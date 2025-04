Stella Bossi: Από το KitKat στα decks του Oddity

Τα Blend και SEDS παρουσιάζουν στο Oddity τη Stella Bossi, μια από τις πιο hot παρουσίες της σύγχρονης techno σκηνής. Γεννημένη και μεγαλωμένη στο Βερολίνο, η Stella έχει καθιερωθεί ως DJ και παραγωγός, γνωστή για την ενέργεια και την αυθεντικότητα των σετ της. Η μουσική της χαρακτηρίζεται από έναν δυναμικό συνδυασμό techno, progressive house, και tech house, δημιουργώντας μοναδικές εμπειρίες για το κοινό.

Η καριέρα της απογειώθηκε με την ίδρυση της δισκογραφικής της εταιρείας, The Beat Must Fuck, το 2020, μέσω της οποίας κυκλοφόρησε επιτυχημένα κομμάτια όπως τα “Das Boot” και “Molly For Breakfast”. Έχει εμφανιστεί σε εμβληματικούς χώρους όπως το KitKatClub στο Βερολίνο, όπου είναι resident DJ για το πάρτι Symbiotikka, καθώς και σε φεστιβάλ όπως το Electric Love στο Σάλτσμπουργκ και το Parookaville στο Flughafen Weeze, μοιραζόμενη τη σκηνή με καλλιτέχνες όπως οι Charlotte de Witte και Richie Hawtin.

Πέρα από τη μουσική, η Stella Bossi έχει καταφέρει να δημιουργήσει μια μοναδική ταυτότητα που συνδυάζει την techno αισθητική με τον κόσμο της μόδας. Το χαρακτηριστικό streetwear στυλ της, τα oversized γυαλιά ηλίου και η edgy παρουσία της την έχουν μετατρέψει σε fashion icon για τη rave κουλτούρα. Μέσα από τα social media της προωθεί μια εκρηκτική μίξη μουσικής και lifestyle, προσεγγίζοντας ένα ευρύ και φανατικό κοινό παγκοσμίως.

Μαζί της, οι ATÉ & Salin και Saniter θα προσφέρουν ένα δυνατό μουσικό ταξίδι στους ήχους της techno. Το σερί των επιτυχημένων events στο Oddity με την υπογραφή των Blend & SEDS συνεχίζεται με άλλο ένα απόλυτα σύγχρονο όνομα.

Σάββατο, 5 Απριλίου 2025

ODDITY Club・Ηρακλειδών 61・Aθήνα 118 54

Από 23:59 – 08:00

ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΑΠΟ ΤΟ MORE.COM