Με μεγάλους πρωταγωνιστές τους Maguy Marin, Χρήστο Παπαδόπουλο, Damien Jalet, Omar Rajeh και Kat Válastur, σημαντικές νέες συνεργασίες με πολιτιστικούς φορείς όπως η Εθνική Λυρική Σκηνή, ενεργοποίηση νέων σημείων στην πόλη και αναθέσεις νέων έργων, το 31ο Διεθνές Φεστιβάλ Χορού Καλαμάτας θα πραγματοποιηθεί φέτος από τις 18 έως τις 27 Ιουλίου, υπό τη νέα καλλιτεχνική διεύθυνση της Τζένης Αργυρίου.

Στην κορύφωση της επετειακής χρονιάς των 30 χρόνων της ιστορικής διαδρομής του (1995-2025), το φετινό Διεθνές Φεστιβάλ Χορού Καλαμάτας περιλαμβάνει 20 συνολικά έργα μεγάλων Ελλήνων και ξένων χορογράφων από την Ελλάδα και το εξωτερικό: Γερμανία, Ιταλία, Γαλλία, Βέλγιο, Νορβηγία, Πορτογαλία, Μ. Βρετανία, Λίβανος, Ελβετία. Μεταξύ αυτών, η Maguy Marin, μία από τις σημαντικότερες χορογράφους της εποχής μας, που, δέκα χρόνια μετά από την τελευταία παρουσίασή της στην Ελλάδα, έρχεται για πρώτη φορά στην Καλαμάτα με το Μay Β, ένα από τα κλασικά αριστουργήματα του σύγχρονου χορού του 20ου αιώνα, o Χρήστος Παπαδόπουλος, που παρουσιάζει στην Καλαμάτα για πρώτη φορά το έργο Mellowing με την ομάδα Dance On Ensemble και ο Damien Jalet, ένας από τους πιο περιζήτητους χορογράφους στον κόσμο με το ολοκαίνουργιο έργο του Thrice με την ομάδα Nagelhus Schia Productions που θα παρουσιαστεί στην Καλαμάτα αμέσως μετά την πρεμιέρα του στη Νορβηγία τον Ιούνιο του 2025.

Όπως αναφέρει ο Υφυπουργός Πολιτισμού Ιάσων Φωτήλας: «Το Φεστιβάλ Χορού Καλαμάτας που φέτος εκκινεί την τέταρτη δεκαετία της ζωής του, αποτελεί έναν θεσμό με σταθερή παρουσία και προσφορά στον πολιτισμό της χώρας μας. Ένας θεσμός που ξεκίνησε το 1995 ως μια τολμηρή πρωτοβουλία και σήμερα έχει εξελιχθεί σε σημείο αναφοράς για τη σύγχρονη χορογραφική δημιουργία, όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά και διεθνώς. Η φετινή διοργάνωση είναι ιδιαίτερη και για έναν ακόμα λόγο: Είναι η πρώτη χρονιά υπό τη νέα καλλιτεχνική διεύθυνση της Τζένης Αργυρίου, η οποία, με βαθύ σεβασμό στην ιστορία του θεσμού και με φρέσκια ματιά, αναλαμβάνει να συνεχίσει το σημαντικό έργο των προκατόχων της. Με όραμα, τόλμη και αίσθημα ευθύνης, η νέα καλλιτεχνική διεύθυνση προτείνει ένα πολυσυλλεκτικό πρόγραμμα που τιμά τον χορό, ενώ ταυτόχρονα τον επανατοποθετεί μέσα σε ένα διευρυμένο πολιτιστικό πλαίσιο. Το Υπουργείο Πολιτισμού στηρίζει σταθερά τον θεσμό του Φεστιβάλ Χορού Καλαμάτας. Όχι μόνο επειδή αποτελεί έναν χώρο προβολής καλλιτεχνικής διάκρισης, αλλά –κυρίως– επειδή αντιλαμβανόμαστε τον χορό ως μια ενεργή μορφή έκφρασης και επανασύνδεσης. Ευχόμαστε καλή επιτυχία στο 31ο Διεθνές Φεστιβάλ Χορού Καλαμάτας και καλούμε όλους να συμμετέχουν ενεργά σε αυτή τη γιορτή του σώματος, της σκέψης και της συνάντησης.»

Όπως δήλωσε ο Δήμαρχος Καλαμάτας Θανάσης Βασιλόπουλος: «Το Διεθνές Φεστιβάλ Χορού Καλαμάτας εδώ και τρεις δεκαετίες έχει αναδειχθεί σε παγκόσμιο σημείο αναφοράς για την τέχνη του χορού. Καθοριστικής σημασίας σε αυτό υπήρξε η σταθερή στήριξη και συμβολή της Πολιτείας και του Υπουργείου Πολιτισμού και οφείλω να εκφράσω τις ευχαριστίες μου στην Υπουργό Πολιτισμού κυρία Λίνα Μενδώνη, μία πραγματική φίλη της Καλαμάτας, η οποία στέκεται διαχρονικά αρωγός στην πόλη μας με έμπρακτο τρόπο. Το Φεστιβάλ διατηρεί τη δυναμική του, σεβόμενο την ιστορία του, αλλά και τολμώντας τις απαραίτητες αλλαγές που απαιτεί η εξέλιξη κάθε ζωντανού πολιτιστικού θεσμού. Η παρουσία δε στο τιμόνι του Φεστιβάλ της Τζένης Αργυρίου είμαι βέβαιος ότι θα εγκαινιάσει μια νέα εποχή δημιουργικής εξωστρέφειας και ανανέωσης για το θεσμό, συνεχίζοντας την παράδοση που άφησαν οι σπουδαίες προκάτοχοί της, όπως η κυρία Βίκυ Μαραγκοπούλου, η Κατερίνα Κασιούμη και η Λίντα Καπετανέα. Το φετινό πρόγραμμα αποτυπώνει τον πολυσχιδή χαρακτήρα και τη διαρκή ανανέωση του Φεστιβάλ. Ως Δήμος Καλαμάτας οραματιζόμαστε το Διεθνές Φεστιβάλ Χορού περισσότερο ενεργό καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους, ένα Φεστιβάλ που δεν θα περιορίζεται στις δέκα ημέρες του Ιουλίου, αλλά θα εμπνέει, θα εμπλέκει και θα ενεργοποιεί την τοπική κοινωνία διαρκώς. Μαζί με την Καλλιτεχνική Διευθύντρια εργαζόμαστε προς αυτή την κατεύθυνση, ώστε η φετινή χρονιά να θέσει τα θεμέλια για μία νέα, περισσότερο δημιουργική εποχή.»

Όπως ανέφερε ο Περιφερειάρχης Πελοποννήσου Δημήτρης Πτωχός: «Το Διεθνές Φεστιβάλ Χορού Καλαμάτας είναι από εκείνα τα παραδείγματα όπου ο πολιτισμός «περπατά» ανάμεσά μας. Δίνει φωνή στους πολίτες, τόπο στους καλλιτέχνες, βάθος στις ιδέες. Και φέτος, με το επετειακό του πρόγραμμα, μάς καλεί σε ένα ταξίδι μνήμης και μέλλοντος. Ένα πρόγραμμα που δεν περιορίζεται σε ημερομηνίες – αλλά απλώνεται στον χρόνο, ριζώνει στην πόλη και ανθίζει σε νέες δημιουργίες. Ως Περιφέρεια Πελοποννήσου, στηρίζουμε με σεβασμό και πεποίθηση αυτήν την πορεία. Γιατί πιστεύουμε στον πολιτισμό που δεν είναι πολυτέλεια, αλλά θεμέλιο της κοινωνίας. Καλή επιτυχία σε ένα θεσμό που ξεπέρασε τα όρια της τέχνης και για τρεις δεκαετίες έγινε πεδίο παιδείας, συμμετοχής και πολιτισμικής αναγέννησης για την πόλη και τους ανθρώπους της».

Όπως δήλωσε η Καλλιτεχνική Διευθύντρια του Φεστιβάλ Τζένη Αργυρίου: «Θα ήθελα να ευχαριστήσω την Υπουργό Πολιτισμού κυρία Λίνα Μενδώνη, τον Υφυπουργό Πολιτισμού κύριο Ιάσονα Φωτήλα, τον Δήμαρχο Καλαμάτας κύριο Θανάση Βασιλόπουλο, τον Περιφερειάρχη Πελοποννήσου κύριο Δημήτρη Πτωχό, τον Πρόεδρο της ΦΑΡΙΣ κύριο Σωτήρη Κριτσωτάκη και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της ΦΑΡΙΣ για την εμπιστοσύνη, τη στήριξη και τη συνεργασία τους στην υλοποίηση του 31ου Διεθνούς Φεστιβάλ Χορού Καλαμάτας. Το 1995 η Καλαμάτα έγινε η πόλη του χορού και ένα απτό παράδειγμα του αντίκτυπου που μπορεί να έχει η περιφερειακή πολιτιστική πολιτική όταν εκτείνεται σε βάθος χρόνου, αποδεικνύοντας πως ο πολιτισμός είναι κρίσιμος για τη συνοχή, τη δημιουργία και τη φαντασία μιας κοινωνίας. Πολύ σύντομα το Διεθνές Φεστιβάλ Χορού Καλαμάτας έγινε σημείο αναφοράς τόσο στον ελληνικό όσο και στο διεθνή χάρτη του σύγχρονου χορού. Μέχρι σήμερα έχουν παρουσιαστεί 322 παραστάσεις ξένων ομάδων και 136 ελληνικών, με χορογράφους που έχουν γράψει ιστορία στο παγκόσμιο στερέωμα του σύγχρονου χορού. Το Φεστιβάλ έχει φιλοξενήσει τις πρώτες εμφανίσεις 108 διεθνών ομάδων στην Ελλάδα και έχει πραγματοποιήσει ένα πλούσιο πρόγραμμα από παράλληλες εκδηλώσεις, σεμινάρια σύγχρονου χορού και διαλέξεις, με διεθνώς καταξιωμένους καλλιτέχνες και με χιλιάδες συμμετοχές. Όλη αυτή η πορεία οφείλει τη διάρκεια και τη δυναμική της στα θεμέλια πάνω στα οποία χτίστηκε: στη συνεχή υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού, του Δήμου Καλαμάτας, και στη συνέχεια της Περιφέρειας Πελοποννήσου, καθώς και στο εμπνευσμένο έργο των τριών γυναικών που το οδήγησαν στα 30 αυτά χρόνια, ξεκινώντας από τη Βίκυ Μαραγκοπούλου, τη γυναίκα που οραματίστηκε και καθόρισε επί 21 χρόνια το καλλιτεχνικό και διεθνές στίγμα του Φεστιβάλ, την Κατερίνα Κασιούμη που τη διαδέχτηκε επάξια για δυο χρόνια και τη Λίντα Καπετανέα που συνέχισε δυναμικά μέχρι και το 2024. Πολύ σημαντικό ρόλο έπαιξε και η υποστήριξη των χορηγών που πίστεψαν σε αυτό, αλλά και η ομάδα του Φεστιβάλ, τα στελέχη της ΔΕΠΑΚ και μετέπειτα της ΦΑΡΙΣ και του Δήμου Καλαμάτας, αιρετοί, διοικητικοί υπάλληλοι, καλλιτέχνες, τεχνικοί, εξωτερικοί συνεργάτες και εθελοντές που του αφιέρωσαν χρόνο και μεράκι, και φυσικά το κοινό που το αγάπησε και επιστρέφει κάθε χρόνο σε αυτό.»

Οι βασικές προτεραιότητες της νέας Καλλιτεχνικής Διευθύντριας του Διεθνούς Φεστιβάλ Χορού Καλαμάτας, όπως τις παρουσίασε στη σημερινή Συνέντευξη Τύπου, είναι:

-Ενεργοποίηση του Κέντρου Χορού Καλαμάτας και του Μεγάρου Χορού όλο τον χρόνο

Η ενεργοποίηση του Διεθνούς Κέντρου Χορού Καλαμάτας κατά τη διάρκεια όλης της χρονιάς και έξω από τα πλαίσια του Φεστιβάλ και η μετατροπή του μοναδικού στην Ελλάδα Μεγάρου Χορού σε έναν ζωντανό και ενεργό πυρήνα καλλιτεχνικής δημιουργίας 12 μήνες τον χρόνο, αποτελούν θεμέλιο λίθο του οράματός της Τζένης Αργυρίου. Στόχος της είναι ένα Διεθνές Κέντρο Χορού που θα κινείται ταυτόχρονα σε τοπική, εθνική και διεθνή κλίμακα και θα λειτουργεί ως χώρος φιλοξενίας καλλιτεχνών από όλο τον κόσμο, με ιδιαίτερο προσανατολισμό στους Έλληνες δημιουργούς. Ένα κέντρο που θα αγκαλιάζει όλα τα διαφορετικά στάδια που εμπλέκονται στη δημιουργία ενός καλλιτεχνικού έργου, την έρευνα, την παραγωγή, την παρουσίαση και την προώθηση, που θα τροφοδοτεί τον διάλογο των τεχνών με τις επιστήμες, τις παραδόσεις και τις τεχνολογίες, και θα αναδεικνύει τη σύνδεση της τέχνης με την κοινωνία μέσα από την ανάπτυξη δημιουργικών σχέσεων του θεσμού με την πόλη και τις κοινότητες. Με αυτό τον γνώμονα έγινε ο σχεδιασμός των επετειακών δράσεων που ανακοινώθηκαν πρόσφατα, αξιοποιώντας την επιπλέον επιχορήγηση των 70.000 ευρώ που παρείχε πέρσι το καλοκαίρι το ΥΠΠΟ στο Φεστιβάλ. Οι επετειακές αυτές δράσεις θα λειτουργήσουν ως πρότυπο για την ενεργοποίηση του Μεγάρου Χορού και του Διεθνούς Κέντρου Χορού όλο τον χρόνο.

-Συνεργασίες με Φορείς

Δεύτερη προτεραιότητα της Τζένης Αργυρίου είναι η ανάπτυξη συνεργασιών. Το φετινό Φεστιβάλ διαμορφώνεται μέσα από συνέργειες με άλλους πολιτιστικούς φορείς, μορφωτικά ιδρύματα, δήμους, συλλόγους και οργανισμούς από την Ελλάδα και το εξωτερικό όπως η Εθνική Λυρική Σκηνή και η Ανώτερη Επαγγελματική της Σχολή, η Στέγη Ιδρύματος Ωνάση, το Γαλλικό Ινστιτούτο, το Ινστιτούτο Goethe, το Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης, η Κρατική Σχολή Ορχηστικής Τέχνης, το Qualco Foundation, το Διεθνές Φεστιβάλ Αρχαίας Ολυμπίας, η Νέα Κινηματογραφική Λέσχη Καλαμάτας, οι Λέσχες Φιλίας του Δήμου Καλαμάτας, ο Σύλλογος Εστίασης Μεσσηνίας, το Κέντρο Φυσικής και Ιατρικής Αποκατάστασης Καλαμάτας.

Αξίζει ειδικά να αναφερθεί η συνεργασία με την Εθνική Λυρική Σκηνή, η οποία ξεκινά στο πλαίσιο του 31ου Διεθνούς Φεστιβάλ Χορού Καλαμάτας με την παρουσίαση δύο παραγωγών του Μπαλέτου και της Ανώτερης Επαγγελματικής Σχολής Χορού. Εντός των επόμενων δύο ετών, θα υλοποιηθεί μια ευρύτερη στρατηγική συνεργασία του Δήμου Καλαμάτας με την Εθνική Λυρική Σκηνή, με ένα πολυσυλλεκτικό πρόγραμμα παραστατικών, εκπαιδευτικών και κοινωνικών δράσεων στο πλαίσιο της καλλιτεχνικής της εξωστρέφειας, η οποία υλοποιείται με τη στήριξη της δωρεάς του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος (ΙΣΝ). Η σημαντική αυτή συνεργασία θα κατοχυρωθεί επίσημα με ένα μνημόνιο συνεργασίας που θα υπογραφεί φέτος από την Εθνική Λυρική Σκηνή και τον Δήμο Καλαμάτας την ημέρα της έναρξης του Φεστιβάλ, δηλαδή στις 18.07.2025.

-Διάλογος του χορού με τις άλλες τέχνες

Ένας ακόμη στόχος της Τζένης Αργυρίου είναι να αναδείξει την ποικιλομορφία που χαρακτηρίζει σήμερα τη σύγχρονη τέχνη. Έτσι, εκτός από τα καλλιτεχνικά έργα που μιλούν αποκλειστικά μέσα από τον χορό, στο φετινό πρόγραμμα περιλαμβάνονται έργα που διευρύνουν την τέχνη της χορογραφίας, ανοίγοντας τον διάλογο με άλλες τέχνες όπως η μουσική, το θέατρο, τα εικαστικά, ο κινηματογράφος και η περφόρμανς.

-Αναθέσεις για τη δημιουργία νέων έργων που συμπεριλαμβάνουν την πόλη και τους κατοίκους της, αναδεικνύουν το αστικό και φυσικό τοπίο της πόλης και εμπλέκουν τις κοινότητές της, όπως οι Λέσχες Φιλίας, οι ομάδες εκπαιδευτικών και οι σύλλογοι που δραστηριοποιούνται στην Καλαμάτα. Ταυτόχρονα με τη διεθνή του εμβέλεια το Φεστιβάλ Χορού Καλαμάτας χτίζει γέφυρες και αναδεικνύει την σύνδεση της τέχνης με την τοπική κοινωνία.

-Δημιουργία έργων που ενεργοποιούν το πλούσιο ιστορικό αρχείο του Φεστιβάλ.

Μια ακόμη προτεραιότητα της Τζένης Αργυρίου είναι η ενεργοποίηση του πλούσιου ιστορικού αρχείου του Φεστιβάλ (αφίσες, φωτογραφίες, βίντεο, κείμενα, προγράμματα, κ.ά), που έχει δημιουργηθεί κατά τη διάρκεια των 30 χρόνων αδιάλειπτης λειτουργίας του, και η εκ νέου αξιοποίησή του, αποτελώντας πηγή έμπνευσης για τη δημιουργία νέων έργων, εικαστικών εκθέσεων, οπτικοακουστικών εγκαταστάσεων, video art, κ.ά.

Το concept του προγράμματος του 31ου Διεθνούς Φεστιβάλ Χορού Καλαμάτας

Το 31ο Διεθνές Φεστιβάλ Χορού Καλαμάτας θα πραγματοποιηθεί φέτος από τις 18 έως τις 27 Ιουλίου 2025 και θα περιλαμβάνει συνολικά 20 χορογραφικά έργα.

Στο Μέγαρο Χορού Καλαμάτας θα παρουσιαστούν συνολικά 12 έργα, εκ των οποίων 5 στην Κεντρική Σκηνή, 6 στην Εναλλακτική Σκηνή και 1 παράσταση στο φουαγιέ, ενώ στις παράλληλες εκδηλώσεις περιλαμβάνονται 6 παραστάσεις χορού στην πόλη, 8 βραδιές χορού σε πόλεις της Περιφέρειας, μία περιοδική επετειακή έκθεση και δύο νέες ενότητες: το Dancing on Screen, μια ενότητα αφιερωμένη στη σχέση του χορού με την κινούμενη εικόνα και τον κινηματογράφο και η ενότητα Συναντήσεις εκτός Σκηνής που περιλαμβάνει μια συζήτηση μεταξύ της ευρύτερης κοινότητας του χορού και του κοινού πάνω στο θέμα της ηλικίας στην τέχνη αλλά και στην κοινωνία.

Μέσα από τα έργα που επιλέχθηκαν φέτος, μπορεί κάποιος να δει διαφορετικές γενιές καλλιτεχνών, διαφορετικές γεωγραφικές προελεύσεις, ποικίλες χορογραφικές γλώσσες και πυρήνες έρευνας, διαφορετικά στάδια εμπειρίας και καλλιτεχνικής σταδιοδρομίας. Έργα που παρουσιάζονται στις θεατρικές σκηνές και άλλα που ενεργοποιούν διαφορετικά σημεία στον δημόσιο χώρο της πόλης, αναδεικνύοντας τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της και μεταφέροντας τον σφυγμό του Φεστιβάλ εκεί όπου η τέχνη συναντά απροειδοποίητα την καθημερινότητα.

Οι χώροι που ενεργοποιούνται για τις φετινές παραστάσεις είναι: η Κεντρική Σκηνή, η Εναλλακτική Σκηνή και το φουαγιέ του Μεγάρου Χορού Καλαμάτας, το Αμφιθέατρο του Κάστρου, η Κεντρική Πλατεία της Καλαμάτας, το Δημοτικό Πάρκο Σιδηροδρόμων, το Λιμάνι της Καλαμάτας, ενώ για τις υπόλοιπες καλλιτεχνικές και εκπαιδευτικές δράσεις: το Εργατικό Κέντρο, το Δημοτικό Στάδιο Καλαμάτας, το Δημοτικό Πνευματικό Κέντρο, η Navarino Agora της Costa Navarino, αλλά και διαφορετικοί δημόσιοι χώροι πολλών άλλων πόλεων της Περιφέρειας Πελοποννήσου στο πλαίσιο του προγράμματος εξωστρέφειας του Φεστιβάλ Χορός σε πόλεις της Περιφέρειας Πελοποννήσου που υλοποιείται φέτος για πέμπτη χρονιά σε συνεργασία με την Περιφέρεια Πελοποννήσου και με τους Δήμους των πόλεων όπου θα ταξιδέψει φέτος το Φεστιβάλ καθόλη τη διάρκειά του. Όλα αυτά τα σημεία μαζί δημιουργούν ένα χάρτη διαδρομών και ζωντανών σημείων που θα πάλλονται σε φεστιβαλικούς ρυθμούς.

Όπως αναφέρει η Τζένη Αργυρίου: «Ο σχεδιασμός του προγράμματος του 31ου Διεθνούς Φεστιβάλ Χορού Καλαμάτας, αυτή την κομβική χρονιά που ο θεσμός κλείνει τα 30 του χρόνια και ξεκινά την επόμενη δεκαετία ζωής του, μας παρακινεί να αναλογιστούμε τι έχει γίνει μέχρι τώρα για να επαναπροσδιορίσουμε τη θέση μας, να οραματιστούμε το μέλλον και να αναρωτηθούμε ποιος είναι ο ρόλος που πρέπει να έχει ένα φεστιβάλ χορού σήμερα, εν μέσω ραγδαίων τεχνολογικών εξελίξεων, κοινωνικών κραδασμών, πολέμων, ατομικής και συλλογικής απομόνωσης και αποξένωσης από τη φύση.

