Ελένη και η Σουζάνα Βουγιουκλή: «…η μουσική να έχει τη μορφή ιεροτελεστίας […] με απώτερο σκοπό την κάθαρση»

© Απαγορεύεται από το δίκαιο της Πνευμ. Ιδιοκτησίας η καθ΄οιονδήποτε τρόπο παράνομη χρήση/ιδιοποίηση του παρόντος, με βαρύτατες αστικές και ποινικές κυρώσεις για τον παραβάτη

Η Ελένη και η Σουζάνα Βουγιουκλή παρουσιάζουν τη μουσική παράσταση «Roots & Rituals» στο Theatre of the No, το πρώτο αγγλόφωνο θέατρο της Αθήνας, για δύο μυσταγωγικές βραδιές, την Παρασκευή 4 και το Σάββατο 5 Απριλίου [Κωνσταντίνου Παλαιολόγου 3, Αθήνα].

To «Roots & Rituals» είναι μια μουσική παράσταση μοναδικής αισθητικής που κοινωνεί την έκσταση της Κάτω Ιταλίας, το μυστήριο της Βαλκανικής πολυφωνίας, τον πλούτο της ελληνικής παράδοσης, τον σπαραγμό του πορτογαλέζικου fado, τη δωρικότητα των blues και του gospel της Αμερικής και, φυσικά, του ελληνικού ρεμπέτικου.

Με τις αυθεντικές και εκρηκτικές τους ερμηνείες μαγεύουν το κοινό αναδεικνύοντας με την αμεσότητά τους τον παγκόσμιο ήχο, με όχημα τραγούδια από όλο τον κόσμο αλλά και τις δικές τους πρωτότυπες συνθέσεις.

Έχουν χαρακτηριστεί «ιέρειες της πολυπολιτισμικότητας»· είχαμε τη χαρά να μιλήσουμε μαζί τους.

Ο τίτλος «Roots & Rituals» αναφέρεται στις ρίζες διαφορετικών λαών και τις τελετουργίες τους. Πιστεύετε ότι και η μουσική είναι ένα είδος ιεροτελεστίας;

Ελένη: «Φυσικά! Εξαρτάται, βέβαια, κι από τον τρόπο που την προσεγγίζει κανείς. Εμάς μας εκφράζει αυτός ο τρόπος προσέγγισης και μας ενδιαφέρει η μουσική να έχει τη μορφή ιεροτελεστίας. Να δημιουργεί συναισθήματα, να ταρακουνάει, να συγκινεί βαθιά τον ακροατή – θεατή – μάρτυρα μιας περφόρμανς, με απώτερο σκοπό την κάθαρση».

Στην παράσταση, παντρεύετε μουσικές από την Κάτω Ιταλία, τα Βαλκάνια, την Ελλάδα, τα fado της Πορτογαλίας, το ρεμπέτικο, τα blues και το gospel. Ποια κοινά νήματα εντοπίζετε μεταξύ αυτών των φαινομενικά διαφορετικών μουσικών παραδόσεων;

Σουζάνα: «Μέσα από την ενασχόλησή μας με τις μουσικές του κόσμου, έχουμε αντιληφθεί ότι υπάρχουν κοινά στοιχεία σε όλες τις μουσικές, όπως και σε όλες τις γλώσσες του κόσμου, αυτά τα στοιχεία τα οποία ονομάζονται καθολικά και παραμένουν αναλλοίωτα στον χώρο και τον χρόνο! Είναι μαγικό να εντοπίζεις σε φαινομενικά διαφορετικές κουλτούρες τόσα κοινά νήματα, όπως τα ονομάσατε». Ελένη: «Ειδικά στα fados, τα μπλουζ και το ρεμπέτικο είναι ακόμα περισσότερα τα κοινά, καθώς έχουμε και πολλές επιπλέον ομοιότητες στην αρμονία, τη θεματολογία, τα κοινωνικά βιώματα κ.ά.»

Έχετε επιλέξει να παρουσιάσετε το «Roots & Rituals» στο Theatre of the No ένα θέατρο με ιδιαίτερο χαρακτήρα. Πώς επηρεάζει ο χώρος μια μουσική εμπειρία; Αισθάνεστε διαφορετικά όταν ερμηνεύετε σε έναν μικρό θεατρικό χώρο σε σχέση με μεγάλες συναυλιακές σκηνές, όπως το Carnegie Hall;

Ελένη: «Από την πρώτη στιγμή που επισκεφθήκαμε το Theatre of the NO νιώσαμε ένα πολύ ιδιαίτερο vibe· μας “έβγαλε” κάτι κοσμοπολίτικο, νεοϋορκέζικο αλλά και κάτι μίνιμαλ. Και ανυπομονούμε να παρουσιάσουμε εκεί το “Roots & Rituals”».

