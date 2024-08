Μπρους Σπρίνγκστιν: Το «αφεντικό» της ροκ δεν σκοπεύει να κρεμάσει την κιθάρα του

«Είμαστε εδώ για 50 αναθεματισμένα χρόνια και δεν τα παρατάμε! Δεν θα κάνουμε καμιά αποχαιρετιστήρια περιοδεία! Θεέ μου! Καμία αποχαιρετιστήρια περιοδεία για την E Street Band! Καμία πιθανότητα», είπε.

Ωστόσο, κατά την διάρκεια της περιοδείας αρκετές φορές ο θρύλος της ροκ αναγκάστηκε να ακυρώσει τις εμφανίσεις του λόγω προβλημάτων υγείας, όπως τον περασμένο χρόνο όταν διαγνώστηκε με πεπτικό έλκος.

Bruce Springsteen: "We ain't doing no farewell tour bullshit! Farewell to what? A thousand people screaming your name? Get the hell out. I ain't goin anywhere!"pic.twitter.com/eQGKM3aGVT

— CONSEQUENCE (@consequence) August 25, 2024