Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης: MOYSA – Μαρτίνος Τιρίμος στο πλαίσιο των 59ων Δημητρίων

Η δυναμική MOYSA – Συμφωνική Ορχήστρα Νέων του Μεγάρου Μουσικής Θεσσαλονίκης (ΜΜΘ) συμμετέχει στα 59α Δημήτρια με μια ξεχωριστή συναυλία αύριο, Τετάρτη 25 Σεπτεμβρίου, στις 8.30 το βράδυ [25ης Μαρτίου & Παραλία, Θεσσαλονίκη].

Για την εκδήλωση μας μίλησε ο μαέστρος και συνθέτης Νίκος Χριστοδούλου:

«Η συναυλία αυτή αποτελεί ξεχωριστή χαρά, καθώς συνδυάζει την συνεργασία με την Συμφωνική Ορχήστρα Νέων του Μεγάρου Μουσικής Θεσσαλονίκης ‘’ΜΟΥΣΑ’’ και με τον παγκοσμίου φήμης πιανίστα Μαρτίνο Τιρίμο.

Η ‘’ΜΟΥΣΑ’’, μια εξαιρετική πρωτοβουλία του ΜΜΘ, είναι ένα φωτεινό παράθυρο στη μουσική, στο σήμερα και στο μέλλον. Είναι πολύ συναρπαστική η συνεργασία με τόσους νέους ταλαντούχους μουσικούς στα πνευστά, στα κρουστά και τα έγχορδα της συμφωνικής ορχήστρας. Προσφέρει αισιοδοξία και εντυπώσεις από το επίπεδο και το δυναμικό των νέων μουσικών, όμως παράλληλα προσφέρει μια εντελώς ιδιαίτερη μουσική πληρότητα.

Στη διεθνή δραστηριότητα του Μαρτίνου Τιρίμου ξεχωρίζει το επίτευγμα της εκτέλεσης και της δισκογράφησης των ‘’απάντων’’ για πιάνο μεγάλων συνθετών, όπως ο Μότσαρτ, ο Σοπέν, και ιδιαίτερα ο Μπετόβεν. Μαζί με τον Μαρτίνο και την Ορχήστρα Academy of St Martin in the Fields είχαμε παρουσιάσει το Κοντσέρτο για Πιάνο αρ. 5 του Beethoven και περιμένω τώρα με μεγάλη χαρά τη συνεργασία στο περίφημο Κοντσέρτο αρ. 4.

Στο πρόγραμμα της συναυλίας περιλαμβάνονται επίσης έργα των μεγάλων συνθετών Σιμπέλιους, Βάγκνερ και Προκόφιεφ: ‘’Το Θλιμένο Βάλς’’ και η ‘’Χειμωνιάτικη Εικόνα’’ του Σιμπέλιους –έργο για πιάνο, το οποίο έχω ενορχηστρώσει–, το ‘’Ειδύλλιο του Ζίγκφριντ’’ του Βάγκνερ, έργο που ο συνθέτης έγραψε σαν δώρο γενεθλίων στην γυναίκα του, καθώς και η Συμφωνία αρ. 1 ‘’Κλασική’’ του Προκόφιεφ, ένα από τα πιο συναρπαστικά και πολύ δημοφιλή έργα της μουσικής του 20ού αιώνα.»

Για τον Μπετόβεν και το Κοντσέρτο αρ.4. μας μίλησε ο σολίστ Μαρτίνος Τιρίμος

«Όταν άρχισα να ηχογραφώ τα άπαντα έργα πιάνου του Μπετόβεν ο σεβασμός μου ήταν μεγάλος αλλά, όταν τελείωσα, το δέος που ένοιωθα γι’ αυτόν τον κολοσσό της μουσικής δεν περιγράφεται με λέξεις. Κατάφερε, ακόμη και κουφός, να αναπτύξει και να καθοδηγήσει τη γλώσσα της κλασσικής μουσικής με ένα τρόπο που επηρέασε όλους τους μεγάλους μουσουργούς μετά απ αυτόν.

Το βαθύ συναίσθημα των έργων του είναι ένα από τα πολύτιμα χαρακτηριστικά της έκφρασης του, και το Κοντσέρτο αρ.4 είναι ένα από τα πιο τέλεια έργα που γράφτηκαν ποτέ. Για μένα είναι ίσως το πιο όμορφο Κοντσέρτο απ όλα και χαίρομαι που μου δίνεται η ευκαιρία να το εκτελέσω για δεύτερη φορά στην Ελλάδα. Η πρώτη εκτέλεση με τη Φιλαρμονική της Βιέννης ήταν στο Ηρώδειο, στο Φεστιβάλ Αθηνών, και τώρα ακολουθεί αυτή η συναυλία με τα νεαρά ταλέντα της ΜΟΥΣΑ και μαέστρο τπν Νίκο Χριστοδούλου, στα Δημήτρια, στην Θεσσαλονίκη.

