Κουίνσι Τζόουνς: Πέθανε ο θρυλικός συνθέτης και μουσικός παραγωγός

Έφυγε από τη ζωή, σε ηλικία 91 ετών, ο Κουίνσι Τζόουνς, ένας από τους σημαντικότερους μουσικούς παραγωγούς, ο οποίος στην πολύετη καριέρα του είχε συνεργαστεί από τον Φρανκ Σινάτρα μέχρι τον Μάικλ Τζάκσον και τον Γουίλ Σμιθ.

Σύμφωνα με τον εκπρόσωπό του, ο Κουίνσι Τζόουνς πέθανε το βράδυ της Κυριακής στο σπίτι του στην περιοχή Μπελ Ερ του Λος Άντζελες, περιτριγυρισμένος από την οικογένειά του.

«Απόψε, με γεμάτες αλλά ραγισμένες καρδιές, πρέπει να μοιραστούμε την είδηση του θανάτου του πατέρα και αδελφού μας Κουίνσι Τζόουνς», ανέφερε η οικογένεια σε ανακοίνωσή της. «Και παρόλο που αυτή είναι μια απίστευτη απώλεια για την οικογένειά μας, γιορτάζουμε τη σπουδαία ζωή που έζησε και ξέρουμε ότι δεν θα υπάρξει ποτέ άλλος σαν κι αυτόν».

Ο Τζόουνς, ο οποίος έγινε ευρύτερα γνωστός για τα άλμπουμ Off the Wall, Thriller και Bad του Μάικλ Τζάκσον, έκανε παραγωγές με Σινάτρα, Αρίθα Φράνκλιν, Ντόνα Σάμερ και πολλούς άλλους. Κατά τη διάρκεια της καριέρας του ίδρυσε εταιρεία παραγωγής τηλεοπτικών εκπομπών και ταινιών σημειώνοντας μεγάλη επιτυχία με την σειρά The Fresh Prince of Bel-Air.

Ο Τζόουνς κατείχε την τρίτη θέση στη λίστα με τις περισσότερες υποψηφιότητες για Grammy, έχοντας 80 με τους πρώτους δύο, την Μπιγιονσέ και τον Τζέι-Ζι, να έχουν 88, έχοντας κερδίσει συνολικά 28 μουσικά βραβεία.

Η καριέρα του Τζόουνς παραλίγο να διακοπεί δύο φορές: γλίτωσε από την αίρεση του Τσαρλς Μάνσον το 1969, αφού είχε προγραμματίσει να πάει στο σπίτι της Σάρον Τέιτ τη νύχτα των δολοφονιών, αλλά ξέχασε το ραντεβού ενώ επέζησε από εγκεφαλικό ανεύρυσμα το 1974, περιπέτεια η οποία τον εμπόδισε να ξαναπαίξει τρομπέτα.

Είχε παντρευτεί τρεις φορές: Πρώτη σύζυγος ήταν η φίλη του από το γυμνάσιο Τζέρι Κάλντγουελ, με την οποία απέκτησε την πρώτη του κόρη, Τζολί. Το 1967 παντρεύτηκε την Ούλα Άντερσον με την οποία απέκτησε έναν γιο και μια κόρη, πριν να χωρίσει το 1974 για να παντρευτεί την ηθοποιό Πέγκι Λίπτον. Στον τρίτο του γάμο απέκτησε δύο κόρες, η μια εκ των οποίων, η Ρασίντα Τζόουνς, έγινε ηθοποιός. Ο Κουίνσι Τζόουνς απέκτησε άλλα δύο παιδιά, την Ρέιτσελ, με τη χορεύτρια Κάρολ Ρέινολντς, και την Κένια, με την ηθοποιό Ναστάσια Κίνσκι.