2ο Φεστιβάλ Κρουστών Εναλλακτικής Σκηνής ΕΛΣ

Το Φεστιβάλ Κρουστών της Εναλλακτικής Σκηνής της Εθνικής Λυρικής Σκηνής επιστρέφει δυναμικά τον Ιούνιο του 2025 με τη δεύτερη διοργάνωσή του, προσκαλώντας το κοινό σε μια τριήμερη συναρπαστική εμπειρία ήχων και εκρηκτικών ρυθμών.

Στις 11, 12 και 13 Ιουνίου, το 2ο Φεστιβάλ Κρουστών παρουσιάζει ένα πολυσυλλεκτικό πρόγραμμα, σε καλλιτεχνική επιμέλεια του σολίστ κρουστών Μαρίνου Τρανουδάκη, που περιλαμβάνει από μοναδικές συναυλίες με διακεκριμένα σύνολα και σολίστ έως ξεχωριστά εργαστήρια για παιδιά και εφήβους και masterclasses, αποκαλύπτοντας τη δύναμη και την ποικιλομορφία του κόσμου των κρουστών.

Από τα παραδοσιακά κρουστά της Δυτικής Αφρικής –άρρηκτα δεμένα με τον χορό και την τελετουργία– έως τα περίτεχνα ρυθμικά μοτίβα των Βαλκανίων, και από την αρμονική αυστηρότητα των Μπαχ και Μότσαρτ έως την εκρηκτική ιδιοφυΐα του Ξενάκη, την ποιητική ένταση του Άστορ Πιασσόλα και τη στοχαστική ευαισθησία του Ριουίτσι Σακαμότο, το Φεστιβάλ Κρουστών ξεδιπλώνει ένα συναρπαστικό ηχητικό σύμπαν όπου ο ρυθμός γίνεται κοινή γλώσσα, γεφυρώνοντας τόπους, εποχές και κουλτούρες μέσα από τη δύναμη του ήχου και του σώματος.

Το 2ο Φεστιβάλ Κρουστών της Εναλλακτικής Σκηνής της ΕΛΣ συστήνει στο ελληνικό κοινό το διεθνούς φήμης σύνολο κρουστών OPERcussion, που συνδυάζει τον πλούτο της μουσικής παράδοσης με τολμηρή καινοτομία. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει, επίσης, τις συναυλίες του πολυσχιδούς ντράμερ και συνθέτη Σερτζάν Ιβάνοβιτς με το προσωπικό του σχήμα Modular, της εκρηκτικής ομάδας μουσικών και χορευτών Seli Kanou, σε μουσική επιμέλεια Αντώνη Παπαδόπουλου και χορογραφίες Άννας Καραμήτσου, του τρίο που δημιούργησαν οι δεξιοτέχνες Χάικ Γιαζιτζιάν (ούτι, τραγούδι), Γιώτης Κιουρτσόγλου (ηλεκτρικό μπάσο) και Βαγγέλης Καρίπης (κρουστά, ντραμς), καθώς και του διακεκριμένου φλαουτίστα της Κρατικής Ορχήστρας Θεσσαλονίκης Γιάννη Ανισέγκου με το σύνολο κρουστών Arrhythmic Percussion.

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑ ΗΜΕΡΑ

Τετάρτη 11 Ιουνίου 2025

Συναυλία

Αντώνης Παπαδόπουλος / Άννα Καραμήτσου

African Vibes

Εναλλακτική Σκηνή ΕΛΣ – ΚΠΙΣΝ • Ώρα έναρξης: 20.30

Αντώνης Παπαδόπουλος κρουστά, μουσική επιμέλεια

Άννα Καραμήτσου χορός, κρουστά, χορογραφίες

Μουσικοί: Μιχάλης Κιούσης, Γιώργος Χρηστάκης, Γιούλη Παπαγεωργίου κρουστά

Χορεύουν: Άννα Καραμήτσου, Αγγελική Λουκαΐδη, Αθηνά Πνευματικάτου, Κωνσταντίνα Κουλαμά, Κυριακή Καλέκη, Άλκηστις Οικονομοπούλου, Δήμητρα Κατσικαδέλη

