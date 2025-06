Grace Jones και Nouvelle Vague στο Sani Festival 2025

Το φετινό πρόγραμμα του Sani Festival φιλοξενεί, από τις 12 Ιουλίου έως τις 23 Αυγούστου, ένα μοναδικό lineup κορυφαίων καλλιτεχνών παγκοσμίως: Buena Vista All Stars, Norah Jones, Gloria Gaynor, Grace Jones, Nouvelle Vague, Gipsy Kings με τον Tonino Baliardo, καθώς και ένα αφιέρωμα στην σπουδαία Ελληνίδα στιχουργό Λίνα Νικολακοπούλου.



Δύο ακόμη ξεχωριστά ονόματα προστίθενται στο δυναμικό πρόγραμμα του Sani Festival 2025. Η εκρηκτική Grace Jones, fashion icon, performer και πρωτοπόρος της avant-garde αισθητικής, θα ανέβει στη σκηνή του Λόφου της Σάνης το Σάββατο 2 Αυγούστου, για μία συναυλία που θα μείνει αξέχαστη. Με τη μουσική της, που ξεπερνά τα όρια των ειδών και τη θρυλική σκηνική της παρουσία, υπόσχεται ένα show υψηλής έντασης και αισθητικής, αντάξιο του μύθου της. Μία εβδομάδα αργότερα, το Σάββατο 9 Αυγούστου, οι Nouvelle Vague – οι αγαπημένοι Γάλλοι πρεσβευτές της post-punk αισθητικής με bossa nova αποχρώσεις – θα συνεπάρουν το κοινό με την ατμοσφαιρική τους προσέγγιση σε εμβληματικά τραγούδια της δεκαετίας του ’80.

International Sounds

Grace Jones

Σάββατο 2 Αυγούστου



Η Grace Jones δεν είναι απλώς μια ερμηνεύτρια – είναι ένα καλλιτεχνικό φαινόμενο. Από τα πρώτα της βήματα στον χώρο της μόδας μέχρι την καθιέρωσή της ως μία από τις πιο επαναστατικές μορφές της μουσικής, η Jones διαρκώς επαναπροσδιορίζει την καλλιτεχνική έκφραση.

Με την επιβλητική σκηνική της παρουσία, την ατρόμητη δημιουργικότητά της και διαχρονικές επιτυχίες όπως τα Pull Up to the Bumper και Slave to the Rhythm, έχει εδραιωθεί ως μία από τις πιο συναρπαστικές καλλιτέχνιδες όλων των εποχών. Συνδυάζοντας την reggae, την house, την disco και το new wave, η Grace Jones δημιούργησε έναν ήχο απολύτως προσωπικό, επηρεάζοντας γενιές μουσικών και καλλιτεχνών.

Οι εμφανίσεις της είναι θρυλικές – οπτικά εντυπωσιακές, μουσικά συναρπαστικές και πάντα καθηλωτικές. Αυτό το καλοκαίρι, η Grace Jones ανε βαίνει στη σκηνή του Sani Festival για μία από τις πιο αναμενόμενες συναυλίες της χρονιάς. Μια βραδιά γεμάτη αστείρευτη ενέργεια, καλλιτεχνικές υπερβάσεις και τη σαγηνευτική παρουσία μιας αληθινής ιέρειας της παγκόσμιας σκηνής.

International Sounds

Nouvelle Vague

Σάββατο 9 Αυγούστου



Οι Nouvelle Vague έχουν κατακτήσει μια ξεχωριστή θέση στην παγκόσμια μουσική σκηνή με τον χαρακτηριστικό τους συνδυασμό ρετρό αισθητικής και μουσικού εκλεκτικισμού. Με επικεφαλής τον παραγωγό Marc Collin, το γαλλικό σχήμα επανερμηνεύει εμβληματικά κομμάτια της new wave και punk εποχής σε bossa nova ρυθμούς, μετατρέποντάς τα σε εντελώς δικές τους δημιουργίες, εύθραυστα και ονειρικά, γεμάτα συναίσθημα και κομψότητα. Μέσα από αισθαντικές διασκευές τραγουδιών των Joy Division, The Clash, Blondie και Depeche Mode, οι Nouvelle Vague αναζωπύρωσαν το ενδιαφέρον για μια ολόκληρη εποχή, προσδίδοντας νέα συναισθηματική διάσταση σε γνώριμους ήχους. Στο πολυβραβευμένο άλμπουμ τους “3” (2009), φιλοξένησαν θρυλικές συνεργασίες με τους ίδιους τους δημιουργούς των πρωτότυπων τραγουδιών – τον Martin Gore τ ων Depeche Mode, τον Ian McCullough των Echo and the Bunnymen, τον αείμνηστο Terry Hall των The Specials και τον Barry Adamson των Magazine – σε ένα άλμπουμ που χαρακτηρίστηκε ως «το πιο μεταμοντέρνο άλμπουμ διασκευών της δεκαετίας».