Πώς συνδέεται η τέχνη του χορού με τις ανησυχίες και τις συνθήκες της εποχής; Τι απασχολεί τις διάφορες γενιές καλλιτεχνών και πώς αυτό μετασχηματίζεται μέσα από τη χορογραφική τους πράξη;

Στον πυρήνα του Φεστιβάλ είναι ο χορός που μιλάει για την ανθρώπινη κατάσταση, που μας συνδέει με τα βαθιά κομμάτια του εαυτού μας και που μας βοηθάει να χτίσουμε γέφυρες κατανόησης και αλληλεγγύης. Ο παλμός του Φεστιβάλ χτίζεται μέσα από τη διαδοχή των έργων, αναπτύσσοντας σταδιακά ένα συλλογικό σώμα, που μας τροφοδοτεί την περιέργεια για ανακάλυψη, την επιθυμία για παρατήρηση, που διαστέλλει το χρόνο και μας καλεί να ταξιδέψουμε από τον κόσμο του ενός καλλιτέχνη στον άλλον, για να ξαναβρούμε τον εαυτό μας και να ξαναβρεθούμε με τους άλλους.

Έτσι το φετινό Φεστιβάλ μας καλεί να γιορτάσουμε μαζί τη χαρά της δημιουργίας και την ελευθερία της έκφρασης. Ο χορός είναι ένα μέσο που ξεπερνά τα πολιτισμικά σύνορα, που μας επιτρέπει να συνομιλούμε μεταξύ μας και να εφευρίσκουμε νέους κώδικες, ίσως και νέους κόσμους.»

Εικαστική Ταυτότητα του 31ου Φεστιβάλ Χορού Καλαμάτας

Η νέα οπτική ταυτότητα του 31ου Διεθνούς Φεστιβάλ Χορού Καλαμάτας, σχεδιασμένη από τον Κώστα Ολύμπιο και την Octopus Events, προτείνει ένα νέο λογότυπο, τονίζοντας τη διεθνή παρουσία και φυσιογνωμία του Φεστιβάλ. Παράλληλα, για τις αφίσες, δημιουργήσαμε μια σειρά εικόνων από φωτογραφίες των παραστάσεων του Φεστιβάλ και τις επεξεργαστήκαμε με τέτοιο τρόπο ώστε να αποτυπώνουν τα ίχνη του σώματος σε μια στιγμή κίνησης και εσωτερικής έντασης. Σώματα που διαρκώς αλλάζουν στον χρόνο και στον χώρο και εκπέμπουν ζωή. Όλα σε πορτοκαλί μονοχρωμία. Το πορτοκαλί χρώμα της φετινής εικαστικής ταυτότητας αποπνέει χαρά καθώς εμπνέεται από το φως του ήλιου, τη δυναμική του σύγχρονου χορού και την καλοκαιρινή διάθεση του Φεστιβάλ.

Το πρόγραμμα του 31ου Διεθνούς Φεστιβάλ Χορού Καλαμάτας

Το Φεστιβάλ ξεκινά στις 18 Ιουλίου στην Κεντρική Σκηνή με το έργο Mellowing του Χρήστου Παπαδόπουλου που παρουσιάζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Το έργο τιμά τους χορευτές που έχουν αφιερώσει τη ζωή τους στον χορό, είναι ακόμα επί σκηνής και ερμηνεύουν με την ωριμότητά τους την κάθε κίνηση, την κάθε χορογραφική ιδέα. Σε μια ώριμη στιγμή του, το Φεστιβάλ ξεκινάει με μια ωδή στην ωριμότητα του σώματος.

Ο Έλληνας χορογράφος που τα τελευταία χρόνια έχει μαγνητίσει τη διεθνή σκηνή με τη μινιμαλιστική του γραφή και τους πολυεπίπεδους κόσμους του και πριν λίγους μήνες διακρίθηκε με το περίφημο Rose International Dance Award, εμφανίζεται για δεύτερη φορά στην Καλαμάτα. Το Mellowing έκανε πρεμιέρα στο Βερολίνο το 2023. Ο Χρήστος Παπαδόπουλος συνεργάστηκε με την ομάδα χορού Dance On Ensemble, μια ομάδα που ιδρύθηκε το 2015 από τον γερμανικό πολιτιστικό οργανισμό Bureau Ritter με σκοπό τη διερεύνηση της σχέσης χορού και ηλικίας, τόσο στη σκηνή όσο και στην κοινωνία. Με χορευτές μεταξύ 40 και 70 ετών, η ομάδα αναπτύσσει σε συνεργασία με διεθνούς φήμης χορογράφους ένα ρεπερτόριο με πρωτοποριακά έργα σύγχρονου χορού, μετατοπίζοντας τις κυρίαρχες πεποιθήσεις για την ηλικία και αντιμετωπίζοντας τη γήρανση ως μια κατάσταση διαρκούς κίνησης. Μια τέτοια κίνηση χτίζει ο Χρήστος Παπαδόπουλος στο έργο του που αναπτύσσεται οργανικά, σαν ένα φυσικό, ζωικό, κβαντικό ή και συμπαντικό τοπίο, στο οποίο μας καλεί να επιβραδύνουμε, να αφεθούμε στους χρόνους της παρατήρησης, και να γίνουμε σταδιακά μέρος του, ακολουθώντας τους μινιμαλιστικούς ήχους του Έλληνα συνθέτη και μουσικού Coti K. Το έργο αποτελεί συμπαραγωγή της Στέγης Ιδρύματος Ωνάση και του Centre chorégraphique national de Rillieux-la-Pape.

Από τα τοπία των ανθρώπινων σωμάτων του Χρήστου Παπαδόπουλου, ο θεατής μεταφέρεται στα τοπία των υλικών και άυλων σωμάτων. Στις 19 Ιουλίου, στην Εναλλακτική Σκηνή του Μεγάρου Χορού, κάνει την πρώτη του παρουσίαση στην Ελλάδα ο Andrea Salustri [Αντρέα Σαλούστρι]. O Ιταλός καλλιτέχνης που προέρχεται από τον κόσμο του σύγχρονου τσίρκου, μας εισάγει στη μυστική ζωντάνια των αντικειμένων με το έργο MATERIA. Μια χορογραφία για πολλά σχήματα από φελιζόλ και έναν άνθρωπο. Το MATERIA ξεκίνησε να αναπτύσσεται το 2017 μέσα από μια ερευνητική διαδικασία πάνω στις «χορευτικές» ιδιότητες της πολυστερίνης και επεκτάθηκε σε απίστευτα μονοπάτια, φτάνοντας μέχρι και στην αναζήτηση μιας πρωτότυπης μορφής κομποστοποίησης του υλικού. Το έργο έκανε πρεμιέρα το 2021, βραβεύτηκε από την ευρωπαϊκή πλατφόρμα circusnext και, μεταξύ άλλων, παρουσιάστηκε στη Biennale της Βενετίας το 2023.

Την ίδια μέρα, στην Κεντρική Πλατεία της Καλαμάτας, το Μπαλέτο της Εθνικής Λυρικής Σκηνής σε συμπαραγωγή με το γνωστό Κέντρο Χορού The Place του Λονδίνου, παρουσιάζουν το Future Cargo, μια παράσταση χορού επιστημονικής φαντασίας, που εκτυλίσσεται σε ένα φορτηγό μήκους 12 μέτρων. Όπως όλες οι παραστάσεις των Frauke Requardt [Φράουκε Ρέκβαρτ] & David Rosenberg [Ντέιβιντ Ρόζενμπεργκ], έτσι και η πιο πρόσφατη δουλειά τους προσφέρει μια προσεγμένα ολοκληρωμένη και βαθιά προσωπική εμπειρία ενός μεγάλης κλίμακας χορευτικού θεάματος που θα μαγέψει τον λάτρη του σύγχρονου χορού. Ένα φορτηγό καταφθάνει από ένα άγνωστο μέρος, κουβαλώντας μυστηριώδες φορτίο. Τα ρολά ανασηκώνονται, και ασημένια πλάσματα ξεπροβάλλουν από το εσωτερικό, αποκαλύπτοντας έναν ολόκληρο κόσμο. Κάθε θεατής λαμβάνει σετ ακουστικών που του επιτρέπει να ακούει τι συμβαίνει μέσα στο κοντέινερ, βυθίζοντάς τον στο εικαστικά εντυπωσιακό σκηνικό μεγάλων διαστάσεων. «Αν ήσασταν εξωγήινος που ερχόταν για πρώτη φορά στη γη, τι θα σκεφτόσασταν για τις ανθρώπινες συμπεριφορές;» είναι το ερώτημα που θέτει το χορογραφικό ντουέτο, γνωστό τα τελευταία χρόνια για τις πειραματικές συνεργασίες του σε εξωτερικούς χώρους.

Στο πλαίσιο του φετινού Διεθνούς Φεστιβάλ Χορού Καλαμάτας, η παραγωγή Future Cargo, μετά την παρουσίασή της στην Καλαμάτα, θα ταξιδεύει καθόλη τη διάρκεια του Φεστιβάλ και θα παρουσιάζεται σε διαφορετικές πόλεις της Πελοποννήσου σε συνεργασία με τους Δήμους. Οι πόλεις με σειρά παρουσίασης είναι: η Σπάρτη, το Άστρος Κυνουρίας, το Ναύπλιο, το Ξυλόκαστρο, η Τρίπολη, η Πύλος και η Αρχαία Ολυμπία στο πλαίσιο του προγράμματος του δικού της Διεθνούς Φεστιβάλ. Η παρουσίαση και περιοδεία του έργου υλοποιείται με τη στήριξη της δωρεάς του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος (ΙΣΝ) για την ενίσχυση της καλλιτεχνικής εξωστρέφειας της Εθνικής Λυρικής Σκηνής.

Tην Κυριακή 20 Ιουλίου παρουσιάζονται δύο έργα που ανοίγουν τον διάλογο μεταξύ χορού και μουσικής:

Στο Πάρκο Σιδηροδρόμων Καλαμάτας, μικροί και μεγάλοι θα απολαύσουν το Fantasie Minor του γνωστού Πορτογάλου χορογράφου Marco da Silva Ferreira [Μάρκο ντα Σίλβα Φερέιρα]. Με μουσική της παράστασης την «Φαντασία σε Φα ελάσσονα, έργο 103» του Franz Schubert, σύνθεση για τέσσερα χέρια στο πιάνο, ο τίτλος της προέρχεται από την ορολογία και το ρεπερτόριο του πιάνου και γεννήθηκε μέσα από τη συνάντηση με τους Chloé Robidoux και Anka Postic, δύο καλλιτέχνες του χορού από την Καέν, που χορεύουν μαζί από τα παιδικά τους χρόνια. Με καταβολές από τους χορούς της urban κουλτούρας (hip-hop, dancehall, house), η κοινή τους διαδρομή επηρέασε ουσιαστικά τη σχέση τους και την προσωπική τους εξέλιξη. Το έργο δημιουργήθηκε από ανάθεση του Εθνικού Χορογραφικού Κέντρου της Καέν της Νορμανδίας για μια παράσταση που να μπορεί να παρουσιαστεί σε διαφορετικούς χώρους. Η παράσταση θα παρουσιαστεί την προηγούμενη μέρα, 19 Ιουλίου, και στην Navarino Agora της Costa Navarino, στο πλαίσιο της συνεργασίας του Διεθνούς Φεστιβάλ Χορού Καλαμάτας με το Ίδρυμα Καπετάν Βασίλη και Κάρμεν Κωνσταντακόπουλου.

Αμέσως μετά, στο Φουαγιέ του Μεγάρου Χορού συναντάμε τη Μαριάννα Καβαλλιεράτου, διακεκριμένη χορογράφο και χορεύτρια του Bob Wilson, και τον πολυβραβευμένο συνθέτη και πιανίστα Θοδωρή Οικονόμου, σε ένα παιχνίδι ήχου και κίνησης, σιωπής και ακινησίας. Στο Ραντάρ, οι δύο δημιουργοί και ερμηνευτές φέρνουν δυναμικές και εργαλεία από την καλλιτεχνική τους γλώσσα και, δίχως λέξεις, με μοναδικά μέσα το πιάνο και το σώμα, φτιάχνουν έναν νέο χώρο, μια ζωντανή πράξη επικοινωνίας ανάμεσα στη μουσική και τον χορό.

Η Δευτέρα 21 Ιουλίου αφιερώνεται στη σχέση του χορού με το θέατρο.

Στην Εναλλακτική Σκηνή η Κατερίνα Φώτη, χορεύτρια και χορογράφος της νεότερης γενιάς, φιλτράρει και χορογραφεί καθημερινές κινήσεις μέσα από μια θεατρική διαδικασία. Στο The kitchen dance: A house trance vocabulary, εμπνευσμένη από τις ζωές γιαγιάδων, μητέρων και εργαζόμενων γυναικών, σωμάτων που κουβαλούν αγάπη, θέληση για ζωή, κούραση, καψίματα από σίδερα, μυρωδιές από κρέμες χεριών και χλωρίνες, χρησιμοποιεί την κουζίνα ως συμβολικό και πραγματικό πεδίο αναμέτρησης. Η Καίτη είναι μια γυναίκα που ζει σχεδόν αποκλειστικά στην κουζίνα της. Εκεί, το παρελθόν, το παρόν και το μέλλον της περνούν μπροστά από τα μάτια της με τρόπο συνειρμικό και μετατρέπονται σε μια οικουμενική και συλλογική γυναικεία αφήγηση. Το έργο παρουσιάστηκε για πρώτη φορά, σε σύντομη εκδοχή, στο πλαίσιο του καλλιτεχνικού προγράμματος της Ελευσίνας, Πολιτιστικής Πρωτεύουσας της Ευρώπης 2023, ως καρπός του residency προγράμματος Μυστήριο 59 U(R)TOPIAS Ακαδημία Χορογραφίας, υπό την καλλιτεχνική διεύθυνση της ομάδας σύγχρονου χορού Αερίτες της Πατρίσιας Απέργη. Η περιοδεία του υποστηρίζεται από το Ίδρυμα Ιωάννου Φ. Κωστοπούλου.

Αμέσως μετά, στην Κεντρική Σκηνή παρουσιάζεται ένα από τα κλασικά αριστουργήματα του 20ου αιώνα, το έργο May B της Maguy Marin [Μαγκί Μαρέν], μίας από τις σημαντικότερες χορογράφους της εποχής μας που έρχεται στην Καλαμάτα για πρώτη φορά, δέκα χρόνια μετά από την τελευταία παρουσίασή της στην Ελλάδα. Αντλώντας έμπνευση από το Μπεκετικό σύμπαν (B for Beckett), το May B ενσωματώνει, όπως λέει και η ίδια «τη δύναμη του χορού να εκφράζει το μυστήριο της ύπαρξής μας στον κόσμο». Μέρος της απήχησης του May B είναι η αίσθηση της διαχρονικότητάς του, καθώς, αν και δημιουργήθηκε πριν από 44 περίπου χρόνια, το 1981, βρίσκεται ακόμη σε διάλογο με το σήμερα. Αυτή η εικόνα «μιας ανθρωπότητας απελπισμένης και απελπιστικής, που σέρνει τα βήματά της σε σημείο να μην μπορεί πλέον να μιλήσει» εισχωρεί στο τώρα και εξετάζει τις στιγμές της ιστορίας του κόσμου που ζούμε μαζί. Σε αυτό το βαθιά θεατρικό έργο, επίκεντρο δεν είναι η ανάπτυξη του λόγου ή του διαλόγου, αλλά μια υπερτονισμένη, υπερβολική μορφή κίνησης. Αναζητούμε το σημείο συνάντησης μεταξύ της κίνησης στο θέατρο και της γλώσσας του χορού και της χορογραφίας.

Στο May B η κωμωδία συνυπάρχει με την τραγωδία ενώ το στοιχείο της χορικότητας παραπέμπει ακόμα και σε σκηνές από αρχαία χορικά. Ωστόσο, όταν η Maguy Marin ρωτήθηκε τι θα ήθελε να πάρει το κοινό μαζί του από το έργο, απάντησε: «Το χιούμορ».

Την Τρίτη 22 Ιουλίου, στο Αμφιθέατρο του Κάστρου Καλαμάτας, έναν χώρο βαθιά συνδεδεμένο με την ιστορία και την πολιτιστική ταυτότητα της πόλης και του Φεστιβάλ, θα παρουσιαστεί η παράσταση Φωνές που δημιουργήθηκε φέτος στο πλαίσιο των επετειακών δράσεων του Φεστιβάλ και είναι αποτέλεσμα της συνεργασίας της χορογράφου Παναγιώτας Καλλιμάνη με γυναίκες και άνδρες χορωδούς 50 ετών και άνω από τις Λέσχες Φιλίας του Δήμου Καλαμάτας. Πρόκειται για την πρώτη ανάθεση που πραγματοποιεί το Διεθνές Φεστιβάλ Χορού Καλαμάτας για τη δημιουργία ενός έργου με τη συμμετοχή της κοινότητας. Σε συνεργασία με την Αλεξάνδρα Κατερινοπούλου που υπογράφει και τη μουσική, και με αφετηρία τον Καλαματιανό χορό, το έργο προέκυψε μέσα από εργαστήρια καθοδηγούμενου φωνητικού και κινητικού αυτοσχεδιασμού. Ο ρυθμός του Καλαματιανού και ο παλμός της μουσικής θα αντηχήσουν μέσα στο Κάστρο, μετατρέποντας την παράσταση σε μια τελετουργία όπου η συλλογική μνήμη ζωντανεύει.

Μετά το Κάστρο, τις μνήμες και την παράδοση του τόπου και των κατοίκων, ο θεατής κατεβαίνει στο Λιμάνι της Καλαμάτας για να παρακολουθήσει την παρουσίαση της πιο νέας και ορμητικής γενιάς, αυτής των σπουδαστών χορού της Ανώτερης Επαγγελματικής Σχολής της Εθνικής Λυρικής Σκηνής που υπό την καλλιτεχνική επιμέλεια του Διευθυντή Σπουδών της, Γιώργου Μάτσκαρη, θα παρουσιάσει δύο χορογραφικά έργα, το Dive του Γάλλου χορευτή, παιδαγωγού και χορογράφου Edouard Hue [Εντουάρ Υ] και το νέο έργο Skipping on Stardust της Ερμίρα Γκόρο σε συνεργασία με το Διεθνές Φεστιβάλ Χορού Καλαμάτας. Η ιδέα πίσω από αυτό το δίπτυχο παραστάσεων είναι ότι οι σπουδαστές αποκτούν εμπειρίες και μνήμες καθώς συναντούν καταξιωμένους χορογράφους από τους οποίους διδάσκονται έργα ρεπερτορίου ή συνεργάζονται στη χορογραφική διαδικασία δημιουργίας ενός νέου έργου και στη συνέχεια παρουσιάζουν τα έργα αυτά στο πλαίσιο του Φεστιβάλ.

Την Τετάρτη 23 Ιουλίου στην Κεντρική Σκηνή του Μεγάρου Χορού θα παρουσιαστεί για πρώτη φορά μετά την πρεμιέρα του στη Νορβηγία τον Ιούνιο του 2025, το νέο έργο Thrice του Γαλλο-βελγικής καταγωγής χορογράφου Damien Jalet [Νταμιέν Ζαλέ], που αυτή τη στιγμή θεωρείται ένας από τους πιο περιζήτητους χορογράφους στον κόσμο και πιθανά ο πιο ενεργά εμπλεκόμενος με τον κόσμο του κινηματογράφου. Μαζί του έρχεται στην Καλαμάτα η Νορβηγική πολυβραβευμένη ομάδα Nagelhus Schia Productions (NSP). Ο Damien Jalet ενδιαφέρεται για την ικανότητα του χορού να επαναπροσδιορίζεται συνεχώς ως μέσο, μέσα από τη συνομιλία του με άλλα πεδία, όπως οι εικαστικές τέχνες, η μουσική, ο κινηματογράφος, το θέατρο και η μόδα αλλά και ο κόσμος των αρχαίων μύθων. Το τρίπτυχο Thrice αποτελείται από τρία σύντομα έργα: Gusts, Les Medusées και Brise-lames. Ο διακεκριμένος Νορβηγός σαξοφωνίστας Bendik Giske μοιράζεται τη σκηνή με τους χορευτές στο Gusts, παρουσιάζοντας μια πρωτότυπη σύνθεση που δημιουργήθηκε ειδικά για την παράσταση. Το Les Medusées αποτελεί εξέλιξη ενός από τα πρώιμα εμβληματικά έργα του Jalet, το οποίο είχε επίσης παρουσιαστεί στο DuEls. Το Brise-lames δημιουργήθηκε αρχικά σε συνεργασία με τον εικαστικό καλλιτέχνη JR για εννέα χορευτές της Όπερας του Παρισιού κατά τη διάρκεια της πανδημίας το 2020 και δεν έχει παρουσιαστεί στο κοινό παρά μόνο μέσω ταινίας που σκηνοθέτησε η Louise Narboni σε στενή συνεργασία με τον Damien Jalet. Το έργο περιλαμβάνει επίσης ζωντανή μουσική, σε σύνθεση και εκτέλεση του διακεκριμένου Ιάπωνα πιανίστα Koki Nakano. Ο εικαστικός καλλιτέχνης JR υπογράφει τα σκηνικά και τα κοστούμια.

Στις 24 Ιουλίου παρουσιάζονται δύο έργα που έρχονται σε διάλογο με τις εικαστικές τέχνες και την perfomance και συνδέουν το σώμα με τη φύση και το περιβάλλον μέσα από ένα τελετουργικό ταξίδι.

Στην Εναλλακτική Σκηνή παρουσιάζεται το έργο Γρίφος του Δάσους, μία performance με στοιχεία από το φυσικό τοπίο της Καλαμάτας, που συνυπογράφουν η χορογράφος και περφόρμερ Νάνσυ Σταματοπούλου και ο φωτογράφος Τάσος Βρεττός. Το Διεθνές Φεστιβάλ Χορού Καλαμάτας πραγματοποιεί για πρώτη φορά ανάθεση για την εξέλιξη ενός έργου που εμπνέεται από το δάσος του Ταΰγετου και το φυσικό ανάγλυφο της Μεσσηνίας.

Πρόκειται για μια διακαλλιτεχνική συνεργασία, καθώς στην δημιουργική ομάδα συμμετέχουν επίσης η μουσικός Νικολέτα Χατζοπούλου και ο video artist Μάκης Φάρος. Η ιδέα αυτής της performance γεννήθηκε και παρουσιάστηκε ως work in progress στο πλαίσιο της διαθεματικής έκθεσης με τίτλο «Αίνιγμα του Δάσους» (σε επιμέλεια Νάντιας Αργυροπούλου και Γιώργου Τζιρτζιλάκη το 2023). Στη νέα αυτή ολοκληρωμένη εκδοχή του έργου, οι καλλιτέχνες διερευνούν και ενσωματώνουν στοιχεία από το δάσος του Ταΰγετου, το φυσικό ανάγλυφο της Μεσσηνίας και τα ίχνη που έχει αφήσει η ιστορία στο ευρύτερο τοπίο.