Ο μουσικός και δάσκαλος κρουστών Αντώνης Παπαδόπουλος και η χορεύτρια, χορογράφος και δασκάλα χορού Άννα Καραμήτσου, μετά από χρόνια έρευνας και μελέτης και μαζί με την εκρηκτική ομάδα μουσικών και χορευτών Seli Kanou, προσκαλούν το κοινό σε μια μοναδική μουσικοχορευτική εμπειρία, γεμάτη πάθος και αυθεντική ενέργεια από τη Δυτική Αφρική. Με τίτλο African Vibes, η συναυλία υπόσχεται ένα μαγευτικό ταξίδι μέσα από τους πιο δυναμικούς, εκστατικούς και ζωντανούς ρυθμούς και χορούς της δυτικοαφρικανικής κουλτούρας. Μια συναυλία όπου, μέσα από την άρρηκτη σύνδεση των κρουστών με τον χορό, δημιουργείται μια ατμόσφαιρα γιορτής, έκφρασης και ελευθερίας.

Η ομάδα αφρικανικού χορού και κρουστών Seli Kanou –φράση που, στα μπαμπαρά, τη βασική διάλεκτο του Μάλι, σημαίνει «γιορτή αγάπης»– δημιουργήθηκε το 2004 από την Άννα Καραμήτσου (καλλιτεχνική διεύθυνση, σκηνοθεσία, χορογραφίες) και τον Αντώνη Παπαδόπουλο (μουσική επιμέλεια) με στόχο τη μελέτη και τη διάδοση της αφρικανικής τέχνης και κουλτούρας στην Ελλάδα. Οι χοροί, η μουσική και τα τραγούδια της ομάδας βασίζονται κυρίως στην παράδοση της Δυτικής Αφρικής και ειδικότερα σε αυτή του Μάλι, της Γουινέας, της Σενεγάλης, της Μπουρκίνα Φάσο και της Ακτής του Ελεφαντοστού.

* Είσοδος ελεύθερη με δελτία προτεραιότητας, τα οποία θα διανέμονται μία ώρα πριν την έναρξης της συναυλίας (στις 19.30) στα Ταμεία της ΕΛΣ.

***

Συναυλία

Χάικ Γιαζιτζιάν, Γιώτης Κιουρτσόγλου, Βαγγέλης Καρίπης

Εναλλακτική Σκηνή ΕΛΣ – ΚΠΙΣΝ • Ώρα έναρξης: 19.00

Τρεις από τους σημαντικότερους Έλληνες μουσικούς, με διεθνή αναγνώριση και χαρακτηριστική προσωπική σφραγίδα, ενώνουν τις δυνάμεις τους σε μια ξεχωριστή συναυλία. Ο Χάικ Γιαζιτζιάν (ούτι, τραγούδι), ο Γιώτης Κιουρτσόγλου (ηλεκτρικό μπάσο) και ο Βαγγέλης Καρίπης (κρουστά, ντραμς) συμπράττουν ως τρίο σε μια συναυλία γεμάτη συναίσθημα, αυτοσχεδιασμό και δεξιοτεχνία. Η χημεία τους στη σκηνή είναι αποδεδειγμένη, καθώς οι ζωντανές τους εμφανίσεις συνδυάζουν την τεχνική αρτιότητα με τον αυθορμητισμό και τη μαγεία της στιγμής.

Το ρεπερτόριο της βραδιάς περιλαμβάνει γνωστά και αγαπημένα κομμάτια του Χάικ Γιαζιτζιάν, αλλά και υλικό από τις προσωπικές δουλειές του Γιώτη Κιουρτσόγλου (από το άλμπουμ Hapopsis) και του Βαγγέλη Καρίπη (με το σχήμα Κρόταλα). Επιπλέον, το κοινό θα έχει την ευκαιρία να ακούσει για πρώτη φορά νέα έργα που έχουν συνθέσει από κοινού, ενόψει της προετοιμασίας του πρώτου τους δίσκου ως τρίο.

