«Ηχο-Δράσεις»: Ξεχωριστή συναυλία αυτοσχεδιαζόµενης µουσικής

Το THEATRE OF THE NO, το πρώτο αγγλόφωνο θέατρο της Αθήνας, φιλοξενεί τον διεθνώς αναγνωρισμένο Έλληνα μουσικό και δεξιοτέχνη των κρουστών Νίκο Τουλιάτο σε μια ξεχωριστή συναυλία αυτοσχεδιαζόµενης µουσικής με τίτλο «Ηχο-Δράσεις». Την Παρασκευή 11 Απριλίου στις 22.30.

Μαζί του στη σκηνή, δυο σπουδαίοι μουσικοί ο Ανδρέας Συμβουλόπουλος (πιάνο) και η Χρυσηίδα (φωνή), θα ταξιδέψουν το κοινό από την παράδοση στη σύγχρονη μουσική, από τον κλασικό ήχο στην ένταση της καθημερινότητας, από το τραγούδι στην κραυγή, από την απόγνωση στην ελπίδα, από τη σιωπή στον θόρυβο.

Ο Νίκος Τουλιάτος είναι ένας από τους σημαντικότερους Έλληνες μουσικούς στον χώρο της τζαζ και της σύγχρονης αυτοσχεδιαστικής μουσικής. Έχει συνεργαστεί με εικαστικούς, χορευτές, ηθοποιούς και σκηνοθέτες σε Ελλάδα και εξωτερικό, ενώ έχει συμμετάσχει σε διεθνή φεστιβάλ και παραγωγές. Διαθέτει πλούσια δισκογραφία με πάνω από 20 άλμπουμ, ενώ έχει γράψει 6 βιβλία. Είναι ο δημιουργός της ομάδας κρουστών ΗΧΟΔΡΑΣΗ και έχει πρωτοπορήσει στη χρήση καθημερινών αντικειμένων ως μουσικών οργάνων. Το 2004 συμμετείχε στις τελετές έναρξης και λήξης των Ολυμπιακών Αγώνων της Αθήνας με τη σκηνοθετημένη χρήση κρουστών από αντικείμενα των αθλητών.

Ιnfo

Ανδρέας Συµβουλόπουλος: πιάνο

Χρυσηίδα: φωνή

Γιώργος Σπυρίδης – Σολαχίδης: κιθάρα (έκτακτη συμμετοχή

Νίκος Τουλιάτος: κρουστά

Συντελεστές:

Σχεδιασμός Αφίσας: Σωτηρία Μπράμου

Social media: Κάλλια Γερακιανάκη

Επικοινωνία & Δημόσιες Σχέσεις: Ελευθερία Σακαρέλη

Ημ/νια

Παρασκευή 11 Απριλίου στις 22.30

Τιμή Εισιτήριου: 10€

Προπώληση Εισιτηρίων: https://www.more.com/gr-el/tickets/music/nikos-touliatos-ixo-draseis/

THEATRE OF THE NO: Κωνσταντίνου Παλαιολόγου 3, Αθήνα Ι 6946851001