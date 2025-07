Το πρώτο σε μεταδόσεις τον 21ο αιώνα τραγούδι των Oasis

Η επιτυχία των Oasis «Don’t Look Back In Anger», είναι το τραγούδι του συγκροτήματος με τις περισσότερες μεταδόσεις στο βρετανικό ραδιόφωνο και προβολές στην τηλεόραση τον 21ο αιώνα, σύμφωνα με την εταιρεία αδειοδότησης μουσικής στο Ηνωμένο Βασίλειο Phonographic Performance Limited (PPL).

Μετά την πολυαναμενόμενη περιοδεία επανένωσης του συγκροτήματος, η οποία ξεκίνησε την περασμένη εβδομάδα στο Κάρντιφ, η Εταιρεία Αδειοδότησης συνέταξε λίστα με τα 10 τραγούδια του συγκροτήματος που ακούγονται περισσότερο τα τελευταία 25 χρόνια.

Η PPL, η οποία χορηγεί άδειες χρήσης ηχογραφημένης μουσικής στο ραδιόφωνο, την τηλεόραση και σε δημόσιους χώρους, χρησιμοποίησε δεδομένα ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών σταθμών σε όλο το Ηνωμένο Βασίλειο για να καταρτίσει τη λίστα.

Το «Wonderwall» είναι η δεύτερη ηχογράφηση του συγκροτήματος με τις περισσότερες μεταδόσεις στο βρετανικό ραδιόφωνο και τηλεόραση και ακολουθούν το «She’s Electric» στο νούμερο τρία, το «Roll With It» στο νούμερο τέσσερα και το «Little By Little» στην πέμπτη θέση.

Τα «The Importance Of Being Idle», «Whatever, Some Might Say» και «Live Forever» είναι στις θέσεις 6, 7 και 8. Η λίστα με τα 10 κορυφαία ολοκληρώνεται με το «Champagne Supernova», το τελευταίο τραγούδι του δεύτερου στούντιο άλμπουμ τους «(What’s The Story) Morning Glory?».

Το άλμπουμ κυκλοφόρησε το 1995 και έγινε το πέμπτο με τις περισσότερες πωλήσεις στο Ηνωμένο Βασίλειο, σύμφωνα με την Official Charts Company. Από άλμπουμ έξι τραγούδια βρίσκονται στη λίστα με τα 10 κορυφαία.

Από τα δεδομένα διαπιστώνεται επίσης ότι οι Oasis έχουν συσσωρεύσει περισσότερα από επτά χρόνια αθροιστικής αναπαραγωγής σε βρετανικούς ραδιοφωνικούς και τηλεοπτικούς σταθμούς από το 2000, με τα τραγούδια τους να παίζονται, κατά μέσο όρο, 120 φορές την ημέρα σε όλη τη χώρα.