* Είσοδος ελεύθερη με δελτία προτεραιότητας, τα οποία θα διανέμονται μία ώρα πριν την έναρξης της συναυλίας (στις 18.00) στα Ταμεία της ΕΛΣ.

***

Εργαστήριο για παιδιά

Οι μικροί Body Musicians

Σχεδιασμός, υλοποίηση: Νατάσα Χαντά-Μάρτιν

VIP Lounge της ΕΛΣ – ΚΠΙΣΝ

Ώρες διεξαγωγής: 17.00 (ηλικίες 7-10 ετών), 18.00 (ηλικίες 10-12 ετών)

Το body music (μουσική του σώματος), γνωστό και ως body percussion ή body drumming, θεωρείται η αρχαιότερη μορφή μουσικής στον πλανήτη. Πριν την κατασκευή των πρώτων μουσικών οργάνων, ο Άνθρωπος εξέφραζε τον ρυθμό χτυπώντας τα χέρια και τα πόδια του – δημιουργώντας μουσική με το ίδιο του το σώμα.

Το body music έχει πλέον γίνει ένα σύγχρονο είδος υψηλής καλλιτεχνικής αξίας, αλλά και μια πολύ ευχάριστη και συμπεριληπτική μέθοδος διδασκαλίας για την εξοικείωση των παιδιών με τον ρυθμό, τις πολυρρυθμίες και άλλες σύνθετες μουσικές έννοιες. Στο εργαστήριο Οι μικροί Body Musicians, τα παιδιά θα χρησιμοποιήσουν το σώμα τους για να φτιάξουν ρυθμούς και θα δουλέψουν σε δυάδες και ομαδικά ώστε όλοι μαζί να φτιάξουμε μια ρυθμική παρτιτούρα μέσα από το κοινό μας κρουστό όργανο!

Η συμμετοχή είναι δωρεάν, ενώ για την επιλογή των συμμετεχόντων θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας. Υποβολή συμμετοχής έως τις 6 Ιουνίου 2025 αποκλειστικά μέσω της φόρμας που θα βρείτε εδώ.

***

Εργαστήριο αφρικανικών κρουστών

Ιστορίες του τζέμπε

Σχεδιασμός, υλοποίηση: Αντώνης Παπαδόπουλος

Συμμετέχει η Άννα Καραμήτσου

Εναλλακτική Σκηνή ΕΛΣ – ΚΠΙΣΝ • Ώρα έναρξης: 14.00

Ο μουσικός και δάσκαλος κρουστών Αντώνης Παπαδόπουλος σε ένα εφ’ όλης της ύλης εργαστήριο για τα αφρικανικά κρουστά τζέμπε και ντούντουν. Από τις ιστορίες των ρυθμών, τα τραγούδια, τον ήχο και τις τεχνικές των οργάνων, τον αυτοσχεδιασμό και την πολυρρυθμία, στο σήμερα και στο τώρα, παίζοντας και μαθαίνοντας μέσα από τη χαρά και την επικοινωνία. Μια μουσικοχορευτική κουλτούρα που γεννήθηκε στα χωριά των περιοχών της Δυτικής Αφρικής κι έχει πλέον εξαπλωθεί όχι μόνο σε όλη την αφρικανική ήπειρο αλλά και σε όλο τον κόσμο.

Το εργαστήριο απευθύνεται τόσο σε ανθρώπους που δεν έχουν ξανασχοληθεί με τη μουσική ή με τα κρουστά όσο και σε επαγγελματίες μουσικούς οποιουδήποτε οργάνου, ηθοποιούς ή χορευτές που θέλουν να ασχοληθούν με τη συγκεκριμένη οικογένεια κρουστών και τη σχετική ρυθμολογία ή να εμβαθύνουν στην αίσθηση του ρυθμού και της πολυρρυθμίας. Μαζί με τον Αντώνη Παπαδόπουλο, εστιάζοντας στη σύνδεση των κρουστών με τον χορό, συμμετέχει η χορεύτρια και δασκάλα χορού Άννα Καραμήτσου.

