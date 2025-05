Το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου επιστρέφει στον Λυκαβηττό

Με τέσσερις ξεχωριστές συναυλίες σ’ αυτόν τον μαγικό λόφο στην καρδιά της πόλης, που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της ιστορίας του, το Φεστιβάλ αγκαλιάζει τις νεότερες γενιές θεατών, παρουσιάζοντας σπουδαίους καλλιτέχνες από την Ελλάδα και το εξωτερικό.

Σε τέσσερις ειδικά φροντισμένες βραδιές και με ένα πολυδιάστατο και εκρηκτικό πρόγραμμα η επιστροφή στον Λυκαβηττό φιλοδοξεί να ξαναθυμίσει μεγάλες συναυλιακές στιγμές και να ταξιδέψει ένα νεότερο κοινό στον κόσμο της σύγχρονης μουσικής, στους ρυθμούς της electronica και της ambient έως το afro-greek hip-hop και την avant-garde pop σκηνή.

Στις 28 Μαΐου η ελληνική nu jazz συναντά την αφρικανική διασπορά σε μια ξέφρενη μουσική βραδιά με ένα πρόγραμμα που επιμελείται ο MC Yinka. Μαζί του οι Ζερόμ Καλούτα, Idra Kayne, Ladele, Urban Lynx (Άγγελος Αγγέλου και Ανδρέας Πολυζωγόπουλος γνωστοί ως MC Yinka και MC Dash) σε ένα συναρπαστικό ταξίδι όπου η hip hop συναντά την αφροελληνική δημιουργία.

Την επόμενη ημέρα στις 29 Μαΐου τη σκηνή καταλαμβάνουν οι Spiritualized, το κορυφαίο βρετανικό συγκρότημα που για περισσότερο από 3 δεκαετίες ξεχωρίζει στην παγκόσμια ροκ μουσική σκηνή.

Στις 31 Μαΐου το κοινό του Φεστιβάλ θα έχει την ευκαιρία να παρακολουθήσει από κοντά μια από τις πιο αντισυμβατικές και αινιγματικές μορφές της ηλεκτρονικής μουσικής σκηνής την τελευταία δεκαετία, την Arca, στην πρώτη της εμφάνιση στην Ελλάδα. Στο opening act της βραδιάς η Εβίτα Μάντζι. Και το πρόγραμμα του Λυκαβηττού κλείνει την πρώτη ημέρα του Ιουνίου με τη Νalyssa Green να υποδέχεται στη σκηνή τις φίλες και τους φίλους της για να τραγουδήσουν μαζί τα δικά της και τα δικά τους τραγούδια.

Το πρόγραμμα των συναυλιών

28 Μαΐου

Η ελληνική nu jazz συναντά την αφρικανική διασπορά

Ξέφρενο κέφι, έντονοι ρυθμοί, μια μουσική γιορτή που ενώνει τις κοινότητες

Μια νύχτα γεμάτη παλμό και φαντασία, όπου η πειραματική ευαισθησία της ελληνικής nu jazz συνυπάρχει αρμονικά με τους ρυθμούς και τις αφηγήσεις της αφρικανικής διασποράς. Στη σκηνή, το ηλεκτρονικό groove αγκαλιάζει τα πολυρυθμικά κρουστά, και τα μελωδικά θέματα των Βαλκανίων διασταυρώνονται με τις ψυχές της σόουλ, της highlife και της afrobeat.

Μουσικοί από διαφορετικούς κόσμους υφαίνουν έναν νέο, ηχητικό χάρτη—μια τελετουργία συνάντησης που δεν γνωρίζει σύνορα, μόνο την κοινή γλώσσα της έκστασης και του αυτοσχεδιασμού. Το κοινό, συνεπαρμένο, γίνεται μέρος αυτής της γιορτής, όπου η παράδοση γίνεται σύγχρονος παλμός και η πολιτισμική ανταλλαγή παίρνει τη μορφή ενός ζωντανού, ρυθμικού διαλόγου.

Στη βραδιά που επιμελείται ο MC Yinka, θα έχουμε την ευκαιρία να βιώσουμε τη σύμπραξη εκλεκτών μουσικών και σχημάτων που δραστηριοποιούνται στην κόψη του πολιτιστικού κύματος του αφροφουτουρισμού.

