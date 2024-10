Paul Di’Anno: Πέθανε ο πρώην τραγουδιστής των Iron Maiden

«Εκ μέρους της οικογένειάς του, η Conquest Music με λύπη επιβεβαιώνει τον θάνατο του Paul Andrews, γνωστού ως Paul Di’Anno», αναφέρεται στην ανακοίνωση της εταιρείας. «Ο Paul απεβίωσε στο σπίτι του στο Salisbury σε ηλικία 66 ετών.

Γεννημένος στο Chingford του Ανατολικού Λονδίνου στις 17 Μαΐου 1958, ο Πολ Ντι Άνο έγινε γνωστός ως τραγουδιστής του αγγλικού heavy metal συγκροτήματος, Iron Maiden μεταξύ 1978 και 1981. Τραγούδησε στο πρωτοποριακό ντεμπούτο άλμπουμ τους «Iron Maiden» και στο επιδραστικό επόμενο άλμπουμ με τίτλο «Killers».

O εθισμός του στις ουσίες έκανε τους Iron Maiden να τον διώξουν από την μπάντα. Τον αντικατέστησαν με τον Μπρους Ντίκινσον στα τέλη του 1981 και εκείνος έγινε η φωνή του συγκροτήματος.

Για χρόνια ο Ντι Άνο αρνούνταν πεισματικά να παίζει τραγούδια των Iron Maiden στις συναυλίες τους παρά τις παρακλήσεις του κοινού. Αυτό οδήγησε και στην διάλυση της πρώτης μπάντας που σχημάτισε μετά την απόλυσή του από τους Iron Maiden.

Μετά την αποχώρησή του από τους Iron Maiden, είχε μια μακρά και περιπετειώδη δισκογραφική καριέρα με τους Battlezone και Killers, καθώς και πολυάριθμες σόλο κυκλοφορίες και guest εμφανίσεις.

Παρά το γεγονός ότι τα τελευταία χρόνια ταλαιπωρήθηκε από σοβαρά προβλήματα υγείας που τον περιόρισαν να εμφανίζεται σε αναπηρικό καροτσάκι, ο Πολ συνέχισε τις εμφανίσεις μετρώντας πάνω από 100 συναυλίες από το 2023.

Το πρώτο αναδρομικό άλμπουμ της καριέρας του, «The Book of the Beast», κυκλοφόρησε τον Σεπτέμβριο του 2024 και περιείχε τα σημαντικότερα σημεία των ηχογραφήσεών του μετά την αποχώρησή του από τους Iron Maiden.

Iron Maiden: Τo «αντίο» στον Πολ Ντι Άνο

Με μια φωτογραφία του Στιβ Χάρις και ένα μακροσκελές μήνυμα, οι Iron Maiden αποχαιρέτησαν τον Πολ Ντι Άνο.

«Λυπηθήκαμε βαθύτατα που ακούσαμε για τον θάνατο του Paul Di’Anno. Η συνεισφορά του Paul στους Iron Maiden ήταν απέραντη και μας βοήθησε να μπούμε στο μονοπάτι που ταξιδεύει η μπάντα για σχεδόν 5 δεκαετίες. Η πρωτοποριακή του παρουσία ως frontman και τραγουδιστής, και στη σκηνή και στα δύο πρώτα άλμπουμ, θα μείνει στη μνήμη όχι μόνο τη δική μας αλλά και των φανς σε ολόκληρο τον κόσμο» ανέφερε η μπάντα.

«Είναι απλά τόσο λυπηρό ότι έφυγε» είπε ο Στιβ Χάρις. «Είχα επαφή μαζί του πρόσφατα και στέλναμε μηνύματα ο ένας στον άλλον για την West Ham. Τουλάχιστον έδινε συναυλίες μέχρι πρόσφατα, αυτό ήταν κάτι που του έδινε ζωή, να είναι εκεί έξω, όπου μπορούσε. Θα λείχει σε όλους μας. Αναπαύσου εν ειρήνη, φίλε» έγραψε ο Χάρις.

Monday 21st October 2024

We are all deeply saddened to learn about the passing of Paul Di'Anno earlier today. Paul's contribution to Iron Maiden was immense and helped set us on the path we have been travelling as a band for almost five decades. His pioneering presence as a… pic.twitter.com/pqskpLPBwc

— Iron Maiden (@IronMaiden) October 21, 2024