Την ίδια μέρα, μια άλλη αγαπημένη χορογράφος της ελληνικής σκηνής, η Μάρθα Πασακοπούλου, θα παρουσιάσει την παράσταση Dance Your Way Out, μια ακουστική – περιπατητική διαδρομή μέσα στο Δημοτικό Πάρκο Σιδηροδρόμων Καλαμάτας όπου μέσα από τον ήχο συντονίζει τα σώματα και οδηγεί ένα πλήθος αγνώστων σε μια κοινή χορευτική εμπειρία. Οι συμμετέχοντες συναντούν τους «οδηγούς» τους και τους ακολουθούν κατά μήκος μιας διαδρομής στον δημόσιο χώρο, σερφάροντας ανάμεσα σε αφηγηματικές φωνές και πρακτικές σωματικές οδηγίες. Το έργο αντλεί έμπνευση από την ιδέα της «χορευτικής πανούκλας» (dancing plague, choreomania) και της μεταδοτικότητας του χορού — ενός κοινωνικού φαινομένου που εμφανίστηκε στα τέλη του Μεσαίωνα, παρασύροντας ανθρώπους σε έναν αδιάκοπο χορό για μέρες. Μια δράση στον δημόσιο χώρο που μπορούν να την ακολουθήσουν άνθρωποι όλων των ηλικιών. Το έργο πραγματοποιήθηκε με την υποστήριξη του Flux Laboratory.

Η μέρα ολοκληρώνεται στο Λιμάνι Καλαμάτας με τη δεύτερη παρουσίαση σπουδαστών, αυτών της Κρατικής Σχολής Ορχηστικής Τέχνης, με το δίπτυχο των έργων Tomorrow της Jasmin Vardimon [Γιάσμιν Βάρντιμον], μίας από τις σημαντικότερες προσωπικότητες του βρετανικού χοροθεάτρου των τελευταίων 25 ετών και Three Friends of Winter του χορογραφικού ντουέτου Δανάη & Διονύσιος, καλλιτεχνικών διευθυντών της ομάδας Small Axe.

Την Παρασκευή 25 Ιουλίου, η έννοια της μετάβασης και η σύνδεσή μας με το μέσα μας κορυφώνεται με δυο σημαντικές χορογραφικές προτάσεις. Η Ξένια Κογχυλάκη παρουσιάζει στην Εναλλακτική Σκηνή το έργο Slamming. Τρεις περφόρμερ δεσμεύονται σε μια κοινή συμφωνία: έναν τελετουργικό χορό με αφετηρία το “slamming”. Μεταμορφώνουν στη σκηνή πρακτικές του mosh pit (του χώρου μιας συναυλίας ακριβώς μπροστά από τη σκηνή), ταλαντευόμενες μεταξύ οργής και απαλότητας, ωμότητας και εμπιστοσύνης, βίας και τρυφερότητας, εξερευνώντας αυτές τις ποιότητες όχι ως δίπολα αλλά ως αλληλένδετα στοιχεία μιας ιδιότυπης μορφής χορού. Το Slamming της Ξένιας Κογχυλάκη παρουσιάστηκε για πρώτη φορά στην Αθήνα στο πλαίσιο του Onassis Dance Days το 2024. Υποστηρίζεται από το πρόγραμμα «Εξωστρέφεια» της Στέγης του Ιδρύματος Ωνάση.

Η Kat Válastur [Κατ Βάλαστουρ] είναι Ελληνίδα χορογράφος που εδώ και πολλά χρόνια ζει και εργάζεται στο Βερολίνο χωρίς να χάνει την επαφή της με την Αθήνα. Τα έργα της, ποιητικά, τρυφερά, αλλά και αιχμηρά συχνά αναφέρονται σε αρχαίες τελετουργίες και μύθους. Το Dive Into You έκανε πρεμιέρα τον Δεκέμβριο του 2024 στο Βερολίνο και θα παρουσιαστεί για πρώτη φορά στην Ελλάδα στις 25 Ιουλίου στην Κεντρική Σκηνή του Μεγάρου Χορού. Η Kat Válastur κάνει μια εσωτερική βουτιά και δημιουργεί ένα συναρπαστικό σόλο, το οποίο και ερμηνεύει. Μια χορευτική τελετή κατά την οποία οι ενέργειες του σώματος και της φωνής της εμπνέονται από τις οργανικές λειτουργίες των δέντρων και μέσα από τα δυναμικά στοιχεία του κραδασμού, της σπείρας και του κύκλου συνθέτουν μια τελετή μεταμόρφωσης, θεραπείας και φροντίδας.

Οι δύο τελευταίες μέρες του Φεστιβάλ είναι αφιερωμένες στην επανασύνδεσή μας με τους άλλους και την κοινότητα.Στις 26 Ιουλίου θα παρακολουθήσουμε στην Εναλλακτική Σκηνή το νέο έργο της χορογράφου performer Αγνής Παπαδέλη Ρωσσέτου με τίτλο Τη μέρα που ανέβηκα το βουνό μέχρι πάνω, το οποίο ερμηνεύει η ίδια μαζί με τη Βιτόρια Κωτσάλου. Το έργο φέρνει στο επίκεντρο την αναπνοή, τη βαθύτερη λειτουργία του οργανισμού, μέσα από μια ποιητική ματιά. Σταδιακά η αναπνοή γίνεται πνοή ζωής που καθορίζει απόλυτα την κίνηση των σωμάτων και τον τρόπο που συνδέονται μεταξύ τους.

Στην ίδια σκηνή την επόμενη μέρα, στις 27 Ιουλίου, φιλοξενούνται δύο σημαντικοί καλλιτέχνες, ο Thomas Hauert [Τόμας Χάουερτ] και ο Ερμής Μαλκότσης, που σε όλη τη διάρκεια της επαγγελματικής τους πορείας έχουν εμβαθύνει στην τεχνική του αυτοσχεδιασμού, την οποία και διδάσκουν. Γνωρίστηκαν και χόρεψαν μαζί τη δεκαετία του 2000 ως μέλη της ομάδας του David Zambrano, κορμός της οποίας υπήρξε η αυτοσχεδιαστική performance. 20 χρόνια μετά, την τελευταία μέρα του Φεστιβάλ, οι δύο χορευτές-χορογράφοι, συναντιούνται ξανά, ζωντανά επί σκηνής, για μια παράσταση εν τη γενέσει με τίτλο FOR ALL WE KNOW. Το να συνθέτεις στον παρόντα χρόνο είναι μια πράξη φροντίδας, παρατήρησης, εμπιστοσύνης προς όλα όσα μας περιβάλλουν: σκηνικά, αντικείμενα, κίνηση, μουσική, θεατές – όλα όσα μπορούν ανά πάσα στιγμή να αλλάξουν ή να ανατραπούν.

Η παράσταση λήξης του Φεστιβάλ στις 26 και 27 Ιουλίου στην Κεντρική Σκηνή του Μεγάρου Χορού είναι το Beytna του Omar Rajeh [Ομάρ Ράζεχ], μιας σημαντικής μορφής του σύγχρονου χορού, που έχει συμβάλλει ουσιαστικά στην καθιέρωση μιας σύγχρονης χορευτικής σκηνής στον Λίβανο. «Beytna» στα λιβανέζικα σημαίνει κάλεσμα σε τραπέζι, μια λέξη που για τον Omar συνδέεται με το ανοιχτό σπίτι του παππού του. Το Beytna είναι μια ξεχωριστή χορευτική παράσταση με επίκεντρό της την έννοια του μοιράσματος. Τέσσερις χορογράφοι και τέσσερις μουσικοί από τον Λίβανο, την Κορέα, την Παλαιστίνη, το Βέλγιο και το Τόγκο βρίσκονται με αφορμή ένα συμπόσιο. Παρά τις διαφορετικές πολιτισμικές καταβολές και καλλιτεχνικές εμπειρίες τους, μεταμορφώνουν μία κοινή και παραδοσιακή οικογενειακή συνάντηση σε μια καλλιτεχνική συνάντηση χορού, μουσικής και μαγειρικής.

ΠΑΡΑΛΛΗΛΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ

Ένα πλούσιο πρόγραμμα παράλληλων δράσεων εξελίσσεται σε διάλογο με το πρόγραμμα των παραστάσεων. Μία επετειακή έκθεση Καλαμάτα, η Πόλη του Χορού, η νέα ενότητα Dancing On Screen με προβολές ταινιών χορού και μία Συνάντηση εκτός Σκηνής.

Καλαμάτα, η Πόλη του Χορού

18-27 Ιουλίου | 18.00 – 23.00 | Μέγαρο Χορού – Φουαγιέ

Στο χώρο του Φουαγιέ του Μεγάρου Χορού κατά τη διάρκεια του Φεστιβάλ παρουσιάζεται η επετειακή περιοδική έκθεση Καλαμάτα, η Πόλη του Χορού. Μια έκθεση που αναδεικνύει την ιστορία του Φεστιβάλ μέσα από θραύσματα – αφίσες, προγράμματα, φωτογραφίες και βίντεο – του αρχείου του και νέες δημιουργίες.

Μέσα σε αυτό το πλαίσιο και είκοσι-οκτώ χρόνια μετά την ανάθεση δημιουργίας του από το Φεστιβάλ τo 1997, το εμβληματικό έργο «Μνημείο» του Δημήτρη Παπαϊωάννου ανασύρεται από το αρχείο του Διεθνούς Κέντρου Χορού Καλαμάτας και προβάλλεται στο Φουαγιέ του Μεγάρου Χορού. Ένα σόλο αφιερωμένο στη Nelly’s, τη φωτογράφο που απαθανάτισε τις απαρχές του εξπρεσιονιστικού χορού. Πρόκειται για το μοναδικό σόλο που έχει δημιουργήσει έως τώρα ο Δημήτρης Παπαϊωάννου. Ερμηνεύει η Κατερίνα Παπαγεωργίου – Kat Válastur, ενώ τη σκηνοθεσία του βίντεο υπογράφει ο Νίκος Χατζόπουλος.

Παράλληλα το αρχείο του Φεστιβάλ αποτελεί πηγή έμπνευσης για δημιουργίες νέων έργων, εικαστικών εκθέσεων, οπτικοακουστικών εγκαταστάσεων, video art, κ.ά. Στο Reimagine, η Λίλα Σωτηρίου δημιουργεί ένα νέο έργο σε μουσική του Σταύρου Γασπαράτου, ένα βίντεο εμπνευσμένο από το αρχείο του Διεθνούς Φεστιβάλ Χορού Καλαμάτας, με φωτογραφίες και δημοσιεύσεις από την ιστορία του θεσμού.

Dancing on Screen

19-27 Ιουλίου | 18.00 – 23.00 | Εργατικό Κέντρο Καλαματας

Το Διεθνές Φεστιβάλ Χορού Καλαμάτας εγκαινιάζει φέτος νέα θεματική ενότητα αφιερωμένη στη σχέση του χορού με την κινούμενη εικόνα.

Το πρόγραμμα προβολών Dancing on Screen θα πραγματοποιείται καθημερινά από τις 19 έως και τις 27 Ιουλίου 2025, στο Εργατικό Κέντρο Καλαμάτας, με ελεύθερη είσοδο και σε διάλογο με τις ζωντανές παραστάσεις του Φεστιβάλ. Απευθύνεται τόσο σε μυημένο κοινό όσο και σε θεατές που έρχονται για πρώτη φορά σε επαφή με τον σύγχρονο χορό.

Το πρόγραμμα συγκροτείται από ένα πολυσυλλεκτικό μωσαϊκό κινηματογραφικών έργων που διερευνούν τη σχέση του χορού με την εικόνα μέσα από ποικίλα είδη, ύφη και κινηματογραφικές γλώσσες. Περιλαμβάνει ποιητικά κινηματογραφικά μιούζικαλ, όπως το Symmetry του Ruben Van Leer, αλλά και βιογραφικά ντοκιμαντέρ, όπως το Maguy Marin: L’urgence d’agir του David Mambouch ή το One Day Pina Asked… της Chantal Akerman, που αποτυπώνουν το έργο εμβληματικών προσωπικοτήτων του σύγχρονου χορού μέσα από πολιτικό και υπαρξιακό πρίσμα. Παρουσιάζονται επίσης χοροθεατρικές μυθοπλασίες, όπως το Car Men του Jiří Kylián και το The Cost of Living των DV8, όπου η κοινωνική σάτιρα, η θεατρικότητα και η κίνηση συνδιαλέγονται σε ένα πλούσιο σωματικό πεδίο. Στο πρόγραμμα εντάσσονται ακόμα πειραματικά έργα αισθητηριακής περφόρμανς, όπως το Transept των Charmatz & Vayssié ή το τελετουργικό The Ferryman του Damien Jalet, που εστιάζουν στο σώμα ως φορέα συμβόλων, στοιχείων και μεταμορφώσεων. Το The Barre Project του William Forsythe, τέλος, αποτυπώνει με κομψότητα τη φόρμα και την αφαίρεση του κλασικού μπαλέτου, μέσα από μια κινηματογραφική σπουδή ακριβείας και εκφραστικότητας.

Το σύνολο των προβολών χαρτογραφεί το φάσμα της κινητικής αφήγησης στον κινηματογράφο – από την τεκμηρίωση και τον στοχασμό έως την παραίσθηση και τη μεταφορά – προτείνοντας έναν δημιουργικό διάλογο ανάμεσα στον φακό και το σώμα.

Η νέα αυτή ενότητα υλοποιείται σε συνεργασία με τη Delta Pi και πραγματοποιείται με την πολύτιμη υποστήριξη του Qualco Foundation και της Filmhouse / Νέας Κινηματογραφικής Λέσχης Καλαμάτας.

ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ ΕΚΤΟΣ ΣΚΗΝΗΣ

19 Ιουλίου | 12.00 | Μέγαρο Χορού Καλαμάτας – Φουαγιέ

Μία ενότητα υπό εξέλιξη που θα περιλαμβάνει ομιλίες, συζητήσεις, και αφορμές συνύπαρξης της ευρύτερης κοινότητας του χορου και του κοινού. Η κοινότητα του Φεστιβάλ είναι ένα σύνθετο σώμα που αποτελείται από χορογράφους, χορευτές, επαγγελματίες και σπουδαστές, συντελεστές, εκπροσώπους θεσμικών φορέων και κοινό. Στην ενότητα Συναντήσεις Εκτός Σκηνής ανοίγεται ένα πεδίο διαλόγου της κοινότητας αυτής γύρω από θεματικές που διατρέχουν τα έργα του Φεστιβάλ.

Στις 19.07, προσκαλούμε τη Madeline Ritter σε μια συζήτηση με θέμα Αντικρίζοντας το μέλλον: μια συζήτηση για την τέχνη της γήρανσης. Με αφορμή τις δράσεις της ομάδας χορού Dance On Ensemble πάνω στη διερεύνηση της σχέσης χορού και ηλικίας, τόσο στη σκηνή όσο και στην κοινωνία, η Madeline Ritter, διευθύντρια της ομάδας, θα μας μεταφέρει σκέψεις και εργαλεία για την ανάπτυξη προγραμμάτων που αφορούν την τέχνη και τον κοινωνικό ιστό, λαμβάνοντας υπόψη το άτομο αλλά και ολόκληρο το σύστημα. Από την ίδρυσή της το 2015, η ομάδα Dance On Ensemble αναδεικνύει κάτι που εδώ και καιρό δεν έχει αξιολογηθεί επαρκώς στο χώρο του πολιτισμού: Το γεγονός ότι η δύναμη της τέχνης δεν έχει ημερομηνία λήξης. Το διεθνώς αναγνωρισμένο συγκρότημα προκύπτει από τη σύμπραξη διακεκριμένων επαγγελματιών χορευτών άνω των 40 ετών και αποτελεί μια ισχυρή εναλλακτική πρόταση στο πεδίο του χορού. Η πρωτοβουλία Dance On προτείνει μία νέα προσέγγιση σε σχέση με τη γήρανση και την ωρίμανση, εξετάζοντας τα θεμελιώδη ζητήματα που απασχολούν μία κοινωνία που μεγαλώνει. H Madeline Ritter, ιδρύτρια και επιμελήτρια του Bureau Ritter, αποτελεί αποφασιστική φιγούρα στην πολιτιστική πολιτική του χορού στη Γερμανία. Μαζί της στη συζήτηση θα είναι ο Ty Boomershone, καλλιτεχνικός διευθυντής του Dance On Ensemble, και ο χορογράφος Χρήστος Παπαδόπουλος, ενώ καλεσμένη θα είναι και η χορογράφος Παναγιώτα Καλλιμάνη που θα μιλήσει για την εμπειρία της από τη συνεργασία με την κοινότητα για τη δημιουργία της παράστασης Φωνές.

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ

Ένα διευρυμένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα θα πραγματοποιηθεί φέτος από τις 12 έως τις 27 Ιουλίου 2025. Περιλαμβάνει 4 επαγγελματικά σεμινάρια, 4 masterclasses με τους Χρήστο Παπαδόπουλο, Damien Jalet και Αιμίλιο Αράπογλου, Kat Válastur και Omar Rajeh, ένα εργαστήριο χορού για νήπια και τους γονείς τους, ένα εργαστήριο χορού και χορογραφίας για παιδιά δημοτικού και εφήβους, ένα εργαστήριο για ενήλικες άνω των 40 ετών, ένα εργαστήριο για άτομα με αναπηρία και ένα εργαστήριο για παιδιά 8+, σε συνεργασία με το Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης. Οι εκπαιδευτικές δράσεις θα πραγματοποιηθούν στο Δημοτικό Στάδιο Καλαμάτας, στο Μέγαρο Χορού Καλαμάτας και στο Δημοτικό Πνευματικό Κέντρο Καλαμάτας από καλεσμένους καταξιωμένους δασκάλους, αλλά και συμμετέχοντες καλλιτέχνες. Μέσα από το πρόγραμμα, επιδιώκεται η συνύπαρξη και η αλληλεπίδραση των χορευτών, σπουδαστών και επαγγελματιών, με ανερχόμενους ή πιο αναγνωρισμένους χορογράφους και άλλους εργαζόμενους στον χώρο του χορού, ώστε το Φεστιβάλ να μπορέσει να προσφέρει ένα γόνιμο εδαφος γνωριμίας και επαφής μεταξύ τους.

Ειδικότερα:

Το πρόγραμμα επαγγελματικών σεμιναρίων για σπουδαστές χορού και επαγγελματίες θα πραγματοποιείται καθημερινά, σε όλη τη διάρκεια του Φεστιβάλ. Απευθύνεται σε σπουδαστές και επαγγελματίες του χορού, και αποτελείται από 4 σεμινάρια και 4 masterclasses.

Τα 4 masterclasses είναι τα εξής:

ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ

MICROMOVING

18.07 & 19.07 | 14:00-17:00

Δημοτικό Στάδιο Καλαμάτας

DAMIEN JALET & ΑΙΜΙΛΙΟΣ ΑΡΑΠΟΓΛΟΥ

FIND FREEDOM AND CREATIVITY

24.07 & 25.07 | 14:00-17:00

Δημοτικό Στάδιο Καλαμάτας

KAT VÁLASTUR

Ο ΧΟΡΟΣ ΩΣ (ΚΒΑΝΤΙΚΗ) ΤΕΛΕΤΟΥΡΓΙΑ

26.07 | 14:00-17:00

Δημοτικό Στάδιο Καλαμάτας

OMAR RAJEH & MAQAMAT

Η ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ ΣΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΩΝ

27.07 | 14:00-17:00

Δημοτικό Στάδιο Καλαμάτας

Τα επαγγελματικά σεμινάρια, τα οποία θα λάβουν χώρα στο Δημοτικό Στάδιο Καλαμάτας και στο Δημοτικό Πνευματικό Κέντρο Καλαμάτας είναι τα εξής:

THOMAS HAUERT

ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΧΟΡΕΥΤΙΚΟΥ ΑΥΤΟΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

21.07-27.07 | 10:00-13:00 (21 ώρες)

Δημοτικό Στάδιο Καλαμάτας

ANDI XHUMA

BIG PLANS: CREATIVE WORKSHOP

21.07-26.07 | 09:00-13:00 (18 ώρες)

Δημοτικό Πνευματικό Κέντρο Καλαμάτας

ANDREA SALUSTRI

ΧΟΡΟΓΡΑΦΩΝΤΑΣ ΜΕ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ

20.07-23.07 | 14:00-17:00 (12 ώρες)

Δημοτικό Στάδιο Καλαμάτας

ΕΡΜΗΣ ΜΑΛΚΟΤΣΗΣ

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ CONTACT IMPROVISATION

18.07-20.07 | 10:00-13:00 (9 ώρες)

Δημοτικό Στάδιο Καλαμάτας

Παράλληλα το 31ο Διεθνές Φεστιβάλ Χορού Καλαμάτας, πραγματοποιεί μια σειρά από εργαστήρια χορού και κίνησης για το ευρύ κοινό όλων των ηλικιών και για άτομα με αναπηρία που θα διεξαχθούν από τις 12 μέχρι τις 27 Ιουλίου.

Ειδικότερα:

Εργαστήριο χορού και χορογραφίας για παιδιά δημοτικού και εφήβους από την Σάνια Στριμπάκου, 12-14 Ιουλίου στο Μέγαρο Χορού Καλαμάτας

Εργαστήριο κίνησης «40+» με τη Δήμητρα Μερτζάνη για ενήλικες ανεξαρτήτως προηγούμενης εμπειρίας στην κίνηση και στον χορό, 12-14 Ιουλίου στο Μέγαρο Χορού Καλαμάτας.

Εργαστήριο χορού για νήπια και τους γονείς τους, από την Σάνια Στριμπάκου, 15 Ιουλίου, στην Costa Navarino.

Εργαστήριο χορού για άτομα με αναπηρία από την Ειρήνη Κουρούβανη και τη Βενετσιάνα Καλαμπαλίκη, 18-20 Ιουλίου στο Δημοτικό Πνευματικό Κέντρο Καλαμάτας.

Εργαστήριο για παιδιά 8+, σε συνεργασία, για έκτη συνεχή χρονιά, με το Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης, με τις Δάφνη Κουρή, Ελένη Μάρκου και Όλια Ντακογιάννη, 27 Ιουλίου στο Μέγαρο Χορού Καλαμάτας, σε 3 διαδοχικά εργαστήρια 40 λεπτών το καθένα.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΩΝ

—

ΜΕΓΑΡΟ ΧΟΡΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ – ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΣΚΗΝΗ

DANCE ON ENSEMBLE | ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ

MELLOWING

Παρασκευή 18 Ιουλίου & Σάββατο 19 Ιουλίου | 22:00

Μέγαρο Χορού Καλαμάτας – Κεντρική Σκηνή

Ένα σώμα ακίνητο εξωτερικά αλλά δονούμενο εκ των έσω – από ποιες διεργασίες περνά η ενέργεια πριν εκδηλωθεί; Πώς αλλάζει καθώς ωριμάζει το σώμα;

Στην παράσταση MELLOWING, ο Έλληνας χορογράφος Χρήστος Παπαδόπουλος πραγματοποιεί την πρώτη του συνεργασία με τους χορευτές του Dance On Ensemble. Αξιοποιώντας τη γνώση και την εμπειρία τους, εξερευνούν από κοινού αισθητηριακές στιγμές και στιγμιαίες εντάσεις που γεννούν μια ζωηρή ανησυχία—μία συνεχή δόνηση στην οποία αναπόφευκτα εμπλέκεται ο θεατής.??