Η nu jazz μπάντα των Iota, έχοντας ένα νέο άλμπουμ στις αποσκευές της («See Your Universe»), θα απλώσει ένα global μουσικό πέπλο πάνω από το θέατρο του Λυκαβηττού, παρουσιάζοντας ένα κράμα hip-hop, neo soul και drum ’n’ bass, πλαισιωμένη από καλεσμένους καλλιτέχνες, σε ένα πρόγραμμα που θα περιλαμβάνει διασκευές κομματιών από γνωστούς Αφροέλληνες ράπερ και όχι μόνο.

Mαζί με τον Ζερόμ Καλούτα, την Idra Kayne, τη Ladele, τους Urban Lynx (Yinka – MC Dash), τον Άγγελο Αγγέλου και τον Ανδρέα Πολυζωγόπουλο θα παρουσιάσουν μια παράσταση που καλύπτει μεγάλο μουσικό φάσμα, από ακούσματα μαύρης αστικής μουσικής έως και της ελληνικής παράδοσης.

29 Μαΐου

Spiritualized

Γνωστοί για τα συναρπαστικά live τους, οι Spiritualized έρχονται στον αθηναϊκό λόφο για να μας παρουσιάσουν τη φασματική μουσική τους κάτω από τα βράχια του θεάτρου του Λυκαβηττού. Οι συναυλίες του βρετανικού συγκροτήματος ξεχωρίζουν για την ατμοσφαιρική ένταση και το βαθύ συναισθηματικό τους φορτίο, προσφέροντας στο κοινό μια μοναδική, σχεδόν υπερβατική εμπειρία.

Με εξαιρετική δισκογραφία στο ενεργητικό τους, από το ντεμπούτο άλμπουμ Lazer Guided Melodies του 1992 μέχρι το Everything Was Beautiful του 2022, οι Spiritualized κινούνται με άνεση ανάμεσα σε διαφορετικά μουσικά είδη. Μπλουζ, γκόσπελ, free jazz, garage, ψυχεδέλεια, όλα αυτά συνενώνονται και δημιουργούν ένα εκρηκτικό μείγμα, που έχει χαρίσει στο συγκρότημα μια ξεχωριστή θέση στη διεθνή μουσική σκηνή.

Η μουσική των Spiritualized σαν ένα συμφωνικό τείχος ηλεκτρισμού και συχνοτήτων με την εύθραυστη φωνή του J. Spaceman, αναμένεται να. χαρίσουν στο κοινό του Φεστιβάλ μια μοναδική, σχεδόν μυσταγωγική εμπειρία.

31 Μαΐου

Arca

Opening act Εβίτα Μάντζι

Σε ένα από τα πιο ξεχωριστά μουσικά events του καλοκαιριού η Arca (Αλεχάντρα Γκέρσι) θα βρεθεί στη σκηνή του θεάτρου του Λυκαβηττού στην πρώτη της εμφάνιση στην Ελλάδα. Γεννημένη στη Βενεζουέλα και με έδρα τη Βαρκελώνη, η Arca εξερευνά τα όρια της περφόρμανς και του ηχητικού σχεδιασμού αναδεικνύοντας θέματα ταυτότητας, σεξουαλικότητας και προσωπικής απελευθέρωσης.

Εκρηκτική και εσωστρεφής ταυτόχρονα, ακατέργαστη και συναισθηματική, η μουσική της Arca ενσωματώνει μια εντυπωσιακή ποικιλία ήχων, ειδών και επιρροών που διατρέχουν το industrial, τη glitch και την ambient, δημιουργώντας ένα μοναδικό σύμπαν, ανοιχτό διαρκώς σε πειραματισμούς και νεοτερισμούς.

Από την αρχή της καριέρας της, έχει συνεργαστεί ως παραγωγός και συνδημιουργός με καλλιτέχνες σαν την Björk, την Rosalía και την FKA twigs. Κάθε νέο έργο που φέρει την υπογραφή της Arca είναι μια πρόκληση, ένα στοίχημα προσωπικής εξερεύνησης, μια διαδικασία αποδόμησης των στερεοτύπων της καθημερινότητας.

