The Dandy Warhols: Ζωντανά στην Αθήνα στις 9 Ιουλίου

Οι θρυλικοί The Dandy Warhols επιστρέφουν σε μια χώρα που τους αγάπησε πολύ. Από το 1994, η αμερικανική μπάντα, με τους Courtney Taylor-Taylor, Peter Holmström, Zia McCabe και Brent DeBoer, έχει καθορίσει τα όρια του rock’n’roll με επιτυχίες όπως “Boys Better”, “Every Day Should Be a Holiday”, “Not If You Were the Last Junkie on Earth” και φυσικά, το “Bohemian Like You”.

Πέρυσι, με το άλμπουμ “Rockmaker”, απέδειξαν ξανά το μεγαλείο τους, συνεργαζόμενοι με θρύλους όπως ο Slash, ο Frank Black και η Debbie Harry.

Οι The Dandy Warhols δημιουργήθηκαν το 1994 στο Πόρτλαντ, Όρεγκον των ΗΠΑ, τη χρονιά που σταδιακά άρχιζε η πτώση της grunge σκηνής. Με την Brit-Pop να κυριαρχεί στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού και οι επιρροές τους να κυμαίνονται από την 60s garage rock στον 80s/90s shoegaze ήχο, οι The Dandy Warhols ξεκίνησαν μία πορεία που θα τους βρει να κυκλοφορούν 12 μεγάλα άλμπουμ, δύο άλμπουμ συλλογές και μία πλειάδα – περισσότερα από 30 – από επιτυχημένα singles, μέσα σε ένα διάστημα 30 χρόνων. Το τελευταίο τους άλμπουμ με τίτλο “Rockmaker” κυκλοφόρησε το 2024, βρίσκοντας την μπάντα σε μεγάλα κέφια. Σαν να μην πέρασε μία μέρα!

Η μπάντα, Courtney Taylor-Taylor (φωνή / κιθάρα), Zia McCabe (πλήκτρα), Peter Holmström (κιθάρα) και Brent DeBoer (ντραμς), έχει γυρίσει τον κόσμο με παγκόσμιες περιοδείες και έχει εμφανιστεί στα μεγαλύτερα φεστιβάλ, με φανατικό κοινό και στην Ελλάδα που έχουν τιμήσει πολλές φορές με αξέχαστες συναυλίες (Electron 2000, Shockwave 2002, Rockwave 2006 κ.α.). Η Ελλάδα αποδεδειγμένα αγαπάει τους Dandy Warhols!

Η σκηνική παρουσία της μπάντας ήταν τόσο δυναμική που από την πρώτη τους κιόλας συναυλία το 1994, τους προσέγγισε η τοπική και ανεξάρτητη δισκογραφική εταιρεία Tim/Kerr από το Πόρτλαντ και τους προσέφερε ικανό μπάτζετ για να ηχογραφήσουν το πρώτο άλμπουμ. Το αποτέλεσμα ήταν το ντεμπούτο “Dandys Rule OK” (1995), ένα άλμπουμ που εντυπωσίασε την πολυεθνική Capitol Records με αποτέλεσμα οι Dandies να υπογράψουν μαζί της για τα επόμενα άλμπουμ.

Το δεύτερο – και δύσκολο – άλμπουμ “….The Dandy Warhols Come Down” κυκλοφόρησε το 1997 – ενώ η μπάντα έχει υπογράψει στην Capitol Records – και μέσα από αυτό ξεπετάχτηκαν τρία Top 40 singles, μαζί με το “Not If You Were the Last Junkie on Earth” (γνωστό στους περισσότερους σαν “Heroin is so Passé”). Αλλά ήταν η κυκλοφορία του 2000, το άλμπουμ “Thirteen Tales From Urban Bohemia”, που η μπάντα έγινε διάσημη. Το mega hit “Bohemian Like You” ακούγεται και τραγουδιέται ακόμα και σήμερα, 25 χρόνια από την κυκλοφορία του.