Ο Χρήστος Παπαδόπουλος προσεγγίζει την κίνηση με μία έντονη παρατηρητικότητα που διοχετεύει στα έργα του ζωντανή και στοχαστική δύναμη. Η προσοχή του εστιάζεται στις ελάχιστες μετατοπίσεις της αντίληψης—τις διαρκείς, συχνά απαρατήρητες και όμως ισχυρές κινήσεις που είναι πάντα παρούσες στη φύση, στην καθημερινότητα, στα φυσικά φαινόμενα και στα πολιτικά πλαίσια.

Στο MELLOWING, η δόνηση αυτή αποτυπώνεται μέσα από τον χορό. Ακολουθώντας τους μινιμαλιστικούς ήχους του Έλληνα συνθέτη και μουσικού Coti K., το σύνολο κινείται στη σκηνή με συγχρονισμένα ρυθμικά βήματα. Μέσα από τις περιορισμένες κινήσεις, διακριτικές μετατοπίσεις δημιουργούν νέους σχηματισμούς, ενώ σύντομες ατομικές παρορμήσεις μεταβάλλουν απαλά τη δυναμική. Καθώς η ένταση αυξάνεται, οι κινήσεις διευρύνονται, διακόπτοντας την αρχική συνέχεια και χτίζοντας μια υπνωτιστική έλξη που οδηγεί συνεχώς το έργο στην εξέλιξή του.

Το Dance On Ensemble ιδρύθηκε το 2015 από τον πολιτιστικό οργανισμό Bureau Ritter με έδρα το Βερολίνο, για επαγγελματίες χορευτές άνω των 40 ετών. Αποτελεί διεθνώς πηγή έμπνευσης μέσα από ένα ρεπερτόριο που έχει δημιουργηθεί σε συνεργασία με καταξιωμένους χορογράφους. Η βάση της ομάδας είναι η βαθιά εμπειρία και η κινητική γνώση που έχουν αναπτύξει οι χορευτές καθ’ όλη τη διάρκεια της καριέρας τους.

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ

Χορογραφία: Χρήστος Παπαδόπουλος

Καλλιτεχνική Διεύθυνση Dance On Ensemble: Ty Boomershine

Χορευτές: Ty Boomershine, Javier Arozena, Alba Barral Fernández, Emma Lewis, Gesine Moog, Tim Persent, Jone San Martin, Marco Volta, Lia Witjes Poole

Βοηθός Χορογράφου: Γεώργιος Κοτσιφάκης

Μουσική: Coti K.

Σχεδιασμός Φωτισμών: Ελίζα Αλεξανδροπούλου

Σχεδιασμός Κοστουμιών: Werkstattkollektiv

Τεχνική Διεύθυνση & Φωτισμός Περιοδείας: Martin Beeretz

Ήχος Περιοδείας: Mattef Kuhlmey

Διεύθυνση Παραγωγής: Valentina Boroni, Hélène Philippot

Συντονισμός Παραγωγής & Συμμετοχής: Anastasia Luck

Διεθνής Διανομή: Fauves – πρακτορείο για τις παραστατικές τέχνες

Πρεμιέρα: 26 Ιανουαρίου 2023 (Radialsystem, Βερολίνο)

Παραγωγή: DANCE ON / Bureau Ritter

Συμπαραγωγή: ONASSIS STEGI, Αθήνα, και Centre chorégraphique national de Rillieux-la-Pape / Καλλιτεχνική διεύθυνση: Yuval Pick, στο πλαίσιο του προγράμματος accueil-studio

Με την υποστήριξη του Hauptstadtkulturfonds και συγχρηματοδότηση από το πρόγραμμα Creative Europe της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο πλαίσιο του DANCE ON, PASS ON, DREAM ON.

Το DANCE ON είναι πρόγραμμα του οργανισμού Bureau Ritter gUG, χρηματοδοτούμενο από την Ομοσπονδιακή Κυβέρνηση της Γερμανίας μέσω της Επιτρόπου για τον Πολιτισμό και τα Μέσα Ενημέρωσης.

—

MAGUY MARIN

MAY B

Δευτέρα 21 Ιουλίου | 21:00

Μέγαρο Χορού Καλαμάτας – Κεντρική Σκηνή

Το May B ενεργοποιεί τη συνθήκη της ανθρώπινης περιπλάνησης, κάνοντας χρήση μιας απότομης θεατρικής γλώσσας που μεταμορφώνει το γελοίο, το βίαιο και το ταραχώδες σε έντονες θεατρικές εικόνες. Η δύναμη του χορού έγκειται στην ικανότητά του να εκφράζει το μυστήριο της ύπαρξής μας στον κόσμο.

Η παράσταση βασίζεται στα έργα του Samuel Beckett — των οποίων ο ρυθμός και η ατμόσφαιρα έρχονται σε αντίθεση με τις καθιερωμένες προσδοκίες του χορού — και θέτει τις βάσεις για μια μυστική αποκρυπτογράφηση των πιο εσωτερικών, κρυφών και ανεπαίσθητων χειρονομιών μας.

Στόχος ήταν να αποκαλυφθούν οι μικρές ή εντυπωσιακές κινήσεις αμέτρητων αθέατων ζωών – ζωές στις οποίες η αναμονή και μια «όχι εντελώς ακίνητη» ακινησία δημιουργούν ένα τεράστιο κενό, έναν σιωπηλό χώρο γεμάτο δισταγμό. Οι χαρακτήρες του Beckett λαχταρούν την ακινησία, αλλά δεν μπορούν παρά να βρίσκονται σε κίνηση. Είτε λίγο είτε πολύ, κινούνται.

Σε αυτό το βαθιά θεατρικό έργο, το επίκεντρο δεν είναι η ανάπτυξη του λόγου ή του διαλόγου, αλλά μια υπερτονισμένη, υπερβολική μορφή κίνησης. Αναζητήσαμε το σημείο συνάντησης μεταξύ της κίνησης στο θέατρο και της γλώσσας του χορού και της χορογραφίας.

Maguy Marin [Μαγκί Μαρέν]

Η παράσταση May B παρουσιάζεται στην Καλαμάτα με την υποστήριξη του Γαλλικού Ινστιτούτου Ελλάδος – Υπηρεσία Συνεργασίας και Πολιτιστικής Δράσης της Πρεσβείας της Γαλλίας στην Ελλάδα.

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ

Χορογραφία: Maguy Marin

Ερμηνευτές: 10 χορευτές

Σχεδιασμός φωτισμού: Alexandre Beneteaud, Albin Chavignon

Τεχνική διεύθυνση: Albin Chavignon

Σχεδιασμός κοστουμιών: Louise Marin

Πρωτότυπη μουσική: Franz Schubert, Gilles de Binche, Gavin Bryars

Συμπαραγωγή:

Compagnie Maguy Marin

Maison des Arts et de la Culture de Créteil

Με την Υποστήριξη:

Η Compagnie Maguy Marin επιχορηγείται από το Υπουργείο Πολιτισμού – DRAC Auvergne-Rhône-Alpes και τον Δήμο της Lyon. Επιπλέον, λαμβάνει οικονομική υποστήριξη από το Γαλλικό Ινστιτούτο (Institut Français) για τις διεθνείς της δράσεις.

Διανομή: APROPIC – Line Rousseau & Marion Gauvent

—

NAGELHUS SCHIA PRODUCTIONS | DAMIEN JALET

THRICE

Τετάρτη 23 Ιουλίου | 21:00

Μέγαρο Χορού Καλαμάτας – Κεντρική Σκηνή

Η Nagelhus Schia Productions (NSP) παρουσιάζει το έργο Thrice του διεθνούς φήμης χορογράφου Γαλλοβελγικής καταγωγής Damien Jalet [Νταμιέν Ζαλέ] στο Διεθνές Φεστιβάλ Χορού Καλαμάτας 2025.

Η προηγούμενη συνεργασία της NSP με τον Jalet, το DuEls, παρουσιάστηκε στο Μουσείο Vigeland στο Όσλο το 2020, αποσπώντας διθυραμβικές κριτικές. Το DuEls μεταφέρθηκε αργότερα σε κινηματογραφική ταινία σε σκηνοθεσία Jonas Åkerlund, η οποία και προβάλλεται σε διεθνή φεστιβάλ κινηματογράφου.

Το τρίπτυχο Thrice αποτελείται από τρία σύντομα έργα: Gusts, Les Medusées και Brise-lames. Ο διακεκριμένος Νορβηγός σαξοφωνίστας Bendik Giske μοιράζεται τη σκηνή με τους χορευτές στο Gusts, παρουσιάζοντας μια πρωτότυπη σύνθεση που δημιουργήθηκε ειδικά για την παράσταση. Το Les Medusées αποτελεί εξέλιξη ενός από τα πρώιμα εμβληματικά έργα του Jalet, το οποίο είχε επίσης παρουσιαστεί στο DuEls. Το Brise-lames δημιουργήθηκε αρχικά σε συνεργασία με τον εικαστικό καλλιτέχνη JR για εννέα χορευτές της Όπερας του Παρισιού κατά τη διάρκεια της πανδημίας το 2020 και δεν έχει παρουσιαστεί στο κοινό παρά μόνο μέσω ταινίας σε σκηνοθεσία Louise Narboni σε στενή συνεργασία με τον Damien Jalet. Το έργο περιλαμβάνει επίσης ζωντανή μουσική, σε σύνθεση και εκτέλεση του διακεκριμένου Ιάπωνα πιανίστα Koki Nakano. Ο εικαστικός καλλιτέχνης JR υπογράφει τα σκηνικά και τα κοστούμια.

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ

Gusts

Χορογραφία: Damien Jalet

Διεύθυνση προβών: Astrid Sweeney

Χορευτές: Even Eileraas, Christina Guieb, Αιμίλιος Αράπογλου

Σχεδιασμός φωτισμών: Jan Maertens

Σύνθεση & ζωντανή μουσική: Bendik Giske

Σχεδιασμός κοστουμιών: Craig Green

Σκηνικά: Jim Hodges & Carlos Marques da Cruz

Les Medusées

Χορογραφία: Damien Jalet

Χορευτές: Vebjørn Sundby, Shintaro Oue, Guro Nagelhus Schia, Christina Guieb, Karima El Amrani, Leo Merrien

Σχεδιασμός φωτισμού: Jan Maertens

Κοστούμια: Line Maher, Bernhard Willhelm

Σκηνικά: Jim Hodges & Carlos Marques da Cruz

Μουσική: Winter Family

Ρυθμική σύνθεση: Gabriele Miracle

Brise-lames

Χορογραφία: Damien Jalet

Συνεργάτης χορογράφος: Αιμίλιος Αράπογλου

Χορευτές: Guro Nagelhus Schia, Christina Guieb, Karima El Amrani, Nora Svendsgaard,

Vebjørn Sundby, Shintaro Oue, Αιμίλιος Αράπογλου, Even Eileraas, Leo Merrien

Εικόνες, σκηνικά & κοστούμια: JR

Ζωντανή μουσική και πρωτότυπη σύνθεση: Koki Nakano

Σχεδιασμός φωτισμού: Fabiana Piccioli

Συνεργάτης σχεδιασμού φωτισμού: Sander Loonen

Παραγωγή της Εθνικής Όπερας του Παρισιού

Nagelhus Schia Productions

Καλλιτεχνική Διεύθυνση: Guro Nagelhus Schia

Αναπληρωτής Καλλιτεχνικός Διευθυντής: Vebjørn Sundby

Διεύθυνση Προβών: Kristin Hjort Inao

Παραγωγός: Tara Ishizuka Hassel

Ηχολήπτης: Terje Wessel Øverland

Τεχνικός φωτισμού: Jan Harald Øvrum

Υπεύθυνος Σκηνής: Tomasz Jerzy Kujawski

Βοηθός του Damien Jalet: Jamila Hessaïne

Παραγωγή: Nagelhus Schia Productions

—

KAT VÁLASTUR

DIVE INTO YOU

Παρασκευή 25 Ιουλίου | 21:00

Μέγαρο Χορού Καλαμάτας – Κεντρική Σκηνή

Στην παράσταση Dive Into You, η χορογράφος και performer Kat Válastur [Κατ Βάλαστουρ] διασταυρώνει τη λειτουργία των γυναικείων μάντεων με τις διαδικασίες της φωτοσύνθεσης και της ανάπτυξης των δέντρων. Η Válastur δημιουργεί έναν μυθικό συσχετισμό μεταξύ του τρόπου με τον οποίο οι μάντισσες μεταδίδουν το θεϊκό με τη μορφή χρησμού μέσω μιας εκστατικής κατάστασης, και του τρόπου με τον οποίο, στη φύση, το δέντρο μετατρέπει το φως σε ενέργεια και οξυγόνο μέσω της φωτοσύνθεσης.

Η μεταφορά αυτής της αναλογίας ως συνθήκης στον θεατρικό χώρο δημιουργεί ένα συναρπαστικό σόλο που εκδηλώνει τις κβαντομηχανικές και χρονικές διαστάσεις αυτής της κατάστασης μέσα από τον ρυθμό, τη φωνή και τα στοιχεία της αρχέγονης ενέργειας, όπως η δόνηση, η σπείρα, η κυκλικότητα.

Εμπνευσμένη από τους βαθύτατους, επαναλαμβανόμενους ήχους ενός ξύλινου κρουστού οργάνου, του σήμαντρου, το οποίο η χορογράφος μεταφέρει στη σκηνή μέσω μιας ξύλινης γλυπτικής κατασκευής που ενεργοποιεί, η Válastur δημιουργεί ένα χορογραφικό έργο στο όριο της συναυλίας, συνοδευόμενο από τη μουσική σύνθεση του μουσικού Aho Ssan και τα φωνητικά της ίδιας.

Το Dive Into You αναδύεται ως ένας χρησμός που επιθυμεί να μας συνδέσει με το πιο μυστηριώδες και τρυφερό κομμάτι μας.

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ

Σύλληψη, χορογραφία, ερμηνεία και φωνητικά: Kat Válastur

Μουσική, σύνθεση: Aho Ssan

Σχεδιασμός ήχου: Davide Luciani

Σχεδιασμός φωτισμού και τεχνική διεύθυνση: Martin Beeretz

Σκηνογραφία: Nadja Sofie Eller

Σύμβουλος χορογραφίας και δραματουργίας: Michalis Angelis

Διαχείριση Παραγωγής: Saskia Schoenmaker

Μία παραγωγή της Kat Válastur.

Με τη χρηματοδότηση: του Τμήματος Πολιτισμού και Κοινωνικής Συνοχής της Κυβέρνησης του Βερολίνου.

Με την υποστήριξη: του NATIONALES PERFORMANCE NETZ Coproduction Fund for Dance, που χρηματοδοτείται από την Ομοσπονδιακή Επίτροπο Πολιτισμού και Μέσων Ενημέρωσης.

Συμπαραγωγή των: Hebbel am Ufer (HAU), CNN Centre Chorégraphique National de Grenoble

Με την υποστήριξη του: ESPAÇO DO TEMPO

—

OMAR RAJEH & MAQAMAT

BEYTNA

Σάββατο 26 Ιουλίου & Κυριακή 27 Ιουλίου | 21:00

Μέγαρο Χορού Καλαμάτας – Κεντρική Σκηνή

«Με καλούς φίλους… και καλό φαγητό στο τραπέζι… ίσως πρέπει να αναρωτηθούμε, πότε θα ζήσουμε αν όχι τώρα;»

— M. F. K. Fisher, Η Τέχνη του Φαγητού

Το Beytna είναι μια ξεχωριστή χορευτική παράσταση με επίκεντρό της την έννοια του μοιράσματος. Τέσσερις χορογράφοι και τέσσερις μουσικοί από τον Λίβανο, την Κορέα, την Παλαιστίνη, το Βέλγιο και το Τόγκο βρίσκονται με αφορμή ένα συμπόσιο. Παρά τις διαφορετικές πολιτισμικές καταβολές και καλλιτεχνικές εμπειρίες τους, μεταμορφώνουν μία κοινή και παραδοσιακή οικογενειακή συνάντηση σε μια καλλιτεχνική συνάντηση χορού, μουσικής και μαγειρικής.

Τους παρακολουθούμε καθώς μιλούν, πίνουν, γελούν, χορεύουν και τρώνε, μεταμορφώνοντας αυτή την απλή συγκέντρωση σε μια σύνθετη, καθηλωτική παράσταση. Το Beytna του Omar Rajeh [Ομάρ Ράζεχ] μας προσκαλεί σε έναν κόσμο συμπόνιας και φιλίας. Είναι μία πρόσκληση να εισέλθουμε στο σπίτι του άλλου — μια πρόσκληση να ταξιδέψουμε τόσο στο έργο και τη χορογραφική υπογραφή του καλλιτέχνη, όσο και στις μορφές και καταστάσεις του παρελθόντος.

Η παράσταση Beytna παρουσιάζεται στην Καλαμάτα με την υποστήριξη του Γαλλικού Ινστιτούτου Ελλάδος – Υπηρεσία Συνεργασίας και Πολιτιστικής Δράσης της Πρεσβείας της Γαλλίας στην Ελλάδα.

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ

Ιδέα και Χορογραφία: Omar Rajeh

Σε συνεργασία με τους: Koen Augustijnen, Anani Sanouvi & Hiroaki Umeda

Ερμηνεία: Omar Rajeh, Koen Augustijnen, Anani Sanouvi, Jihun Choi, May Bou Matar, Youssef Hbeisch, Ziad Ahmadie, Afif Abou Merhej, Samir Nasreddine

Σύνθεση Μουσικής: Ziad Ahmadie, Samir Nasreddine, Youssef Hbeisch, Afif Abou Merhej

Φωνή: Nohad Rajeh

Σκηνογραφία και Κοστούμια: Mia Habis & Omar Rajeh

Ηχολήπτες: Jean-Christophe Batut & Philippe Balzé

Σχεδιαστής Φωτισμού: Victor Duran Manzano

Τεχνική Διεύθυνση: Christian François

Γραφιστικός Σχεδιασμός & Video Animation: Joe Elias (Nimslabs)

Παραγωγή & Συντονισμός: Amina Onsy

Συμπαραγωγή: BIPOD-Beirut International Platform of Dance, Tanzquartier Wien, Les Théâtres de la Ville de Luxembourg, CCN de La Rochelle / Cie Accrorap-Direction Kader Attou, Theater im Pfalzbau-Ludwigshafen και Fondazione Fabbrica Europa

Με την υποστήριξη: La Ville de Lyon

—

ΜΕΓΑΡΟ ΧΟΡΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ – ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΣΚΗΝΗ

ANDREA SALUSTRI

MATERIA

Σάββατο 19 Ιουλίου | 19:00 & Κυριακή 20 Ιουλίου | 22:00

Μέγαρο Χορού Καλαμάτας – Εναλλακτική Σκηνή

Μια χορογραφία για πολλά σχήματα από φελιζόλ και έναν άνθρωπο.

Το MATERIA διερευνά τις ιδιότητες που παρουσιάζει ένα και μόνο υλικό, το πολυστυρένιο, το οποίο φτάνει στο σημείο να αποκτήσει ζωή και να πρωταγωνιστεί σε όσα συμβαίνουν επί σκηνής. Ο ρόλος του περφόρμερ καταλήγει να είναι υποστηρικτικός και η προσοχή μετατοπίζεται συνεχώς μεταξύ αντικειμένου, χειριστή και της ίδιας της πράξης του χειρισμού.

Μία διαδρομή σχηματίζεται με επίκεντρο το υλικό αυτό, ξεκινώντας από διστακτικές, εύθραυστες ποιότητες κίνησης μέχρι εκκωφαντικά ηχητικά τοπία — ισορροπώντας ανάμεσα στην ησυχία και το σκοτάδι, στην αποκάλυψη και την καταστροφή. Το έργο του Andrea Salustri [Αντρέα Σαλούστρι] δεν επιβάλλει μια ορισμένη αφηγηματική γραμμή, αλλά ενθαρρύνει το κοινό να προβάλει δικές του, μέσα από τις εικόνες που εναλλάσσονται στη σκηνή. Μέσα σε μία προκαθορισμένη δομή, τα αντικείμενα είναι ελεύθερα να «ερμηνεύσουν» και να αναλάβουν πρωτοβουλίες.

«Μια οδύσσεια θεάτρου αντικειμένων. Ο Andrea Salustri χαρίζει ζωή στα σχήματα από φελιζόλ. Μια παράσταση χωρίς λόγια, κάπου ανάμεσα στον ζογκλέρ και τη χορογραφία.» – The Guardian

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ

Σύλληψη & ερμηνεία: Andrea Salustri

Σχεδιασμός φωτισμού & τεχνική διεύθυνση: Michele Piazzi

Τεχνική ομάδα: Michele Piazzi, Chamsedine Madec, Mattia Bonetti

Σχεδιασμός ήχου: Federico Coderoni

Πρωτότυπη μουσική: Ah! Kosmos, Federico Coderoni

Καλλιτεχνικοί σύμβουλοι: Kalle Nio, Roman Müller, Darragh McLoughlin, Alex Lempert, Benjamin Richter, Matthias Buhrow

Συμπαραγωγή: PERPLX

Διεύθυνση παραγωγής: Migle Morkunaite

Διανομή: Aurora Nova, Materialise

Καλλιτεχνικές φιλοξενίες: Chamäleon Berlin, L’Espace Périphérique – La Villette, La Maison des Jonglages, La Briqueterie CDCN du Val-de-Marne, cirqu’Aarau, Zirkusquartier Zürich, Katapult Berlin, HZT Berlin, kunstencentrum BUDA, PERPLX

Επιπλέον υποστήριξη: circusnext – Ευρωπαϊκή Πλατφόρμα συγχρηματοδοτούμενη από το πρόγραμμα Δημιουργική Ευρώπη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Chamäleon Berlin, cirqu’Aarau, circus re:searched, Υπουργείο Πολιτισμού και Ευρώπης του Βερολίνου, πρόγραμμα TelepART του Φινλανδικού Ινστιτούτου στη Γερμανία, The Sphere – a DAO for Live Art

—

ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΦΩΤΗ

THE KITCHEN DANCE: A HOUSE TRANCE VOCABULARY

Δευτέρα 21 Ιουλίου | 20:00

Μέγαρο Χορού Καλαμάτας – Εναλλακτική Σκηνή

Μια τελετουργία για τη γυναικεία αυτοδιάθεση με φόντο πυρωμένα σίδερα, τσιγάρα και καροτσάκια λαϊκής, εμπνευσμένη από τους πυρήνες αντίστασης του καταπιεσμένου γυναικείου σώματος και τη διαδρομή του προς την πολυπόθητη απελευθέρωση. Μια ματιά στις προγόνισσές μας, τις γιαγιάδες, τις μανάδες και σε όλες τις γυναίκες που μεγάλωσαν γυναίκες, μέσα από την κληρονομιά των σωμάτων τους που κουβαλούν αγάπη, θέληση για ζωή, κούραση, καψίματα από σίδερα, μυρωδιές από κρέμες χεριών και χλωρίνες και ανάγκη για λυτρωτικούς χορούς.

Η Καίτη είναι μια γυναίκα που ζει σχεδόν αποκλειστικά στην κουζίνα της. Εκεί, το παρελθόν, το παρόν και το μέλλον της περνούν μπροστά από τα μάτια της με τρόπο συνειρμικό και μετατρέπονται σε μια οικουμενική και συλλογική γυναικεία αφήγηση.

