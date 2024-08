Aerosmith: «Τέλος εποχής» για το θρυλικό συγκρότημα

Οι Aerosmith αποφάσισαν ν’ αποσυρθούν από τις περιοδείες και γενικότερα από τη μουσική σκηνή, σηματοδοτώντας το τέλος μιας εμβληματικής εποχής.

Το θρυλικό ροκ συγκρότημα ανακοίνωσε ότι θα σταματήσει να περιοδεύει λόγω των σοβαρών τραυματισμών στις φωνητικές χορδές του τραγουδιστή Στίβεν Τάιλερ.

«Το 1970, μια σπίθα έμπνευσης έφερε στη ζωή τους Aerosmith. Με τη βοήθεια σας, τον αφοσιωμένο μπλε στρατό μας, αυτή η σπίθα έγινε φλόγα που καίει για πάνω από πέντε δεκαετίες. Κάποιοι από εσάς είστε μαζί μας από την αρχή, και όλοι σας είστε ο λόγος που γράψαμε ιστορία στο rock ‘n’ roll» αναφέρει η ανακοίνωση του συγκροτήματος.

It was 1970 when a spark of inspiration became Aerosmith. Thanks to you, our Blue Army, that spark caught flame and has been burning for over five decades. Some of you have been with us since the beginning and all of you are the reason we made rock ‘n’ roll history.

