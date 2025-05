Η πιο ανατρεπτική πλευρά της τζαζ έρχεται στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων

Από σήμερα, Δευτέρα 26 Μαΐου, έως και την 1η Ιουνίου, η Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων γεμίζει ήχο, ρυθμό και ενέργεια! Το Athens Jazz, το μεγαλύτερο τζαζ φεστιβάλ της πόλης – και το απόλυτο kick-off του συναυλιακού καλοκαιριού – επιστρέφει για 24η χρονιά με ελεύθερη είσοδο και line up που αποκαλύπτει την πιο ανατρεπτική πλευρά της τζαζ.

Η φετινή διοργάνωση είναι αφιερωμένη στη μνήμη του σπουδαίου μουσικογράφου και πολύτιμου συνεργάτη Γιώργου Χαρωνίτη, του ανθρώπου που με τη γνώση και το πάθος του για τη μουσική στήριξε ουσιαστικά το Athens Jazz από τα πρώτα του βήματα και συνέβαλε καθοριστικά στη διαμόρφωση της καλλιτεχνικής του ταυτότητας.

Με φρέσκια και ανανεωμένη προσέγγιση, το 24ο Athens Jazz παρουσιάζει ένα φεστιβάλ για όσους αγαπούν τη μουσική που εξελίσσεται, που δεν μπαίνει σε καλούπια, που χορεύεται και βιώνεται. Για μια εβδομάδα, 21 μπάντες από 19 διαφορετικές χώρες από όλο τον κόσμο θα βρεθούν στη σκηνή της Τεχνόπολης και θα χαρίσουν στο κοινό δυνατές συναυλίες όπου οι κανόνες χαλαρώνουν και όλοι οι ηχητικοί συνδυασμοί είναι πιθανοί. Από funk, afrobeat και electro grooves μέχρι punk ενέργεια, rave παλμούς, ψυχεδελικά solos και shows με τρελό attitude, η τζαζ γίνεται εμπειρία που κορυφώνεται από «πειραγμένα» πνευστά: σαξόφωνα σε παραλήρημα, τρομπόνια που κάνουν statement και τρομπέτες που σε ξεσηκώνουν πριν καν το καταλάβεις – το 24ο Athens Jazz πατάει στις ρίζες της τζαζ και τις απογειώνει, στήνοντας μια γιορτή του σήμερα, γεμάτη εκπλήξεις και νέους ήχους.

Αυτό που πάντα παραμένει σταθερό, είναι η στήριξη του φεστιβάλ στην εγχώρια τζαζ σκηνή. Έτσι, όπως κάθε χρόνο, η πρώτη μέρα του Athens Jazz παρουσιάζει τις τρεις ελληνικές μπάντες που ανέδειξε φέτος η καλλιτεχνική επιτροπή του φεστιβάλ. Τη Δευτέρα 26 Μαΐου, λοιπόν, η αυλαία ανοίγει με το Yiorgos Bereris Trio της κατηγορίας της νέας μουσικής πρότασης του Athens Jazz, που φέρνει έναν σύγχρονο, πολυπολιτισμικό ήχο που ακροβατεί ανάμεσα σε nordic jazz, cuban son και βαλκανικές αναφορές. Στη συνέχεια, οι Modified Dog, το άκρως ευέλικτο αυτό τρίο που συνδυάζει στοιχεία από την τζαζ, την ηλεκτρονική μουσική και το post-rock, έρχονται με τον μοναδικό πειραματικό τους ήχο που «κουμπώνει» απόλυτα στην πολυδιάστατη προσέγγιση της κατηγορίας Jazz+. Η βραδιά της ελληνικής τζαζ σκηνής κλείνει με τους Valia Calda: η μουσική τους συνδυάζει ηπειρώτικη παράδοση και DIY punk με ψυχεδελική τζαζ, στοιχεία που δένονται σε ένα «αντάρτικο» ηχητικό σύμπαν, ενώ ο ασυμβίβαστος ήχος τους έχει διακριθεί από σημαντικά μουσικά media και έχει ακουστεί σε μερικούς από τους πιο αναγνωρίσιμους ραδιοφωνικούς σταθμούς παγκοσμίως. Εκπροσωπούν επάξια την επίσημη ελληνική συμμετοχή του φεστιβάλ και γίνονται η μπάντα που πασάρει ιδανικά τη σκυτάλη στα διεθνή σχήματα και ονόματα που ακολουθούν.