Ερευνώντας τη διάσταση του ελεύθερου χρόνου και την υπόστασή του μέσα σε ένα ασφυκτικό καθημερινό περιβάλλον προσδιοριζόμενο αποκλειστικά από το περιορισμό της εργασίας, η χορογράφος ήρθε σε επαφή με γυναίκες από τους πολιτιστικούς συλλόγους της Ελευσίνας, όλες εργαζόμενες, σύζυγοι και μάνες. Οι μαρτυρίες και οι αφηγήσεις τους την οδήγησαν στον πυρηνικό και οικουμενικό τόπο, στον οποίο ο ελεύθερος χρόνος και η δουλειά συνυπάρχουν σε λεπτή ισορροπία: την κουζίνα.

Η κουζίνα, παρότι ταυτισμένη απόλυτα με την οικιακή εργασία, αποτελεί παράλληλα έναν τόπο γυναικείας εξομολόγησης μακριά από την κοινωνική κριτική. Αποτελεί δηλαδή φυλακή ατελείωτων χειρωνακτικών εργασιών – συχνά επιπρόσθετο καθήκον της ήδη εργαζόμενης γυναίκας- και οικογενειακή εστία και την ίδια στιγμή μετατρέπεται σε λατρευτικό χώρο, σε τόπο συνάντησης και τόπο γιορτής και σε τόπο στον οποίο μια γυναίκα μπορεί να κάνει απολογισμό μιας ολόκληρης ζωής και να στήσει μια μικρή προσωπική επανάσταση.

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ

Σύλληψη | Χορογραφία | Ερμηνεία: Κατερίνα Φώτη

Πρωτότυπη Μουσική: Jan Van Angelopoulos

Σκηνογραφία: Τζίνα Ηλιοπούλου

Ενδυματολογία: Λίνα Σταυροπούλου

Φωτισμοί: Στέβη Κουτσοθανάση

Trailer: Τάσος Γκολέτσος

Φωτογραφίες: Αναστασία Γιαννάκη

Το έργο παρουσιάστηκε για πρώτη φορά, σε σύντομη εκδοχή, στο πλαίσιο του καλλιτεχνικού προγράμματος της 2023 Ελευσίνα Πολιτιστική Πρωτεύουσα της Ευρώπης, ως καρπός του residency προγράμματος Μυστήριο 59 U(R)TOPIAS Ακαδημία Χορογραφίας, υπό την καλλιτεχνική διεύθυνση της ομάδας σύγχρονου χορού Αερίτες / Πατρίσιας Απέργη.

Η περιοδεία του THE KITCHEN DANCE: A HOUSE TRANCE VOCABULARY υποστηρίζεται από το Ίδρυμα Ιωάννου Φ. Κωστόπουλου.

—

ΝΑΝΣΥ ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΥ & ΤΑΣΟΣ ΒΡΕΤΤΟΣ

Ο ΓΡΙΦΟΣ ΤΟΥ ΔΑΣΟΥΣ

Πέμπτη 24 Ιουλίου | 20:30 & 21:30

Μέγαρο Χορού Καλαμάτας – Εναλλακτική Σκηνή

Επετειακή δράση για τα 30 χρόνια του Διεθνούς Κέντρου Χορού Καλαμάτας, με δελτίο ελεύθερης εισόδου

Ο Γρίφος του Δάσους αποτελεί μια πολυαισθητηριακή εξερεύνηση της σχέσης μεταξύ ανθρώπου και φύσης, μέσα από την ερμηνευτική ανάγνωση δασικών τοπίων και του ιστορικού, μυθολογικού και συμβολικού τους βάρους. Η performance εστιάζει στο πώς τα δάση αποτελούν ζωντανή μνήμη της ιστορίας, των μύθων και της ανθρώπινης ύπαρξης.

Στην performance χρησιμοποιούνται διαφορετικά οπτικοακουστικά και σωματικά μέσα και υλικά. Το γυμνό σώμα, ως ζωντανό ανάγλυφο, ενσωματώνεται στην ψηφιακή αναπαράσταση του δάσους και ταυτόχρονα σε ένα δραματουργικό ηχητικό τοπίο· μεταμορφώνεται σε δέντρο, ρίζα, κλαδί, ανθρωπόμορφο ζώο, φιγούρα βγαλμένη, κάποιες στιγμές, από πίνακες του Ιερώνυμου Μπος. Μέσα από αυτή τη δυστοπική προσέγγιση, το σώμα δημιουργεί μια συμβολική τελετουργία που οδηγεί στην κάθαρση, σαν ένας αντικατοπτρισμός από τον ποιητικό κόσμο του Δάντη: «Μες τα μισά του δρόμου της ζωής μας / σε μαύρο δάσος βρέθηκα χαμένος / απ’ την ορθή οδό λοξοδρομώντας».

Τα σώματα ενσωματώνονται στη σκηνή ως φυσικά στοιχεία, υπογραμμίζοντας πώς η ανθρώπινη μορφή μεταμορφώνεται σε ένα παλλόμενο αρχέτυπο του παρελθόντος, φέρνοντας στην επιφάνεια τη σχέση μεταξύ μνήμης, σώματος και φυσικού χώρου.

Η ιδέα αυτής της performance γεννήθηκε και παρουσιάστηκε ως work in progress στο πλαίσιο της διαθεματικής έκθεσης με τίτλο «Αίνιγμα του Δάσους» (σε επιμέλεια Νάντιας Αργυροπούλου και Γιώργου Τζιρτζιλάκη, 9–11/2023). Στη νέα αυτή ολοκληρωμένη εκδοχή του έργου, οι καλλιτέχνες διερευνούν και ενσωματώνουν στοιχεία από το δάσος του Ταΰγετου, το φυσικό ανάγλυφο της Μεσσηνίας και τα ίχνη που έχει αφήσει η ιστορία στο ευρύτερο τοπίο.

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ

Σύλληψη – Ιδέα: Τάσος Βρεττός, Νάνσυ Σταματοπούλου

Σκηνοθεσία, Χορογραφία: Νάνσυ Σταματοπούλου

Βοηθός Χορογράφου: Μυρτώ Κοντονή

Δημιουργούν – Ερμηνεύουν: Νάνσυ Σταματοπούλου, Νικολέττα Χατζοπούλου

Ηχητική δραματουργία, σύνθεση και εκτέλεση: Νικολέττα Χατζοπούλου

Δραματουργία – Επιμέλεια κειμένων: Νάντια Αργυροπούλου

Σχεδιασμός φωτισμών: Νύσος Βασιλόπουλος

Σχεδιασμός βίντεο: Μάκης Φάρος

Οργάνωση – Εκτέλεση παραγωγής: Delta Pi

—

ΞΕΝΙΑ ΚΟΓΧΥΛΑΚΗ

SLAMMING

Παρασκευή 25 Ιουλίου | 20:00

Μέγαρο Χορού Καλαμάτας – Εναλλακτική Σκηνή

Τρεις περφόρμερ δεσμεύονται σε μια κοινή συμφωνία: έναν τελετουργικό χορό με αφετηρία το “slamming”. Μεταμορφώνουν στη σκηνή πρακτικές του mosh pit (του χώρου μιας συναυλίας ακριβώς μπροστά από τη σκηνή), ταλαντευόμενες μεταξύ οργής και απαλότητας, ωμότητας και εμπιστοσύνης, βίας και τρυφερότητας, εξερευνώντας αυτές τις ποιότητες όχι ως δίπολα αλλά ως αλληλένδετα στοιχεία μιας ιδιότυπης μορφής χορού. Το κοινό «βλέπει» τον ιδρώτα να στάζει, τις αναπνοές να εντείνονται, τις καρδιές να χτυπούν δυνατά, ενώ οι τρεις περφόρμερ είναι ολόψυχα παγιδευμένες σε ένα pit. Έχοντας ως σημείο εκκίνησης σωματικές πρακτικές που προκύπτουν αυθόρμητα σε συνθήκες συλλογικής έκφρασης, το χορογραφικό τρίο της Ξένιας Κογχυλάκη αναζητά τις συναισθηματικές αποχρώσεις στο επιθετικό πλήθος, ανασυγκροτώντας ένα συλλογικό τελετουργικό που κρύβεται πίσω από μια φαινομενική οργή. Προσεγγίζει τους χορούς του πλήθους όχι ως κάτι που πρέπει να αποκρυπτογραφηθεί, αλλά ως τόπους εμπειρίας, όπου νέες μορφές οικειότητας και νέοι τρόποι σωματικής συσχέτισης μπορούν να αναδυθούν.

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ

Ιδέα, χορογραφία: Ξένια Κογχυλάκη

Ερμηνεία / συν-δημιουργία: Ειρήνη Γεωργίου, Ξένια Κογχυλάκη, Noumissa Sidibé

Μουσική σύνθεση: Γιώργος Πούλιος

Σχεδιασμός φωτισμού: Νύσος Βασιλόπουλος

Βοηθός χορογράφου: Νώντας Δαμόπουλος

Δραματουργική υποστήριξη: André Uerba

Καλλιτεχνική συμβουλή: Έλενα Νοβάκοβιτς

Styling: Μαριάνθη Χατζηκίδη

Υπεύθυνη παραγωγής: Όλγα Τσατσούλη

Εκτέλεση παραγωγής: howtomakeyourlifeharder

Παραγωγή: Στέγη Ιδρύματος Ωνάση

Η Onassis AiR fellow Ξένια Κογχυλάκη πραγματοποίησε μέρος της έρευνας του Slamming στο BIT Teatergarasjen, στο Μπέργκεν της Νορβηγίας, στο πλαίσιο του προγράμματος Transmissions, που υποστηρίζεται από το EEA Grants (Χορηγίες Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου) και τους Νορβηγικούς Χρηματοδοτικούς Μηχανισμούς 2014–2021.

Το Slamming της Ξένιας Κογχυλάκη παρουσιάστηκε για πρώτη φορά στην Αθήνα στο πλαίσιο του Onassis Dance Days το 2024.

Υποστηρίζεται από το πρόγραμμα «Εξωστρέφεια» της Στέγης του Ιδρύματος Ωνάση.

—

ΑΓΝΗ ΠΑΠΑΔΕΛΗ ΡΩΣΣΕΤΟΥ

ΤΗ ΜΕΡΑ ΠΟΥ ΑΝΕΒΗΚΑ ΤΟ ΒΟΥΝΟ ΜΕΧΡΙ ΠΑΝΩ

Σάββατο 26 Ιουλίου | 19:30

Μέγαρο Χορού Καλαμάτας – Εναλλακτική Σκηνή

Το έργο Τη μέρα που ανέβηκα το βουνό μέχρι πάνω αναπτύσσεται γύρω από τη λειτουργία της αναπνοής.

Η χορογραφία δομείται από τις χορεύτριες πάνω σε μια παρτιτούρα αναπνοών, η οποία, πέρα από τη χροιά και τον ρυθμό της αναπνοής, καθορίζει τον τρόπο κίνησης κάθε σώματος, καθώς και τον τρόπο σύνδεσης των χορευτριών. Το σώμα γίνεται ένα ασκί, του οποίου η μορφή και η κίνηση είναι απόρροια του πώς ο αέρας μπαίνει και βγαίνει από αυτό, φτάνοντάς το συχνά στα όριά του.

Το έργο αποπειράται να αποδώσει συγχρόνως δύο διαστάσεις αυτής της ακούσιας και απαραίτητης για τη ζωή λειτουργίας: αφενός την τεχνική, «μηχανιστική» της διάσταση, όπου ο αέρας είναι το καύσιμο για το σώμα-μηχανή και το σώμα είναι υποταγμένο σε μια αδιάκοπη συνέχεια εισπνοών και εκπνοών· αφετέρου μια πιο ποιητική, αυτή κατά την οποία η ανάσα γίνεται η πνοή της ζωής και επιτρέπει να αναδυθούν εικόνες, στιγμές και σχέσεις ανάμεσα στα δύο σώματα.

Το έργο Τη μέρα που ανέβηκα το βουνό μέχρι πάνω, με την παιδικότητα με την οποία αρθρώνεται ως τίτλος, υπαινίσσεται τις συνέπειες που επιφέρει στο σώμα το επίτευγμα του «να ανέβει κανείς το βουνό μέχρι πάνω», τις καταστάσεις από τις οποίες το σώμα περνά για να τα καταφέρει «μέχρι πάνω». Συγχρόνως, σε ένα φαντασιακό επίπεδο, το ανάγλυφο του βουνού προσομοιάζει σε αυτό του σώματος — πόσο μάλλον όταν αυτό «λαξεύεται» από την αναπνοή και, επομένως, τον χρόνο.

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ

Χορογραφία: Αγνή Παπαδέλη Ρωσσέτου

Χορεύουν: Βιτόρια Κωτσάλου & Αγνή Παπαδέλη Ρωσσέτου

Μουσική: Ράγκναρ Ανδρέας Κασάπης

Δραματουργία: Ελένη Μολέσκη

Σχεδιασμός κοστουμιών: Ελευθερία Αράπογλου / Digitaria

Σχεδιασμός φωτισμών: Μαρία Αθανασοπούλου

Συνεργάτιδες στην έρευνα: Ελευθερία Λαγουδάκη & Βασούλα Δελλή

—

THOMAS HAUERT & ΕΡΜΗΣ ΜΑΛΚΟΤΣΗΣ

FOR ALL WE KNOW

Κυριακή 27 Ιουλίου | 19:30

Μέγαρο Χορού Καλαμάτας – Εναλλακτική Σκηνή

For All We Know (Σ. τ. Μ: από το ομώνυμο τραγούδι των Donny Hathaway και Roberta Flack) είναι ο τίτλος που δόθηκε αυθόρμητα σε αυτή την αυτοσχέδια σκηνική επανασύνδεση του Ερμή Μαλκότση και του Thomas Hauert. Οι δύο χορευτές γνωρίστηκαν πριν περισσότερα από 20 χρόνια, συνεργάστηκαν σε ένα αυτοσχέδιο ντουέτο στη σειρά Sushi 10 στο Άμστερνταμ, σε επιμέλεια του David Zambrano, και αργότερα χόρεψαν και πάλι μαζί στο ομαδικό έργο Twelve Flies Went Out At Noon, σε σκηνοθεσία David Zambrano. Ήταν μια συναρπαστική συνάντηση που γέννησε όνειρα και προσδοκίες για μελλοντικές συνεργασίες. Αλλά καθώς η ζωή περνάει και ο χρόνος κυλά: Από όσο ξέρουμε, μπορεί να μην ξανασυναντηθούμε ποτέ… ξέρουμε πως το αύριο μπορεί να μην έρθει ποτέ. Από τότε έχουν μεσολαβήσει πολλά. Τώρα, το Διεθνές Φεστιβάλ Χορού Καλαμάτας ανοίγει επιτέλους την πόρτα σε εκείνο το αύριο. Προς στιγμήν, μας μπέρδεψε ένα άλλο τραγούδι (Σ.τ.Μ: από τους Carpenters) με τον ίδιο τίτλο. Αλλά ο στίχος ξένοι από πολλές απόψεις από αυτό το άλλο τραγούδι, έφερε μία ακόμη ενδιαφέρουσα ανατροπή…

—

ΜΕΓΑΡΟ ΧΟΡΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ – ΦΟΥΑΓΙΕ

ΘΟΔΩΡΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ & ΜΑΡΙΑΝΝΑ ΚΑΒΑΛΛΙΕΡΑΤΟΥ

ΡΑΝΤΑΡ

Κυριακή 20 Ιουλίου | 21:00

Μέγαρο Χορού Καλαμάτας – Φουαγιέ

Το Ραντάρ είναι η συνάντηση δύο ανθρώπων. Η συνάντηση δύο μορφών τέχνης: της μουσικής και του χορού. Είναι η μεταξύ τους γλώσσα, δίχως λέξεις. Το παιχνίδι δύο αντιθέτων που μόνο μαζί μπορούν να υπάρξουν. Άλλοτε συμβαδίζουν, άλλοτε απομακρύνονται.

Αρσενικό – Θηλυκό. Φως – Σκοτάδι. Γέλιο – Κλάμα. Ήχος – Σιωπή. Κίνηση – Παύση.

Το έργο γεννιέται από τη συνομιλία δύο καλλιτεχνών, μέσω της εκφραστικής γλώσσας του καθενός—της μουσικής και του χορού, του ήχου και της κίνησης, της σιωπής και της ακινησίας—σε μια σκηνική συνθήκη που διαμορφώνεται κάθε φορά ανάλογα με τον χώρο. Μοναδικά μέσα: το πιάνο και το σώμα. Ο διάλογός τους ξετυλίγεται μέσα από τη συμφωνία ή τη διαφωνία τους.

Τα εργαλεία τους είναι ένας δομημένος αυτοσχεδιασμός, με βασικούς πυλώνες μέσα στην ηχητική και κινητική παρτιτούρα, επιτρέποντας όμως την ανατροπή και την αναδόμησή της. Ο κάθε θεατής καλείται να συνυπάρξει σε αυτή τη συνομιλία ως τρίτος ερμηνευτής. Συμπεριλαμβάνεται ενεργά — όχι όμως διαδραστικά — ώστε να διαμορφωθεί μια συλλογική συνθήκη σκηνικής δράσης και θέασης. Έτσι, στο Ραντάρ βρισκόμαστε όλοι κάτω από την ίδια επικοινωνιακή ομπρέλα.

Ιδέα – Σύλληψη: Θοδωρής Οικονόμου & Μαριάννα Καβαλλιεράτου

Μουσική σύνθεση: Θοδωρής Οικονόμου

Χορογραφία: Μαριάννα Καβαλλιεράτου

—

ΧΟΡΟΣ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ

ΜΠΑΛΕΤΟ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΛΥΡΙΚΗΣ ΣΚΗΝΗΣ | THE PLACE

REQUARDT & ROSENBERG

FUTURE CARGO

Σάββατο 19 Ιουλίου | 20:30 & Παρασκευή 25 Ιουλίου | 22:30

Κεντρική Πλατεία Καλαμάτας

Το Μπαλέτο της Εθνικής Λυρικής Σκηνής σε συμπαραγωγή με το γνωστό κέντρο χορού The Place του Λονδίνου παρουσιάζουν το Future Cargo στις 19 και 25 Ιουλίου στο Διεθνές Φεστιβάλ Χορού Καλαμάτας, μια παράσταση χορού επιστημονικής φαντασίας, που εκτυλίσσεται σε ένα φορτηγό μήκους 12 μέτρων. Όπως όλες οι παραστάσεις των Frauke Requardt [Φράουκε Ρέκβαρτ] & David Rosenberg [Ντέιβιντ Ρόζενμπεργκ], έτσι και η πιο πρόσφατη δουλειά τους προσφέρει μια προσεγμένα ολοκληρωμένη και βαθιά προσωπική εμπειρία ενός μεγάλης κλίμακας χορευτικού θεάματος, που θα μαγέψει τον λάτρη του σύγχρονου χορού. Η συμπαραγωγή με το The Place και η περιοδεία υλοποιούνται με τη στήριξη της δωρεάς του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος (ΙΣΝ) για την ενίσχυση της καλλιτεχνικής εξωστρέφειας της Εθνικής Λυρικής Σκηνής.

Ένα φορτηγό καταφθάνει από ένα άγνωστο μέρος, κουβαλώντας μυστηριώδες φορτίο. Τα ρολά ανασηκώνονται, μια παράξενη και ακατανίκητη διαδικασία τίθεται σε κίνηση. Ασημένια πλάσματα ξεπροβάλλουν από το εσωτερικό, αποκαλύπτοντας έναν ολόκληρο κόσμο. Κάθε θεατής λαμβάνει σετ ακουστικών, που του επιτρέπει να ακούει τι συμβαίνει μέσα στο κοντέινερ, βυθίζοντάς τον στο εικαστικά εντυπωσιακό σκηνικό μεγάλων διαστάσεων. Το κοινό που αναζητά βιωματικές και περιπετειώδεις παραστάσεις, θα καθηλωθεί από την εμβυθιστική, εμπειρική φύση της παράστασης.

Όπως χαρακτηριστικά αναφέρουν οι Frauke Requardt & David Rosenberg: «Οραματιζόμαστε τη δημιουργία ενός απίθανου εσωτερικού χώρου, που αψηφά τις προκαθορισμένες αντιλήψεις του κοινού. Θέλουμε να προσκαλέσουμε το κοινό σε έναν κόσμο, που δεν πίστευαν ποτέ πώς θα μπορούσε να υπάρξει.»

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ

Σκηνικό & Κοστούμια: Hannah Clark

Μουσική & Ήχος: Ben & Max Ringham

Σχεδιασμός Φωτισμού: Malcolm Rippeth

Με τη συμμετοχή Χορευτών του Μπαλέτου της Εθνικής Λυρικής Σκηνής.

Παραγωγή: Εθνική Λυρική Σκηνή

Συμπαραγωγή: The Place

Υποστήριξη παραγωγής και περιοδείας: Third Version Creative

Μέγας Δωρητής ΕΛΣ & Δωρητής Παράστασης: Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος (ΙΣΝ)

—

MARCO DA SILVA FERREIRA

FANTASIE MINOR

Εκτέλεση παραγωγής παντός χώρου από το Εθνικό Χορογραφικό Κέντρο της Καέν στη Νορμανδία.

Κυριακή 20 Ιουλίου | 20:00

Δημοτικό Πάρκο Σιδηροδρόμων Καλαμάτας

Ο τίτλος της παράστασης Fantasie minor του Marco da Silva Ferreira [Μάρκο ντα Σίλβα Φερέιρα] προέρχεται από την ορολογία και το ρεπερτόριο του πιάνου και γεννήθηκε μέσα από τη συνάντηση με τους Chloé Robidoux και Anka Postic, δύο καλλιτέχνες του χορού από την Καέν που χορεύουν μαζί από τα παιδικά τους χρόνια. Με καταβολές από τους χορούς της urban κουλτούρας (hip-hop, dancehall, house), η κοινή τους διαδρομή επηρέασε ουσιαστικά τη σχέση τους και την προσωπική τους εξέλιξη.

Το έργο δημιουργήθηκε από ανάθεση του Εθνικού Χορογραφικού Κέντρου της Καέν της Νορμανδίας, για μία παράσταση που να μπορεί να παρουσιαστεί σε πολύ διαφορετικούς χώρους: με μια σκηνή εύκολα προσαρμόσιμης επιφάνειας 4 × 4 μέτρων, το Fantasie minor μπορεί να παρουσιαστεί σε εσωτερικούς ή υπαίθριους χώρους, σε θέατρα ή κήπους, σε δημόσιες πλατείες κ.λπ. Ο περιορισμένος σκηνικός χώρος επιβάλλει συνεχή εγγύτητα μεταξύ των χορευτών, ένα στοιχείο το οποίο πρέπει να διαπραγματεύονται συνεχώς και με το οποίο καλούνται να συνυπάρχουν.