Από τις sold out εμφανίσεις τους σε Ηνωμένο Βασίλειο, Γερμανία και Ρουμανία, μέχρι τα ατμοσφαιρικά live σε Τουρκία, Ολλανδία και αλλού, οι Nouvelle Vague μαγεύουν το κοινό με την κινηματογραφική τους ατμόσφαιρα και τον νοσταλγικό αλλά απόλυτα σύγχρονο ήχο τους. Κάθε τους εμφάνιση είναι μια πρόσκληση για να ανακαλύψει κανείς εκ νέου αγαπημένα τραγούδια μέσα από μια κομψή, ανατρεπτική ματιά. Αυτό το καλοκαίρι, κάτω από τον έναστρο ουρανό του Λόφου της Σάνης, οι Nouvelle Vague φέρνουν τη διαχρονική τους φινέτσα στη σκηνή του Sani Festival – προσκαλώντας το κοινό να λικνιστεί, να ονειρευτεί και να ερωτευτεί και πάλι τη μουσική.

Οι δύο αυτές συναυλίες ολοκληρώνουν το ήδη εντυπωσιακό line-up κορυφαίων καλλιτεχνών με συνολικά 14 βραβεία Grammy και 36 υποψηφιότητες. Από τις 12 Ιουλίου έως τις 23 Αυγούστου, ο Λόφος της Σάνης στο Sani Resort μεταμορφώνεται και φέτος σε μια μουσική σκηνή παγκόσμιας εμβέλειας, φιλοξενώντας – εκτός της Grace Jones και των Nouvelle Vague – τους Buena Vista All Stars, τη Norah Jones, την Gloria Gaynor, τους Gipsy Kings με τον Tonino Baliardo, αλλά και ένα ξεχωριστό αφιέρωμα στην κορυφαία Ελληνίδα στιχουργό Λίνα Νικολακοπούλου, σε μία βραδιά όπου θα ενώσουν τις φωνές τους ο Μανώλης Μητσιάς, η Γλυκερία και η Πίτσα Παπαδοπούλου,μαζί με τους Σοφία Παπάζογλου, Θοδωρή Βουτσικάκη, Ασπασία Στρατηγού και Απόστολο Κίτσο με τη συνοδεία της ορχήστρας Salonique Brass Band.

Ένα μοναδικό πολιτιστικό γεγονός στην καρδιά της Χαλκιδικής

Το Sani Festival αποτελεί ένα ξεχωριστό πολιτιστικό γεγονός για την Ελλάδα, καθώς είναι το μοναδικό φεστιβάλ της χώρας που διοργανώνεται αποκλειστικά από ιδιωτικό φορέα. Κάθε καλοκαίρι φιλοξενείται στο Sani Resort, το παγκοσμίου κύρους θέρετρο του Ομίλου Sani/Ikos στην Κασσάνδρα Χαλκιδικής, προσελκύοντας θεατές από κάθε γωνιά της Ελλάδας, αλλά και το εξωτερικό – είτε διαμένουν στο θέρετρο είτε όχι. Πέρα από την υψηλού επιπέδου καλλιτεχνική εμπειρία, οι επισκέπτες έχουν την ευκαιρία να ανακαλύψουν την απαράμιλλη φυσική ομορφιά, τις χρυσαφένιες παραλίες, τη γαστρονομία και τη μοναδική πολιτιστική ταυτότητα της Χαλκιδικής.Πιστό στη δέσμευσή του να φέρνει κοντά καλλιτέχνες που καθόρισαν την παγκόσμια μουσική ιστορία, αλλά και να συστήνει νέες δημιουργικές τάσεις και φωνές, το Sani Festival έχει αναδειχθεί σε έναν από τους κορυφαίους πολιτιστικούς θεσμούς της Μεσογείου.

Από το 1992 έως σήμερα, έχει φιλοξενήσει περισσότερες από 400 συναυλίες και παραστάσεις, με θρυλικούς καλλιτέχνες, όπως οι Andrea Bocelli, Plácido Domingo, Tom Jones, Bonnie Tyler, Bob Geldof, Al Di Meola, Mory Kanté, Ludovico Einaudi, Cesaria Evora, Ahmad Jamal, Tito Puente, Milva, Abbey Lincoln, Cassandra Wilson, Yann Tiersen, Lila Downs, Arturo Sandoval, Charles Lloyd, Dee Dee Bridgewater, Joss Stone, Daniel Hope, Gonzalo Rubalcaba, Brad Mehldau, Peter Greenaway, Michel Legrand, Branford Marsalis, Richard Galliano, Alison Moyet, καθώς και εμβληματικούς Έλληνες δημιουργούς και ερμηνευτές, όπως ο Νίκος Παπάζογλου, ο Διονύσης Σαββόπουλος, η Ελέν η Καραΐνδρου, η Άλκηστις Πρωτοψάλτη, η Ελευθερία Αρβανιτάκη, η Δήμητρα Γαλάνη, ο Γιώργος Νταλάρας, ο Μανώλης Μητσιάς, ο Σταύρος Ξαρχάκος, η Μαρία Φαραντούρη και ο Θάνος Μικρούτσικος. Η διεθνής αναγνώριση του Sani Festival επισφραγίζεται με την τριετή (2022-23-24) διάκριση του Sani Resort ως World’s Leading Cultural Destination Resort στον θεσμό των World Travel Awards.