Ολυμπιακοί Αγώνες 2024: Red Hot Chili Peppers, Snoop Dogg και Billie Eilish στην τελετή λήξης

Οι Red Hot Chili Peppers, Snoop Dogg και Billie Eilish θα τραγουδήσουν στην τελετή λήξης των Ολυμπιακών Αγώνων του Παρισιού.

Η παράδοση των Θερινών Ολυμπιακών Αγώνων από το Παρίσι στο Λος Άντζελες θα είναι εντυπωσιακή, καθώς οι καλλιτέχνες θα εμφανιστούν από το Λος Άντζελες σε ένα μείγμα από μαγνητοσκοπημένες και ζωντανές εμφανίσεις.

Ο παραγωγός Μπεν Γουίνστον, ο οποίος δεν είναι ξένος στις εκδηλώσεις ζωντανής μουσικής ως παραγωγός των βραβείων Grammy και του αφιερώματος «Adele: One Night Only» του 2021 του CBS, συντονίζεται με τους Γάλλους παραγωγούς της Τελετής Λήξης.

