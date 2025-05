Release Athens 2025: Gojira, While She Sleeps και Lacuna Coil στην Πλατεία Νερού

Το Release Athens 2025 υποδέχεται τους While She Sleeps, το Σάββατο 19 Ιουλίου, στην Πλατεία Νερού. To κουιντέτο από το Sheffield που έχει εξελιχθεί σε ένα από τα πιο δυναμικά συγκροτήματα της βρετανικής σκηνής, θα πλαισιώσει ιδανικά τους Gojira και τους Lacuna Coil σε μια βραδιά που θα αποτελέσει μια αξέχαστη εμπειρία για τους λάτρεις του σύγχρονου metal.

Οι While She Sleeps αποτελούν τα τελευταία 15 χρόνια μια καθοριστική παρουσία στη βρετανική metal σκηνή – και όχι μόνο. Από το ντεμπούτο τους, “The North Stands for Nothing EP” (2010), το συγκρότημα από το Sheffield – αποτελούμενο από τον τραγουδιστή Loz Taylor, τους κιθαρίστες Sean Long και Mat Welsh, τον μπασίστα Aaran Mckenzie και τον ντράμερ Adam Savage – εξελίσσεται συνεχώς. Συνδυάζοντας την ωμή ενέργεια του punk με τη δύναμη του metalcore, έχουν δημιουργήσει έναν χαρακτηριστικό ήχο εμπλουτισμένο με στοιχεία pop και ηλεκτρονικής μουσικής και κοφτερούς στίχους, που αποτελούν βασικό στοιχείο της ταυτότητάς τους.

Παραμένοντας πιστοί στις DIY αρχές τους, διαχειρίζονται τα πάντα μέσω της δικής τους εταιρείας, Sleeps Brothers. Στο έκτο και πιο πρόσφατο άλμπουμ τους, “Self Hell” (2024), οι While She Sleeps διευρύνουν ακόμα περισσότερο τους μουσικούς τους ορίζοντες, ενσωματώνοντας συμφωνικά στοιχεία, hardcore και synth-rock, χωρίς να χάνουν λεπτό την ικανότητά τους να δημιουργούν metal anthems.

Μετά από μια εντυπωσιακή εμφάνιση στο Download Pilot, την οποία ο Guardian χαρακτήρισε «ως μια από τις κορυφαίες στιγμές στην ιστορία του φεστιβάλ», και μια συναυλία 10.000 ατόμων στο Alexandra Palace του Λονδίνου, οι While She Sleeps συνεχίζουν να αποδεικνύουν ότι η αυθεντικότητα και η καλλιτεχνική ακεραιότητα είναι το κλειδί για μια επιτυχημένη πορεία στη σύγχρονη metal σκηνή.

Η διάθεση των εισιτηρίων συνεχίζεται προς 68€ και για περιορισμένο αριθμό. Οι επόμενες φάσεις θα ανακοινωθούν στην πορεία.

Επίσης, διατίθεται περιορισμένος αριθμός VIP εισιτηρίων, προς 150€. Στη συγκεκριμένη κατηγορία περιλαμβάνονται οι εξής προνομιακές παροχές:

Ξεχωριστή υπερυψωμένη περιοχή διαμορφωμένη με stands & stools για όλους

Open-bar

Ξεχωριστή πύλη εισόδου

Ιδιωτικό parking

Ξεχωριστές τουαλέτες

Αναμνηστικό δώρο

Παράλληλα, είναι διαθέσιμες δύο ειδικές προσφορές του Release Athens 2025, για όσες και όσους επιθυμούν να παρακολουθήσουν δύο ή τρεις ημέρες του φεστιβάλ, επωφελούμενοι από μία σημαντική έκπτωση:

Διήμερο Εισιτήριο / Gojira, While She Sleeps, Lacuna Coil (19/7, Πλατεία Νερού) + Avenged Sevenfold, Palaye Royale & more tba (7/6, Πλατεία Νερού) προς 115€ (κέρδος 21€)

Τριήμερο Εισιτήριο / Gojira, While She Sleeps, Lacuna Coil (19/7, Πλατεία Νερού) + Avenged Sevenfold, Palaye Royale & more tba (7/6, Πλατεία Νερού) + Dream Theater, Mastodon, Haken (23/7, Πλατεία Νερού) προς 170€ (κέρδος 34€)

Διάθεση εισιτηρίων:

Τηλεφωνικά στο 211770000

Online / releaseathens.gr + more.com

Φυσικά σημεία: https://www.more.com/el/physical-spots/

Όλες οι πληροφορίες (τιμές, πρόγραμμα, πρόσβαση) στο releaseathens.gr

Διάθεση εισιτηρίων ΑμεΑ:

Το Φεστιβάλ φροντίζει για την πρόσβαση Ατόμων με Αναπηρία, προσφέροντας ειδικό χώρο με ανεμπόδιστη θέα προς τη σκηνή. Ο ειδικός χώρος είναι προσβάσιμος με αμαξίδιο, διαθέτει καθίσματα, ξεχωριστές τουαλέτες & δωρεάν parking.

Για την αγορά εισιτηρίων ΑμεΑ, παρακαλούμε να προωθήσετε το αίτημά σας ηλεκτρονικά στο [email protected], επισυνάπτοντας την κάρτα αναπηρίας σας. Για την είσοδό σας στους χώρους ΑμεΑ, η κάρτα αυτή θα χρειαστεί να επιδειχθεί κατά την άφιξή σας στο Φεστιβάλ.