Στη μεγάλη οθόνη η ζωή του Boy George

Άλλος ένας μουσικός θρύλος της δεκαετίας του 1980 αποκτά τη δική του βιογραφική ταινία.

Η ζωή και η μουσική καριέρα του Boy George θα μεταφερθεί στη μεγάλη οθόνη. Η TriStar Pictures, ανέθεσε στον JC Lee να γράψει το σενάριο της ταινίας σε παραγωγή της βραβευμένης με Όσκαρ Κάθι Σούλμαν (Cathy Schulman), του Πολ Κέμσλεϊ (Paul Kemsley), μάνατζερ του σταρ και των Τζέρεμι Μ. Ρόζεν (Jeremy M. Rosen) και Κέβιν Κινγκ Τέμπλτον (Kevin King Templeton) μαζί με την Primary Wave Music.

Ο σούπερ σταρ θα αναλάβει χρέη εκτελεστικού παραγωγού.

Η ταινία, η οποία βρίσκεται σε αρχικό στάδιο ανάπτυξης, θα περιλαμβάνει αξέχαστες επιτυχίες του Boy George και του εμβληματικού γκρουπ που δημιούργησε το 1981 τους Culture Club. Τα δικαιώματα της μουσικής τους κατέχει η Primary Wave Music.

Ο Lee θα εμπλουτίσει το σενάριο με στοιχεία από τις αυτοβιογραφίες του τραγουδιστή, «Take It Like A Man» του 1995, «Straight» του 2011 και «Karma» του 2023 και θα επικεντρωθεί στο απόγειο της επιτυχίας του συγκροτήματος.

Σημειώνεται ότι οι Culture Club, έχουν πουλήσει πάνω από 50 εκατομμύρια άλμπουμ παγκοσμίως ενώ κατάφεραν επτά τραγούδια τους να βρεθούν στο Βρετανικό Top 10 και εννέα στο Top 10 των ΗΠΑ (συμπεριλαμβανομένων των «Karma Chameleon» και «Do You Really Want to Hurt Me»).