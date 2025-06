Οι Amenra επιστρέφουν στην Αθήνα, ένα χρόνο μετά τη συγκλονιστική περσινή εμφάνισή τους, για ακόμα μια καθηλωτική εμπειρία ακραίου ήχου, έντασης και σκοτεινής ομορφιάς, την Κυριακή 23 Νοεμβρίου, στο Floyd Live Music Venue.

Η προπώληση ξεκινάει την Τετάρτη 4 Ιουνίου, 10πμ, προς 30€ και για περιορισμένο αριθμό εισιτηρίων. Μετά την εξάντλησή τους θα συνεχιστεί στα 33€. Οι επόμενες φάσεις θα ανακοινωθούν στην πορεία.

Διάθεση εισιτηρίων:

● Τηλεφωνικά στο 2117700000

● Online more.com / Floyd.gr

● Φυσικά σημεία: Καταστήματα Νova, Public, Ευριπίδης, Yoleni’s.

Floyd live music venue: Πειραιώς 117, Γκάζι, Αθήνα, πλησίον του Στ. Μετρό Κεραμεικός / Τηλ. 210 3416706

Όπως ήδη γνωρίζουν όσοι τους έχουν δει, οι συναυλίες των Βέλγων post-metallers είναι εμπειρίες ζωής, μια τελετή βαθιά προσωπική και, ταυτόχρονα, μαζική και συλλογική. Είναι τέτοια η συναισθηματική δύναμη της μουσικής τους, που καθηλώνει τον θεατή και δεν αφήνει κανέναν να στρέψει αλλού την προσοχή του, παρά μόνο στη σκηνή.

Εδώ και περισσότερα από 20 χρόνια, η επιβλητική βελγική μπάντα αποδεικνύει πως δεν υπάρχουν όρια στη διεύρυνση του πελώριου ήχου τους. Είτε τους αποκαλέσεις “post-sludge metal” είτε “avant-garde post-metal”, η αλήθεια είναι πως παραμένουν ηχητικά και, κυρίως, συναισθηματικά έντονοι και heavy με κάθε πιθανό τρόπο.

Η δισκογραφία τους, με τους έξι πρώτους δίσκους να έχουν τίτλο “Mass” – με λατινική αρίθμηση, είναι μια εμπειρία που δύσκολα περιγράφεται. Ο ιδρυτής και τραγουδιστής τους, Colin H. van Eeckhout, έχει αναφέρει πως κάθε δίσκος της “Mass” εποχής δημιουργήθηκε από τη συσσώρευση άσχημων εμπειριών των μελών της μπάντας. Ιστορίες πόνου, δοσμένες με ειλικρίνεια, σε μια προσπάθεια να διώξουν το “σκοτάδι” από μέσα τους.

Ο τελευταίος δίσκος τους, “De Doorn”, στον οποίο κάθε στίχος αποδίδεται στα Φλαμανδικά, αποκαλύπτει περισσότερο το αληθινό πρόσωπο τους. Λες και ο χρόνος, η ηλικία και η ωριμότητα τους έφεραν, με αργά βήματα, από το απόλυτα κατάμαυρο σκοτάδι του ξεκινήματός τους, πλέον στο φως.

Με νέο μέλος την Amy Tung Barrysmith (από τους Year of the Cobra) στο μπάσο, οι Amenra κυκλοφόρησαν φέτος δύο ξεχωριστά EP, τα “De Toorn” και “With Fang And Claw”- με τον μοναδικό ήχο τους να ισορροπεί ξανά ανάμεσα στην ένταση και τη μελαγχολία.