Taylor Swift – Η πλουσιότερη γυναίκα μουσικός στον κόσμο

Νωρίτερα, φέτος τον Απρίλιο η Σουίφτ εμφανίστηκε στην ετήσια λίστα δισεκατομμυριούχων του Forbes για πρώτη φορά και στις 5 Οκτωβρίου από το περιοδικό ανανεώθηκαν τα στοιχεία για την περιουσιακή της κατάσταση, καθώς συμπεριλήφθηκαν τα έσοδα από την περιοδεία της «Eras» και οι πωλήσεις του μουσικού της καταλόγου.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, η Taylor Swift βρίσκεται τώρα στην κορυφή της λίστας με τις πλουσιότερες γυναίκες μουσικούς – ξεπερνώντας τη Rihanna, η οποία φέρεται να έχει καθαρή περιουσία 1,4 δισεκατομμυρίων δολαρίων.

Ωστόσο, σύμφωνα με το Forbes, η Rihanna διατηρεί τον τίτλο της «πιο πλούσιας γυναίκας μουσικού όλων των εποχών», καθώς η περιουσία της κάποτε ανερχόταν σε 1,77 δισεκατομμύρια δολάρια.

Forbes has updated Taylor Swift's net worth to $1.6 billion, richest female musician in history. pic.twitter.com/3BZiiHSFLZ

— Pop Base (@PopBase) October 5, 2024