Την Τρίτη 27 Μαΐου, το Athens Jazz ανεβάζει στροφές με τρεις μπάντες που αγαπούν τις ανατροπές. Από τη Νορβηγία, οι Phønix, γνωστοί για τα live τους που βιώνονται σαν ηλεκτρικές λιτανείες, φέρνουν έναν απρόβλεπτο, ηλεκτρισμένο ήχο που μπλέκει την τζαζ με krautrock, prog, avant-garde και pop μέσα από εκρηκτικά riffs, βαριά grooves και ψυχεδελικές εξάρσεις. Οι Mohs. από την Ελβετία κινούνται ανάμεσα στο ηλεκτρονικό και το ακουστικό και παίζουν με τα όρια της τζαζ (αντι)συμβατικότητας με ήχο ατμοσφαιρικό και λεπτοδουλεμένο, αλλά με ωμή ενέργεια, ενώ, τέλος, από την Τσεχία μάς έρχεται η πιο αντισυμβατική φιλαρμονική του φεστιβάλ. Οι εκρηκτικοί Toot Ensemble, ένα non-stop brass band εννέα ατόμων με απύθμενη ενέργεια, βουτούν την EDM στον αναλογικό κόσμο συνδυάζοντας τη σωματικότητα της χορευτικής μουσικής με τον ξέφρενο ρυθμό των πνευστών και των ντραμς, παρασύροντάς μας άπαντες σε φρενήρη χορό μέχρι τελικής πτώσης.

Την Τετάρτη 28 Μαΐου, οι Karja/Renard/Wandinger από την Εσθονία συνδυάζουν ελεύθερη φόρμα και σύγχρονη σύνθεση, εξερευνούν τα όρια του αυτοσχεδιασμού με ετερόκλητες επιρροές –από βουβές ταινίες μέχρι ήχους που θυμίζουν χαλασμένα μηχανήματα– και φτιάχνουν μουσική που άλλοτε μοιάζει αυθόρμητη και άλλοτε σχεδόν… χειρουργικά μελετημένη. Συνέχεια με μια φρέσκια, ανερχόμενη μουσική δύναμη στην εναλλακτική τζαζ σκηνή της Ουγγαρίας, τους New Fossils που συνδυάζουν groove, μελωδία και την DIY λογική μιας νέας γενιάς μουσικών που δεν θέλει να μπει σε κουτάκια, γι’ αυτό κι ανοίγει με θάρρος και έμπνευση τα δικά της. Και τέλος, οι AYYUKA από την Τουρκία ανεβαίνουν στη σκηνή της Τεχνόπολης και, με το βλέμμα στο μέλλον και το αυτί στο παρελθόν, μάς στέλνουν κατευθείαν σε ένα μεθυστικό ταξίδι γεμάτο ψυχεδελικές ανατολίτικες μελωδίες, afro-beat, surf rock riffs και funky grooves – αλλιώς, ένα μοναδικό μουσικό χαρμάνι που αξίζει να γευτείτε.

Την Πέμπτη 29 Μαΐου το Athens Jazz μάς ταξιδεύει στην αντίπερα όχθη του Ατλαντικού, καθώς φιλοξενεί για πρώτη φορά στην ιστορία του ένα μουσικό σχήμα από τη Λατινική Αμερική. Οι Αργεντινοί ΒΙ των ταλαντούχων αδερφών Ravasi μπλέκουν latin vibes και τζαζ ελευθερία σε ένα set γεμάτο ειλικρίνεια, ένταση και εθιστικό ρυθμό, με έναν ήχο που μιλά τη γλώσσα της σύγχρονης τζαζ χωρίς να ξεχνά τις ρίζες του. Η συνέχεια έχει αέρα Ιταλίας, με τον μεγάλο Enrico Rava, μια από τις πιο εμβληματικές μορφές της ευρωπαϊκής τζαζ, να έρχεται στην Τεχνόπολη με το νέο του project, τους “Fearless Five”. Σε αυτό, ο θρυλικός τρομπετίστας επιλέγει τέσσερα φρέσκα πρόσωπα της ιταλικής τζαζ σκηνής και μαζί στήνουν ένα κουιντέτο γεμάτο εκπλήξεις, όπου η εμπειρία και η νεανική φλόγα συνυπάρχουν σε απόλυτη, παραδειγματική αρμονία. Για το κλείσιμο έρχονται οι εντυπωσιακά εφευρετικοί Purple is the Color από την Αυστρία που δεν ακολουθούν καμία πεπατημένη. Αντίθετα, χαράσσουν το δικό τους μονοπάτι που περνά από nu-jazz αισθητική, σύγχρονες world αναφορές και έναν διακριτικό λυρισμό, δημιουργώντας έναν ήχο γεμάτο φρεσκάδα και καινοτομία.