Η δισκογραφία της περιλαμβάνει τα άλμπουμ Xen (2014), Mutant (2015) και Arca (2017), όπως και το υποψήφιο για βραβείο Γκράμι κουιντέτο δίσκων Kick (2020-2021), το οποίο αναδιαμόρφωσε τη latin pop, την κλαμπ μουσική και τον πειραματικό ήχο. Εκτός από την επανέκδοση του εμβληματικού mixtape &&&&& μέσω της εταιρείας PAN, η Arca παρουσίασε πέρσι την παραγωγή The Light Comes in the Name of the Voice στο Bourse de Commerce – Pinault Collection σε συνεργασία με το 4D Sound, η οποία και διαδέχτηκε το ρηξικέλευθο και πολυήμερο σόου της το 2023 στο Park Avenue Armory της Νέας Υόρκης, με τίτλο Mutant; Destrudo.

Η βραδιά θα ανοίξει με ιδανικό τρόπο από την Εβίτα Μάντζι, μουσικό και τραγουδίστρια με έδρα την Αθήνα, που συστήθηκε στο κοινό στις αρχές του 2023 με το δυναμικό ντεμπούτο τους άλμπουμ Spandrel?. Έχοντας ήδη εμφανιστεί σε κορυφαία φεστιβάλ όπως το Unsound στην Κρακοβία, το MUTEK στο Μεξικό και το Mucho Flow στην Πορτογαλία, αλλά και σε κομβικούς χώρους όπως το Southbank Centre στο Λονδίνο, τη Volksbühne στο Βερολίνο και το Phoenix Central Park στο Σίδνεϊ, η Εβίτα Μάντζι συνεχίζει να διευρύνει το πεδίο της καλλιτεχνικής της έκφρασης μέσα από συνεργασίες, όπως αυτή με το στούντιο χωρικής επεξεργασίας ήχου MONOM και τον πολυοργανίστα Ludwig Wandinger.

Στον Λυκαβηττό, θα παρουσιάσουν ένα απόλυτα προσωπικά ζυμωμένο ιδίωμα, όπου ο δαιδαλώδης σχεδιασμός ήχου συναντάει την hyperreal electronica – όλα διυλισμένα μέσα από μια ανόθευτη φωνητική ερμηνεία όπου συνυπάρχουν η έκσταση και η οδύνη.

1 Ιουνίου

Nalyssa Green & Guests

Πολύ καλές στα πάρτυ

Ένα πληθωρικό μουσικό βαριετέ

H αγαπημένη Νalyssa Green κατασκηνώνει για ένα βράδυ στη σκηνή του Λυκαβηττού και υποδέχεται τις φίλες και τους φίλους της για να τραγουδήσουν μαζί τα δικά της και τα δικά τους τραγούδια, σε μια μουσική σκυταλοδρομία με τη συμμετοχή 13 μουσικών-σχημάτων, stand-up comedy και drag περφόρμερ.

Από τις πρώτες lo-fi, DIY εμφανίσεις της και το μουσικό ντύσιμο θεατρικών παραστάσεων μέχρι την αθόρυβη στροφή στον ελληνικό στίχο μέσα από το ακαταμάχητο «Κοκτέιλ» που έσκασε σαν βόμβα δροσιάς στο εγχώριο μουσικό τοπίο, το «Πάλι καλά» που συνόδευσε ιδανικά τα ήσυχα αθηναϊκά (και όχι μόνο) δειλινά, και το πιο πρόσφατο, εξωστρεφές Όλα τα πάρτυ του κόσμου, η Nalyssa Green έχει αναδειχθεί σε μία από τις πιο ιδιαίτερες μορφές του σύγχρονου ελληνικού πενταγράμμου.

Όπως μας το συστήνει η ίδια η οικοδέσποινα, αυτό το βράδυ στον Λυκαβηττό θα είναι ένα πάρτι με «μια πληθώρα indie alternative μουσικών (και όχι μόνο) acts που θα μοιραστούν την τέχνη και το μπρίο τους, σε μια παράσταση όπου το ένα θα δίνει τη σκυτάλη στο άλλο μέσα από γνωστές ή και αναπάντεχες συνεργασίες. Ένα βαριετέ φρεσκάδας, ρομαντισμού, δυναμισμού και ιδιοσυγκρασίας, που θα παρουσιάσει μια άλλη πλευρά της σύγχρονης ελληνικής μουσικής».

Συμμετέχουν (αλφαβητικά) Δεσποινίς Τρίχρωμη, Δήμητρα Νικητέα, Σκιαδαρέσες, Chraja, Dolly Vara Kristof, Logout, Nalyssa Green, Papithedogtv, Penny, The Boy, Tsolimon, Vassilina • Παρουσιάζουν Nalyssa Green και Kristof.

