Septicflesh: Η πρώτη death metal μπάντα που έπαιξε στο Ηρώδειο

Το σκληρό ροκ συναντήθηκε με την συμφωνική μουσική το βράδυ του Σαββάτου 28 Σεπτεμβρίου στο Ηρώδειο. Πρόκειται για μια σημαδιακή ημερομηνία καθώς είναι η πρώτη φορά που ένα death metal συγκρότημα σπάει το άβατο του ρωμαϊκού ωδείου.

Οι ροκ και μέταλ ήχοι των Septicflesh με τον συμφωνικό ήχο της Κρατικής Ορχήστρας Αθηνών, για πρώτη φορά στην Ελλάδα, παρουσίασαν ένα μοναδικό θέαμα μαζί με το Πειραϊκό Φωνητικό Σύνολο Libro Coro.

«Ένα όνειρο που έγινε πραγματικότητα. Δικαίωση και ελπίδα για αλλαγή φιλοσοφίας στην Ελλάδα και ένα κίνητρο για να θέσουμε καινούργιους στόχους», είπε στη Ν ο Χρήστος Αντωνίου, ιδρυτικό μέλος των Septicflesh.

Δύο ξεχωριστοί καλεσμένοι πλαισίωσαν την μπάντα και πρόσθεσαν ακόμα περισσότερη ατμόσφαιρα στο μοναδικό live, η Fany Melfi στις ερμηνείες, και ο Vahan Galstyan στο ντουντούκ. Πρόκειται για αγαπημένους συνεργάτες των Septicflesh, οι οποίοι δεν θα μπορούσαν να λείπουν από τη βραδιά η οποία απογειώθηκε με τον δυνατό συμφωνικό ήχο της Κρατικής Ορχήστρας Αθηνών με τους 60 μουσικούς επί σκηνής υπό την διεύθυνση του διεθνούς φήμης Ολλανδού μαέστρου Koen Schoots. Την εκτέλεση και διοργάνωση παραγωγής του Classic Rock 8 ανέλαβε, όπως κάθε χρόνο, η καταξιωμένη εταιρεία Robin 4 Arts.

Στο τέλος της βραδιάς, η μπάντα καθώς και η ΚΟΑ αποθεώθηκαν από τον κόσμο, με ένα standing ovation που αντηχούσε σε όλη την Ακρόπολη.



Photo / [email protected]

Setlist

The Vampire from Nazareth

Neuromancer

Pyramid God

Portrait of a Headless Man

Coming Storm (συναυλιακό ντεμπούτο)

Martyr

A Desert Throne

A Great Mass of Death

Dogma of Prometheus Orchestral

Prometheus

Communion

Hierophant

Persepolis

Εncore:

Anubis

Dark Art

Επιμέλεια: Γιώργος Κουλουβάρης

[email protected]