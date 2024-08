Elvis Presley: 47 χρόνια από τον θάνατο του «βασιλιά» του Rock n’ Roll

Σαν σήμερα, 47 χρόνια πριν στις 16 Αυγούστου 1977 ο Έλβις Πρίσλεϊ έφυγε από την ζωή στο κτήμα του στο Μέμφις του Τενεσί, σε ηλικία 42 ετών.

Σχεδόν μισό αιώνα μετά o «βασιλιάς» του ροκ εν ρολ συνεχίζει για εκατομμύρια θαυμαστές του να ζει μέσα από την μουσική και το χορό που κληροδότησε σε γενιές ανθρώπων.

Ο «βασιλιάς» του Rock n’ Roll

Ο Αμερικανός Έλβις Πρίσλεϊ ήταν μια εμβληματική προσωπικότητα του Rock n’ Roll, καθώς με την επιβλητική του φωνή αλλά και με τη χαρισματική σκηνική του παρουσία έκανε την «επανάσταση» στο συγκεκριμένο μουσικό είδος.

Γεννήθηκε στο Τιούπελο της πολιτείας Μισισίπι στις 8 Ιανουαρίου 1935 και μεγάλωσε με ακούσματα της μουσικής γκόσπελ. Το 1948 η οικογένειά του μετοίκησε στο Μέμφις του Τενεσί, όπου ο ίδιος ως νεαρός ήρθε σε επαφή με τα μπλουζ και την τζαζ. Είχε μόλις τελειώσει το γυμνάσιο, όταν η φωνή του εντυπωσίασε τον Σαμ Φίλιπς, παραγωγό και ιδιοκτήτη της δισκογραφικής εταιρείας Sun, που αναζητούσε ένα λευκό με φωνή μαύρου.

Ο Φίλιπς τον ενθάρρυνε να προχωρήσει στην ηχογράφηση των τραγουδιών «That’s All Right Mamma», αφιερωμένο στα γενέθλια της μητέρας του, και «Blue Moon Of Kentucky», τον Ιούλιο του 1954.

Τα πέντε τραγούδια που ηχογράφησε για λογαριασμό της Sun γνώρισαν, τοπικά, μεγάλη επιτυχία και τον επόμενο χρόνο ο Φίλιπς πούλησε το συμβόλαιό του με τον Πρίσλεϊ στην RCA Victor.

Οι μεγάλες επιτυχίες

Η καριέρα του Έλβις Πρίσλεϊ απογειώθηκε με το τραγούδι «I Forgot To Remember To Forget», ήταν το τελευταίο του single για τη Sun και ταυτόχρονα το πρώτο για την RCA, το οποίο ανέβηκε στο νούμερο 1 του πίνακα επιτυχιών της κάντρι μουσικής, ενώ το «Heartbreak Hotel», μία υποβλητική μπαλάντα, έμεινε στην κορυφή για οκτώ εβδομάδες.

Ακολούθησαν μεγάλες επιτυχίες , όπως τα τραγούδια «Don’t Be Cruel», «Hound Dog», «Love Me Tender», «All Shook Up» και «Jailhouse Rock». Το 1956 γύρισε την πρώτη από τις 33 συνολικά ταινίες του, με τίτλο «Love me Tender».

Η καριέρα του διακόπηκε για δύο χρόνια (1956-1960), προκειμένου να υπηρετήσει τη στρατιωτική του θητεία στη Γερμανία. Εκεί γνωρίστηκε και με την Πρισίλα Βάγκνερ, τη μέλλουσα γυναίκα του, με την οποία απέκτησε μία κόρη, τη Λίζα Μαρί.

75 άλμπουμ και 3 Grammy

Ο Πρίσλεϊ είναι ο πιο επιτυχημένος εμπορικά καλλιτέχνης στην ιστορία της ηχογραφημένης μουσικής. Κυκλοφόρησε συνολικά 75 άλμπουμ, οι πωλήσεις των οποίων υπολογίζονται σε πάνω από ένα δισεκατομμύριο αντίτυπα, ξεπερνώντας σε αυτόν τον τομέα κάθε άλλο καλλιτέχνη. Ήταν 14 φορές υποψήφιος για το μουσικό βραβείο Grammy, το οποίο και έλαβε τρεις φορές.

Ο ξαφνικός θάνατος

Ύστερα από χρόνια ο Έλβις Πρίσλεϊ άρχισε να καταρρέει από τα προσωπικά του προβλήματα, το άγχος της ηλικίας και την εξάρτησή του από τα ναρκωτικά. Ο ξαφνικός θάνατός του στις 16 Αυγούστου 1977 στην Graceland, το ανάκτορό του στο Μέμφις, αποδόθηκε σε φυσικά αίτια.

Πριν πεθάνει, πρόλαβε να ηχογραφήσει κάποιες εξίσου μεγάλες επιτυχίες όπως τα «In The Ghetto», «Suspicious Minds» και «Kentucky Rain».

Η ταφή του αρχικά έγινε στο νεκροταφείο του Φόρεστ Χιλ στο Μέμφις, δίπλα από τη μητέρα του, αλλά για λόγους ασφαλείας οι σωροί μεταφέρθηκαν στη Γρέισλαντ.

Μετά το θάνατο του άρχισαν να κυκλοφορούν διάφορες φημολογίες, από τον τρόπο με τον οποίο πέθανε μέχρι και το αν βρίσκεται ακόμη στη ζωή.