Το πρόγραμμα της Παρασκευής 30 Μαΐου ανοίγουν οι Tele-Port από το Λουξεμβούργο, ένα ηλεκτρισμένο σχήμα που πατάει γερά στην τζαζ αλλά δεν διστάζει να την εκτοξεύσει στο… διάστημα. Με μια έμφυτη καλλιτεχνική ανησυχία να τους χαρακτηρίζει, χτίζουν κάθε live σαν μια διαγαλαξιακή εμπειρία γεμάτη groove, αυτοσχεδιασμούς και ατόφια ενέργεια. Από την Κύπρο, οι Krúe φέρνουν μαζί τους μια πιο εσωτερική, αλλά εξίσου τολμηρή προσέγγιση. Με έμπνευση από παγκόσμιους ρυθμούς και τις δικές τους ρίζες, το τρίο στήνει μουσικές ιστορίες που συνδυάζουν ηλεκτρονικά τοπία, φωνητικούς πειραματισμούς και τζαζ αυτοσχεδιασμό, μια ηχητική εξερεύνηση γεμάτη δημιουργική φαντασία. Τέλος, το πιο underground act της βραδιάς, αλλά και ολόκληρου του φεστιβάλ, έρχεται από τη Γαλλία: οι Concombre, αυτό το καλά κρυμμένο μυστικό της σύγχρονης γαλλικής τζαζ σκηνής, αποφεύγουν συνειδητά τα πολλά φώτα, αλλά όταν παίζουν κάνουν σοβαρό θόρυβο. Το single τους “Konkombre 2000” είναι μόνο ένα δείγμα της εκρηκτικής ενέργειας που φέρνουν στη σκηνή, με βρώμικα synths, έντονο ρυθμό και επικό σαξόφωνο. Πιστοί στο μυστήριο που θέλουν να διατηρούν, δίνουν ελάχιστες ζωντανές εμφανίσεις και μοιράζονται σπάνια υλικό τους σε ψηφιακά κανάλια, οπότε το live τους στο Athens Jazz είναι μια ευκαιρία-εμπειρία που δεν χάνεται.

Το Σάββατο 31 Μαΐου ξεκινά μελωδικά με το Svante Söderqvist Trio από τη Σουηδία, ένα σχήμα που φέρνει το βάθος της κλασικής μουσικής, την απλότητα της σκανδιναβικής folk και τον λυρισμό της σύγχρονης τζαζ σε ένα ζεστό, ατμοσφαιρικό live γεμάτο συναίσθημα και αφήγηση. Ακολουθούν οι EABS από την Πολωνία που ανεβάζουν τη θερμοκρασία με την ιδιαίτερη, πολυσυλλεκτική τους μουσική. Αγαπημένοι σε μεγάλα φεστιβάλ, με μίξεις από hip-hop, ηλεκτρονικά beats και στοιχεία από τη σλαβική παράδοση, αποτελούν ένα από τα πιο πρωτοποριακά σχήματα της ευρωπαϊκής σκηνής που, με έμπνευση από το παρελθόν, χτίζει έναν ήχο που κοιτάει μπροστά. Το βράδυ κλείνει…στο κόκκινο, με τους άχαστους και εκρηκτικούς Smag På Dig Selv από τη Δανία. Δύο σαξόφωνα, ένας ντράμερ και ένταση στο τέρμα: αυτό το απόλυτα hot τρίο αποδομεί μουσικά τα πάντα, σαρώνει τις σκηνές που εμφανίζεται και χαρίζει μια αδιανόητη live εμπειρία που ισορροπεί ανάμεσα στο punk τσαγανό, τη hip-hop βρωμιά και τη rave ευφορία, κάνοντας την τζαζ να ακούγεται πιο cool, σχετική και απαραίτητη από ποτέ. Για όσους ετοιμάζουν λίστες με τις must συναυλίες του καλοκαιριού, αυτό το act θα σημειωθεί σίγουρα με αστερίσκο…