Σουζάνα: «Ο χώρος για εμάς αποτελεί, κατά κάποιον τρόπο, μέρος της παράστασης· έχει μια δυναμική σχέση με την παράσταση. Γι’ αυτό και πάντα επιλέγουμε να παίζουμε σε χώρους και μέρη που μας εμπνέουν!»

Έχετε χαρακτηριστεί ως «ιέρειες της πολυπολιτισμικότητας». Πώς ξεκίνησε η εξερεύνησή σας στις μουσικές παραδόσεις του κόσμου;

Σουζάνα: «Από πολύ μικρή ηλικία είχαμε την τύχη να έρθουμε σε επαφή με πολλά είδη μουσικής αλλά και τέχνης, γενικότερα. Επίσης, επειδή κάναμε πολλά ταξίδια ανά τον κόσμο, από μωρά κιόλας και ήρθαμε σε επαφή με πολλούς και διαφορετικούς πολιτισμούς, σε αυτές τις τόσο καθοριστικές για την αισθητική και τα βιώματα ηλικίες, όλη αυτή η ενασχόλησή μας με τις παραδόσεις του κόσμου θα λέγαμε ότι ήταν τελικά μοιραία».

Τραγουδάτε σε περισσότερες από είκοσι γλώσσες και διαλέκτους. Ποια ήταν η μεγαλύτερη πρόκληση, δυσκολία που αντιμετωπίσατε στην εκμάθηση και ερμηνεία ξένων τραγουδιών;

Ελένη: «Σίγουρα το πολυπολιτισμικό μας background παίζει σημαντικό ρόλο στο πόσο οικεία μπορεί να αισθανόμαστε με πολλά είδη μουσικής, πολλές διαλέκτους και γλώσσες. Ίσως η μεγαλύτερη πρόκληση στην προσέγγιση ενός τραγουδιού σε μια ξένη προς εμάς γλώσσα, είναι η διαδικασία τού να κατανοήσουμε σε βάθος τον στίχο, να νιώσουμε την ιστορία και την κουλτούρα που αυτός φέρει!»

Σουζάνα: «Βέβαια, η μουσική βοηθάει σε αυτήν την κατανόηση…στον ήχο του λόγου, στον τρόπο εκφοράς του, στη μεταφορά του συναισθήματος που αυτός κουβαλά».

Οι δικές σας πρωτότυπες συνθέσεις συνομιλούν με την παράδοση· μιλήστε μας για τις πηγές της έμπνευσής σας.

Σουζάνα: «Πολύ χαιρόμαστε που οι συνθέσεις μας σας δίνουν αυτήν την αίσθηση. Οι πηγές έμπνευσής μας είναι πάρα πολλές. Από την παράδοση μέχρι την avant-garde και από την όπερα μέχρι τον Άκη Πάνου. Η μουσική και η τέχνη για εμάς δεν έχουν όρια».

Ελένη: «Υπάρχει καλή και κακή μουσική, ανάλογα φυσικά με το προσωπικό κριτήριο του καθενός. Αυτό το κριτήριο εξελίσσεται ή γίνεται όλο και πιο “φίνο” όσο κάποιος εκπαιδεύεται και ειδικά όταν “παιδεύεται”».

Θα μας πείτε κάποια τραγούδια που ξεχωρίζετε, που σας συγκινούν ιδιαίτερα λόγω της ιστορίας τους ή της σημασίας που έχουν για τον λαό από τον οποίο προέρχονται;

Ελένη: «Ένα από τα τραγούδια που μας συγκινεί βαθιά είναι το Wa habibi (Μάνα μου, μάνα), το οποίο τραγουδάμε στα αραβικά αλλά και στον συγκλονιστικό ελληνικό στίχο που έχει γράψει ο Νίκος Γκάτσος, στην προσαρμογή του Χριστόδουλου Χάλαρη. Ένα τραγούδι που ταξιδεύει μέσα στον χώρο και τον χρόνο και που έχει έναν ήχο κι έναν λόγο που αφορά όλη την ανθρωπότητα».