Αυτός ο επιμερισμός του χώρου αποτελεί πρόκληση και για τη μουσική της παράστασης: τη Φαντασία σε Φα ελάσσονα, έργο 103 του Franz Schubert, σύνθεση για τέσσερα χέρια στο πιάνο, που βρίσκεται σε αντιστοιχία με τα τέσσερα πόδια των χορευτών στον περιορισμένο αυτό χώρο.

Καθώς προέρχονται από την κουλτούρα των «battles» και των «cyphers», οι δύο ερμηνευτές ανανεώνουν διαρκώς την πρακτική τους. Ανάμεσά τους υπάρχει κάτι βαθιά φιλικό αλλά και ανταγωνιστικό, σαν να υπακούν στη λογική του παιχνιδιού. Τα βιογραφικά αυτά στοιχεία, οι μνήμες της παιδικής ηλικίας, διατρέχουν τη χορογραφική σύνθεση, η οποία εμπνέεται από τους χορούς που έχουν μελετήσει τα σώματά τους. Το Fantasie minor λειτουργεί σαν ένα τελετουργικό μετάβασης – ιδέα που εντείνεται από το γεγονός ότι η Φαντασία σε Φα ελάσσονα ήταν το τελευταίο έργο που συνέθεσε ο Schubert πριν πεθάνει στα 31 του χρόνια: σαν προαίσθημα μιας άλλης μετάβασης.

Ο χορός συνδιαλέγεται με τη σύνθεση ακολουθώντας την απεικονιστική προσέγγιση των urban χορών στη μουσική. Η παράσταση ξεκινά δεξιοτεχνικά, σχεδόν επιθετικά, όμως όσο εξελίσσεται η χορογραφία αναδύονται και άλλες ποιότητες. Σαν οι ερμηνευτές να επιτρέπουν στον εαυτό τους να βιώσουν ή να αποκαλύψουν μια πιο εύθραυστη περιοχή. Η μουσική κινείται ανάμεσα σε διαθέσεις που τους επιτρέπουν να εναλλάσσονται ανάμεσα σε αυτά τα δύο άκρα. Οι άκαμπτες μπότες που φορούν, φορεμένες σαν παπούτσια μπαλέτου σε όλη τη διάρκεια του έργου, ενισχύουν αυτές τις μεταπτώσεις. Προσδίδουν βάρος και γείωση στις φιγούρες τους. Το ντουέτο χτίζεται γύρω από αυτή την αντίθεση: το πόδι που χτυπά το έδαφος με δύναμη και σιγουριά και το σχεδόν κρυστάλλινο piqué του κλασικού μπαλέτου. Το παράλογο και το δεξιοτεχνικό μετατρέπονται σε αφετηρία για μια αισθητική, τεχνική και προσωπική ανακάλυψη.

— Marco da Silva Ferreira, Σεπτέμβριος 2021

Η παράσταση Fantasie Minor θα παρουσιαστεί και στις 19.07 στην Navarino Agora της Costa Navarino στο πλαίσιο της συνεργασίας του Διεθνούς Φεστιβάλ Χορού Καλαμάτας με το Ίδρυμα Καπετάν Βασίλη και Κάρμεν Κωνσταντακόπουλου, με στόχο την ανάδειξη και προώθηση της πολιτιστικής κληρονομιάς και της σύγχρονης πολιτιστικής δημιουργίας της Μεσσηνίας σε διεθνή δίκτυα επισκεπτών.

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ

Σύλληψη, χορογραφία: Marco da Silva Ferreira

Ερμηνεία: Anka Postic και Chloé Robidoux

Ηχητικός σχεδιασμός και σύνθεση: Rui Lima και Sérgio Martins, βασισμένοι στη Φαντασία σε Φα ελάσσονα του Franz Schubert

Πιάνο: Lígia Madeira και Luís Duarte

Ηχογράφηση και μίξη: Suse Ribeiro

Σχεδιασμός φωτισμού: Marco da Silva Ferreira, σε συνεργασία με τους Florent Beauruelle και Valentin Pasquet

Κοστούμια: Aleksandar Protic

Βοηθός Χορογράφου: Elsa Dumontel

Τεχνικοί υπεύθυνοι (εκ περιτροπής): Florent Beauruelle ή Valentin Pasquet

Παραγωγή: Εθνικό Χορογραφικό Κέντρο της Καέν στη Νορμανδία

Συμπαραγωγή: Le Trident (Scène nationale de Cherbourg-en-Cotentin), TANDEM Scène nationale Arras-Douai, Culture Commune (Scène nationale du bassin minier du Pas-de-Calais), Espace 1789 (Scène conventionnée d’intérêt national pour la danse de Saint-Ouen), Atelier de Paris / CDCN

Με την υποστήριξη: Υπουργείο Πολιτισμού (Γαλλία) – Πρόγραμμα Residency for Associated Artist της DRAC Normandie, Νομαρχία του Καλβαντός (residency στην Terre d’Auge), Caisse des Dépôts, Institut Français (για τη Γαλλο-Πορτογαλική Πολιτιστική Σεζόν 2022)

Παροχή στούντιο: La Bibi, Caen

Το Εθνικό Χορογραφικό Κέντρο της Καέν στη Νορμανδία επιχορηγείται από το Γαλλικό Υπουργείο Πολιτισμού – DRAC Νορμανδίας, την Περιφέρεια Νορμανδίας, τον Δήμο της Καέν, και τις Νομαρχίες Calvados, Manche και Orne. Λαμβάνει επιπλέον στήριξη από το Institut Français για ορισμένες διεθνείς περιοδείες.

—

ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΚΑΛΛΙΜΑΝΗ

ΦΩΝΕΣ

Τρίτη 22 Ιουλίου | 21:00

Αμφιθέατρο Κάστρου Καλαμάτας

Επετειακή δράση για τα 30 χρόνια του Διεθνούς Κέντρου Χορού Καλαμάτας, με δελτίο ελεύθερης εισόδου

Η παράδοση είναι μνήμη. Ο χορός είναι μνήμη. Το τραγούδι είναι μνήμη.

Η χορευτική περφόρμανς Φωνές είναι το αποτέλεσμα της συνεργασίας της χορογράφου Παναγιώτας Καλλιμάνη με γυναίκες και άνδρες χορωδούς από τις Λέσχες Φιλίας, Αλληλεγγύης και Πολιτισμού Α και Β του Δήμου Καλαμάτας. Αφετηρία της δημιουργικής διαδικασίας αποτέλεσε ο Καλαματιανός χορός, ένας παραδοσιακός κυκλικός χορός που συνδέεται άμεσα με την ιστορία και τη συλλογική μνήμη της πόλης.

Μέσα από δύο εργαστήρια φωνητικού και κινητικού αυτοσχεδιασμού, η ομάδα εστίασε στη δομή, τον ρυθμό και τις δυναμικές του Καλαματιανού, αναζητώντας νέους τρόπους να τον βιώσει και να τον επανερμηνεύσει. Η δομή του παραδοσιακού χορού και τραγουδιού, σε αυτή την περφόρμανς, ανασχηματίζεται από τις προσωπικές αφηγήσεις και τις μνήμες των συμμετεχόντων.

Μέσα από αυτές τις ιστορίες, οι φωνές και τα σώματα συνθέτουν ένα νέο, συλλογικό αφήγημα, όπου ο παραδοσιακός ρυθμός του Καλαματιανού μεταμορφώνεται σε μια ζωντανή καταγραφή της μνήμης και της εμπειρίας τους. Ο χορός έγινε σημείο συνάντησης ανάμεσα στο παρελθόν και το παρόν, ενώ η φωνή και η κίνηση ενώθηκαν σε μια παράσταση που εξερευνά το πώς η μνήμη μεταφέρεται και μεταμορφώνεται στο πέρασμα του χρόνου.

Στο Αμφιθέατρο του Κάστρου Καλαμάτας, έναν χώρο βαθιά συνδεδεμένο με την ιστορία και την πολιτιστική ταυτότητα της πόλης, οι φωνές και τα σώματα των γυναικών και των ανδρών συνδιαλέγονται με το παρελθόν και το παρόν. Ο ρυθμός του Καλαματιανού και ο παλμός της μουσικής αντηχούν μέσα στο κάστρο, μετατρέποντας την παράσταση σε μια τελετουργία όπου η συλλογική μνήμη ζωντανεύει.

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ

Χορογραφία: Παναγιώτα Καλλιμάνη

Βοηθός χορογράφου: Αναστάσης Καραχανίδης

Πρωτότυπη μουσική σύνθεση: Αλεξάνδρα Κατερινοπούλου

Συμμετέχοντες:

Αγγελοπούλου Αθηνά, Αθανασάκη Μαρία, Αρζόγλου Μαγδαληνή, Βασιλειάδη Αικατερίνη, Βασιλειάδης Ευθύμιος, Γερακάρη Μαρία, Δεληγιάννη Σταματία, Δημοπούλου Παναγιώτα, Ηλιακοπούλου Βασιλική, Κανελλοπούλου Ναυσικά, Καρούτα Κωνσταντίνα, Κάργα Αυρηλία, Κοντοπούλου Βίκυ, Κορμποπούλου Μαρία, Κουλέτση Σταυρούλα, Κουμουνδούρου Ευθαλία, Κωνσταντοπούλου Βασιλική, Λεβεντέα Ελένη, Μουτσούλα Μάγδα, Μπαχούρου Γρηγορία, Ξανθάκη Θεοδοσία, Πάνταζάρα Κωσταντίνα, Πεπόνης Γεώργιος, Πράττη Σταυρούλα, Ρομπόγλου Ελένη, Σπετζοπούλου Ευανθία, Τσαγδή Σουλτάνα, Τσαλακουβέρτας Νικόλαος, Τσώνη Ευγενία, Φουρναράκου Σταυρούλα, Χαντζή Ευπραξία, Χουλιάρα Παναγιώτα.

—

ΑΝΩΤΕΡΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΧΟΡΟΥ ΕΘΝΙΚΗΣ ΛΥΡΙΚΗΣ ΣΚΗΝΗΣ

EPILOGUE

2 παραστάσεις

Τρίτη 22 Ιουλίου | 22:30

Λιμάνι Καλαμάτας

Η Ανώτερη Επαγγελματική Σχολή Χορού της Εθνικής Λυρικής Σκηνής υπό την καλλιτεχνική επιμέλεια του Διευθυντή Σπουδών της, Γιώργου Μάτσκαρη, παρουσιάζει σε συνεργασία με το Διεθνές Φεστιβάλ Χορού Καλαμάτας την παράσταση Epilogue. Στην πρώτη της συμμετοχή στο Διεθνές Φεστιβάλ Χορού Καλαμάτας, η Σχολή Χορού της ΕΛΣ θα παρουσιάσει στις 22 Ιουλίου 2025, στο Λιμάνι της Καλαμάτας, ένα απαιτητικό δίπτυχο σύγχρονου χορού με τα χορογραφικά έργα Dive του Edouard Hue [Εντουάρ Υ] και Skipping on Stardust της Ερμίρα Γκόρο. Η περιοδεία της Σχολής Χορού της ΕΛΣ υλοποιείται με τη στήριξη της δωρεάς του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος (ΙΣΝ) [www.SNF.org] για την ενίσχυση της καλλιτεχνικής εξωστρέφειας της Εθνικής Λυρικής Σκηνής.

EDOUARD HUE

DIVE

Το ένστικτο αποτελεί την κινητήρια δύναμη πίσω από τις δημιουργίες του Edouard Hue. Αυτή η έμφυτη και ισχυρή τάση, κοινή σε όλα τα έμβια όντα, είναι τόσο μυστηριώδης όσο και φυσική. Πρόκειται για μια πρωταρχική αίσθηση, διαρκώς παρούσα, που διαμορφώνει τις πράξεις μας πέρα από τη συνειδητή βούληση. Για τον Hue, το ένστικτο λειτουργεί ως γεννήτρια συναισθημάτων και αισθήσεων — μια αόρατη δύναμη που μας καθοδηγεί στη ζωή. Αλλά τι είναι, στην πραγματικότητα;

Το Dive κατακλύζει τη σκηνή με ένα χορογραφικό κύμα που πηγάζει από τα ακατέργαστα ένστικτα του χορογράφου και των ερμηνευτών. Το έργο αποτελεί μια βαθιά εξερεύνηση της διαίσθησης — της προέλευσής της, των ερεθισμάτων της και της επίδρασής της στις επιλογές μας. Οι χορευτές επιδίδονται σε ένα σωματικό, αδιάκοπο ερώτημα γύρω από την ύπαρξη, εντείνοντας την ωμότητα και την τεχνική δεξιοτεχνία του έργου.

Για τη Σχολή Χορού της ΕΛΣ, ο Edouard Hue ανασυνθέτει ένα απόσπασμα από τη δεύτερη πράξη του Dive. Εδώ, το ένστικτο απογυμνώνει την κίνηση, φέροντάς τη στην καθαρότερη μορφή της — διαμορφωμένη από την αμεσότητα, την παρόρμηση και την αναγκαιότητα. Οι ερμηνευτές εκθέτουν τη διαδικασία της δημιουργίας, αποκαλύπτοντας έναν χορό βαθιά προσωπικό και ταυτόχρονα συναρπαστικό.

Μετά από μια σειρά ανεξάρτητων πρότζεκτ, ο Hue επιστρέφει στην ουσία της χορογραφικής του γλώσσας με το Dive, παρασύροντας το κοινό σε μια αδιάκοπη ροή συναισθημάτων. Πρόκειται για μια δυναμική και υπνωτιστική εμπειρία που μεταφέρει τους θεατές σε ένα προσωπικό, αλλά ανεπιτήδευτο ταξίδι στα βάθη του ενστίκτου.

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ

Χορογραφία: Edouard Hue

Μουσική σύνθεση: Jonathan Soucasse

Σχεδιασμός φωτισμών: Arnaud Viala

Δραματουργική συμβολή: Hugo Roux

Υπεύθυνος Προβών: Jaewon Jung

Χορεύουν: Μπιντάκος Λάμπρος, Σταθοπούλου Θεοδoσία, Δήμου Γεωργία, Κοντοζής Κυριάκος, Πίχλερ-Γάσπαρη Μαρία, Σπανού Αλεξάνδρα, Χριστοδούλου Πάτρα, Γκουντούνι Ορέστ, Νικοδήμου Ελένη, Σούλιου Ηλέκτρα-Ιωάννα, Χαλκιά Όλγα

Αναπληρώσεις: Παναγιώτου Χρυσταλλένα, Τσίγγος Γεώργιος

ERMIRA GORO

SKIPPING ON STARDUST

Μια χορογραφική σύνθεση όπου η κίνηση γίνεται ζωντανός διάλογος ανάμεσα στο σώμα, τον χώρο και το συναίσθημα. Οι χορευτές πλάθουν εικόνες που άλλοτε ρέουν απαλά και άλλοτε εκρήγνυνται, δημιουργώντας έναν διάλογο ανάμεσα στο φως και τη σκιά, την ένταση και τη γαλήνη. Μια παράσταση που δεν ακολουθεί γραμμική αφήγηση, αλλά ξεδιπλώνεται σαν ένα ποίημα του σώματος, ανοιχτό σε ερμηνείες.

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ

Χορογραφία: Ερμίρα Γκόρο

Βοηθός χορογράφου / Επιμέλεια προβών: Ηρώ Κόντη

Μουσική: TBC

Σχεδιασμός φωτισμών: Δημήτρης Κουτάς

Χορεύουν: Βασιλοπούλου Μαρία Ελπίδα, Καραταράκη Μιχαήλα, Κωνσταντέλλου Μαρία,

Μαυρίκη Παρασκευή-Μαρία, Μητσιάνη Δανάη Αικατερίνη, Μπιντάκος Λάμπρος,

Παναγιώτου Χρυσταλλένα, Σολομωνίδη Αργυρώ, Σταθοπούλου Θεοδοσία, Στρατή Γεωργία, Γιαννούλη Μαρία, Δήμου Γεωργία, Καλογεροπούλου Αγγελική, Καπούνη Λυδία, Κοντοζής Κυριάκος, Λαμπρινού Μαρία, Νικολάου Σοφία, Πίχλερ-Γάσπαρη Μαρία, Σπανού Αλεξάνδρα, Τσίγγος Γεώργιος, Χριστοδούλου Πάτρα, Αρφαρά Λαμπρινή–Μικαέλα, Γκουντούνι Ορέστ,

Καρίπογλου Σοφία, Μέρμηγκα Ελένη, Νικοδήμου Ελένη, Σκυριανού Αικατερίνη, Σούλιου Ηλέκτρα-Ιωάννα, Χαλκιά Όλγα

Υποστηρικτής αερομεταφορών περιοδείας: Aegean Airlines

Μέγας Δωρητής ΕΛΣ & Δωρητής παράστασης: Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος

—

ΜΑΡΘΑ ΠΑΣΑΚΟΠΟΥΛΟΥ

DANCE YOUR WAY OUT

Πέμπτη 24 Ιουλίου | 10:00 & 19:30

Δημοτικό Πάρκο Σιδηροδρόμων Καλαμάτας

Το Dance Your Way Out είναι μια ακουστική-περιπατητική εμπειρία, μια καθοδηγούμενη διαδρομή για τη χαρά της κίνησης και την απόλαυση του ελεύθερου χορού. Οι συμμετέχοντες συναντούν τους «οδηγούς» τους και τους ακολουθούν κατά μήκος μιας διαδρομής στον δημόσιο χώρο, σερφάροντας ανάμεσα σε αφηγηματικές φωνές και πρακτικές σωματικές οδηγίες. Το έργο αντλεί έμπνευση από την ιδέα της «χορευτικής πανούκλας» (dancing plague, choreomania) και της μεταδοτικότητας του χορού — ένα κοινωνικό φαινόμενο που εμφανίστηκε στα τέλη του Μεσαίωνα, παρασύροντας ανθρώπους σε έναν αδιάκοπο χορό για μέρες. Βασίζεται στην ψυχαγωγία και την ικανότητα του ανθρώπινου σώματος να «ακούει» τον ρυθμό. Προτείνει μια συλλογική εμπειρία και μια πρόσκληση σε έναν tekno χορό μέσα στον δημόσιο χώρο.

Πώς βιώνουμε την καθημερινή μας διαδρομή στην πόλη μέσα από τον ήχο και την κίνηση; Οι συμμετέχοντες πλοηγούνται σαν μια ομάδα που ακολουθεί τον δικό της ρυθμό, ανάμεσα στις διαφορετικές χρονικότητες που προτείνει το τοπίο.

Το Dance Your Way Out είναι μια ζωντανή και ηχηρή εμπειρία για τους συμμετέχοντες, ενώ παραμένει σιωπηλή για τους παρατηρητές!

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ

Ιδέα & Σχεδιασμός / Χορογραφία: Μάρθα Πασακοπούλου

Ανάπτυξη Υλικού / Ερμηνεία: Χριστίνα Καραγιάννη, Δέσποινα Σανιδά-Κρεζία, Μάρθα Πασακοπούλου

Σύνθεση / Ηχητικός Σχεδιασμός: Άννα-Μαρία Ράμμου

Μια παραγωγή του Flux Laboratory.

—

ΚΡΑΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΟΡΧΗΣΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ

Διεύθυνση: Δάφνις Κόκκινος

2 παραστάσεις

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ Γ’ ΕΤΟΥΣ

Πέμπτη 24 Ιουλίου | 22:30

Λιμάνι Καλαμάτας

Το Γ’ έτος της Κρατικής Σχολής Ορχηστικής Τέχνης συμμετέχει στο Διεθνές Φεστιβάλ Χορού Καλαμάτας, φέρνοντας στη σκηνή τη δυναμική μίας νέας γενιάς χορευτών. Η εμπειρία της ζωντανής παράστασης σε ένα μεγάλο διεθνές φεστιβάλ αποτελεί ουσιαστικό μέρος της εκπαίδευσής τους, καθώς ο χορός διδάσκεται πλήρως μόνο μέσα από την πράξη. Στη συνάντησή τους με το κοινό, σε αυτό το πρώτο άνοιγμα προς τον κόσμο, γνώση και πράξη γίνονται ένα, σηματοδοτώντας τα πρώτα βήματα της πορείας τους στην τέχνη του χορού.

JASMIN VARDIMON

TOMORROW

Το έργο Tomorrow της Jasmin Vardimon [Γιάσμιν Βάρντιμον] είναι μια δυναμική χορογραφική σύνθεση που δημιουργήθηκε αρχικά το 2013 για το πρόγραμμα JV2 της Jasmin Vardimon Company. Η χορογραφία συνδυάζει φυσικό θέατρο, εκφραστική κίνηση και έντονη σωματικότητα, δημιουργώντας μια πολυεπίπεδη εμπειρία για το κοινό. Το έργο χαρακτηρίζεται από την ενσωμάτωση κειμένου, σουρεαλιστικής εικόνας και τη χρήση της φωνής — στοιχεία που αποτελούν χαρακτηριστικά γνωρίσματα της μεθοδολογίας της Vardimon.

Χορογράφος: Jasmin Vardimon

Ερμηνεία: Πέννυ Βάιου, Νίκος Βλαχογιάννης, Ελπίδα Θωμαΐδη, Φρόσω Κορδού, Ντανιέλα Λάμας, Ευρυδίκη Μάγκου, Σοφία Μούζουρα, Βασιλική Μπούστα, Χριστόφορος Παντούλας, Εστέλα Παπαδάκη, Δήμητρα Παπαντώνη, Παυλίνα Πλάτση, Αργυρένια Ρούσσου, Λυδία Σταματίου, Χριστίνα Τσίγκου, Αναστασία Φούκη, Μαίρη Χανδρινού

Restaging & Διευθύντρια προβών: Μαριλένα Δάρα

Διευθύντρια προβών: Μαρία Αδαμοπούλου

ΔΑΝΑΗ & ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ

THREE FRIENDS OF WINTER

Το Three Friends of Winter αντλεί έμπνευση από την έννοια της ανθεκτικότητας, όπως αυτή γίνεται αντιληπτή στην κινεζική κουλτούρα και στο ποίημα του Rumi “When was I less by dying”. Η δημιουργική μας διαδικασία περιλάμβανε τη δόμηση κινούμενων εικόνων, όχι από μία οπτική ανθρωποκεντρική, αλλά μέσα από τη σύνδεση με την ύπαρξή μας ως αναπόσπαστο μέρος της φύσης.