Είσοδος ελεύθερη

***

Εργαστήριο

Τα κρουστά στην Ελλάδα και τα Βαλκάνια

Σχεδιασμός, υλοποίηση: Βαγγέλης Καρίπης

Εναλλακτική Σκηνή ΕΛΣ – ΚΠΙΣΝ • Ώρα έναρξης: 12.30

Ο δεξιοτέχνης Βαγγέλης Καρίπης έρχεται στην Εναλλακτική Σκηνή της ΕΛΣ με τα κρουστά του για ένα εργαστήριο που εστιάζει στον ρόλο των κρουστών στην ελληνική παραδοσιακή μουσική και στις μουσικές των Βαλκανίων. Μέσα από πρακτική και θεωρητική προσέγγιση, οι συμμετέχοντες θα εξερευνήσουν τη ρυθμολογία, τις τεχνικές και τα σόλο σε σετ ντραμς / κρουστών, νταούλι, νταρμπούκα και ρικ.

Είσοδος ελεύθερη

Πέμπτη 12 Ιουνίου 2025

Συναυλία

Σερτζάν Ιβάνοβιτς – Modular

Εναλλακτική Σκηνή ΕΛΣ – ΚΠΙΣΝ • Ώρα έναρξης: 20.30

Λυντιβίν Ισσαμπούρ φλάουτο

Μανύ Κοντζιά κιθάρα

Ματίς Ρενιώ κοντραμπάσο

Σερτζάν Ιβάνοβιτς ντραμς, συνθέσεις

Ο πολυσχιδής ντράμερ και συνθέτης Σερτζάν Ιβάνοβιτς, γεννημένος στη Βοσνία, μεγαλωμένος στην Ελλάδα και με καλλιτεχνική βάση το Παρίσι, έρχεται στο 2ο Φεστιβάλ Κρουστών της Εναλλακτικής Σκηνής της ΕΛΣ με το προσωπικό του σχήμα Modular, μια εξαιρετική ομάδα μουσικών, παρουσιάζοντας ένα ξεχωριστό συναυλιακό πρόγραμμα με «μουσική που γεννιέται και μεταμορφώνεται στη στιγμή».

Με πλούσιο υπόβαθρο στη σύγχρονη τζαζ, την κλασική παιδεία και τις βαλκανικές μουσικές παραδόσεις, ο χαρισματικός Ιβάνοβιτς έγινε γνωστός για την ικανότητά του να συνθέτει μουσική που κινείται ανάμεσα στον λυρισμό, τον αυτοσχεδιασμό και τον ρυθμικό πειραματισμό. Με το συγκρότημά του Modular –τίτλος επίσης και του πρώτου τους δίσκου– εξερευνά έναν σύγχρονο ήχο με έντονες επιρροές από βαλκανικούς ρυθμούς, ηλεκτρονικά στοιχεία και τζαζ αυτοσχεδιασμούς.

Τον Σερτζάν Ιβάνοβιτς πλαισιώνουν οι Μανύ Κοντζιά (κιθάρα), Ματίς Ρενιώ (κοντραμπάσο) και Λυντιβίν Ισσανμπούρ (φλάουτο), αποτυπώνοντας ο καθένας τη δική του καλλιτεχνική ταυτότητα στον ήχο του γκρουπ σε έναν διαρκή διάλογο ανάμεσα στην παράδοση και τον πειραματισμό. «Το Modular δεν είναι απλώς ένα σχήμα – είναι μια ζωντανή διαδικασία. Είναι ο χώρος όπου η σύνθεση, η μνήμη και ο αυτοσχεδιασμός συγκρούονται δημιουργικά. Δεν μας ενδιαφέρει να αναπαραγάγουμε κάτι στατικό· επιδιώκουμε να αφηγηθούμε ιστορίες που γεννιούνται στη στιγμή, με ήχους που διατηρούν την ανθρώπινη χειρονομία και την πολιτισμική μνήμη. Είναι μουσική που αναπνέει και αλλάζει – όπως κι εμείς», δηλώνει ο Σερτζάν Ιβάνοβιτς, ο οποίος στη διάρκεια της καριέρας του έχει κυκλοφορήσει εννέα δίσκους, εξερευνώντας διαφορετικά στιλ και συνδυασμούς οργάνων και μουσικών.

