AthensRocks 2024: Ιδανικός επίλογος με μεγαλειώδη εμφάνιση Lenny Kravitz

Το AthensRocks έριξε τη φεστιβαλική αυλαία του φετινού καλοκαιριού με τον πιο σέξι και rock ‘n roll τρόπο.



Το αγαπημένο μουσικό φεστιβάλ της πόλης κι οι fans του, δημιούργησαν ένα πολύχρωμο ανθρώπινο ποτάμι που ρόκαρε στον ρυθμό του ανυπέρβλητου σούπερ σταρ, που ακούει στο όνομα Lenny Kravitz.

O σπουδαίος rock star ως headliner του AthensRocks 2024, απέδειξε μέσα από ένα συγκλονιστικό δίωρο show, τον λόγο που λατρεύεται παγκοσμίως ως το απόλυτο rock music icon εδώ και 35 χρόνια.



Με ένα ονειρικό setlist o Lenny ένωσε τη φωνή του με τους χιλιάδες καλεσμένους του επιβεβαιώνοντας πως δικαίως θεωρείται ένας από τους σημαντικότερους καλλιτέχνες όλων των εποχών.

Μαζί του το εκπληκτικό ντουέτο από το Nottingham, Sleaford Mods, ενθουσίασαν με τον post-punk ήχο του Andrew Fearn και τον ωμά ρεαλιστικό, κοινωνικό στίχο του Jason Williamson.

Το άλλο μουσικό ντουέτο του φετινού AthensRocks, οι Νεοϋορκέζοι rockερς The Last Internationale,

με τα δυναμικά και ηλεκρισμένα riffs του Edgey Pires και το καθηλωτικό perfomance της εξαιρετικής Delila Paz, ξεσήκωσαν το κοινό.

Last but not least, ο γεμάτος ενέργεια Ilias Bogdanos με την υπέροχη μπάντα του, Inco, συμπλήρωσαν ένα εξαιρετικό line up το οποίο συντροφεύσαμε σε sing along ρυθμούς καθ’ όλη τη διάρκεια του AthensRocks Festival.

Πηγή: High Priority Promotions

Επιμέλεια: Γιώργος Κουλουβάρης

[email protected]