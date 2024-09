Oasis: Τα εισιτήρια της περιοδείας επανένωσης μεταπωλούνται για χιλιάδες ευρώ

Ωστόσο, εισιτήρια καταχωρούνται εκ νέου σε ιστότοπους μεταπώλησης για χιλιάδες ευρώ μέσα σε λίγα λεπτά από τη στιγμή που ορισμένοι θαυμαστές απέκτησαν πρόσβαση σε προπώληση.

Ένας περιορισμένος αριθμός ατόμων είχε τη δυνατότητα να αγοράσει την πρώτη παρτίδα εισιτηρίων από τις 19:00 ώρα Ελλάδας την Παρασκευή. Λίγο αργότερα, τα εισιτήρια καταχωρήθηκαν διαδικτυακά για περισσότερα από 7.000 ευρώ – πάνω από 40 φορές την αρχική αξία ενός εισιτηρίου για όρθιους.

Oasis Live ‘25 UK and Ireland tickets have now SOLD OUT.

Please be aware of counterfeit and void tickets appearing on the secondary market.

Tickets can ONLY be resold, at face value, via @TicketmasterUK and @Twickets. pic.twitter.com/gWW5xDDzL8

— Oasis (@oasis) August 31, 2024