Τιμές εισιτηρίων: €12, €15 • Φοιτητικό, παιδικό: €10

***

Συναυλία

Arrhythmic Percussion Group, Γιάννης Ανισέγκος

Drum’n’Breath

Εναλλακτική Σκηνή ΕΛΣ – ΚΠΙΣΝ • Ώρα έναρξης: 19.00

Έργα Αντρέ Ζολιβέ, Τζωρτζ Κραμπ, Ιάννη Ξενάκη, Άρβο Παιρτ και Ριουίτσι Σακαμότο

Γιάννης Ανισέγκος φλάουτο

Κώστας Αργυρόπουλος, Δημήτρης Ζαχαράκης, Πανάγιω Καραμούζη, Καζούγιο Τσουνεχίρο, κρουστά

Ο διακεκριμένος φλαουτίστας της Κρατικής Ορχήστρας Θεσσαλονίκης Γιάννης Ανισέγκος συμπράττει με το μουσικό σύνολο κρουστών Arrhythmic Percussion, αποτελούμενο από τους Κώστα Αργυρόπουλο, Δημήτρη Ζαχαράκη, Πανάγιω Καραμούζη, Καζούγιο Τσουνεχίρο, για να παρουσιάσουν τη συναυλία υπό τον τίτλο Drum’n’Breath.

Πρόκειται για μια ιδιαίτερη συναυλία που βασίζεται στον σπάνιο και αισθητικά γοητευτικό συνδυασμό φλάουτου και κρουστών οργάνων. Οι πέντε εξαίρετοι μουσικοί εξερευνούν τον ήχο μέσα από τη σωματικότητα, τον ρυθμό και την αναπνοή, δίνοντας νέα πνοή σε πρωτότυπα έργα μέσα από σπάνιους συνδυασμούς που ακροβατούν ανάμεσα στη λυρικότητα και την τελετουργική δύναμη του ήχου.

Το πρόγραμμα της συναυλίας περιλαμβάνει έργα κορυφαίων συνθετών της σύγχρονης μουσικής: Ριουίτσι Σακαμότο, Άρβο Παιρτ, Τζωρτζ Κραμπ, Ιάννη Ξενάκη και Αντρέ Ζολιβέ. Οι πέντε συνθέτες, διαφορετικής καταγωγής και προέλευσης, μοιράζονται ένα κοινό όραμα: τη διερεύνηση του μυστηρίου και του τελετουργικού κάθε πρωτόγονης έκφρασης του ανθρώπου μέσα από τη χρήση δύο εκ των αρχαιότερων μουσικών οργάνων, των κρουστών και του αυλού.

