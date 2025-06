Poltergeist Festival IIΙ στο ιστορικό An Club

Το Poltergeist Festival ξεκίνησε το 2024 με σκοπό να δώσει την ευκαιρία, κυρίως σε Αγγλόφωνα Ελληνικά συγκροτήματα, να παίξουν ζωντανά μέσα στο καλοκαίρι, όταν όλοι οι χώροι που θα μπορούσαν να εμφανιστούν, κλείνουν λόγω εποχής.

Αυτόν τον Ιούνιο το φεστιβάλ μεταφέρεται στο κέντρο της πόλης, με τέσσερα συγκροτήματα που ταράζουν τα νερά της Αθηναϊκής σκηνής και όχι μόνο.

Φέτος το Poltergeist Festival IIΙ διοργανώνεται στον χώρο του ιστορικού An Club (Σολωμού 13, Εξάρχεια).

Η πρωτοτυπία του Poltergeist Festival είναι πως η σειρά εμφάνισης των καλλιτεχνών, θα κληρωθεί την ώρα του soundcheck.

Δεν υπάρχουν μεγάλα και μικρά ονόματα για το Poltergeist Festival.

Όλοι είναι ίσοι και την σειρά την καθορίζει η κληρωτίδα μια ώρα πριν ανοίξουν οι πόρτες.

Γι’ αυτόν τον λόγο, οι παρακάτω πληροφορίες σχετικά με τα συγκροτήματα, δίνονται με αλφαβητική σειρά.

ΣΑΒΒΑΤΟ 28 ΙΟΥΝΙΟΥ

Οι πόρτες θα ανοίξουν 20:30 ΜΜ

Η τιμή του εισιτηρίου είναι 10 euro

JESTER SYNDROME

Ο Jester, ο γελωτοποιός της αυλής, ο διασκεδαστής, είναι ο μόνος που μπορεί να τρολάρει τον βασιλιά χωρίς να χάσει το κεφάλι του. Είναι ο μόνος που εννοεί το μισοσοβαρό του αστείο, είναι μια εκκεντρική παρεξήγηση. Το σύνδρομο του γελωτοποιού είναι μια πάθηση που δεν έχει καμία επιστημονική βάση. Είναι ένα σύνδρομο που δεν υπάρχει επίσημα.

Υπάρχει όμως, αληθινά.

Οι JESTER SYNDROME εμφανίζονται τον Νοέμβριο του 2020 με το single “FALLING STAR”, το οποίο συμπεριλαμβάνεται στο EP που κυκλοφορούν με το όνομά τους, “JESTER SYNDROME”, την παραμονή της Πρωτοχρονιάς του 2021.

Τα επόμενα δύο χρόνια, οι Jesters πειραματίζονται, επαναπροσδιορίζονται, ωριμάζουν και μεγαλώνουν. Ξανακλείνονται στο Jester’s House και ηχογραφούν το πρώτο τους LP, “SHAPE”, ένα dark rock άλμπουμ με έναν γνήσιο και “δικό τους” ήχο.

Δεκέμβριος 2024. Το “DANCING SHADOWS” κυκλοφορεί και σηματοδοτεί το επόμενο βήμα στην καλλιτεχνική τους πορεία. Συνδυάζει τον πειραματισμό με μια αυθεντική εξερεύνηση της ανθρώπινης ψυχής.

Από την πρώτη τους εμφάνιση, οι JESTER SYNDROME έχουν γίνει γνωστοί για την ικανότητά τους να παντρεύουν την ειρωνεία με την ενδοσκόπηση.

Το “DANCING SHADOWS” είναι μια ακόμη εξέλιξη αυτού του ήχου – πιο τολμηρός, πιο πειραματικός και, πάνω απ’ όλα, ειλικρινής.

MADEBYGREY

Ο ΑΝΤΩΝΗΣ ΧΑΤΖΗΜΙΧΑΛΗΣ είναι συνθέτης και μουσικός παραγωγός. Γεννήθηκε και κατοικεί στην Αθήνα.

Από μικρός, η έμφυτη αγάπη του για τη μουσική, τον οδήγησε να σπουδάσει πιάνο. Στην εφηβεία , αφού πήρε το πτυχίο αρμονίας, άφησε τις σπουδές και άρχισε να μαθαίνει εμπειρικά κ άλλα όργανα, ( Κιθάρα, μπάσο, τύμπανα, ukulele) αλλά και να συμμετέχει ή δημιουργεί συνοικιακά συγκροτήματα. Συνέχισε τις σπουδές του σπουδάζοντας ηχοληψία και στη συνέχεια μουσική τεχνολογία.

Είναι συνιδιοκτήτης του sound from the ground the ground studio όπου δούλεψε για αρκετά χρόνια ως μηχανικός ήχου, έχοντας συνεργαστεί με γνωστούς Έλληνες τραγουδιστές και τραγουδίστριες κ έχοντας ηχογραφήσει πολλά εμπορικά hit.