Περιοδεύοντας σε όλο τον κόσμο, η μπάντα έχτισε ακόμα περισσότερο τη φήμη της και γνώρισε τεράστια επιτυχία και την αναγνώριση παντού. Στο Glastonbury Festival το 2000, o David Bowie πραγματικά εντυπωσιάστηκε από το show των Dandy Warhols και τους κάλεσε να παίξουν στο φεστιβάλ Meltdown το 2002. Όχι μόνο αυτό, ανέβηκε μαζί τους στη σκηνή και τραγούδησαν μαζί το κομμάτι “White Light/White Heat” των The Velvet Underground σαν μέρος του encore της μπάντας.

Οι Dandy Warhols δεν εφησυχάζουν ποτέ. Το 2003 κυκλοφορούν το άλμπουμ “Welcome to the Monkey House” που περιείχε το μεγάλο hit “We Used To Be Friends”, ένα τραγούδι που ακούγαμε και στην εισαγωγή της cult τηλεοπτικής σειράς “Veronica Mars”.

Μέσα σε όλα αυτά τα χρόνια, η μπάντα κυκλοφόρησε μία σειρά από συναρπαστικά νέα άλμπουμ, “Odditorium or Warlords of Mars” (2005), “…Earth to the Dandy Warhols…” (2008), “The Dandy Warhols Are Sound” (2009), “This Machine” (2012), “Distortland” (2016), “Why You So Crazy” (2019, “Tafelmuzik Means More When You’re Alone” (2020), με πιο πρόσφατο το περσινό “Rockmaker” (2024).

Επιλεγμένη δισκογραφία – Studio άλμπουμ

Dandys Rule OK (1995)

The Dandy Warhols Come Down (1997)

Thirteen Tales from Urban Bohemia (2000)

Welcome to the Monkey House (2003)

Odditorium or Warlords of Mars (2005)

Earth to the Dandy Warhols (2008)

The Dandy Warhols Are Sound (2009)

This Machine (2012)

Distortland (2016)

Why You So Crazy (2019)

Tafelmuzik Means More When You’re Alone (2020)

Rockmaker (2024)

Sisters Of Your Sunshine Vapor (US)

Οι Sisters of Your Sunshine Vapor έρχονται από το Ντιτρόιτ και «τεντώνουν» τα όρια της ψυχεδελικής ροκ. Αυτό που τους κάνει να ξεχωρίζουν είναι οι μελωδίες που σε στοιχειώνουν, υπνωτικά bass lines, μοναδικές ατμόσφαιρες και fuzzed-out κιθαριστικά riffs, μαζί με την πλήρη αφοσίωση στην καλλιτεχνική αυτονομία.

Η τριάδα έχει παραμείνει αναπόσπαστη από την αρχή και σε όλη την πορεία της, Sean Morrow (φωνή και κιθάρα), Eric Oppitz (μπάσο και πλήκτρα) και Rick Sawoscinski (ντραμς και κρουστά).

Οι Sisters of Your Sunshine Vapor έχουν περιοδεύσει εκτενώς στη Βόρεια Αμερική και στην Ευρώπη, έχοντας μοιραστεί τη σκηνή με ονόματα όπως οι The Dandy Warhols, The Black Angels, King Buffalo, Temples και Budos Band, ανάμεσα σε άλλους.

Αυτές οι συνεργασίες έχουν παγιώσει τη φήμη μίας μπάντας που παίζει φοβερά στη σκηνή, παράλληλα με τη μουσική που γράφει (τραγούδια τους ακούγονται σε τηλεοπτικές σειρές όπως το “Shameless” κ.α.), καλώντας τον ακροατή σε ένα μαγευτικό ταξίδι στον cosmos της μουσικής.

The Callas (GR)

Οι The Callas είναι η κορυφή ενός «καλλιτεχνικού εργοστασίου» που ξεκίνησε από τους αδελφούς Λάκη και Άρη Ιωνά και δημιουργούν και «κατασκευάζουν» μουσική, ταινίες, περιοδικά και εικαστικά.

