Ο Barry Adamson στο Piraeus Club Academy

Στις 7 και 8 Φεβρουαρίου στο Piraeus Club Academy, μία από τις σημαντικότερες προσωπικότητες της παγκόσμιας Punk σκηνής, ο Barry Adamson θα θυμίσει σε όλους μας την απόλαυση του να παρακολουθείς έναν αγαπημένο καλλιτέχνη σε απόσταση αναπνοής, σε ένα χώρο που συνδυάζει τη χαρακτηριστική οικειότητα του underground με κορυφαίες τεχνικές προδιαγραφές και no frills αισθητική.

Οι live εμφανίσεις των Magenta Flaws έχουν χαρακτηριστεί ατμοσφαιρικές και καθηλωτικές, με διαφοροποιημένες εκτελέσεις των κομματιών τους και αναπάντεχες εκρήξεις. Δεν υπάρχει, λοιπόν, καλύτερος τρόπος να ανοίξουν αυτές οι 2 βραδιές από τους Αθηναίους που ζουν και.. αγαπούν στην Αθήνα, με την ενέργειά τους να χτυπάει κόκκινο και τον ιδιαίτερο τρόπο τους να συνδυάζουν διαφορετικά είδη μουσικής, δημιουργώντας εκπληκτικές συνθέσεις!

Λίγα λόγια για τους καλλιτέχνες:

Ο Barry Adamson μπορεί να συγκριθεί μόνο με τον εαυτό του, καθώς εκτός από επιδραστικότατος μουσικός και συνθέτης, είναι επίσης φωτογράφος, σκηνοθέτης, και συγγραφέας! Ένα πολύπλευρο ταλέντο και μία προσωπικότητα τόσο μαγνητική, που ανυπομονούμε να δούμε πώς θα επηρεαστεί από την ιδιαίτερη συνθήκη της νέας σειράς συναυλιακών εμπειριών της X LaLaLa: Up Close and Personal.

Οι πιθανότητες, πάντως, είναι ότι τέτοιο live δεν θα έχουμε ξαναδεί και σίγουρα ένα μέρος του δεν θα το έχουμε ξανά ακούσει, καθώς εκτός του διάσημου παρελθόντος του, ο Barry Adamson έρχεται να μοιραστεί μαζί μας την εκπληκτική νέα του δουλειά.

Μεγαλωμένος στο Moss Side του Manchester, ο Adamson έμαθε να παίζει μπάσο εν μία νυκτί, για τους Magazine, το πιο hot συγκρότημα εκείνης της εποχής στο Manchester. Παράλληλα, έκανε ένα σύντομο πέρασμα από τους Birthday Party, τους Buzzcocks και τους Visage. Με τη διάλυση των Magazine το 1981, το μοναδικό στυλ του εντοπίστηκε από τους The Birthday Party, με τους οποίους έπαιξε πολλές φορές, ενώ στη συνέχεια βρέθηκε να ξεκινά παρέα με τους Cave, Bargeld, Harvey και Thirlwell τους λατρεμένους Nick Cave and the Bad Seeds.

Μετά και την τριετή θητεία του με τους Nick Cave & the Bad Seeds και τη συμμετοχή του σε 4 άλμπουμ τους, καθιερώθηκε ως σόλο καλλιτέχνης με την κυκλοφορία του κλασικού πλέον ντεμπούτου του, Moss Side Story – του απόλυτου soundtrack για μια «φανταστική ταινία». Λίγα χρόνια αργότερα, το άλμπουμ του Soul Prison (1992) ήταν υποψήφιο για το Mercury Music Prize, αναδεικνύοντας τη μουσική του δεινότητα και αναγνωρίζοντας τον επισήμως ως συνθέτη ιδιαίτερης πολυπλοκότητας.

Σε 40 χρόνια σόλο καριέρας, ο Adamson έχει βγάλει 10 στούντιο άλμπουμ και πολυάριθμα EP, αναδεικνύοντας το μοναδικό του μείγμα πειραματισμού και ηχητικής αφήγησης. Έχει συνεργαστεί με μουσικούς όπως ο Jarvis Cocker, η Diamanda Galas και ο Nick Cave, ενώ έχει γράψει/ επιμεληθεί τα soundtrack για μερικές από τις πιο ενδιαφέρουσες παραγωγές του ανεξάρτητου αμερικάνικου κινηματογράφου, όπως το The Last of England (1987) του Derek Jarman, The Lost Highway (1997) του David Lynch, Natural Born Killers του Oliver Stone (1994) και το The Beach του Danny Boyle (2000). Διαρκώς εξελισσόμενος, πειραματίστηκε με άλλη μία μορφή τέχνης, συνθέτοντας τη μουσική για το εικονικό Broken Fall, που κέρδισε το βραβείο Olivier Award στην πρώτη του εκτέλεση από τη Sylvie Guillem και τους Ballet Boyz.

Το τελευταίο άλμπουμ του, Cut to Black, που κυκλοφόρησε φέτος, απέσπασε εξαιρετικές κριτικές για άλλη μια φορά. Η μουσική του, που συνδυάζει αβίαστα στοιχεία ατμοσφαιρικών soundtracks, acid jazz, art-rock, trip-hop, dark wave και τόσα άλλα, εξηγεί γιατί ο Barry Adamson έχει γοητεύσει τα ακροατήρια σε όλο τον κόσμο, ενώ ταυτόχρονα χαίρει της αναγνώρισης των κριτικών και διατηρεί μια αφοσιωμένη βάση οπαδών.

Οι Magenta Flaws σχηματίστηκαν στα τέλη των 00’s. Πειραματιζόμενοι με ambient ηχοτοπία στην πρώτη φάση δημιουργίας τους, σταδιακά εξέλιξαν τον ήχο τους σε ένα κράμα από nu-jazz και indie rock, με βασικό τέμπο το Bristol downtempo. Στις συνθέσεις τους, εντοπίζονται επίσης διασκορπισμένα στοιχεία electro, synthwave, cool vibes και progressive rock, ενώ οι φωνητικές ερμηνείες ακολουθούν 80’s μονοπάτια ή αρέσκονται σε χαμηλούς τόνους, στα όρια του ψιθύρου, υπαινικτικές και υποβολιμαίες.

Σε αυτές τις 2 live εμφανίσεις τους, στη σκηνή του Piraeus Club Academy, την Παρασκευή 7 και το Σάββατο 8 Φεβρουαρίου, οι Magenta Flaws αναμένεται να παρουσιάσουν κομμάτια από όλη τη δισκογραφία τους. Από τα Cutting Loose, Her Flame, Squares are Circles του Corridor (2016), Whatershed, Broken Glasses, Turn Out But Not As You Turned In, Reaper από το πιο σκοτεινό Saturation (2020), αλλά και νέα κομμάτια από το επερχόμενο 3ο album τους.