Οι απέριττοι ήχοι των τριγώνων του Ιάπωνα συνθέτη Ριουίτσι Σακαμότο συνθέτουν το σκηνικό μιας σύντομης τελετής. Το Fratres του Εσθονού συνθέτη Άρβο Παιρτ αποτελεί ένα χαρακτηριστικό έργο του μουσικού του στιλ με την ονομασία tintinnabuli, με τον συνθέτη να το χαρακτηρίζει ως εξής: «η στιγμή και η αιωνιότητα αγωνίζονται μέσα μας». Το Ένα ειδύλλιο για τους καταραμένους [An Idyll for the Misbegotten] για φλάουτο και τρεις εκτελεστές κρουστών του Αμερικανού συνθέτη Τζωρτζ Κραμπ είναι ένα ανθρωποκεντρικό έργο με πολλά θεατρικά στοιχεία. Το έργο Okho του Ιάννη Ξενάκη που γράφτηκε για την επέτειο των διακοσίων χρόνων από τη Γαλλική Επανάσταση αξιοποιεί τα εξωτικά ηχοχρώματα τριών τζέμπε. Τέλος, στο έργο Suite en concert του Γάλλου συνθέτη Αντρέ Ζολιβέ τα τέσσερα κρουστά υποκαθιστούν τον ρόλο ολόκληρης ορχήστρας καθώς ο εναλλακτικός τίτλος του έργου είναι Κοντσέρτο για φλάουτο αρ. 2.

* Είσοδος ελεύθερη με δελτία προτεραιότητας, τα οποία θα διανέμονται μία ώρα πριν την έναρξης της συναυλίας (στις 18.00) στα Ταμεία της ΕΛΣ.

***

Masterclass

Masterclass τυμπάνων OPERcussion

Με τον Πήτερ Ρόιεν

Αίθουσα Δοκιμών Ορχήστρας ΕΛΣ – ΚΠΙΣΝ • Ώρες διεξαγωγής: 14.00-17.00

To masterclass τυμπάνων OPERcussion (για ενεργούς συμμετέχοντες αλλά και ακροατές) του σόλο τυμπανιστή της Ορχήστρας της Κρατικής Όπερας της Βαυαρίας Πήτερ Ρόιεν απευθύνεται σε σπουδαστές/τριες ωδείων που φοιτούν στην ανωτέρα σχολή ευρωπαϊκών κρουστών ή/και σε διπλωματούχους επαγγελματίες μουσικούς και αφορά την ερμηνεία ενός μόνο έργου για τύμπανα διάρκειας έως 4΄. Οι συμμετέχοντες καλούνται να επιλέξουν, μεταξύ άλλων, κατά προτίμηση σπουδές για τύμπανα από τις μεθόδους (Keune, Knauer, Hochrainer, Krüger, Delecluse, Woud, Bayer ή/και ορχηστρικά αποσπάσματα).

Τελική προθεσμία υποβολής αιτήσεων: 30/5 στις 12.00.

Περισσότερες πληροφορίες / αιτήσεις εδώ.

***

Εργαστήριο

Grooving the Balkans

Σχεδιασμός, υλοποίηση: Σερτζάν Ιβάνοβιτς

Εναλλακτική Σκηνή ΕΛΣ – ΚΠΙΣΝ • Ώρα έναρξης: 12.00

Το βαλκανικό φολκλόρ είναι ευρεία έννοια. Η παραδοσιακή μουσική της Ρουμανίας μπορεί να διαφέρει πολύ, π.χ., από τη νησιωτική μουσική της Ελλάδας, αλλά παρ’ όλα αυτά υπάρχουν αρκετά μουσικά χαρακτηριστικά που τις ενώνουν. Ένας άλλος, μη μουσικός, ενοποιητικός παράγοντας είναι ο πλούτος της μουσικής κληρονομιάς και η σημασία της στον πολιτισμό των βαλκανικών πληθυσμών.

Στο σεμινάριο με τίτλο Grooving the Balkans o ντράμερ και συνθέτης Σερτζάν Ιβάνοβιτς θα εξερευνήσει μια σειρά από δυνατότητες εκτέλεσης των βαλκανικών ασύμμετρων ρυθμών με δημιουργικούς τρόπους που μπορούν να διανοίξουν δυνατότητες ενσωμάτωσής τους σε διάφορα μουσικά στιλ. Γνώσεις που ο Ιβάνοβιτς συνέλεξε κυρίως μέσω των μουσικών του συνεργασιών και τις οποίες ανέπτυξε σε δικές του ιδέες θα ενεργοποιήσουν τους συμμετέχοντες με στόχο την περαιτέρω ανάπτυξη, την εξατομίκευση και τη χρήση τους τόσο από εκτελεστές όσο και από συνθέτες. Το σεμινάριο απευθύνεται σε ντράμερ και εκτελεστές κρουστών, αλλά είναι ανοιχτό σε όλους τους μουσικούς που ενδιαφέρονται να αναπτύξουν το ρυθμικό τους λεξιλόγιο και τη ρυθμική τους κατανόηση.