Χορογράφοι: Δανάη & Διονύσιος

Ερμηνεία: Πέννυ Βάιου, Νίκος Βλαχογιάννης, Ελπίδα Θωμαΐδη, Φρόσω Κορδού, Ντανιέλα Λάμας, Ευρυδίκη Μάγκου, Σοφία Μούζουρα, Βασιλική Μπούστα, Χριστόφορος Παντούλας, Εστέλα Παπαδάκη, Δήμητρα Παπαντώνη, Παυλίνα Πλάτση, Αργυρένια Ρούσσου, Λυδία Σταματίου, Χριστίνα Τσίγκου, Αναστασία Φούκη, Μαίρη Χανδρινού

Διευθύντρια προβών: Μαρία Αδαμοπούλου

—

ΧΟΡΟΣ ΣΕ ΠΟΛΕΙΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗ ΛΥΡΙΚΗ ΣΚΗΝΗ

Στο πλαίσιο του προγράμματος εξωστρέφειας του Φεστιβάλ στην Πελοπόννησο με τίτλο ΧΟΡΟΣ ΣΕ ΠΟΛΕΙΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ που υλοποιείται φέτος για πέμπτη χρονιά σε συνεργασία με την Περιφέρεια Πελοποννήσου και τους Δήμους των πόλεων, θα παρουσιαστεί στις 20, 21, 22, 23, 24, 26 και 27 Ιουλίου σε δημόσιους χώρους των πόλεων της Σπάρτης, του Άστρους Κυνουρίας, της Τρίπολης, του Ναυπλίου, του Ξυλοκάστρου, της Τρίπολης, της Πύλου και της Αρχαίας Ολυμπίας το έργο Future Cargo των Frauke Requardt και David Rosenberg από το Μπαλέτο της Εθνικής Λυρικής Σκηνής σε συμπαραγωγή με το γνωστό κέντρο χορού The Place του Λονδίνου.

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΠΕΤΑΝ ΒΑΣΙΛΗ ΚΑΙ ΚΑΡΜΕΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΟΠΟΥΛΟΥ

Στο πλαίσιο της σταθερής συνεργασίας του Φεστιβάλ με το Ίδρυμα Καπετάν Βασίλη και Κάρμεν Κωνσταντακόπουλου, με στόχο την ανάδειξη και προώθηση της πολιτιστικής κληρονομιάς και της σύγχρονης πολιτιστικής δημιουργίας της Μεσσηνίας σε διεθνή δίκτυα επισκεπτών, στις 19.07 θα παρουσιαστεί στην Navarino Agora της Costa Navarino τo έργo Fantasie minor του Marco da Silva Ferreira και στις 26.07 θα παρουσιαστεί στην Πύλο σε συνεργασία με τον Δήμο Πύλου-Νέστορος το έργο Future Cargo των Frauke Requardt και David Rosenberg από το Μπαλέτο της Εθνικής Λυρικής Σκηνής σε συμπαραγωγή με το κέντρο χορού The Place του Λονδίνου. Επίσης, θα διοργανωθούν δύο εργαστήρια κίνησης: ένα εργαστήρι για γονείς και παιδιά από τη Σάνια Στριμπάκου στην Costa Navarino στις 15.07 και ένα εργαστήρι για ΑμεA από τις Ειρήνη Κουρούβανη και Βενετσιάνα Καλαμπαλίκη στο Μουσείο Πάνου & Ηλία Ηλιόπουλου στα Φιλιατρά στις 21.07.

—

ΠΑΡΑΛΛΗΛΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ

Ένα πλούσιο πρόγραμμα παράλληλων δράσεων εξελίσσεται σε διάλογο με το πρόγραμμα των παραστάσεων. Μία επετειακή έκθεση, μια νέα ενότητα με προβολές ταινιών χορού, μια συνάντηση-συζήτηση, και δυό βραδιές μουσικής και χορού.

—

Επετειακή Έκθεση | «Καλαμάτα, η πόλη του χορού»

18-27.07 | 18:00 – 23:00 | Μέγαρο Χορού Καλαμάτας – Φουαγιέ

Στο χώρο του Φουαγιέ του Μεγάρου Χορού κατά τη διάρκεια του φεστιβάλ παρουσιάζεται η επετειακή περιοδική έκθεση «Καλαμάτα, η πόλη του χορού». Μια έκθεση που αναδεικνύει την ιστορία του φεστιβάλ μέσα από θραύσματα – αφίσες, προγράμματα, φωτογραφίες και βίντεο – του αρχείου του και νέες δημιουργίες.

Μέσα σε αυτό το πλαίσιο και είκοσι-οκτώ χρόνια μετά την ανάθεση δημιουργίας του από το Φεστιβάλ το 1997, το εμβληματικό έργο Mνημείο του Δημήτρη Παπαϊωάννου ανασύρεται από το αρχείο του Κέντρου Χορού Καλαμάτας και προβάλλεται στο Φουαγιέ του Μεγάρου Χορού. Ένα σόλο αφιερωμένο στη Nelly’s, τη φωτογράφο που απαθανάτισε τις απαρχές του εξπρεσιονιστικού χορού. Είναι το μοναδικό σόλο που έχει δημιουργήσει έως τώρα ο Δημήτρης Παπαϊωάννου και ερμηνεύει η Κατερίνα Παπαγεωργίου – Kat Válastur, ενώ τη βιντεο σκηνοθεσία υπογράφει ο Νίκος Χατζόπουλος. Ο Δημήτρης Παπαϊωάννου είχε πρωτοσυνεργαστεί με την Κατερίνα Παπαγεωργίου το 1997 και την είχε ερωτευθεί ως ερμηνεύτρια, όταν η Βίκυ Μαραγκοπούλου του πρότεινε να δημιουργήσει το έργο αυτό για το Φεστιβάλ Χορού Καλαμάτας.

Παράλληλα το αρχείο του Φεστιβάλ αποτελεί πηγή έμπνευσης για νέους διαλόγους και δημιουργίες νέων έργων, εικαστικών εκθέσεων, οπτικοακουστικών εγκαταστάσεων, video art, performances κ.ά. Στο Reimagine, η Λίλα Σωτηρίου δημιουργεί ένα νέο έργο, σε μουσική του Σταύρου Γασπαράτου, ένα βίντεο εμπνευσμένο από το αρχείο του Διεθνούς Φεστιβάλ Χορού Καλαμάτας, με φωτογραφίες και δημοσιεύσεις από την ιστορία του θεσμού. Στιγμές, πρόσωπα, σώματα και κινήσεις που έχουν αποτυπωθεί στο αρχειακό υλικό του Φεστιβάλ, καλλιτέχνες από την Ελλάδα και από τη διεθνή χορευτική σκηνή, συνθέτουν αυτό το οπτικοακουστικό έργο – φόρο τιμής σε όλο το ανθρώπινο δυναμικό που άφησε το καλλιτεχνικό του στίγμα στην 30χρονη πορεία του Φεστιβάλ.—

Προβολές Ταινιών Χορού – Dancing on Screen

19-27.07 | 18:00 | Εργατικό Κέντρο Καλαμάτας

Dancing on Screen

Το Διεθνές Φεστιβάλ Χορού Καλαμάτας εγκαινιάζει φέτος μια νέα θεματική ενότητα αφιερωμένη στη σχέση του χορού με την κινούμενη εικόνα.

Το πρόγραμμα προβολών Dancing on Screen, σε διάλογο με τις ζωντανές παραστάσεις του φεστιβάλ, θα πραγματοποιείται καθημερινά από τις 19 έως και τις 27 Ιουλίου 2025 στο Εργατικό Κέντρο Καλαμάτας, με ελεύθερη είσοδο. Απευθύνεται τόσο σε μυημένο κοινό όσο και σε θεατές που έρχονται για πρώτη φορά σε επαφή με το σύγχρονο χορό.

Το πρόγραμμα συγκροτείται από ένα πολυσυλλεκτικό μωσαϊκό κινηματογραφικών έργων που διερευνούν τη σχέση του χορού με την εικόνα μέσα από ποικίλα είδη, ύφη και κινηματογραφικές γλώσσες. Περιλαμβάνει ποιητικά φιλμ-μιούζικαλ, όπως το Symmetry του Ruben Van Leer, αλλά και βιογραφικά ντοκιμαντέρ, όπως το Maguy Marin: L’urgence d’agir του David Mambouch ή το One Day Pina Asked… της Chantal Akerman, που αποτυπώνουν το έργο εμβληματικών προσωπικοτήτων του σύγχρονου χορού μέσα από πολιτικό και υπαρξιακό πρίσμα. Παρουσιάζονται επίσης χοροθεατρικές μυθοπλασίες, όπως το Car Men του Jiří Kylián και το The Cost of Living των DV8, όπου η κοινωνική σάτιρα, η θεατρικότητα και η κίνηση συνδιαλέγονται σε ένα πλούσιο σωματικό πεδίο. Στο πρόγραμμα εντάσσονται ακόμα πειραματικά έργα αισθητηριακής περφόρμανς, όπως το Transept των Charmatz & Vayssié ή το τελετουργικό The Ferryman του Damien Jalet, που εστιάζουν στο σώμα ως φορέα συμβόλων, στοιχείων και μεταμορφώσεων. Το The Barre Project του William Forsythe, τέλος, αποτυπώνει με κομψότητα τη φόρμα και την αφαίρεση του κλασικού μπαλέτου, μέσα από μια κινηματογραφική σπουδή ακρίβειας και εκφραστικότητας.

Το σύνολο των προβολών χαρτογραφεί το φάσμα της κινητικής αφήγησης στον κινηματογράφο – από την τεκμηρίωση και το στοχασμό έως την παραίσθηση και τη μεταφορά – προτείνοντας ένα δημιουργικό διάλογο ανάμεσα στον φακό και το σώμα.

Η νέα αυτή ενότητα υλοποιείται σε συνεργασία με τη Delta Pi και πραγματοποιείται με την πολύτιμη υποστήριξη του Qualco Foundation και της Filmhouse / Νέας Κινηματογραφικής Λέσχης Καλαμάτας.

Θερμές ευχαριστίες στον Βασίλη Παπαευσταθίου για την εξαιρετική συνεργασία.

Αναλυτικό Πρόγραμμα Προβολών

Σάββατο 19.07 – 18:00

SYMMETRY (2015) – Ruben Van Leer

Ένα ποιητικό κινηματογραφικό μιούζικαλ που συνδέει την επιστήμη με την τέχνη και το CERN με το χορό, καθώς μια επιστήμονας παρασύρεται σε έναν συμβολικό, υπαρξιακό χορό ανάμεσα στη ζωή, το θάνατο και τη δημιουργία.

Κυριακή 20.07 – 18:00 & 22:00

MAGUY MARIN: L’URGENCE D’AGIR (2016) – David Mambouch

Ένα πορτρέτο της εμβληματικής Γαλλίδας χορογράφου Maguy Marin, που αναδεικνύει τη ριζοσπαστική της πορεία, εκεί όπου ο χορός συναντά την πολιτική, την κοινωνική ευαισθησία και την ανάγκη για δράση.

Δευτέρα 21.07 – 18:00

CAR MEN (2006) – Jiří Kylián

Μια χοροθεατρική ταινία γεμάτη χιούμορ και φαντασία, όπου τέσσερις χαρακτήρες περιπλανώνται σε ένα εγκαταλελειμμένο ανθρακωρυχείο, με την όπερα Κάρμεν να συναντά τον κινηματογράφο μέσα από την ευρηματική ματιά του Κύλιαν.

Τρίτη 22.07 – 18:00

THE COST OF LIVING (2004) – DV8 Physical Theatre

Μια δυναμική, ανατρεπτική ταινία που συνδυάζει σύγχρονο χορό και θέατρο για να σχολιάσει με ευαισθησία και σαρκασμό ζητήματα ταυτότητας, αναπηρίας και κοινωνικών προσδοκιών.

Τετάρτη 23.07 – 18:00

THE FERRYMAN (2016) – Damien Jalet & Gilles Delmas

Μια υπνωτιστική κινηματογραφική τελετουργία πάνω στη μετάβαση, τη θνητότητα και τη σχέση του ανθρώπου με τα στοιχεία της φύσης, σε χορογραφία του Damien Jalet.

Πέμπτη 24.07 – 18:00

ONE DAY PINA ASKED… (1983) – Chantal Akerman

Ένα ποιητικό ντοκιμαντέρ που αποτυπώνει την ιδιοφυΐα της Pina Bausch μέσα από πρόβες, παραστάσεις και την έντονη αλλά σιωπηλή της παρουσία, με το μοναδικό βλέμμα της Chantal Akerman.

Παρασκευή 25.07 – 18:00

THE BARRE PROJECT (2020) – William Forsythe

Ένα κινηματογραφικό έργο που καταγράφει τη δημιουργία μιας μπαλετικής σπουδής για την οθόνη, με την Tiler Peck (New York City Ballet) να ερμηνεύει μια σωματική συμφωνία ακριβείας και εσωτερικού ρυθμού, υπό την καθοδήγηση του William Forsythe.

Σάββατο 26.07 – 18:00

TRANSEPT (2023) – Boris Charmatz & César Vayssié

Ένα οπτικοκινητικό πείραμα που επαναπροσδιορίζει την εμπειρία της performance, με τον Boris Charmatz να ερμηνεύει και τον César Vayssié να κινηματογραφεί σε ένα συνεχές μονόπλανο όπου ο χορός, ο χρόνος και ο χώρος συγχωνεύονται σε μια εκστατική ροή.

Κυριακή 27.07 – 18:00

Big Plans – WORKSHOP PRESENTATION

Παρουσίαση των ταινιών χορού μικρού μήκους που δημιουργήθηκαν από τους συμμετέχοντες στο πλαίσιο του εργαστηρίου Big Plans, με τον Andi Xhuma. Μια ματιά στη νέα γενιά δημιουργών, μέσα από τη γλώσσα του σώματος και του φακού.—

Συναντήσεις Εκτός Σκηνής

19.07 | 12:00 | Μέγαρο Χορού Καλαμάτας – Φουαγιέ

Μία ενότητα υπό εξέλιξη που θα περιλαμβάνει ομιλίες, συζητήσεις, και αφορμές συνύπαρξης της ευρύτερης κοινότητας του χορού και του κοινού. Για εμάς, η κοινότητα του Φεστιβάλ είναι ένα σύνθετο σώμα που αποτελείται από χορογράφους, χορευτές, επαγγελματίες και σπουδαστές, συντελεστές, εκπροσώπους θεσμικών φορέων και κοινό. Στην ενότητα Συναντήσεις Εκτός Σκηνής ανοίγουμε ένα πεδίο διαλόγου της κοινότητας αυτής γύρω από θεματικές που διατρέχουν τα έργα του Φεστιβάλ.

Στις 19.07, προσκαλούμε τη Madeline Ritter σε μια συζήτηση με θέμα Αντικρίζοντας το μέλλον: μια συζήτηση για την τέχνη της γήρανσης. Με αφορμή τις δράσεις της ομάδας χορού Dance On Ensemble πάνω στη διερεύνηση της σχέσης χορού και ηλικίας, τόσο στη σκηνή όσο και στην κοινωνία, η Madeline Ritter, διευθύντρια της ομάδας, θα μας μεταφέρει σκέψεις και εργαλεία για την ανάπτυξη προγραμμάτων που αφορούν την τέχνη, τον κοινωνικό ιστό και που λαμβάνουν υπόψη το άτομο αλλά και ολόκληρο το σύστημα. Από την ίδρυσή της το 2015, η ομάδα Dance On Ensemble αναδεικνύει κάτι που εδώ και καιρό δεν έχει αξιολογηθεί επαρκώς στο χώρο του πολιτισμού: Το γεγονός ότι η δύναμη της τέχνης δεν έχει ημερομηνία λήξης. Το διεθνώς αναγνωρισμένο συγκρότημα προκύπτει από τη σύμπραξη διακεκριμένων επαγγελματιών χορευτών άνω των 40 ετών και αποτελεί μια ισχυρή εναλλακτική πρόταση στο πεδίο του χορού. Η πρωτοβουλία Dance On προτείνει μία νέα προσέγγιση σε σχέση με τη γήρανση και την ωρίμανση, εξετάζοντας τα θεμελιώδη ζητήματα που απασχολούν μία κοινωνία που μεγαλώνει. H Madeline Ritter, ιδρύτρια και επιμελήτρια του Bureau Ritter, αποτελεί αποφασιστική φιγούρα στην πολιτιστική πολιτική του χορού στη Γερμανία. Μαζί της στη συζήτηση θα είναι ο Ty Boomershone, καλλιτεχνικός διευθυντής του Dance On Ensemble, και ο χορογράφος Χρήστος Παπαδόπουλος, ενώ καλεσμένη θα είναι και η χορογράφος Παναγιώτα Καλλιμάνη που θα μιλήσει για την εμπειρία της από τη συνεργασία με την κοινότητα για τη δημιουργία της παράστασης Φωνές.

—

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Εκπαιδευτικό πρόγραμμα επαγγελματικών σεμιναρίων σύγχρονου χορού

18-27 Ιουλίου 2025

4 σεμινάρια & 4 masterclasses

—

ΕΡΜΗΣ ΜΑΛΚΟΤΣΗΣ

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ CONTACT IMPROVISATION

18-20 Ιουλίου 2025 (9 ώρες)

Δημοτικό Στάδιο Καλαμάτας

Στο εργαστήριο αυτό θα ασχοληθούμε με τις σχέσεις, τις δυναμικές και δυνατότητες που αναπτύσσονται μέσα από την επαφή των σωμάτων στον αυτοσχεδιασμό. Θα εστιάσουμε σε συγκεκριμένα τεχνικά σημεία όπως είναι η δυναμική σχέση του βάρους με τις δυνάμεις της κίνησης και η διαχείριση της ενέργειας στην έλξη, την ώθηση, την άπωση. Θα δουλέψουμε πάνω σε φυσικούς νόμους και κινητικά μεγέθη, όπως η δύναμη, η ορμή, η ισορροπία, και θα παρατηρήσουμε τον τρόπο με τον οποίο αυτές οι δυνάμεις επηρεάζουν την κίνησή μας. Σε αυτή την ανάλυση θα εστιάσουμε ιδιαίτερα στην αίσθηση της αφής, με σκοπό τη διερεύνηση της συνοχής και της κιναισθητικής αντίληψης.

Παράλληλα, θα διερευνήσουμε την ιδιαίτερη συνθήκη του αυτοσχεδιασμού, όπου ο περφόρμερ καλείται ταυτόχρονα να δημιουργήσει υλικό, να πάρει στιγμιαίες σκηνικές αποφάσεις, να ερμηνεύσει, να αποδώσει, να απευθύνει, να εκτεθεί, να αλληλεπιδράσει με το κοινό και να αντιληφθεί το εκάστοτε πλαίσιο μέσα στο οποίο χορεύει.

Σε αυτό το εργαστήριο θα προσεγγίσουμε τον αυτοσχεδιασμό όχι μόνο ως τεχνικό εργαλείο δημιουργίας κινητικού υλικού αλλά και ως πρόταση καλλιτεχνικού έργου.

—

ANDREA SALUSTRI

ΧΟΡΟΓΡΑΦΩΝΤΑΣ ΜΕ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ

20-23 Ιουλίου 2025 (12 ώρες)

Δημοτικό Στάδιο Καλαμάτας

Τι γλώσσα μιλούν τα αντικείμενα και ποιες δυνατότητες κρύβουν;

Σε αυτό το σεμινάριο θα αλληλεπιδράσουμε με αντικείμενα πέρα από τη δεδομένη λειτουργία τους, εξερευνώντας την υφή, το βάρος και τη δομή τους, ώστε να ανακαλύψουμε νέες δημιουργικές διαδρομές.

Μέσα από τον αυτοσχεδιασμό και τη σύνθεση, θα προσπαθήσουμε να δημιουργήσουμε έναν μη λεκτικό διάλογο με τα αντικείμενα, αναπτύσσοντας μια χορογραφική σχέση μαζί τους.

Το σεμινάριο του Andrea Salustri [Αντρέα Σαλούστρι] προσφέρει ένα σύνολο μεθοδολογικών εργαλείων για επαγγελματίες των παραστατικών τεχνών που ενδιαφέρονται για τη χρήση και τον χειρισμό αντικειμένων ως πηγή καλλιτεχνικής έμπνευσης.

Αριθμός συμμετεχόντων: 20 άτομα

Λόγω περιορισμένου αριθμού θέσεων, θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.

—

THOMAS HAUERT

ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΧΟΡΕΥΤΙΚΟΥ ΑΥΤΟΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

21-27 Ιουλίου 2025 (21 ώρες)

Δημοτικό Στάδιο Καλαμάτας

Κάθε άρθρωση του σώματός μας έχει το δικό της εύρος κίνησης και υπάρχουν αμέτρητοι πιθανοί συνδυασμοί. Το σώμα διαθέτει μια βαθιά πρακτική γνώση —πολύ πέρα από αυτό που μπορεί να επεξεργαστεί συνειδητά το μυαλό— σχετικά με την ανατομία και τη μηχανική του, τις δράσεις και τις αντιδράσεις του, καθώς και τις αλληλεπιδράσεις του με εξωτερικές δυνάμεις (βαρύτητα, φυγόκεντρες και κεντρομόλες δυνάμεις, άλλο σώμα κ.λπ.).

Μέσα από μια προοδευτική σειρά αυτοσχεδιαστικών ασκήσεων με έναν ή περισσότερους παρτενέρ, ανταλλάσσοντας πληροφορίες μέσω των αισθήσεων — είτε με επαφή είτε από απόσταση — θα αξιοποιήσουμε αυτό το φαινόμενο για να δημιουργήσουμε μορφές, ρυθμούς, ποιότητες κίνησης και τροχιές πολύ πιο σύνθετες από αυτές που μπορεί να επινοήσει η συνείδησή μας. Θα οδηγηθούμε μακριά από τις συνήθεις πορείες μας· τα πρότυπα είτε θα παραμορφωθούν είτε θα κληθούμε να τα υπερβούμε.

Στο πρώτο μέρος της ημέρας, θα εξασκηθούμε στο να πολλαπλασιάζουμε και να αποσυνδέουμε κινήσεις στο ίδιο μας το σώμα, δημιουργώντας έτσι μια αίσθηση πολυφωνίας. Στο δεύτερο μέρος, θα αυτοσχεδιάσουμε τη σύνθεση της κίνησης ενός συνόλου, προσπαθώντας να μετατρέψουμε μια ομάδα ατομικών σωμάτων σε έναν ενιαίο οργανισμό.

Θα αξιοποιήσουμε τη συλλογική νοημοσύνη —το φαινόμενο του σμήνους— εναλλάσσοντας συνεχώς τους ρόλους του καθοδηγητή και του ακόλουθου, ή εκτελώντας και τους δύο ταυτόχρονα. Θα αναλάβουμε την ευθύνη να ξεκινήσουμε, αλλά και να συμβάλουμε στην εξέλιξη των προτάσεων των άλλων ή δομών που αναδύονται ασυνείδητα, διατηρώντας μια εποπτεία της συνολικής σύνθεσης ενώ συμμετέχουμε ενεργά σε αυτή.

—

ANDI XHUMA

BIG PLANS: CREATIVE WORKSHOP

21.07-26.07 (24 ώρες)

Δημοτικό Πνευματικό Κέντρο Καλαμάτας

Το σεμινάριο του Andi Xhuma [Άντι Τζούμα] επικεντρώνεται στους βασικούς πυλώνες δημιουργίας ταινιών χορού μικρού μήκους.

Θα περάσουμε από όλα τα στάδια επιλογών: τοποθεσία, κάδρο, μουσική, ένδυση και κινησιολογία. Έπειτα, θα προσπαθήσουμε να τα συνθέσουμε σε ένα τελικό αποτέλεσμα που θα εναρμονίζεται με τις επιλογές κάθε συμμετέχοντα.

Πριν περάσουμε στην πράξη, θα ακολουθήσουμε θεωρητικά στάδια: ανάλυση, συζήτηση και δοκιμές, ώστε να εξοικειωθούμε με κάθε εργαλείο.

