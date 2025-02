«Pink Floyd At Pompeii»: Η εμβληματική ταινία επανακυκλοφορεί

Η εμβληματική ταινία «Pink Floyd At Pompeii – MCMLXXII» θα επανακυκλοφορήσει τον επόμενο μήνα. Πρόσφατα αποκατεστημένη έκδοση της εμβληματικής ταινίας του 1972 θα αρχίσει να προβάλλεται στους κινηματογράφους παγκοσμίως από τις 24 Απριλίου.

Οι Pink Floyd παραμένουν ένα από τα συγκροτήματα με τη μεγαλύτερη επιρροή όλων των εποχών λόγω του πειραματικού τους στυλ και των άλμπουμ «Dark Side Of The Moon» και «The Wall». Η ταινία «Pink Floyd: Live At Pompeii» θεωρείται ένα σημαντικό έργο στην ιστορία της μουσικής, φωτίζοντας το θρυλικό συγκρότημα πριν γίνει παγκόσμια γνωστό και λόγω της ξεχωριστής τοποθεσίας, στην οποία διοργανώθηκε η συναυλία.

Το σκηνικό είναι το αρχαίο ρωμαϊκό αμφιθέατρο στην Πομπηία της Ιταλίας. Το συγκρότημα παίζει μία συλλογή τραγουδιών από εκείνο το σημείο της καριέρας του, χωρίς κοινό, εκτός από το βασικό κινηματογραφικό συνεργείο. Για τη συναυλία χρησιμοποιήθηκε ο κανονικός εξοπλισμός περιοδείας του συγκροτήματος.

Έχει επηρεάσει μια σειρά από μουσικά βίντεο με τους Beastie Boys, τους KoRn και τους Radiohead να λέγεται ότι είναι θαυμαστές της ταινίας. Ο Ντέιβιντ Γκίλμορ των Pink Floyd επέστρεψε στο αμφιθέατρο το 2016 για να παίξει για δύο συναυλίες μπροστά σε κοινό.

«Η ταινία “Pink Floyd At Pompeii” προηγήθηκε της κυκλοφορίας του “The Dark Side Of The Moon”. Η ταινία καταγράφει τι έκαναν οι Pink Floyd προτού γίνουν γίγαντες των chart των άλμπουμ και στις δύο πλευρές του Ατλαντικού – όπου η μουσική τους αναγνωρίζεται μέχρι σήμερα. Με φόντο τα απίστευτα όμορφα ερείπια του αρχαίου ρωμαϊκού αμφιθεάτρου στην Πομπηία της Ιταλίας, αυτή η μοναδική και καθηλωτική ταινία απαθανατίζει τους Pink Floyd να δίνουν μια συναυλία χωρίς κοινό» αναφέρεται σε δελτίο Τύπου.