Κορυφαίες διεθνείς διακρίσεις στις ΗΠΑ για δύο νεαρές Ελληνίδες πιανίστριες

Με μια σειρά εντυπωσιακών διεθνών διακρίσεων στο ενεργητικό τους, οι νεαρές πιανίστριες Εβελίνα και Αγγελίνα Τσιαντζή Μαντέ από τη Σαντορίνη, κατέκτησαν τις πρώτες θέσεις στους παγκόσμιους διαγωνισμούς Global Philharmonic Music Competition 2025 (LA) και New York Classical Music Competition 2025 (NY), αποσπώντας τα εύσημα διεθνών κριτικών επιτροπών για την υψηλού επιπέδου καλλιτεχνική τους παρουσία και επιβεβαιώνοντας για πολλοστή φορά τη θέση τους ανάμεσα στους πιο δυναμικά ανερχόμενους νέους καλλιτέχνες της διεθνούς μουσικής σκηνής.

Οι ερμηνείες τους εντυπωσίασαν τις υψηλού κύρους διεθνείς επιτροπές χάρη στην τεχνική αρτιότητα, την εκφραστική ωριμότητα, τη μουσική ευφυΐα και την έντονη σκηνική παρουσία. Με ιδιαίτερη ευαισθησία, εσωτερικό παλμό και δυναμική σκηνική παρουσία -χαρακτηριστικά που τις έχουν καθιερώσει ως πολυβραβευμένες πιανίστριες σε πλήθος διαγωνισμών στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και την Ευρώπη, οι δύο νεαρές πανίστριες ξεχώρισαν σε ακόμη δύο διεθνείς διαγωνισμούς στις Η.Π.Α. γνωστούς για τον υψηλό βαθμό δυσκολίας και τον διεθνή ανταγωνισμό.

Ο διαγωνισμός Global Philharmonic Music Competition διοργανώνεται από το Royal Foundation of Music and Arts, έναν μη κερδοσκοπικό οργανισμό με έδρα το Los Angeles, που προωθεί τη μουσική αριστεία μέσα από διεθνείς διαγωνισμούς, φεστιβάλ και συναυλίες σε εμβληματικούς χώρους όπως το Carnegie Hall, τη Musikverein στη Βιέννη, το Juilliard School και το Walt Disney Concert Hall. Η επιτροπή που αποτελείται από διακεκριμένους μουσικούς και καθηγητές κορυφαίων πανεπιστημίων όπως Harvard, Yale University, The Juilliard School, Curtis Institute of Music, New England Conservatory και Colburn School ανέδειξε τις δύο Ελληνίδες πιανίστριες μεταξύ των κορυφαίων συμμετεχόντων.

Ως αποτέλεσμα της διάκρισής τους, η 18χρονη Εβελίνα και η 13χρονη Αγγελίνα προσκλήθηκαν να εμφανιστούν τον Αύγουστο στη Συναυλία των Νικητών, στο εμβληματικό Walt Disney Concert Hall στο Los Angeles, σε μία από τις σημαντικότερες αίθουσες συναυλιών παγκοσμίως, σχεδιασμένη από τον θρυλικό αρχιτέκτονα Frank Gehry και γνωστή για την εντυπωσιακά πρωτοποριακή γλυπτική αρχιτεκτονική και την απαράμιλλη ακουστική της.

Η διάκριση αυτή έρχεται ως φυσική συνέχεια μιας εντυπωσιακής διεθνούς πορείας, που περιλαμβάνει εμφανίσεις στο θρυλικό Carnegie Hall της Νέας Υόρκης, καθώς και στο ιστορικό César Franck Auditorium της Schola Cantorum στο Παρίσι. Οι ερμηνείες τους σε αυτές τις σημαντικές μουσικές σκηνές απέσπασαν εξαιρετικές κριτικές και ανέδειξαν το υψηλό καλλιτεχνικό τους επίπεδο σε διεθνές ακροατήριο.

Παρακολουθείστε αποσπάσματα από τις εμφανίσεις τους στο Carnegie Hall:

· The Royal Gala 2024 official video from Carnegie Hall – Evelina Tsiantzi Mante performs Rachmaninov

· The Royal Gala 2024 official video from Carnegie Hall – Angelina Tsiantzi Mante performs Rachmaninov

Η συμμετοχή των δύο νεαρών πιανιστριών σε αυτή την παγκόσμια μουσική σκηνή του Λος Άντζελες δεν είναι απλώς μια νέα διεθνής επιτυχία· είναι και μια δυναμική εκπροσώπηση της ελληνικής μουσικής παιδείας με ρίζες στη Σαντορίνη και απήχηση που φτάνει ως τις σημαντικότερες μουσικές σκηνές του κόσμου.

Εκτός των σημαντικών επιτυχιών στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής οι δύο ανερχόμενες πιανίστριες έλαβαν τις ανώτερες διακρίσεις με Πρώτα Βραβεία Άνευ Συναγωνισμού και στον Πανελλήνιο Διαγωνισμό Piano Magic 2025, που διεξήχθη στις 27 και 28 Ιουνίου στην αίθουσα του Φιλολογικού Συλλόγου Παρνασσός στην Αθήνα, παρουσία πολυμελούς επιτροπής διακεκριμένων καθηγητών πιάνου.

Η απονομή των ‘Πρώτων Βραβείων χωρίς συναγωνισμό’ στον διαγωνισμό Piano Magic αποδεικνύει το εξαιρετικά υψηλό επίπεδο της ερμηνείας τους, που ξεχώρισε με την τεχνική αρτιότητα, την εκφραστικότητα και τη μουσική ωριμότητα που επέδειξαν.

Παρακολουθήσετε αποσπάσματα από τις εμφανίσεις τους στον διαγωνισμό:

· Live Performance by Angelina Tsiantzi Mante of J.S. Bach’s Prelude from English Suite No.2, BWV 807 (extract)

· Live Performance by Evelina Tsiantzi Mante of Chopin’s Etude Op.10 No.4 (extract)

· Live Performance by Evelina Tsiantzi Mante of Prokofiev’s Piano Sonata No.3, Op.28 (extract)

Αξίζει να σημειωθεί ότι αυτές οι νέες επιτυχίες έρχονται λίγους μόλις μήνες μετά την απονομή εξαιρετικά σημαντικών υποτροφιών στην Εβελίνα Τσιαντζή Μαντέ από το Mannes School of Music και το Manhattan School of Music της Νέας Υόρκης – δύο από τα κορυφαία ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα των Ηνωμένων Πολιτειών. Οι υποτροφίες αυτές αναγνωρίζουν, εκτός από τις εξαιρετικές επιδόσεις της στο πιάνο, τη συνολική καλλιτεχνική πορεία της Εβελίνας, προσφέροντας της τη δυνατότητα να συνεχίσει τις σπουδές της σε ανώτατο επίπεδο, υπό την καθοδήγηση κορυφαίων καθηγητών παγκοσμίως.

Καθοριστική στην πορεία των δύο νεαρών πιανιστριών είναι η καθοδήγηση της καθηγήτριάς τους στη φημισμένη Schola Cantorum στο Παρίσι Αγάθης Λεϊμονή και του πατέρα τους – καθηγητή πιάνου – Γιώργου Τσιαντζή.

Οι επιτυχίες αυτές δεν αποτελούν μόνο προσωπικά επιτεύγματα των δύο αδελφών και των καθηγητών τους, αλλά και τιμή για την ελληνική μουσική εκπαίδευση στο σύνολό της.