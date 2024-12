Δύο νεαρές Ελληνίδες πιανίστριες κατακτούν τη Νέα Υόρκη

Με τις καθηλωτικές ερμηνείες τους στον διεθνή διαγωνισμό πιάνου The Royal International Piano Competition 2024 U.S.A, κατέπληξαν και ενθουσίασαν τους κριτές, οι οποίοι απένειμαν το 1ο βραβείο του διαγωνισμού στη 17χρονη Εβελίνα Τσιαντζή Μαντέ και το 2ο βραβείο στη 12χρονη αδερφή της Αγγελίνα, ως αναγνώριση της εξαιρετικής ερμηνείας και της εκπληκτικής δεξιοτεχνίας τους.



Πρόκειται για έναν παγκόσμιο διαγωνισμό πιάνου με υψηλότατο κύρος, καθώς η πολυμελής διεθνής κριτική επιτροπή αποτελείται από διακεκριμένους καθηγητές των κορυφαίων παγκοσμίως πανεπιστημίων για σπουδές στον τομέα της μουσικής, όπως The Juilliard School, Curtis Institute of Music, Eastman School of Music, Yale University και άλλα.



Η διάκρισή τους τις οδήγησε στο Carnegie Hall, αποστολή του οποίου είναι να παρουσιάζει εξαιρετική μουσική και εξαιρετικούς μουσικούς στη σκηνή του θρυλικού μεγάρου μουσικής. Η ελληνική ομογένεια της Νέας Υόρκης, υπερήφανη για την επιτυχία τους, τις αγκάλιασε θερμά, αναδεικνύοντάς τες ως λαμπρά παραδείγματα του ελληνικού ταλέντου που διαπρέπει διεθνώς.



Μια Λαμπρή Εμφάνιση στο Carnegie Hall

Η συμμετοχή τους στο The Royal Gala Winners’ Concert αποτελεί το αποκορύφωμα μιας διαδρομής γεμάτης προσπάθεια και αφοσίωση. Η εκπληκτική εμφάνισή τους στη διάσημη σκηνή του εμβληματικού Carnegie Hall εντυπωσίασε όχι μόνο το κοινό αλλά και τους ειδικούς της μουσικής, αφήνοντας ανεξίτηλο το στίγμα τους στην καρδιά της Νέας Υόρκης. Η μεγαλειώδης εμφάνισή τους, σε έναν από τους σημαντικότερους συναυλιακούς χώρους του κόσμου, αποτελεί σημείο αναφοράς για τη μετέπειτα πορεία τους.