. Με ρώτησες κάποτε αν μπορούσες να κάνεις κάτι για μένα και όπως είπα τότε και όπως θα πω τώρα για όλους εμάς η μουσική ήταν αρκετή».

Οι Smashing Pumpkins δημοσίευσαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης βίντεο τους με τον αείμνηστο σταρ. Το συγκρότημα έγραψε: «Κι εμείς σε αγαπάμε, Όζι»

Ο Ρόνι Γουντ των Rolling Stones εξέφρασε σε tweet ότι τη λύπη του για τον θάνατο του Όζι Όσμπορν. «Τι υπέροχη συναυλία αποχαιρετισμού είχε στο Back To The Beginning στο Μπέρμιγχαμ» έγραψε.