Το 2010 δημιούργησε το πρώτο σχήμα της ενήλικης του ζωής, AUTUMN LEAF SCIENCE όπου κυκλοφόρησαν ψηφιακά ένα ep με πολύ καλές κριτικές. Το 2013 η ανάγκη να συνδυάσει κλασικές δομές και κινηματογραφική ατμόσφαιρα με τον ηλεκτρικό ήχο, τον οδήγησαν να δημιουργήσει το solo project του, “MADEBYGREY” κυκλοφορόντας το για πολλούς κλασικό πλέον “I HAVE WRITTEN A WICKED BOOK AND FEEL SPOTLESS AS THE LAMB” , το οποίο φέτος επανεκδόθηκε σε μια remastered συλλεκτική έκδοση βινυλίου από γνωστή ασιατική εταιρία. Έχοντας προσθέσει στις ηχογραφήσεις έγχορδα, πνευστά κ άλλα όργανα συνεργάζεται με επαγγελματίες μουσικούς κ μέλη άλλων συγκροτημάτων και εμφανίζεται ζωντανά επιλεκτικά. Έχει παίξει στη στέγη γραμμάτων και τεχνών, στο DEFCON FESTIVAL, ZIRIA FESTIVAL, στο ιστορικό AN CLUB κ.α

Παράλληλα εκτός από μηχανικός ήχου έχει κάνει παραγωγή σε διάφορα εναλλακτικά σχήματα μεταξύ άλλων (ΑΛΙΣΙΣ, I AM NO HERO, ANADELTA, HEAVY HEARTS VENDETTA, MARY ON THE MILKY WAY).

Έχει γράψει πρωτότυπη μουσική για παιδικά παραμύθια, πρωτότυπη μουσική για την ποιητική συλλογή της ΧΡΙΣΤΙΝΑΣ ΚΟΤΣΑΡΙΝΗ “SEMPRE VIVE” την οποία και παρουσίασε ζωντανά στον κήπο του αρχαιολογικού μουσείου στην παρουσίαση του βιβλίου .

Αυτό τον καιρό ετοιμάζει τη 3η δισκογραφική του δουλειά με τίτλο “MUSIC FOR THE DEPRIVED” η οποία θα κυκλοφορήσει μέσα στο 2025.

NEW ZERO GOD

Οι NEW ZERO GOD είναι μια Αθηναϊκή τετραμελής μπάντα που σχηματίστηκε τον Μάρτιο του 2006 από τον Mike Πούγουνα και από μέλη που έπαιζαν μαζί του, στα συγκροτήματα FLOWERS OF ROMANCE και NEXUS.

Συναυλιακά, ενώ ο Πούγουνας στο παρελθόν μοιράστηκε την σκηνή με ονόματα όπως οι SISTERS OF MERCY, THE MISSION και NEW MODEL ARMY οι NEW ZERO GOD βρέθηκαν στο ίδιο πάλκο με τους CHRISTIAN DEATH, τους LEGENDARY PINK DOTS και με τον ANDI SEX GANG (των SEX GANG CHILDREN).

Επίσης έχουν εμφανιστεί ζωντανά στην Ιταλία το 2015, ενώ συχνά-πυκνά ασχολείται μαζί τους ο διεθνής μουσικός τύπος.

Οι NEW ZERO GOD έχουν κυκλοφορήσει τα ολοκληρωμένα στούντιο άλμπουμ: FUN IS A FOUR LETTER WORD (2010) MMXIII (2013 UK – 2014 Greece) SHORT TALES & TALL SHADOWS (2016) CIRCUS OF TORTURED MELODIES (2019) OF LOVE AND DEATH (2025) τα mini άλμπουμ CLUB BIZARRE (2012 UK) και ZONA PERICOLOSA που ηχογραφήθηκε ζωντανά σε συναυλία στην Ιταλία (2015) τα 7” singles «Destination Unknown/Forever Today» (Surgut Resort Records 2013) και «Redemption» (New Savage Records 2016) καθώς και έξι digital singles.

Έχουν επίσης πάρει μέρος, σε Αμερικάνικες, Βρετανικές και Αυστραλιανές συλλογές, ενώ το τραγούδι τους «Kiss The Witch» ανέβηκε για δυο μήνες στα 10 πρώτα των Αγγλικών Gothic charts το 2011 και το τραγούδι τους «Second Chance» παρέμεινε δύο εβδομάδες στο #1 του Αμερικάνικου CD Baby το 2012.

Στο νέο τους άλμπουμ, OF LOVE AND DEATH, οι NEW ZERO GOD αποτελούνται από τους MIKE ΠΟΥΓΟΥΝΑΣ – Φωνή, Πλήκτρα, Programming, ΓΙΑΝΝΗΣ ΨΙΜΟΠΟΥΛΟΣ – Τύμπανα, ΜΙΧΑΛΗΣ ΣΕΜΕΡΤΖΟΓΛΟΥ – Μπάσο, Κιθάρα, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΡΣΕΝΗΣ – Κιθάρα

TRITOCOSMICS

Οι TRITOCOSMICS είναι μια κολεκτίβα αστρο-πειρατών από την Αθήνα.

Άρχισαν τα κοινά αστρικά τους ταξίδια στα μέσα του 2017, όταν τυχαία βρέθηκαν να πίνουν irish τίλιο σε μια διαστημική καντίνα στο Βήτα του Κενταύρου. Από τότε ταξιδεύουν στο γαλαξία με το διαστημικό τους σαράβαλο, όσο τα όνειρά τους δεν έχουν γίνει ακόμα δομικό υλικό για το καινούργιο σούπερ μάρκετ της γειτονιάς.

Ο πρώτος τους δίσκος, με τίτλο TALES OF A BLIND COSMONAUT κυκλοφόρησε το Νοέμβριο του 2019, σε ηχοχρώματα progressive rock και ψυχεδέλειας. Ο δεύτερος δίσκος τους μαγειρεύεται σε σιγανή φωτιά με μεράκι και αγνά υλικά, αναζητώντας τη σχέση γαστρονομίας και αστρονομίας.

Οι Tritocosmics είναι οι ΑΝΑΣΤΑΣΗΣ (μπάσο), ΒΙΚΤΩΡΑΣ (ντραμς), ΓΙΩΡΓΟΣ (πλήκτρα, σαξόφωνο, φωνή) και ΘΑΝΑΣΗΣ (κιθάρα).

