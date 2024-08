Nelly: Ο Αμερικανός ράπερ συνελήφθη για κατοχή ναρκωτικών

Η αστυνομία του Σεντ Λουίς στο Μιζούρι των ΗΠΑ συνέλαβε τον ράπερ Nelly για κατοχή ναρκωτικών έκσταση και οδήγηση χωρίς ασφάλεια οχήματος.

Αξιωματικός συνέλαβε τον 49χρονο Cornell Haynes II, στο Hollywood Casino and Hotel με τέσσερα χάπια έκστασης.

Rapper Nelly is arrested and accused of having illegal drugs. His lawyer says the case will die https://t.co/BNPtBHHVpw

— CTV National News (@CTVNationalNews) August 8, 2024