Είσοδος ελεύθερη

Παρασκευή 13 Ιουνίου 2025

Συναυλία

OPERcussion

Εναλλακτική Σκηνή ΕΛΣ – ΚΠΙΣΝ • Ώρα έναρξης: 20.30

Έργα των Ντίζι Γκιλέσπι, Τσικ Κορήα, Γκούσταφ Μάλερ, Tάνια Μαρία, Βόλφγκανγκ Αμαντέους Μότσαρτ, Γιόχαν Σεμπάστιαν Μπαχ, Κλωντ Ντεμπυσσύ, Άστορ Πιασσόλα και Λίρα ντε Σαν Κριστόμπαλ

Κλάουντιο Εστάυ, Μαξίμ Πιντού, Πήτερ Ρόιεν, Τομάζ Τοράλ, Κάρλος Βέρα-Λαρρουσέα κρουστά

To 2o Φεστιβάλ Κρουστών της Εναλλακτικής Σκηνής της ΕΛΣ παρουσιάζει για πρώτη φορά στην Ελλάδα το διεθνούς φήμης σύνολο κρουστών OPERcussion, ένα μοναδικό στο είδος του σύνολο που βγάζει τα κρουστά από τον χώρο της ορχήστρας και τα φέρνει στο κέντρο της σκηνής, συνδυάζοντας τον πλούτο της μουσικής παράδοσης με τολμηρή καινοτομία. Στη συναυλία τους, το OPERcussion θα παρουσιάσει ένα πολυσυλλεκτικό και δυναμικό πρόγραμμα με διασκευές έργων από ένα ευρύ φάσμα συνθετών, που ενώνουν την κλασική μουσική με την τζαζ, τη λάτιν και τις παραδοσιακές φόρμες. Θα ακουστούν συνθέσεις των Γιόχαν Σεμπάστιαν Μπαχ, Βόλφγκανγκ Αμαντέους Μότσαρτ, Κλωντ Ντεμπυσσύ, Γκούσταφ Μάλερ, Τσικ Κορήα, Ντίζι Γκιλέσπι, Λίρα ντε Σαν Κριστόμπαλ, Άστορ Πιασσόλα και Tάνια Μαρία. Η συναυλία θα κλείσει με ένα κομμάτι-έκπληξη, αφιερωμένο στο ελληνικό κοινό.

Το OPERcussion είναι ένα πρωτοποριακό και πολυσχιδές σύνολο κρουστών που ιδρύθηκε το 2008 από μέλη της Κρατικής Ορχήστρας της Βαυαρίας, μιας από τις παλαιότερες και σημαντικότερες συμφωνικές ορχήστρες της Γερμανίας, με έδρα το Μόναχο. Το σύνολο αποτελείται από τους κορυφαίους μουσικούς Κλάουντιο Εστάυ, Μαξίμ Πιντού, Πήτερ Ρόιεν, Τομάζ Τοράλ και Κάρλος Βέρα-Λαρρουσέα. Καθένας από τους μουσικούς φέρνει στο σύνολο την τεχνική του αρτιότητα, τις γνώσεις του, τις πολιτισμικές του καταβολές και την καλλιτεχνική του ιδιομορφία. Το σύνολο δημιουργήθηκε με σκοπό να αναδείξει τη μουσική πολυφωνία των κρουστών οργάνων και να ανανεώσει την παράδοση της ορχηστρικής μουσικής, συνδέοντάς την με σύγχρονες εκφράσεις και αυτοσχεδιαστικά στοιχεία. Οι εμφανίσεις τους χαρακτηρίζονται από υψηλό καλλιτεχνικό επίπεδο, θεατρικότητα και διαπολιτισμική προσέγγιση, κερδίζοντας τις εντυπώσεις κοινού και κριτικών σε Ευρώπη, Ασία και Αμερική. «Η αποστολή μας είναι να φέρουμε τα κρουστά στο κέντρο της μουσικής αφήγησης – όχι ως συνοδευτικό όργανο, αλλά ως φωνή ισότιμη, εκφραστική και δυναμική. Το OPERcussion τολμά να διασχίσει τα όρια ανάμεσα στην παράδοση και τον πειραματισμό, μεταμορφώνοντας γνωστά έργα με νέες υφές, ρυθμούς και εντάσεις. Εκεί όπου οι άλλοι βλέπουν συνοδεία, εμείς βλέπουμε πρωταγωνιστές».

