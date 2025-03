Eurovision 2025: Με έντονους συμβολισμούς το βιντεοκλίπ του τραγουδιού «Αστερομάτα»

Δόθηκε στη δημοσιότητα το βιντεοκλίπ του τραγουδιού «Αστερομάτα», με το οποίο η Klavdia θα εκπροσωπήσει την Ελλάδα στον 69ο Διαγωνισμό της Eurovision που θα πραγματοποιηθεί στη Βασιλεία της Ελβετίας.

Με κινηματογραφική αισθητική και έντονα στοιχεία από την ελληνική παράδοση, το βιντεοκλίπ διάρκειας 3 λεπτών ζωντανεύει τους στίχους και τα συναισθήματα του τραγουδιού με μια ξεχωριστή καλλιτεχνική ματιά. Οι εικόνες υπό τις σκηνοθετικές οδηγίες του Γιώργου Μπενιουδάκη αποδίδουν με αριστοτεχνικό τρόπο τον συμβολισμό του τραγουδιού και εστιάζουν στον αποχωρισμό σε κάθε του μορφή.

Οι περισσότερες σκηνές γυρίστηκαν σε υψόμετρο 730 μέτρων στο χωριό Τετράλοφο Κοζάνης ενώ μία σκηνή φιλοξενήθηκε στον εμβληματικό ναό του Ποσειδώνα στο Σούνιο.

Με κυρίαρχη τη φιγούρα της μητέρας που καρτερεί δακρύζοντας, στο βιντεοκλίπ εμφανίζονται πρόσωπα που έρχονται αντιμέτωπα με τον αποχωρισμό, ενώ το μικρό κορίτσι που βρίσκει ένα φτερό συμβολίζει τον ερχομό, την ελπίδα και το μέλλον, όπως ακριβώς συμβαίνει και στη ζωή.

«Οι κάτοικοι του χωριού, μας υποδέχτηκαν με την πιο μεγάλη τους αγκαλιά. Εγώ ένιωσα σαν το σπίτι μου», δήλωσε η τραγουδίστρια στην εκπομπή της ΕΡΤ1, «Πρωίαν σε είδον», όπου έκανε ντεμπούτο το βιντεοκλίπ. «Όλο το χωριό συμμετείχε στο γύρισμα. Ήταν μία πρωτόγνωρη εμπειρία για όλους μας», συμπλήρωσε στον Φώτη Σεργουλόπουλο και στη Τζένη Μελιτά.

Η μουσική του τραγουδιού συνέθεσαν οι Arcade και η Klavdia, ενώ τους στίχους υπογράφουν οι Arcade. Creative director της ελληνικής συμμετοχής ο Φωκάς Ευαγγελινός. Η Klavdia, με την «Αστερομάτα», θα διαγωνιστεί στον Β’ Ημιτελικό της Eurovision, στις 15 Μαΐου.

Music: Arcade, Klavdia

Lyrics: Arcade

Director : George Mpenioudakis

Production Manager : Kostis Marinis

Director of Photography : Angelos Apergis

Art Director : Eva Gaitanidou

Director’s assistant : Mariliza Antoniadou

Production Manager assistant : Giannos Marinis

Focus puller : Christos Giannatos

Best Boy : Thanos Theocharis

Production Assistants : Petros Delatolas, Nikos Triantafillidis

Make up & Hair: The men

Styling : Kostas Zisis

Lyrics



Αστέρι μου,

Αστέρι μου,

Γλυκιά μου μάνα μη μου κλαις

Μαύρα κι αν σου φορούνε

Το ξέθωρο το σώμα μου

Φλόγες δεν το νικούνε

Τα χελιδόνια της φωτιάς

Θάλασσες κι αν περνούνε

Του ριζωμού τα χώματα

Ποτέ δεν λησμονούνε

Αστερομάτα μου μικρή

Γύρε να σε φιλήσω

Στα άγια σου τα δάκρυα

Τα χείλη μου να σβήσω

Αστερομάτα μου μικρή

Γύρε μου να σε πιάσω

Τα ξεχασμένα μου φτερά

Στερνά να ξαποστάσω

Αχ Αστέρι μου

Τζιβαέρι μου

Γλυκιά μου μάνα μη μου κλαις

Καράβι είν’ η ζωή μου

Που ψάχνει για τον γυρισμό

Αγέρα το πανί μου

Αστερομάτα μου μικρή

Γύρε μου να σε πιάσω

Τα ξεχασμένα μου φτερά

Στερνά να ξαποστάσω

Αχ Αστέρι μου

Τζιβαέρι μου

Αστέρι μου…