Στην πρακτική εφαρμογή, θα παρακολουθήσουμε τη λειτουργία αυτών των εργαλείων σε πραγματικό χρόνο και θα δούμε πώς προσαρμόζονται ανάλογα με εξωτερικούς παράγοντες.

Η επιλογή είναι η λέξη-κλειδί: κάθε περίπτωση απαιτεί επαναπροσδιορισμό των προτεραιοτήτων, ανάλογα με τις ανάγκες του έργου που θέλουμε να δημιουργήσουμε.

Θα μάθουμε να προσαρμόζουμε την κίνηση και τη μουσική, την τοποθεσία και την ενδυματολογία, σε συνδυασμό με το φως, ώστε να εξυπηρετούν το τελικό αποτέλεσμα που έχουμε φανταστεί.

Στόχος μας είναι η συμπύκνωση της πληροφορίας στο χρονικό πλαίσιο του ενός λεπτού, καθώς και η έκφραση μιας κατάστασης ή ενός προβληματισμού μέσα από τον συνδυασμό των δημιουργικών εργαλείων που αναφέραμε.

Αριθμός συμμετεχόντων: 15 άτομα

Λόγω περιορισμένου αριθμού θέσεων, θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.

—

Masterclass

ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ

MICROMOVING

18-19 Ιουλίου 2025 (6 ώρες)

Δημοτικό Στάδιο Καλαμάτας

Στόχος αυτού του εργαστηρίου είναι η έρευνα της πρόθεσης ως αφετηρίας για την παραγωγή κίνησης. Πώς μπορεί η παραμικρή αλλαγή να αποτελεί μια τεράστια απόφαση; Δημιουργώντας χώρο και χρόνο για τη σκέψη και τη φαντασία, θα δουλέψουμε πάνω σε μια διαδικασία μέσα από την οποία αυτή η φαντασία μεταφράζεται σε κίνηση — μια κίνηση εστιασμένη στο βλέμμα και το πρόσωπο, που μοιάζει περισσότερο με μονόλογο παρά με την κίνηση ενός σώματος.

Παράλληλα, αντλώντας αναφορές από τον φυσικό κόσμο, θα ερευνήσουμε τον συντονισμό της ομάδας όχι ως καθήκον, αλλά ως αποτέλεσμα επικοινωνίας και κατανόησης. Αυτά τα στοιχεία μπορούν να ενεργοποιήσουν μια λειτουργία που βασίζεται όχι σε αριθμούς, αλλά σε πρόσωπα.

—

Masterclass

DAMIEN JALET & ΑΙΜΙΛΙΟΣ ΑΡΑΠΟΓΛΟΥ

FIND FREEDOM AND CREATIVITY

24.07-25.07 (6 ώρες)

Δημοτικό Στάδιο Καλαμάτας

Σε αυτό το εξάωρο masterclass από τους Damien Jalet [Νταμιέν Ζαλέ] και Αιμίλιο Αράπογλου θα εξερευνήσουμε συγκεκριμένες χορογραφικές ιδέες, κάποιες από τις οποίες προέρχονται από προηγούμενες δημιουργίες. Δουλεύοντας με διαφορετικές ποιότητες κίνησης, αξιοποιώντας τη διαίσθηση και το προσωπικό υπόβαθρο του καθενός, οι συμμετέχοντες θα κληθούν να αναπτύξουν και να μετασχηματίσουν είτε μία φράση ρεπερτορίου που θα διδαχθεί είτε πρωτότυπο υλικό.

Πώς μπορεί κανείς να βρει ελευθερία και δημιουργικότητα μέσα σε ένα αυστηρό πλαίσιο; Θα χρησιμοποιήσουμε αυτές τις σωματικές έννοιες και εικόνες ως αφετηρία για συνθέσεις και αυτοσχεδιασμούς.

—

Masterclass

KAT VÁLASTUR

Ο ΧΟΡΟΣ ΩΣ (ΚΒΑΝΤΙΚΗ) ΤΕΛΕΤΟΥΡΓΙΑ

26 Ιουλίου 2025 (3 ώρες)

Δημοτικό Στάδιο Καλαμάτας

Πώς μπορούμε να δημιουργήσουμε ένα τελετουργικό με σύγχρονους χορογραφικούς όρους, και ποια είναι τα μοτίβα του;

Σε αυτό το masterclass θα διερευνήσουμε τα ερωτήματα αυτά μέσα από μια αναλυτική προσέγγιση των εννοιών του τελετουργικού και του μοτίβου. Ποια είναι η κατάσταση του σώματος και ποια η λειτουργία του όταν επιδιώκουμε να δημιουργήσουμε μια χορογραφία που λειτουργεί ως πομπός, και όχι απλώς ως θέαμα—χωρίς να απορρίπτουμε το τελευταίο;

Τι διακρίνει ένα σώμα που «χορεύει» από ένα σώμα που βρίσκεται σε μια ορισμένη κατάσταση ενώ χορεύει; Πώς ορίζεται ένα μοτίβο με χορογραφικούς και μουσικούς όρους, και πώς μπορούμε να το συγκροτήσουμε; Πόσα στοιχεία μπορούμε να συμπεριλάβουμε σε ένα μοτίβο πριν γίνει δυσλειτουργικό ή υπερβολικό;

Θα εξερευνήσουμε αυτές τις ιδέες και θα προσπαθήσουμε να ενορχηστρώσουμε τις κινήσεις, τις σκέψεις και τα επιμέρους μέρη μας σε ένα συνεκτικό, έστω και αποσπασματικό, σύνολο. Ενδέχεται να πειραματιστούμε με σύγχρονα εργαλεία, όπως η τεχνητή νοημοσύνη (οπότε φέρτε τους υπολογιστές σας), καθώς και με παλιότερα μέσα, όπως τετράδια και στυλό. Και φυσικά—φέρτε τον εαυτό σας.

—

Masterclass

OMAR RAJEH & MAQAMAT

Η ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ ΣΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΩΝ

27 Ιουλίου 2025 (3 ώρες)

Δημοτικό Στάδιο Καλαμάτας

Σε αυτόν το στοχαστικό διάλογο, ο χορογράφος Omar Rajeh [Ομάρ Ραζέχ] ανοίγει έναν χώρο για να τεθεί υπό αμφισβήτηση η αισθητική της δράσης—όχι ως αναπαράσταση, αλλά ως δύναμη που διαμορφώνει την παρουσία, το νόημα και το «γίγνεσθαι». Πώς μπορεί ο χορός να αποτελέσει έναν τόπο συνάντησης, πολιτισμικής φαντασίας και επαναπροσδιορισμού της δυναμικής του χώρου και της συμμετοχής; Μέσα από αυτό το εργαστήριο, οι συμμετέχοντες καλούνται να διερευνήσουν τη δράση ως μορφή σκέψης και τη χορογραφία ως άνοιγμα προς συλλογικές δυνατότητες.

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΓΙΑ ΕΙΔΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ ΚΟΙΝΟΥ

—

ΣΑΝΙΑ ΣΤΡΙΜΠΑΚΟΥ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΦΗΒΟΥΣ (7-14 ετών)

12-14 Ιουλίου 2025

Εναλλακτική Σκηνή – Μέγαρο Χορού Καλαμάτας

Μέσα από κινητικές οδηγίες και εστιάζοντας στο σώμα συνολικά, αλλά και στα επιμέρους μέλη του, θα ανακαλύψουμε διαφορετικές ποιότητες κίνησης, εμπλουτίζοντας την εκφραστική μας παλέτα με νέες δυναμικές, φόρμες και δυνατότητες μεταμόρφωσης. Θα «φωτίσουμε» κυριολεκτικά το κινούμενο σώμα, παίζοντας με αντανακλάσεις, σκιές και τα ίχνη που αφήνει η κίνηση στον χώρο. Οι κινητικές συνθήκες σε σκηνικό χώρο, τα μέτωπα, οι κατευθύνσεις, καθώς και οι διαφορετικές οπτικές του θεατή, του χορευτή και του χορογράφου/φωτιστή, θα βοηθήσουν τα παιδιά να αποκτήσουν μια σφαιρική κατανόηση της κίνησης, στο πλαίσιο μιας παράστασης χορού. Στόχος μας θα είναι η δημιουργία μιας σύντομης παράστασης, την οποία θα παρουσιάσουμε στους γονείς.

(Διάρκεια: Τρεις ημέρες, 2 ώρες την ημέρα)

—

ΔΗΜΗΤΡΑ ΜΕΡΤΖΑΝΗ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ ΓΙΑ ΕΝΗΛΙΚΕΣ 40+

12-14 Ιουλίου 2025

Κεντρική Σκηνή – Μέγαρο Χορού Καλαμάτας

Στο εργαστήριο 40+ προσκαλούμε στον κόσμο της κίνησης άτομα άνω των 40 ετών, ανεξαρτήτως προηγούμενης εμπειρίας στην κίνηση και στον χορό.

Στη διάρκεια του, θα ενεργοποιήσουμε το σώμα μας και θα ξυπνήσουμε τις αισθήσεις μας μέσα από ασκήσεις, παιχνίδια συγκέντρωσης και άλλες δημιουργικές ιδέες. Θα εξερευνήσουμε την κίνηση και τον χορό με στόχο τη χαρά, την ελεύθερη έκφραση, τη δημιουργικότητα και τη φαντασία. Μέσα από την κίνηση, θα γνωρίσουμε το σώμα μας λίγο παραπάνω και θα εξερευνήσουμε τον εαυτό μας ως μέλος μιας ομάδας που επικοινωνεί, αλληλεπιδρά και συνεργάζεται. Επιπλέον, θα αντλήσουμε στοιχεία έμπνευσης από άλλες τέχνες όπως είναι η μουσική, το θέατρο και η λογοτεχνία. Μέσα σε τρεις ημέρες θα γνωριστούμε, θα δοκιμάσουμε, θα κινηθούμε, θα χορέψουμε και θα δημιουργήσουμε παρέα. Η δομή του εργαστηρίου περιλαμβάνει παιχνίδια γνωριμίας, προετοιμασία του σώματος και της συγκέντρωσης, διάφορες ασκήσεις που ενεργοποιούν το σώμα και οξύνουν τις αισθήσεις, ασκήσεις επικοινωνίας σε ζευγάρια και σε μεγαλύτερες ομάδες, ασκήσεις που αφήνουν περισσότερο χώρο στην δημιουργική έκφραση και στη χορευτική εκτόνωση και τέλος μια συζήτηση-μοίρασμα πάνω σε παρατηρήσεις και σκέψεις που αναδύθηκαν.

—

ΣΑΝΙΑ ΣΤΡΙΜΠΑΚΟΥ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΓΙΑ ΝΗΠΙΑ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΓΟΝΕΙΣ ΤΟΥΣ

15.07 | 11:30-13:00

Navarino Dunes – House of Events / Αίθουσα Orion1

Ιστορίες, εικόνες, κινητικά παιχνίδια και ποικίλα υλικά που διεγείρουν τις αισθήσεις και προκαλούν την περιέργεια παιδιών και γονέων, θα αποτελέσουν την αφορμή για την εκκίνηση ενός κινητικού δρώμενου. Η δυναμική της ομάδας θα προσφέρει ένα ασφαλές και υποστηρικτικό περιβάλλον, μέσα στο οποίο θα καλλιεργήσουμε την αυτοπεποίθηση, την πρωτοβουλία, την αντίληψη του χώρου, την ισορροπία και τη σωματική δύναμη. Η μουσική, πάντα παρούσα, θα συνοδεύει και θα εμπνέει τη δημιουργία μιας μοναδικής αυτοσχέδιας παράστασης, στην οποία θα είμαστε όλοι ταυτόχρονα χορευτές και θεατές.

Ηλικίες παιδιών: 3–5 ετών

Το εργαστήρι πραγματοποιείται στο πλαίσιο της συνεργασίας του Διεθνούς Φεστιβάλ Χορού Καλαμάτας με το Ίδρυμα Καπετάν Βασίλη και Κάρμεν Κωνσταντακόπουλου, με στόχο την ανάδειξη και προώθηση της πολιτιστικής κληρονομιάς και της σύγχρονης πολιτιστικής δημιουργίας της Μεσσηνίας σε διεθνή δίκτυα επισκεπτών.

—

ΕΙΡΗΝΗ ΚΟΥΡΟΥΒΑΝΗ & ΒΕΝΕΤΣΙΑΝΑ ΚΑΛΑΜΠΑΛΙΚΗ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ ΧΟΡΟΥ ΓΙΑ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ

18-20 Ιουλίου 2025

Δημοτικό Πνευματικό Κέντρο Καλαμάτας

21 Ιουλίου 2025

Μουσείο Πάνου και Ηλία Ηλιόπουλου / Φιλιατρά

Το εργαστήριο σύγχρονου χορού προσκαλεί άτομα με αναπηρία να συμμετάσχουν σε μια ομαδική εμπειρία κίνησης, έκφρασης και φαντασίας. Βασισμένο στις αρχές του αυτοσχεδιασμού, δίνει χώρο στο σώμα να κινηθεί ελεύθερα, να συναντήσει άλλα σώματα και να συνδεθεί με τον ρυθμό, το πάτωμα, τη βαρύτητα, τη μουσική, τη σιωπή και τη ζωντανή παρουσία της ομάδας.

Οι εισηγήτριες, Ειρήνη Κουρούβανη και Βενετσιάνα Καλαμπαλίκη, ενσωματώνουν στην πρακτική εικόνες και παιχνίδια που ενεργοποιούν τη φαντασία και ενθαρρύνουν τη δημιουργική συμμετοχή. Μέσα από ατομικές και συλλογικές συνθέσεις, εξερευνούμε ποικίλες ταχύτητες, δυναμικές, ποιότητες και επίπεδα κίνησης. Μελετάμε την παύση, την αναμονή και τη μετάβαση στην κίνηση, αναζητώντας κοινούς ρυθμούς, κοινές ενάρξεις και κλεισίματα. Παράλληλα, εστιάζουμε στη σύνδεση φωνής και σώματος, ανακαλύπτοντας τρόπους έκφρασης που αναδύονται μέσα από την αναπνοή, τον ήχο και τη δόνηση.

Το εργαστήριο δίνει έμφαση στη συνεργασία της ομάδας, την εγρήγορση του σώματος στον χώρο και την εμπειρία του χρόνου μέσα από την κίνηση. Εξερευνούμε ρυθμούς, παύσεις και μεταβάσεις, πειραματιζόμαστε με εναλλαγές έντασης και διάρκειας, επιτρέποντας στις συνθέσεις να προκύψουν οργανικά, μέσα από τη διαδικασία του παιχνιδιού και της παρατήρησης.

Το εργαστήρι στην Καλαμάτα διεξάγεται με τη συνεργασία του Κέντρου Φυσικής και Ιατρικής Αποκατάστασης Καλαμάτας (ΚΕ.Φ.Ι.ΑΠ.)

Το εργαστήρι στα Φιλιατρά πραγματοποιείται στο πλαίσιο της συνεργασίας του Διεθνούς Φεστιβάλ Χορού Καλαμάτας με το Ίδρυμα Καπετάν Βασίλη και Κάρμεν Κωνσταντακόπουλου, με στόχο την ανάδειξη και προώθηση της πολιτιστικής κληρονομιάς και της σύγχρονης πολιτιστικής δημιουργίας της Μεσσηνίας σε διεθνή δίκτυα επισκεπτών.

—

ΜΟΥΣΕΙΟ ΚΥΚΛΑΔΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ

ΒΙΩΜΑΤΙΚΟ ΤΑΞΙΔΙ ΣΤΟ ΧΡΟΝΟ

27 Ιουλίου 2025

Μέγαρο Χορού Καλαμάτας – Εναλλακτική Σκηνή

Tο Διεθνές Φεστιβάλ Χορού Καλαμάτας συνεργάζεται για έκτη συνεχή χρονιά με το Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης το οποίο διοργανώνει στην Εναλλακτική Σκηνή του Μεγάρου Χορού Καλαμάτας, στις 27 Ιουλίου, εικαστικό εργαστήριο με τίτλο Βιωματικό Ταξίδι στο Χρόνο.

Ανασκαφή, θραύσματα, ήχοι, κίνηση, κατασκευή. Ένα βιωματικό ταξίδι στις Κυκλάδες. Σε αυτό το εργαστήριο, τα παιδιά γίνονται εξερευνητές του χρόνου, ζώντας την εμπειρία της ανασκαφής και φέρνοντας στο φως θαμμένα μυστικά: θραύσματα του Κυκλαδικού Πολιτισμού, μικρά κομμάτια πέτρας.

Καθώς τα ευρήματα ζωντανεύουν, οι Κυκλάδες αναδύονται πάνω σε έναν ανάγλυφο χάρτη και τα παιδιά δημιουργούν το δικό τους νησιωτικό σύμπλεγμα, ακούγοντας

τους ήχους του τοπίου.

Με πηλό και γύψο τα παιδιά φτιάχνουν τα δικά τους αντικείμενα, σαν τεχνίτες του παρελθόντος, ενώ συγχρόνως επικοινωνούν με το παρόν. Μέσα από τα κρουστά σώματος, η εμπειρία γίνεται ήχος και κίνηση, το σώμα μετατρέπεται σε εργαλείο αφήγησης και ο πολιτισμός σε παιχνίδι.

Θα πραγματοποιηθούν 3 διαδοχικά εργαστήρια διάρκειας 40 λεπτών:

1ο εργαστήριο: 11:00 – 11:40

2ο εργαστήριο: 12:10 – 12:50

3ο εργαστήριο: 13:20 – 14:00

Συμμετοχή: 20 παιδιά ανά εργαστήριο

Ηλικίες: 8+

Εισηγήτριες: Δάφνη Κουρή, Ελένη Μάρκου, Όλια Ντακογιάννη

31ο ΔΙΕΘΝΕΣ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΧΟΡΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ

Η ημερομηνία έναρξης προπώλησης εισιτηρίων θα ανακοινωθεί σύντομα

ΠΡΟΠΩΛΗΣΗ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ

ΤΡΟΠΟΙ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Με πιστωτική ή χρεωστική κάρτα:

● www.ticketmaster.gr

● Τηλεφωνικό Κέντρο: (+30) 211 19 81 535 10:00-20:00 Δευτέρα – Κυριακή

* Για τις αγορές σας επιβαρύνεστε επιπλέον ανά εισιτήριο με αμοιβή παροχής υπηρεσιών για τη διάθεση εισιτηρίων. Διαβάστε περισσότερα εδώ.

Με μετρητά:

● Σε σημεία MY DAILY SPOT. Για αναλυτικές πληροφορίες πατήστε εδώ.

* Για αγορές μέσω του MY DAILY SPOT, επιβαρύνεστε με επιπλέον αμοιβή παροχής υπηρεσιών για τη διάθεση εισιτηρίων. Διαβάστε περισσότερα εδώ.

Επίσημα σημεία πώλησης εισιτηρίων της εκδήλωσης είναι τα παραπάνω. Ως εκ τούτου, η Ticketmaster ουδεμία ευθύνη φέρει για εισιτήρια τα οποία έχουν προέλθει από αγορές εκτός του επίσημου δικτύου της και παρέχονται χωρίς καμία απολύτως εγγύηση για την ορθότητα και την ακρίβειά τους.

—

ΤΙΜΕΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ

ΜΕΓΑΡΟ ΧΟΡΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ / ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΣΚΗΝΗ:

ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΝΑΡΞΗΣ ΚΑΙ ΛΗΞΗΣ ΤΟΥ ΦΕΣΤΙΒΑΛ: 18-19.07 & 26-26.07

Κανονικό εισιτήριο / α’ ζώνη: €20,00

Μειωμένο εισιτήριο / α’ ζώνη: €15,00

Περιορισμένης ορατότητας / β’ ζώνη: €10,00

ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ: ΔΕΥΤΕΡΑ 21.07 & ΤΕΤΑΡΤΗ 23.07 & ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 25.07

Κανονικό εισιτήριο / α’ ζώνη: €15,00

Μειωμένο εισιτήριο / α’ ζώνη: €12,00

Περιορισμένης ορατότητας / β’ ζώνη: €8,00

ΜΕΓΑΡΟ ΧΟΡΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ / ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΣΚΗΝΗ:

Κανονικό εισιτήριο: €12,00

Μειωμένο εισιτήριο: €10,00

ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΑΥΤΟΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ 27.07

Γενική είσοδος: €8,00

Η έκδοση μειωμένων εισιτηρίων καθώς και η είσοδος με αυτά στο θέατρο γίνεται με την επίδειξη του αντίστοιχου απαραίτητου νόμιμα θεωρημένου δικαιολογητικού (φοιτητική κάρτα, κάρτα πολιτισμού, κάρτα ανεργίας, κάρτα Σωματείου Ελλήνων Χορογράφων, κάρτα Σωματείου Εργαζομένων στο Χώρο του Χορού, κάρτα ΑμεΑ, έγγραφο πιστοποίησης για πολύτεκνους, νέοι έως 18 ετών και άτομα 65+).

Ειδικές τιμές

-για αγορά εισιτηρίου για όλες τις παραστάσεις της Κεντρικής Σκηνής του Μεγάρου Χορού: έκπτωση 15%

-για αγορά εισιτηρίου σε όλες τις παραστάσεις του Black Box του Μεγάρου Χορού: έκπτωση 10% (πλην της παράστασης αυτοσχεδιασμού 27.07)

-για ομαδική αγορά εισιτηρίων από 9 άτομα και άνω ανά παράσταση: έκπτωση 10%

—

Ελεύθερη είσοδος

Η είσοδος στις παράλληλες εκδηλώσεις του Φεστιβάλ και στις παραστάσεις σε δημόσιους χώρους στην Καλαμάτα και την Περιφέρεια, θα είναι ελεύθερη.

Στις εκδηλώσεις του επετειακού προγράμματος και στο πρόγραμμα προβολών ταινιών χορού, η είσοδος θα είναι ελεύθερη με δελτίο εισόδου μέχρι εξάντλησης των διαθέσιμων θέσεων.

—

ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ

Το κόστος συμμετοχής για κάθε σπουδαστή διαμορφώνεται ανάλογα με την επιλογή των σεμιναρίων / masterclasses.

Εγγραφές και πληροφορίες: [email protected]

Οι δηλώσεις συμμετοχής θα μπορούν να γίνουν δεκτές από 07/05/2025 έως 21/06/2025 και μέχρι εξαντλήσεως των διαθέσιμων θέσεων.

Η εγγραφή ολοκληρώνεται μόνο με την καταβολή του ποσού συμμετοχής.

Επιστροφή χρημάτων δεν γίνεται δεκτή.

Δηλώσεις συμμετοχής μέχρι εξαντλήσεως των διαθέσιμων θέσεων.

Οι συμμετέχοντες στα σεμινάρια έχουν ειδική έκπτωση για όλες τις παραστάσεις του Φεστιβάλ.

—

ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΣΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ

Εγγραφές και πληροφορίες: [email protected]

Δηλώσεις συμμετοχής μέχρι εξαντλήσεως των διαθέσιμων θέσεων.