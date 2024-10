Νάνα Μούσχουρη: Αποσύρεται από το τραγούδι

“Θέλω να δώσω μερικές παραστάσεις ακόμη, και μετά αυτό θα είναι όλο”, δήλωσε στη συνέντευξη αυτή που δημοσιεύεται στην ηλεκτρονική έκδοση του εβδομαδιαίου περιοδικού.

“Νομίζω πως έχω κάνει αρκετά”, πρόσθεσε.

“Δεν μπορώ να παριστάνω πως είμαι νέα. Δεν θέλω να κάνω τον κόσμο να υποφέρει. Δεν έχω το δικαίωμα να ανέβω στη σκηνή και να μην τραγουδήσω καλά, ακόμη κι αν το κοινό με χειροκροτήσει γι΄ αυτό”, είπε ακόμη.

In New York sang sie Jazz, in Deutschland wurde Nana Mouskouri mit »Weiße Rosen aus Athen« berühmt. Vor ihrem 90. Geburtstag blickt die Griechin auf ihre Erfolge zurück, ihre Kindheit im Zweiten Weltkrieg und den Sexismus, dem sie ausgesetzt war. https://t.co/4R2XNNEOud