Την Κυριακή 1η Ιουνίου, τελευταία μέρα του φεστιβάλ, οι Norman & Corrie έρχονται από το Ηνωμένο Βασίλειο για να μας ταξιδέψουν στις αρχέγονες μελωδίες και τις παγανιστικές δοξασίες της πατρίδας τους της Σκωτίας και των νησιών Shetland, μέσα από μυστήρια ηχοτοπία που συνδυάζουν drones, ηλεκτρονικά στοιχεία και δυναμικούς ρυθμούς. Με τις μουσικές τους που ισορροπούν ανάμεσα στο όνειρο και την πραγματικότητα, υπόσχονται μια εμφάνιση γεμάτη συναισθηματική ένταση. Ακολουθεί ο Moisés P. Sánchez από την Ισπανία, ένας χαρισματικός πιανίστας και συνθέτης που φέρνει μια σύγχρονη, ανθρώπινη διάσταση στην τζαζ μέσα από ατμοσφαιρικές μελωδίες με συναρπαστικές εναλλαγές και κλιμακούμενη ένταση που καθηλώνει: οι συνθέσεις του ξετυλίγονται άλλοτε ήρεμες και άλλοτε εκρηκτικές, πάντα, όμως, βαθιά προσωπικές. Και για το τέλος, οι Kessoncoda από το Ηνωμένο Βασίλειο. Με πιάνο και τύμπανα σε τέλεια ισορροπία, το ντουέτο χτίζει έναν ήχο που είναι ταυτόχρονα εύθραυστος και δυνατός, γεμάτος λεπτομέρεια, ένταση και κινηματογραφική ατμόσφαιρα. Με το ντεμπούτο τους “Outerstate” (2024) να παρομοιάζεται με ένα κομψό έργο σύγχρονης τέχνης, οι Kessoncoda διαγράφουν ήδη μια πολύ ενδιαφέρουσα καλλιτεχνική πορεία και χαρίζουν στο Athens Jazz ένα ιδανικό φινάλε, ένα live για να αφεθούμε, να ταξιδέψουμε και να αποχαιρετήσουμε το φετινό φεστιβάλ με τον πιο ονειρικό τρόπο.

Από τις 26 Μαΐου έως την 1η Ιουνίου, το 24ο Athens Jazz μάς περιμένει για να αποδείξει για ακόμα μία χρονιά ότι η τζαζ είναι ανοιχτή, ζωντανή και ανεξάντλητη και βρίσκεται παντού – και κυρίως στην Τεχνόπολη! Μείνετε συντονισμένοι, καθώς σύντομα θα ανακοινωθούν οι παράλληλες δράσεις που θα συμπληρώσουν τη φετινή φεστιβαλική εμπειρία.



Το 24ο Athens Jazz πραγματοποιείται με Μεγάλο Χορηγό το Johnnie Walker, Μεγάλο Χορηγό της Τεχνόπολης την Cosmote, Χορηγό της Τεχνόπολης την Αθηναϊκή Ζυθοποιία, Επίσημο Χορηγό Αερομεταφορών την AEGEAN και με την ευγενική χορηγία των καταστημάτων Φίλιππος Νάκας.

Athens Jazz 2025 | Line up

Δευτέρα 26.05

21:00 | Yiorgos Bereris Trio (GR – Νέα μουσική πρόταση)

22:00 | Modified Dog (GR – Jazz+)

23:00 | Valia Calda (GR – Επίσημη ελληνική συμμετοχή)

Τρίτη 27.05

21:00 | Phønix (NO)

22:00 | Mohs. (CH)

23:00 | Toot Ensemble (CZ)

Τετάρτη 28.05

21:00 | Karja/Renard/Wandinger (EE)

22:00 | New Fossils (HU)

23:00 | AYYUKA (TR)

Πέμπτη 29.05

21:00 | BI (AR)

22:00 | Enrico Rava “Fearless Five” (IT)

23:00 | Purple is the Color (AT)

Παρασκευή 30.05

21:00 | Tele-Port (LU)

22:00 | Krúe (CY)

23:00 | Concombre (FR)

Σάββατο 31.05

21:00 | Svante Söderqvist Trio (SE)

22:00 | EABS (PL)

23:00 | Smag På Dig Selv (DK)

Κυριακή 01.06

21:00 | Norman & Corrie (SCOTLAND, UK)

22:00 | Moisés P. Sánchez (ES)

23:00 | Kessoncoda (ENGLAND, UK)

Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων

Πειραιώς 100, Γκάζι

213 0109300, 213 0109325

athens-technopolis.gr