Σουζάνα: «Επίσης, θα ξεχωρίζαμε τα τραγούδια των ελληνόφωνων χωριών της Κάτω Ιταλίας. Η υπέροχη μουσική τους και ειδικά η γκρεκάνικη γλώσσα τους, που κουβαλάει όλη την ιστορία της Magna Graecia μέσα της, μας συγκινούν τόσο πολύ…»

Υπάρχει κάποιο είδος μουσικής που δεν έχετε πειραματιστεί ακόμα αλλά θα θέλατε να εξερευνήσετε;

Σουζάνα: «Φυσικά! Πάρα πολλά! Είδη μουσικής που ξεκινούν από τη Mother India αλλά και η όπερα από την κλασική της μορφή μέχρι αυτή της Κίνας και το καμπούκι της Ιαπωνίας· και πάει λέγοντας…»

Πολλές οι συνεργασίες σας με σημαντικούς καλλιτέχνες. Θα επιλέξετε μια εικόνα από αυτές τις συναντήσεις, να μοιραστείτε μαζί μας;

Ελένη: «Πραγματικά είναι πολύ δύσκολο να επιλέξουμε, αλλά αν πρέπει να επιλέξουμε μια σκηνή, θα λέγαμε για την πρώτη μας συνάντηση με μία γυναίκα σύμβολο στη μουσική, τη Μαρία Φαραντούρη.

Μαθήτριες στο Λύκειο ακόμα, σε πρόβα στην ΕΡΤ της Αγίας Παρασκευής για τη συμμετοχή μας στη συναυλία “Η ποίηση στο ελληνικό τραγούδι” που θα γινόταν στο Ηρώδειο, σε επιμέλεια του μουσικοκριτικού Νίκου Παπαδάκη. Εκείνη η στιγμή, που ενώ κάναμε εμείς την πρόβα μας, φώναξε ο Νίκος Παπαδάκης “ΜΑΡΙΑ! Έλα να ακούσεις”…κι όταν συνειδητοποιήσαμε ποια Μαρία καλούσε, ένα ρίγος μας διαπέρασε! Μας έχει μείνει αυτή η σκηνή!»

Έχετε περιοδεύσει σε Ευρώπη, Αμερική και Ασία. Υπάρχει κάποιος λαός ή μια συναυλία που κρατάτε ιδιαίτερα στο μυαλό και την καρδιά σας;

Σουζάνα: «Τη συναυλία μας στο Carnegie Hall της Νέας Υόρκης, το 2013!»

Επόμενα καλλιτεχνικά σας σχέδια, μετά το «Roots & Rituals»;

Ελένη: «Μετά τις παραστάσεις μας στο Theatre of the NO, ετοιμαζόμαστε για τις καλοκαιρινές μας συναυλίες. Φυσικά, συνεχίζουμε και ηχογραφούμε καινούργια μας τραγούδια κι ετοιμάζουμε και κάποια άλλα πολύ ωραία projects που θα ανακοινώσουμε σύντομα. Stay tuned!»

Μια αγαπημένη, ξεχωριστή εικόνα από κάποιον από τους τόπους που έχετε επισκεφθεί;

Σουζάνα: «Η ανατολή στο Νεπάλ, στο Dhulikhel, με τις αμέτρητες θεόρατες κορυφές των Ιμαλαΐων! Ανείπωτης ομορφιάς εικόνα…»

Και μια αγαπημένη σας εικόνα από την Ελλάδα;

Ελένη: «Χμ, δύσκολο να ξεχωρίσεις! Θα πω την αρχαία Άπτερα, στα Χανιά της Κρήτης με Πανσέληνο!»

Σουζάνα: «Μέσα στη γαλάζια σπηλιά, στο Καστελόριζο!»

Info:

Παρασκευή 4 & Σάββατο 5 Απριλίου στις 22.30

Tιμή Εισιτήριου: 15€ Προπώληση Εισιτηρίων: https://www.more.com/gr-el/tickets/music/eleni-souzana-bougioukli-roots-rituals-1/

Φωτογράφος: Κυριάκος Κατσαρέας Επιμέλεια Παραγωγής: Goodheart Productions – www.goodheart.gr

Social media: Κάλλια Γερακιανάκη

Επικοινωνία & Δημόσιες Σχέσεις: Ελευθερία Σακαρέλη

THEATRE OF THE NO: Κωνσταντίνου Παλαιολόγου 3, Αθήνα Ι 6946851001