Το τελευταίο τους άλμπουμ με τίτλο “ANATOLI” (Inner Ear Records) κυκλοφόρησε τον Σεπτέμβριο 2024. Με τον Lee Ranaldo (Sonic Youth) συνεργάστηκαν στο άλμπουμ “Trouble and Desire” (Dirty Water Records – Inner Ear Records, 2018), ενώ σε δύο προηγούμενα album τους την παραγωγή έχει κάνει ο Jim Sclavunos (Nick Cave and The Bad Seeds). Τα μέλη του μουσικού project των The Callas είναι οι: Άρης Ιωνάς (κιθάρα, φωνητικά), Λάκης Ιωνάς (μπάσο, φωνητικά), Χρυσάνθη Τσουκαλά (ντραμς, φωνητικά) και Χρήστος Μπεκίρης (κιθάρα).

Έχουν παίξει live σε εκκλησίες, διαμερίσματα, πλοία, γκαλερί, βουνά, τουαλέτες, μουσεία και μαζί με συγκροτήματα όπως οι: Grinderman, Paws, Au Revoir Simone, You Say Party! We Say Die!, The Wedding Present, Television Personalities, Stereo Total, She Κeeps Bees και The Victorian English Gentlemens Club.

Τα τελευταία χρόνια οι The Callas έχουν παίξει στα: Family Business (Νέα Υόρκη), Palais de Tokyo (Παρίσι), Indietracks Festival (Derbyshire, Αγγλία), The Great Escape Festival (Brighton, Αγγλία), Artrocker Magazine (Λονδίνο), Old Blue Last (Λονδίνο), Sala Apolo (Βαρκελώνη), The Windmill (Λονδίνο), The Fly (Λονδίνο), Club Fandango at The Monarch (Λονδίνο), Barfly (Λονδίνο), Alma Enterprises gallery (Λονδίνο), Favela Chic (Λονδίνο), Espacio Μenos Uno (Μαδρίτη), Taktfrei fest (Βερολίνο), De Roode Bioscoop (Άμστερνταμ), Fieldgate Gallery (Λονδίνο).

Ο Λάκης και ο Άρης Ιωνάς έχουν παρουσιάσει την εικαστική τους δουλειά στο New Museum (Νέα Υόρκη / Μπενάκη Αθήνα) Palais de Tokyo (Παρίσι), Family Business (Maurizio Cattelan’s & Massimiliano Gioni’s project space στη Νέα Υόρκη), the Athens Biennial , Kustera Projects (Νέα Υόρκη), Documenta 14 , Ίδρυμα ΔΕΣΤΕ (η έκθεση “Part Time Punks” επιλέχθηκε από μία επιτροπή του Ιδρύματος ΔΕΣΤΕ, των Deitch Projects και της The Wrong Gallery), Yinka Shonibare space (Λονδίνο), Annely Juda (Λονδίνο), Dio Horia Gallery (Αθήνα), Μουσείο Μπενάκη (Αθήνα) and Στέγη Ιδρύματος Ωνάση (Αθήνα). Οι The Callas έχουν σκηνοθετήσει και τέσσερις μεγάλου μήκους ταινίες, “Lustlands”, “The Great Eastern”, “Sick”, “Mets”.

Πληροφορίες συναυλίας:

THE DANDY WARHOLS (US)

Support: Sisters Of Your Sunshine Vapor (US)

Opening act: The Callas

Τετάρτη 09 Ιουλίου 2025

Οι πόρτες ανοίγουν στις 19:00

Universe

Παρ. Λεωφόρου Κηφισού 87, Αθήνα 122 41

Εισιτήρια:

Κανονικό: 30 €

Ηλεκτρονική προπώληση εισιτηρίων:

https://www.more.com/…/the-dandy-warhols-us-live-in-athens

Προπώληση εισιτηρίων: more.com και του δικτύου καταστημάτων του: (Public, Nova, Shell, BP, EKO, Metro, My Market)