Το OPERcussion έχει διευρύνει το ρεπερτόριό του διασκευάζοντας έργα που δεν είχαν αρχικά γραφτεί για κρουστά –από τις εποχές του μπαρόκ, του κλασικισμού και του ιμπρεσιονισμού– ενώ αντλεί έμπνευση και από τη μουσική παράδοση της Λατινικής Αμερικής. Παράλληλα, συνεργάζεται με σύγχρονους συνθέτες παραγγέλνοντας νέα έργα και ενσωματώνει συχνά αυτοσχεδιαστικά στοιχεία στις ζωντανές του εμφανίσεις.

Τιμές εισιτηρίων: €12, €15 • Φοιτητικό, παιδικό: €10

***

Masterclass

Masterclass σόλο και ορχηστρικών κρουστών

Με το σύνολο κρουστών OPERcussion

Εναλλακτική Σκηνή ΕΛΣ – ΚΠΙΣΝ • Ώρες διεξαγωγής: 14.00-17.00

Το masterclass (για ενεργούς συμμετέχοντες αλλά και ακροατές) με το σύνολο κρουστών OPERcussion απευθύνεται σε σπουδαστές/τριες ωδείων που φοιτούν στην ανωτέρα σχολή ευρωπαϊκών κρουστών ή/και σε διπλωματούχους επαγγελματίες μουσικούς και θα αφορά την ερμηνεία ενός μόνο σόλο έργου (χωρίς συνοδεία πιάνου, χωρίς προηχογραφημένα ηλεκτρονικά) διάρκειας έως 7΄ στα παρακάτω όργανα: μαρίμπα (5 οκτάβες C2-C7), ξυλόφωνο (4 οκτάβες C4-C8), βιμπράφωνο (3 οκτάβες F3-F6), ταμπούρο. Επιπλέον, μπορούν να επιλέξουν ένα από τα δύο έργα του Ιάννη Ξενάκη Rebonds Α ή Rebonds B για σετ κρουστών.

Τελική προθεσμία υποβολής αιτήσεων: 30/5 στις 12.00.

Περισσότερες πληροφορίες / αιτήσεις εδώ.

***

Εργαστήριο κρουστών ορχήστρας OPERcussion

Σχεδιασμός, υλοποίηση: OPERcussion

Εναλλακτική Σκηνή ΕΛΣ – ΚΠΙΣΝ • Ώρα έναρξης: 11.00

Τα μέλη του διακεκριμένου συνόλου κρουστών της Κρατικής Όπερας της Βαυαρίας OPERcussion πραγματοποιούν ένα εργαστήριο αφιερωμένο στην ανάλυση των τεχνικών των ορχηστρικών κρουστών, καθώς και στις εφαρμογές τους στο συμφωνικό ρεπερτόριο. Το εργαστήριο θα επικεντρωθεί στα εξής όργανα: ταμπούρο, ντέφι, τρίγωνο, κύμβαλα και γκρανκάσα.

Είσοδος ελεύθερη